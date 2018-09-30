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ราคาปัจจุบัน USDCoin วันนี้ คือ 1.00095 THB มูลค่าตลาด USDC เท่ากับ 74,868,107,895.6246788954145 THB ติดตามการอัปเดตราคา USDC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน USDCoin วันนี้ คือ 1.00095 THB มูลค่าตลาด USDC เท่ากับ 74,868,107,895.6246788954145 THB ติดตามการอัปเดตราคา USDC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USDC

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ราคา USDCoin(USDC)

ราคาปัจจุบัน 1 USDC เป็น THB

฿32.811141
฿32.811141฿32.811141
0.00%1D
THB
USDCoin (USDC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:47:17 (UTC+8)

ราคา USDCoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน USDCoin (USDC) วันนี้ ฿ 1.00095, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USDC เป็น THB คือ ฿ 1.00095 ต่อ USDC.

USDCoin มีอันดับที่ #5 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 74.87B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 74.80B USDC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USDC เทรดระหว่าง ฿ 1.00088 (ต่ำ) กับ ฿ 1.00099 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 77.0184580817388314204 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 28.761172

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USDC เคลื่อนไหว -0.01% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.02% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 22.17M.

USDCoin (USDC) ข้อมูลการตลาด

No.5

฿ 74.87B
฿ 74.87B฿ 74.87B

฿ 22.17M
฿ 22.17M฿ 22.17M

฿ 74.87B
฿ 74.87B฿ 74.87B

74.80B
74.80B 74.80B

74,797,050,697.46208991
74,797,050,697.46208991 74,797,050,697.46208991

3.34%

2018-09-30 00:00:00

฿ 32.78
฿ 32.78฿ 32.78

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ USDCoin คือ ฿ 74.87B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 22.17M อุปทานหมุนเวียนของ USDC คือ 74.80B โดยมีอุปทานรวมที่ 74797050697.46208991 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 74.87B

ประวัติราคา USDCoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1.00088
฿ 1.00088฿ 1.00088
ต่ำสุด 24h
฿ 1.00099
฿ 1.00099฿ 1.00099
สูงสุด 24h

฿ 1.00088
฿ 1.00088฿ 1.00088

฿ 1.00099
฿ 1.00099฿ 1.00099

฿ 77.0184580817388314204
฿ 77.0184580817388314204฿ 77.0184580817388314204

฿ 28.761172
฿ 28.761172฿ 28.761172

-0.01%

0.00%

+0.02%

+0.02%

ประวัติราคา USDCoin (USDC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ +0.00029+0.02%
60 วัน฿ +0.00044+0.04%
90 วัน฿ +0.00044+0.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin ในวันนี้

วันนี้ USDC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00029 (+0.02%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USDC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00044 (+0.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา USDCoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00044 (+0.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา USDCoin (USDC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ USDCoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด USDCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด USDCoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด USDC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

USDC_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 1.00097 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนเหนือโซนฮับระหว่าง S2 และ R2 ซึ่งห่างจากค่าเฉลี่ยกลาง (Central Pivot) ที่ระดับ 1.00044 ราว 53 จุดฐาน (basis points) โครงสร้างตลาดในขณะนี้แสดงถึงการรวมตัวอย่างเข้มข้น โดยช่องว่างระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 มีเพียง 1 จุดฐานเท่านั้น สภาพตลาดอยู่ในระดับการแกว่งตัวแคบ ๆ ความสอดคล้องของตัวชี้วัดบ่งชี้ว่าสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายได้ถูกทำลายลง ราคาได้หลุดออกจากโซนการซื้อขายที่หนาแน่นและเริ่มขยายตัวขึ้น MACD แสดงสัญญาณเส้น Cross-Over แบบเชิงลบ โดยเส้น MACD และเส้น Signal Line กำลังเบนตัวลง แรงเหวี่ยงของพลังงานในระยะสั้นแสดงให้เห็นถึงการปรับตัวลดลงชั่วคราว ขณะเดียวกัน กลุ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และกลุ่มค่าเฉลี่ยเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ไม่มีการสะสมคำสั่งซื้อใด ๆ ระบบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ยังไม่สามารถสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้นได้ อินดิเคเตอร์ RSI อยู่ในโซนกลาง ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ และค่า KDJ กับ StochRSI ยืนยันถึงการกระจายตัวของแรงเคลื่อนไหว ขณะที่ Bollinger Bands กำลังหดตัวลง ราคาเคลื่อนไหวใกล้กับเส้นค่าเฉลี่ยกลาง ในแง่ของระดับราคาสำคัญ ระดับแนวรับใกล้เคียงที่ 1.00044 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 53 จุดฐาน เป็นตำแหน่งที่มีคุณสมบัติเป็นทั้ง S1, S2 และค่าเฉลี่ยกลาง ส่วนระดับแนวต้านใกล้เคียงที่ 1.00045 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 52 จุดฐาน ครอบคลุมทั้ง R1 และ R2 ซึ่งเป็นระดับที่มีความสำคัญสูงมาก ช่วงการเคลื่อนไหวของราคาในปัจจุบันมีความกว้างเพียง 0.02% เท่านั้น การทะลุผ่านระดับเหล่านี้จำเป็นต้องมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของปริมาณการซื้อขาย ขณะนี้สภาพตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ USDCoin?

USDC 是一种与美元挂钩的稳定币，因此其价格应保持在约 1 美元附近。影响 USDC 的关键因素包括：监管政策的变化、储备金支持的透明度、市场供需情况、竞争对手的稳定币、发行方 Circle 的信誉，以及整体加密货币市场的状况。

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ USDCoin วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา USDC ในวันนี้เพราะ: 1) การตัดสินใจซื้อขาย – การซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด 2) การติดตามพอร์ตการลงทุน – การตรวจสอบมูลค่าการลงทุน 3) โอกาสในการทำอาร์บิทราจข้ามกระดานเทรด 4) การบริหารความเสี่ยง – USDC ควรคงอยู่ใกล้ระดับ $1 เนื่องจากเป็นเหรียญ Stablecoin 5) กิจกรรม DeFi ที่ต้องใช้อัตราปัจจุบัน

การคาดการณ์ราคา USDCoin

การคาดการณ์ราคา USDCoin (USDC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USDC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา USDCoin (USDC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ USDCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา USDCoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USDC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา USDCoin

วิธีการซื้อและลงทุน USDCoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย USDCoin หรือยัง? การซื้อ USDC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ USDCoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ USDCoin (USDC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว USDCoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ USDCoin (USDC)

คุณสามารถทำอะไรกับ USDCoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ USDCoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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อะไรคือ USDCoin (USDC)

USDCoin (USDC) is a full reserve US dollar-backed stablecoin issued by Circle, and is based on the open source fiat stablecoin framework being developed by CENTRE.

USDCoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก USDCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ USDCoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Algorand EcosystemAnubis EcosystemAptos Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ USDCoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:47:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ USDCoin (USDC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด USDCoin (USDC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน USDCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
USDC/USDT
฿32.811141
฿32.811141฿32.811141
0.00%
22.16M (USDT)
USDC/USDF
฿32.940622
฿32.940622฿32.940622
0.00%
53.31K (USDT)
USDC/EUR
฿28.351422
฿28.351422฿28.351422
0.00%
81.64K (USDT)
USDC/BRL
฿172.16056
฿172.16056฿172.16056
+0.05%
53.60K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 USDC = 32.811141 THB