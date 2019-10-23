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ราคาปัจจุบัน Kava Labs วันนี้ คือ 0.04087 THB มูลค่าตลาด KAVA เท่ากับ 44,255,957.54392 THB ติดตามการอัปเดตราคา KAVA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Kava Labs วันนี้ คือ 0.04087 THB มูลค่าตลาด KAVA เท่ากับ 44,255,957.54392 THB ติดตามการอัปเดตราคา KAVA เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KAVA

ข้อมูลราคา KAVA

KAVA คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ KAVA

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ KAVA

โทเคโนมิกส์ KAVA

การคาดการณ์ราคา KAVA

ประวัติ KAVA

KAVA คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง KAVAเป็นสกุลเงินเฟียต

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KAVA USDT-M Futures

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ราคา Kava Labs(KAVA)

ราคาปัจจุบัน 1 KAVA เป็น THB

฿1.3429882
฿1.3429882฿1.3429882
+0.31%1D
THB
Kava Labs (KAVA) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:45:34 (UTC+8)

ราคา Kava Labs วันนี้

ราคาปัจจุบัน Kava Labs (KAVA) วันนี้ ฿ 0.04087, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KAVA เป็น THB คือ ฿ 0.04087 ต่อ KAVA.

Kava Labs มีอันดับที่ #411 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 44.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.08B KAVA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KAVA เทรดระหว่าง ฿ 0.04052 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04132 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 302.0698224572 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9762152347313882638

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KAVA เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.89K.

Kava Labs (KAVA) ข้อมูลการตลาด

No.411

฿ 44.26M
฿ 44.26M฿ 44.26M

฿ 54.89K
฿ 54.89K฿ 54.89K

฿ 44.26M
฿ 44.26M฿ 44.26M

1.08B
1.08B 1.08B

--
----

1,082,847,016
1,082,847,016 1,082,847,016

0.01%

2019-10-23 00:00:00

฿ 15.1156
฿ 15.1156฿ 15.1156

KAVA

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kava Labs คือ ฿ 44.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.89K อุปทานหมุนเวียนของ KAVA คือ 1.08B โดยมีอุปทานรวมที่ 1082847016 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 44.26M

ประวัติราคา Kava Labs THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04052
฿ 0.04052฿ 0.04052
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04132
฿ 0.04132฿ 0.04132
สูงสุด 24h

฿ 0.04052
฿ 0.04052฿ 0.04052

฿ 0.04132
฿ 0.04132฿ 0.04132

฿ 302.0698224572
฿ 302.0698224572฿ 302.0698224572

฿ 0.9762152347313882638
฿ 0.9762152347313882638฿ 0.9762152347313882638

+0.22%

+0.31%

-0.54%

-0.54%

ประวัติราคา Kava Labs (KAVA) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kava Labs ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0041504+0.31%
30 วัน฿ -0.00409-9.10%
60 วัน฿ -0.0073-15.16%
90 วัน฿ -0.0161-28.27%
การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Labs ในวันนี้

วันนี้ KAVA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0041504 (+0.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Labs ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00409 (-9.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Labs ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KAVA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0073 (-15.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Kava Labs ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0161 (-28.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Kava Labs (KAVA) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Kava Labs

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kava Labs ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Kava Labs วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KAVA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

KAVA_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.04068 โดยอยู่เหนือจุดศูนย์กลางของตลาดที่ระดับ 0.04058 ราคาปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขอบเขตแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นถึงภาวะสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อเรียงตัวกัน ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ขณะที่ดัชนีความเร็วของค่าเฉลี่ยทั้งสองค่า (Fast and Slow) แสดงถึงการแบ่งชั้นทางทิศทาง ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ชี้ชัดไปทางซื้อหรือขาย การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจัดกระจาย อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ระดับ 0.04075 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00007 แนวรับใกล้เคียง S1 อยู่ที่ระดับ 0.04047 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00021 สำหรับแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ระดับ 0.04086 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ระดับ 0.04030 ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่บริเวณขอบเขตของช่วงการซื้อขายปัจจุบัน ความเบี่ยงเบนของราคาจากจุดศูนย์กลางยังมีจำกัด พื้นที่ทั้งด้านบนและด้านล่างค่อนข้างแคบ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Kava Labs?

ราคา KAVA ได้รับอิทธิพลจาก: อัตราการยอมรับ DeFi, มูลค่ารวมที่ถูกล็อก (TVL) ในระบบนิเวศ Kava, การพัฒนาของเครือข่าย Cosmos, ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโปรโตคอล DeFi, การจับมือเป็นพันธมิตรกับโครงการบล็อกเชนอื่น ๆ, ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโครงสร้างเศรษฐศาสตร์ของโทเค็น, ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต และการแข่งขันจากแพลตฟอร์ม DeFi อื่น ๆ เช่น Aave และ Compound.

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Kava Labs วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา KAVA ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการสั่งซื้อหรือขาย การประเมินแนวโน้มของตลาด และการพิจารณาโอกาสในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนและบริหารความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Kava Labs

การคาดการณ์ราคา Kava Labs (KAVA) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ KAVA ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Kava Labs (KAVA) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Kava Labs อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Kava Labs จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา KAVA ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Kava Labs

วิธีการซื้อและลงทุน Kava Labs ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Kava Labs หรือยัง? การซื้อ KAVA บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Kava Labs ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Kava Labs (KAVA) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Kava Labs จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Kava Labs (KAVA)

คุณสามารถทำอะไรกับ Kava Labs ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Kava Labs ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Kava Labs (KAVA) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Kava Labs (KAVA)

Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.

Kava Labs ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kava Labs ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Kava Labs อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemLayer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Kava Labs

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:45:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Kava Labs (KAVA)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Kava Labs

KAVA USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ KAVA โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส KAVA USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Kava Labs (KAVA) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Kava Labs ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
KAVA/USDT
฿1.3433168
฿1.3433168฿1.3433168
+0.36%
1.35M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ KAVA เป็น THB

จำนวน

KAVA
KAVA
THB
THB

1 KAVA = 1.3429882 THB