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ราคาปัจจุบัน Arcium วันนี้ คือ 0.107 THB มูลค่าตลาด ARX เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ARX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Arcium วันนี้ คือ 0.107 THB มูลค่าตลาด ARX เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา ARX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ARX

ข้อมูลราคา ARX

ARX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ARX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ARX

โทเคโนมิกส์ ARX

การคาดการณ์ราคา ARX

ประวัติ ARX

ARX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ARXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ARX

ARX USDT-M Futures

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ราคา Arcium(ARX)

ราคาปัจจุบัน 1 ARX เป็น THB

฿3.50746
฿3.50746฿3.50746
-4.97%1D
THB
Arcium (ARX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:24:27 (UTC+8)

ราคา Arcium วันนี้

ราคาปัจจุบัน Arcium (ARX) วันนี้ ฿ 0.107, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ARX เป็น THB คือ ฿ 0.107 ต่อ ARX.

Arcium มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- ARX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ARX เทรดระหว่าง ฿ 0.1047 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1158 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ARX เคลื่อนไหว -0.75% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -16.61% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 125.04K.

Arcium (ARX) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 125.04K
฿ 125.04K฿ 125.04K

฿ 107.00M
฿ 107.00M฿ 107.00M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Arcium คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 125.04K อุปทานหมุนเวียนของ ARX คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 107.00M

ประวัติราคา Arcium THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1047
฿ 0.1047฿ 0.1047
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1158
฿ 0.1158฿ 0.1158
สูงสุด 24h

฿ 0.1047
฿ 0.1047฿ 0.1047

฿ 0.1158
฿ 0.1158฿ 0.1158

--
----

--
----

-0.75%

-4.97%

-16.61%

-16.61%

ประวัติราคา Arcium (ARX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Arcium ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.183438-4.97%
30 วัน฿ -0.0625-36.88%
60 วัน฿ -0.023-17.70%
90 วัน฿ -0.023-17.70%
การเปลี่ยนแปลงราคา Arcium ในวันนี้

วันนี้ ARX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.183438 (-4.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Arcium ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0625 (-36.88%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Arcium ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ARX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.023 (-17.70%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Arcium ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.023 (-17.70%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Arcium

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Arcium ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Arcium วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ARX: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ขายมากเกินไป< 30ราคาลดลงค่อนข้างเร็ว แต่ในระยะสั้นอาจดีดตัวขึ้นได้
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

ARX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.1101 โดยราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างแนวรับ S1 ที่ 0.1095 และแนวต้านกลาง (HUB) ที่ 0.1107 โครงสร้างปัจจุบันยังคงอยู่บริเวณขอบล่างของช่วงการเคลื่อนไหวแบบไซด์เวย์ ซึ่งเป็นจุดที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถสร้างสมดุลได้เพียงชั่วคราว โดยราคาไม่สามารถทะลุผ่านแนวต้านกลางได้อย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน แนวรับรอง S2 ที่ 0.1084 ถือเป็นเส้นป้องกันระดับรอง ภาพรวมของกราฟแสดงให้เห็นถึงลักษณะของการปรับตัวในกรอบแคบ ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ MA7 และ EMA7 ต่างแสดงสัญญาณซื้อ โดยเรียงตัวในลักษณะที่สนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบ Golden Cross ซึ่งบ่งชี้ถึงการเปลี่ยนแปลงทิศทางของแรงผลักดันในระยะสั้น สำหรับ RSI อยู่ในโซน oversold ซึ่งค่าต่ำๆ ดังกล่าวสะท้อนว่าแรงขายในตลาดเริ่มลดลงแล้ว อย่างไรก็ตาม พบว่ามีปรากฏการณ์ความแตกต่างระหว่างค่าดัชนี (Divergence) ระหว่างค่า MACD กับ RSI อีกทั้งค่าความผันผวน (Volatility) ยังคงทรงตัวอยู่ในระดับต่ำ ส่งผลให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง และกิจกรรมการซื้อขายโดยรวมค่อนข้างเงียบสงบ ทำให้พลังงานของแรงเคลื่อนไหวกระจายตัวออกไปในหลายทิศทาง แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ R1 HUB 0.1118 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.5% ขณะที่แนวต้านระยะไกลอยู่ที่ R2 HUB 0.1130 สำหรับแนวรับด้านล่างใกล้เคียงคือ S1 HUB 0.1095 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.5% ขณะที่แนวรับสำคัญอยู่ที่ S2 HUB 0.1084 ด้วยอัตราส่วนพื้นที่ระหว่างแนวต้านและแนวรับอยู่ในสัดส่วนใกล้เคียง 1:3 ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาถูกจำกัดอยู่ภายในกรอบระบบแนวรับ-แนวต้านที่กำหนดไว้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Arcium

การคาดการณ์ราคา Arcium (ARX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ARX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Arcium (ARX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Arcium อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Arcium จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ARX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Arcium

วิธีการซื้อและลงทุน Arcium ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Arcium หรือยัง? การซื้อ ARX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Arcium ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Arcium (ARX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Arcium จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Arcium (ARX)

คุณสามารถทำอะไรกับ Arcium ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Arcium ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ Arcium (ARX)

Arcium is an encrypted computing infrastructure network that provides trustless, scalable MPC-based execution over fully encrypted data for applications across blockchain, AI, enterprise, and government.

Arcium ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Arcium ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Arcium อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemCoinList Launchpad

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Arcium

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:24:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Arcium (ARX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Arcium (ARX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Arcium ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ARX/USDC
฿3.504182
฿3.504182฿3.504182
-4.97%
506.64K (USDT)
ARX/USDT
฿3.510738
฿3.510738฿3.510738
-4.80%
1.14M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ARX เป็น THB

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THB
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1 ARX = 3.50746 THB