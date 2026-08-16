ราคา Arcium(ARX)
ราคาปัจจุบัน Arcium (ARX) วันนี้ ฿ 0.107, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARX เป็น THB คือ ฿ 0.107 ต่อ ARX.
Arcium มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ARX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARX เทรดระหว่าง ฿ 0.1047 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1158 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARX เคลื่อนไหว -0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 125.04K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arcium คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 125.04K อุปทานหมุนเวียนของ ARX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 107.00M
-0.75%
-4.97%
-16.61%
-16.61%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arcium ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.183438
|-4.97%
|30 วัน
|฿ -0.0625
|-36.88%
|60 วัน
|฿ -0.023
|-17.70%
|90 วัน
|฿ -0.023
|-17.70%
วันนี้ ARX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.183438 (-4.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0625 (-36.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.023 (-17.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.023 (-17.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Arcium ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARX: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ขายมากเกินไป
|< 30
|ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
ARX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.1101 โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.1095 และแนวต้านกลาง (HUB) ที่ 0.1107 โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้เพียงชั่วคราว โดยราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน แนวรับรอง S2 ที่ 0.1084 ถือเป็นเส้นป้องกันระดับรอง ภาพรวมของกราฟแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปรับตัวในกรอบแคบ ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA7 และ EMA7 ต่างแสดงสัญญาณซื้อ โดยเรียงตัวในลักษณะที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแรงผลักดันในระยะสั้น สำหรับ RSI อยู่ในโซน oversold ซึ่งค่าต่ำๆ ดังกล่าวสะท้อนว่าแรงขายในตลาดเริ่มลดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปรากฏการณ์ความแตกต่างระหว่างค่าดัชนี (Divergence) ระหว่างค่า MACD กับ RSI อีกทั้งค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และกิจกรรมการซื้อขายโดยรวมค่อนข้างเงียบสงบ ทำให้พลังงานของแรงเคลื่อนไหวกระจายตัวออกไปในหลายทิศทาง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ R1 HUB 0.1118 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 HUB 0.1130 สำหรับแนวรับด้านล่างใกล้เคียงคือ S1 HUB 0.1095 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.5% ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ S2 HUB 0.1084 ด้วยอัตราส่วนพื้นที่ระหว่างแนวต้านและแนวรับอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียง 1:3 ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดอยู่ภายในกรอบระบบแนวรับ-แนวต้านที่กำหนดไว้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Arcium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Arcium is an encrypted computing infrastructure network that provides trustless, scalable MPC-based execution over fully encrypted data for applications across blockchain, AI, enterprise, and government.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arcium ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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