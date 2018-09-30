ราคา USDCoin(USDC)
ราคาปัจจุบัน USDCoin (USDC) วันนี้ ฿ 1.00095, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDC เป็น THB คือ ฿ 1.00095 ต่อ USDC.
USDCoin มีอันดับที่ #5 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 74.87B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 74.80B USDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDC เทรดระหว่าง ฿ 1.00088 (ต่ำ) กับ ฿ 1.00099 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 77.0184580817388314204 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 28.761172
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDC เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 22.17M.
No.5
3.34%
2018-09-30 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USDCoin คือ ฿ 74.87B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 22.17M อุปทานหมุนเวียนของ USDC คือ 74.80B โดยมีอุปทานรวมที่ 74797050697.46208991 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 74.87B
-0.01%
0.00%
+0.02%
+0.02%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ +0.00029
|+0.02%
|60 วัน
|฿ +0.00044
|+0.04%
|90 วัน
|฿ +0.00044
|+0.04%
วันนี้ USDC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00029 (+0.02%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USDC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00044 (+0.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00044 (+0.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา USDCoin (USDC) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา USDCoinทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด USDCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด USDC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
USDC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 1.00097 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือโซนฮับระหว่าง S2 และ R2 ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยกลาง (Central Pivot) ที่ระดับ 1.00044 ราว 53 จุดฐาน (basis points) โครงสร้างตลาดในขณะนี้แสดงถึงการรวมตัวอย่างเข้มข้น โดยช่องว่างระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 มีเพียง 1 จุดฐานเท่านั้น สภาพตลาดอยู่ในระดับการแกว่งตัวแคบ ๆ ความสอดคล้องของตัวชี้วัดบ่งชี้ว่าสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้ถูกทำลายลง ราคาได้หลุดออกจากโซนการซื้อขายที่หนาแน่นและเริ่มขยายตัวขึ้น MACD แสดงสัญญาณเส้น Cross-Over แบบเชิงลบ โดยเส้น MACD และเส้น Signal Line กำลังเบนตัวลง แรงเหวี่ยงของพลังงานในระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงชั่วคราว ขณะเดียวกัน กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ไม่มีการสะสมคำสั่งซื้อใด ๆ ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังไม่สามารถสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นได้ อินดิเคเตอร์ RSI อยู่ในโซนกลาง ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ และค่า KDJ กับ StochRSI ยืนยันถึงการกระจายตัวของแรงเคลื่อนไหว ขณะที่ Bollinger Bands กำลังหดตัวลง ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ในแง่ของระดับราคาสำคัญ ระดับแนวรับใกล้เคียงที่ 1.00044 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 53 จุดฐาน เป็นตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเป็นทั้ง S1, S2 และค่าเฉลี่ยกลาง ส่วนระดับแนวต้านใกล้เคียงที่ 1.00045 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 52 จุดฐาน ครอบคลุมทั้ง R1 และ R2 ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญสูงมาก ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันมีความกว้างเพียง 0.02% เท่านั้น การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จำเป็นต้องมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย ขณะนี้สภาพตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ USDCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย USDCoin หรือยัง? การซื้อ USDC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ USDCoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ USDCoin (USDC) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ USDCoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ USDCoin (USDC) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก USDCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ USDC โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส USDC USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน USDCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น