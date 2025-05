APTM

APTM is an EVM-compatible Layer 1 blockchain built as a Subnet on Avalanche. Its DAO-driven ecosystem enables efficient smart contract deployment, Web3 integration, dApp support, and developer-friendly infrastructure, incorporating a deflationary model to enhance long-term sustainability.

ชื่อAPTM

อันดับNo.1446

มูลค่าตลาด$0.00

มูลค่าตลาดเต็มที่$0.00

ส่วนแบ่งการตลาด%

ปริมาณการเทรด/มูลค่าตลาด (24 ชม.)132.81%

แหล่งจ่ายหมุนเวียน3,899,287

อุปทานสูงสุด2,100,000,000

อุปทานรวม6,984,937.038943

อัตราการไหลเวียน0.0018%

วันที่ออก--

ราคาที่สินทรัพย์ถูกออกครั้งแรก--

สูงสุดตลอดกาล1.972488445629584,2025-04-11

ราคาต่ำสุด0.7208375990263015,2025-04-24

บล็อกเชนสาธารณะAPERTUM

ภาคส่วน

โซเชียลมีเดีย

