ราคา APRO(AT)
ราคาปัจจุบัน APRO (AT) วันนี้ ฿ 0.15995, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน AT เป็น THB คือ ฿ 0.15995 ต่อ AT.
APRO มีอันดับที่ #521 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 39.99M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 250.00M AT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา AT เทรดระหว่าง ฿ 0.14825 (ต่ำ) กับ ฿ 0.16207 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 28.8499035804594648 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.5955000307569686892
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น AT เคลื่อนไหว -1.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +5.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.21K.
No.521
25.00%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ APRO คือ ฿ 39.99M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.21K อุปทานหมุนเวียนของ AT คือ 250.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 159.95M
-1.06%
+5.22%
+5.79%
+5.79%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา APRO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.2598385
|+5.22%
|30 วัน
|฿ +0.01952
|+13.90%
|60 วัน
|฿ +0.02156
|+15.57%
|90 วัน
|฿ +0.00168
|+1.06%
วันนี้ AT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.2598385 (+5.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.01952 (+13.90%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน AT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.02156 (+15.57%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00168 (+1.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด APRO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด AT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
AT_USDT กำลังเคลื่อนตัวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.1568 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.15359 อยู่ระหว่างระดับ S2 และ S1 ซึ่งแสดงถึงการเบี่ยงเบนของราคาจากช่วงกลางของกรอบ แนวโน้มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นให้สัญญาณซื้อ ส่วนแนวโน้มเส้น EMA ระยะยาวยังคงเรียงตัวในรูปแบบซื้อ ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ได้สร้างรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) ค่า RSI อยู่ในโซนกลาง แนวโน้มของดัชนีเร็วและช้ามีการแยกตัวออกจากกัน การกระจายพลังงานเคลื่อนไหวอยู่ในสภาพกระจายตัว อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ระดับแนวต้านใกล้เคียง S1 อยู่ที่ 0.1548 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00121 ระดับแนวรับใกล้เคียง S2 อยู่ที่ 0.1515 ห่างจากราคาปัจจุบัน 0.00209 สำหรับแนวต้านอ้างอิงระยะไกล R1 อยู่ที่ 0.1601 ขณะที่แนวรับอ้างอิงระยะไกลควรติดตามในระดับที่ต่ำกว่า ปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายยังคงสมดุลกันในระดับนี้ ตลาดกำลังรอคอยการแตกแนวโน้มใหม่ที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ APRO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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APRO คือเครือข่ายออราเคิลแบบกระจายศูนย์ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับระบบนิเวศของ Bitcoin เพื่อมอบโซลูชันข้อมูลที่เชื่อถือได้ รวดเร็ว และคุ้มค่า เป้าหมายของมันคือการสร้างแพลตฟอร์มคอมพิวติ้งที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ โดยผสานการประมวลผลนอกเชนเข้ากับการตรวจสอบบนเชน วิธีการนี้ช่วยขยายขีดความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลและการประมวลผล พร้อมให้บริการตรรกะการคำนวณแบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApp)
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก APRO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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