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ราคาปัจจุบัน Trustswap วันนี้ คือ 0.03337 THB มูลค่าตลาด TRUSTSWAP เท่ากับ 3,336,838.62268 THB ติดตามการอัปเดตราคา TRUSTSWAP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Trustswap วันนี้ คือ 0.03337 THB มูลค่าตลาด TRUSTSWAP เท่ากับ 3,336,838.62268 THB ติดตามการอัปเดตราคา TRUSTSWAP เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TRUSTSWAP

ข้อมูลราคา TRUSTSWAP

TRUSTSWAP คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TRUSTSWAP

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TRUSTSWAP

โทเคโนมิกส์ TRUSTSWAP

การคาดการณ์ราคา TRUSTSWAP

ประวัติ TRUSTSWAP

TRUSTSWAP คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง TRUSTSWAPเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต TRUSTSWAP

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ราคา Trustswap(TRUSTSWAP)

ราคาปัจจุบัน 1 TRUSTSWAP เป็น THB

฿1.0938686
฿1.0938686฿1.0938686
+0.15%1D
THB
Trustswap (TRUSTSWAP) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:29:31 (UTC+8)

ราคา Trustswap วันนี้

ราคาปัจจุบัน Trustswap (TRUSTSWAP) วันนี้ ฿ 0.03337, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.15% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TRUSTSWAP เป็น THB คือ ฿ 0.03337 ต่อ TRUSTSWAP.

Trustswap มีอันดับที่ #1267 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.34M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 100.00M TRUSTSWAP ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TRUSTSWAP เทรดระหว่าง ฿ 0.03123 (ต่ำ) กับ ฿ 0.03417 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 164.6345011322 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.410679627078292

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TRUSTSWAP เคลื่อนไหว +0.21% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.95% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 6.15K.

Trustswap (TRUSTSWAP) ข้อมูลการตลาด

No.1267

฿ 3.34M
฿ 3.34M฿ 3.34M

฿ 6.15K
฿ 6.15K฿ 6.15K

฿ 3.34M
฿ 3.34M฿ 3.34M

100.00M
100.00M 100.00M

99,995,164.26708125
99,995,164.26708125 99,995,164.26708125

2020-07-10 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Trustswap คือ ฿ 3.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 6.15K อุปทานหมุนเวียนของ TRUSTSWAP คือ 100.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 99995164.26708125 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.34M

ประวัติราคา Trustswap THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.03123
฿ 0.03123฿ 0.03123
ต่ำสุด 24h
฿ 0.03417
฿ 0.03417฿ 0.03417
สูงสุด 24h

฿ 0.03123
฿ 0.03123฿ 0.03123

฿ 0.03417
฿ 0.03417฿ 0.03417

฿ 164.6345011322
฿ 164.6345011322฿ 164.6345011322

฿ 0.410679627078292
฿ 0.410679627078292฿ 0.410679627078292

+0.21%

+0.15%

-6.95%

-6.95%

ประวัติราคา Trustswap (TRUSTSWAP) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Trustswap ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0016383+0.15%
30 วัน฿ -0.00782-18.99%
60 วัน฿ -0.01409-29.69%
90 วัน฿ -0.01687-33.58%
การเปลี่ยนแปลงราคา Trustswap ในวันนี้

วันนี้ TRUSTSWAP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0016383 (+0.15%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Trustswap ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00782 (-18.99%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Trustswap ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TRUSTSWAP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01409 (-29.69%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Trustswap ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.01687 (-33.58%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Trustswap (TRUSTSWAP) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Trustswap

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Trustswap ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Trustswap?

ราคาโทเค็น SWAP ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ:

1. ปริมาณการซื้อขาย: การดำเนินการบน DEX ที่เพิ่มสูงขึ้นจะช่วยเพิ่มความต้องการโทเค็น SWAP ที่ใช้ในการทำธุรกรรมและการกำกับดูแล

2. มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL): ปริมาณสภาพคล่องในกลุ่มพูลที่มากขึ้นโดยทั่วไปจะสนับสนุนให้มูลค่าของโทเค็นสูงขึ้น

3. รายได้จากค่าธรรมเนียม: ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมที่เกิดขึ้นจากโปรโตคอลมีผลต่อประโยชน์ของโทเค็นและรางวัลจากการเดิมพัน

4. ความเชื่อมั่นของตลาด: สภาพตลาดคริปโตโดยรวมและประสิทธิภาพของภาค DeFi มีผลกระทบต่อราคา

5. ข้อเสนอการกำกับดูแล: การอัปเดตโปรโตคอล ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และการตัดสินใจของชุมชนล้วนส่งผลต่อความสนใจของนักลงทุน

6. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์ม DEX อื่น ๆ เช่น Uniswap มีผลต่อตำแหน่งในตลาด

7. อุปทานโทเค็น: กำหนดการออกโทเค็น กลไกการเผาโทเค็น และอัตราส่วนการเดิมพันล้วนมีผลต่อความขาดแคลนของโทเค็น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Trustswap วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา SWAP ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจซื้อขาย – นักลงทุนจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อหรือขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – เพื่อตรวจสอบมูลค่าและความก้าวหน้าของเงินลงทุน
3. การวิเคราะห์ตลาด – เพื่อประเมินแนวโน้ม ความผันผวน และแรงขับเคลื่อนของตลาด
4. กิจกรรม DeFi – เพื่อดำเนินการแลกเปลี่ยน ส่งเสริมสภาพคล่อง หรือวางเดิมพันโทเค็น
5. การบริหารความเสี่ยง – เพื่อตัดสินใจอย่างรอบคอบเกี่ยวกับขนาดตำแหน่งการลงทุน
6. การคำนวณกำไร/ขาดทุน – เพื่อกำหนดกำไรหรือขาดทุนจากทรัพย์สินที่ถือครอง

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมคริปโตอย่างแข็งขัน

การคาดการณ์ราคา Trustswap

การคาดการณ์ราคา Trustswap (TRUSTSWAP) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TRUSTSWAP ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Trustswap (TRUSTSWAP) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Trustswap อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Trustswap จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TRUSTSWAP ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Trustswap

วิธีการซื้อและลงทุน Trustswap ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Trustswap หรือยัง? การซื้อ TRUSTSWAP บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Trustswap ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Trustswap (TRUSTSWAP) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Trustswap จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Trustswap (TRUSTSWAP)

คุณสามารถทำอะไรกับ Trustswap ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Trustswap ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Trustswap (TRUSTSWAP) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Trustswap (TRUSTSWAP)

TrustSwap is a new platform designed to help people exchange money securely and reliably. It is an easy way for you and anyone in the world to make safe cryptocurrency transactions together.

Trustswap ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Trustswap ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Trustswap อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Avalanche EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Trustswap

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:29:31 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Trustswap (TRUSTSWAP)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Trustswap

TRUSTSWAP USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TRUSTSWAP โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TRUSTSWAP USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Trustswap (TRUSTSWAP) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Trustswap ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TRUSTSWAP/USDT
฿1.0935408
฿1.0935408฿1.0935408
+0.12%
187.01K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 TRUSTSWAP = 1.0938686 THB