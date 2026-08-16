ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Irys วันนี้ คือ 0.01623 THB มูลค่าตลาด IRYS เท่ากับ 32,460,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา IRYS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Irys วันนี้ คือ 0.01623 THB มูลค่าตลาด IRYS เท่ากับ 32,460,000 THB ติดตามการอัปเดตราคา IRYS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ IRYS

ข้อมูลราคา IRYS

IRYS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ IRYS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ IRYS

โทเคโนมิกส์ IRYS

การคาดการณ์ราคา IRYS

ประวัติ IRYS

IRYS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง IRYSเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต IRYS

IRYS USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Irys โลโก้

ราคา Irys(IRYS)

ราคาปัจจุบัน 1 IRYS เป็น THB

฿0.5323472
฿0.5323472฿0.5323472
-3.67%1D
THB
Irys (IRYS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:29:27 (UTC+8)

ราคา Irys วันนี้

ราคาปัจจุบัน Irys (IRYS) วันนี้ ฿ 0.01623, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.67% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน IRYS เป็น THB คือ ฿ 0.01623 ต่อ IRYS.

Irys มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 32.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.00B IRYS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา IRYS เทรดระหว่าง ฿ 0.0159 (ต่ำ) กับ ฿ 0.01692 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น IRYS เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.71K.

Irys (IRYS) ข้อมูลการตลาด

฿ 32.46M
฿ 32.46M฿ 32.46M

฿ 61.71K
฿ 61.71K฿ 61.71K

฿ 162.30M
฿ 162.30M฿ 162.30M

2.00B
2.00B 2.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Irys คือ ฿ 32.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.71K อุปทานหมุนเวียนของ IRYS คือ 2.00B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 162.30M

ประวัติราคา Irys THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0159
฿ 0.0159฿ 0.0159
ต่ำสุด 24h
฿ 0.01692
฿ 0.01692฿ 0.01692
สูงสุด 24h

฿ 0.0159
฿ 0.0159฿ 0.0159

฿ 0.01692
฿ 0.01692฿ 0.01692

--
----

--
----

+0.30%

-3.67%

+2.33%

+2.33%

ประวัติราคา Irys (IRYS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Irys ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0202815-3.67%
30 วัน฿ +0.00314+23.98%
60 วัน฿ -0.00208-11.36%
90 วัน฿ -0.02042-55.72%
การเปลี่ยนแปลงราคา Irys ในวันนี้

วันนี้ IRYS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0202815 (-3.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Irys ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00314 (+23.98%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Irys ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน IRYS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00208 (-11.36%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Irys ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02042 (-55.72%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Irys (IRYS) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Irysทันที

การวิเคราะห์ Irys

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Irys ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Irys วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด IRYS: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

IRYS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.01668 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างระดับ S2 และ S1 ขณะที่จุดศูนย์กลาง 0.01703 ทำหน้าที่เป็นแนวต้านระดับบนของโครงสร้าง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อเรียงตัวกัน ส่วนกลุ่ม EMA ก็ยืนยันแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นไปพร้อมกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross แล้ว ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงให้ค่าในระดับเป็นกลาง สำหรับเครื่องมือเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าพบว่ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น แต่การกระจายพลังงานไม่ได้แสดงถึงการกระจุกตัวในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง อัตราความผันผวนอยู่ในภาวะทรงตัว แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ 0.01666 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 2 จุดฐานเท่านั้น สำหรับแนวต้านแรกด้านบนอยู่ที่ 0.01680 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 12 จุดฐาน ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.01703 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 35 จุดฐาน ส่วนแนวต้านรองอยู่ที่ 0.01717 ตลาดยังคงรักษาสมดุลภายในระบบจุดศูนย์กลางปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Irys?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Irys (IRYS):

1. การยอมรับของเครือข่าย: การใช้งานบริการจัดเก็บและเรียกคืนข้อมูลของ Irys ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการโทเค็น เนื่องจาก IRYS ถูกใช้เป็นค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม

2. การเติบโตของตลาดการจัดเก็บข้อมูล: การขยายตัวของความต้องการการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ช่วยเพิ่มมูลค่าการใช้งาน

3. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น: IRYS ทำหน้าที่เป็นสกุลเงินสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวร ซึ่งสร้างความต้องการในตัวเอง

4. ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุนส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของราคา

5. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์อื่น ๆ เช่น Arweave, Filecoin และ IPFS

6. พัฒนาการด้านเทคนิค: การอัปเกรดโปรโตคอล ความร่วมมือ และการปรับปรุงระบบนิเวศ

7. พลวัตด้านอุปทาน: การกระจายโทเค็น กลไกการเดิมพัน และการเปลี่ยนแปลงของปริมาณโทเค็นที่หมุนเวียนในตลาด

8. การยอมรับจากสถาบัน: การใช้งานโซลูชันการจัดเก็บข้อมูลแบบถาวรในระดับองค์กรช่วยขับเคลื่อนความต้องการในระยะยาว

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Irys วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Irys (IRYS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ในฐานะโทเค็นสำหรับการจัดเก็บข้อมูลแบบกระจายศูนย์ ราคาของ IRYS จึงส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากการซื้อขาย การจัดสรรทรัพย์สิน รวมถึงกลยุทธ์การเข้าออกตลาดของนักลงทุนและนักเทรด

การคาดการณ์ราคา Irys

การคาดการณ์ราคา Irys (IRYS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ IRYS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Irys (IRYS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Irys อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Irys จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา IRYS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Irys

วิธีการซื้อและลงทุน Irys ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Irys หรือยัง? การซื้อ IRYS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Irys ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Irys (IRYS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Irys จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Irys (IRYS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Irys ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Irys ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Irys (IRYS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Irys (IRYS)

Irys คือบล็อกเชนเลเยอร์ 1 ด้านข้อมูลที่ช่วยปลดล็อกมูลค่าของข้อมูล ให้คุณสามารถจัดเก็บ ใช้งาน และสร้างรายได้จากข้อมูล AI และทรัพย์สินทางปัญญาของคุณได้อย่างเต็มที่

Irys ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Irys ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Irys อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemBinance Wallet IDOEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Irys

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:29:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Irys (IRYS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Irys

IRYS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ IRYS โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส IRYS USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Irys (IRYS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Irys ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
IRYS/USDT
฿0.531036
฿0.531036฿0.531036
-3.80%
3.83M (USDT)
IRYS/USDC
฿0.5287414
฿0.5287414฿0.5287414
-3.18%
3.31M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.4585922
฿0.4585922฿0.4585922

-8.22%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.2270732
฿2.2270732฿2.2270732

-1.47%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.06333096
฿0.06333096฿0.06333096

-43.04%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3153436
฿0.3153436฿0.3153436

+0.52%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.010040514
฿0.010040514฿0.010040514

+538.12%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.438202
฿5.438202฿5.438202

+23.99%

Velvet

Velvet

VELVET

฿33.9541796
฿33.9541796฿33.9541796

+14.90%

Humanity

Humanity

H

฿5.26119
฿5.26119฿5.26119

+15.09%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.53067334
฿10.53067334฿10.53067334

+13.19%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ IRYS เป็น THB

จำนวน

IRYS
IRYS
THB
THB

1 IRYS = 0.5320194 THB