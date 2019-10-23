ราคา Kava Labs(KAVA)
ราคาปัจจุบัน Kava Labs (KAVA) วันนี้ ฿ 0.04087, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.31% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน KAVA เป็น THB คือ ฿ 0.04087 ต่อ KAVA.
Kava Labs มีอันดับที่ #411 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 44.26M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.08B KAVA ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา KAVA เทรดระหว่าง ฿ 0.04052 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04132 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 302.0698224572 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.9762152347313882638
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น KAVA เคลื่อนไหว +0.22% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -0.54% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.89K.
No.411
0.01%
2019-10-23 00:00:00
KAVA
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Kava Labs คือ ฿ 44.26M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.89K อุปทานหมุนเวียนของ KAVA คือ 1.08B โดยมีอุปทานรวมที่ 1082847016 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 44.26M
+0.22%
+0.31%
-0.54%
-0.54%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Kava Labs ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0041504
|+0.31%
|30 วัน
|฿ -0.00409
|-9.10%
|60 วัน
|฿ -0.0073
|-15.16%
|90 วัน
|฿ -0.0161
|-28.27%
วันนี้ KAVA บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0041504 (+0.31%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00409 (-9.10%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน KAVA เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0073 (-15.16%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0161 (-28.27%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Kava Labs ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด KAVA: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
KAVA_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.04068 โดยอยู่เหนือจุดศูนย์กลางของตลาดที่ระดับ 0.04058 ราคาปัจจุบันกำลังอยู่ในช่วงขอบเขตแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นถึงภาวะสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ส่งสัญญาณซื้อเรียงตัวกัน ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดขวางลง (Death Cross) ขณะที่ดัชนีความเร็วของค่าเฉลี่ยทั้งสองค่า (Fast and Slow) แสดงถึงการแบ่งชั้นทางทิศทาง ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ชี้ชัดไปทางซื้อหรือขาย การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวมีลักษณะกระจัดกระจาย อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ระดับ 0.04075 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00007 แนวรับใกล้เคียง S1 อยู่ที่ระดับ 0.04047 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00021 สำหรับแนวต้านระยะไกล R2 อยู่ที่ระดับ 0.04086 และแนวรับระยะไกล S2 อยู่ที่ระดับ 0.04030 ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ กระจุกตัวอยู่บริเวณขอบเขตของช่วงการซื้อขายปัจจุบัน ความเบี่ยงเบนของราคาจากจุดศูนย์กลางยังมีจำกัด พื้นที่ทั้งด้านบนและด้านล่างค่อนข้างแคบ ตลาดกำลังอยู่ในช่วงรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Kava Labs อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Kava is a cross-chain DeFi platform offering collateralized loans and stablecoins to users of major crypto assets, including BTC, XRP, BNB, ATOM, etc. Users can collateralize their crypto assets in exchange of USDX, Kava's stablecoin. KAVA is the governance and staking token responsible for securing the network and voting on key parameters.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Kava Labs ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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