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ราคาปัจจุบัน Fuse Network วันนี้ คือ 0.001664 THB มูลค่าตลาด FUSE เท่ากับ 365,883.9266465071104 THB ติดตามการอัปเดตราคา FUSE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fuse Network วันนี้ คือ 0.001664 THB มูลค่าตลาด FUSE เท่ากับ 365,883.9266465071104 THB ติดตามการอัปเดตราคา FUSE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FUSE

ข้อมูลราคา FUSE

FUSE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FUSE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FUSE

โทเคโนมิกส์ FUSE

การคาดการณ์ราคา FUSE

ประวัติ FUSE

FUSE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FUSEเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Fuse Network(FUSE)

ราคาปัจจุบัน 1 FUSE เป็น THB

฿0.05464618
฿0.05464618฿0.05464618
+4.13%1D
THB
Fuse Network (FUSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:42:39 (UTC+8)

ราคา Fuse Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fuse Network (FUSE) วันนี้ ฿ 0.001664, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FUSE เป็น THB คือ ฿ 0.001664 ต่อ FUSE.

Fuse Network มีอันดับที่ #2074 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 365.88K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 219.88M FUSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FUSE เทรดระหว่าง ฿ 0.0015 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00173 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 70.23412769009128954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0952709581407266776

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FUSE เคลื่อนไหว +0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -40.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.66K.

Fuse Network (FUSE) ข้อมูลการตลาด

No.2074

฿ 365.88K
฿ 365.88K฿ 365.88K

฿ 70.66K
฿ 70.66K฿ 70.66K

฿ 651.44K
฿ 651.44K฿ 651.44K

219.88M
219.88M 219.88M

391,488,845.48103
391,488,845.48103 391,488,845.48103

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fuse Network คือ ฿ 365.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.66K อุปทานหมุนเวียนของ FUSE คือ 219.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 391488845.48103 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 651.44K

ประวัติราคา Fuse Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0015
฿ 0.0015฿ 0.0015
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00173
฿ 0.00173฿ 0.00173
สูงสุด 24h

฿ 0.0015
฿ 0.0015฿ 0.0015

฿ 0.00173
฿ 0.00173฿ 0.00173

฿ 70.23412769009128954
฿ 70.23412769009128954฿ 70.23412769009128954

฿ 0.0952709581407266776
฿ 0.0952709581407266776฿ 0.0952709581407266776

+0.06%

+4.13%

-40.70%

-40.70%

ประวัติราคา Fuse Network (FUSE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00216737+4.13%
30 วัน฿ -0.001404-45.77%
60 วัน฿ -0.001565-48.47%
90 วัน฿ -0.001521-47.76%
การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ในวันนี้

วันนี้ FUSE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00216737 (+4.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001404 (-45.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FUSE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001565 (-48.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001521 (-47.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Fuse Network (FUSE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Fuse Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Fuse Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Fuse Network?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น FUSE:

1. การนำไปใช้และการใช้งาน: ปริมาณการทำธุรกรรมบนเครือข่าย และกิจกรรม DeFi ในระบบนิเวศของ Fuse
2. ความร่วมมือและพันธมิตร: การจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับภาคธุรกิจและผู้ให้บริการชำระเงิน
3. ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน
4. การพัฒนาด้านเทคนิค: การอัปเกรดแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความคืบหน้าในโรดแมป
5. ประโยชน์ของโทเค็น: รางวัลจากการเดิมพัน (Staking) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และแรงจูงใจในระบบนิเวศ
6. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับบล็อกเชนอื่น ๆ ที่เน้นการชำระเงินเป็นหลัก
7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การพัฒนาด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านการชำระเงิน
8. ปริมาณการซื้อขาย: สภาพคล่องบนกระดานเทรดและกิจกรรมของผู้ทำตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Fuse Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Fuse Network (FUSE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารพอร์ตการลงทุน และการจับจังหวะตลาด นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยลักษณะความผันผวนของตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลแบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มกำไรหรือลดความเสียหายให้มากที่สุด

การคาดการณ์ราคา Fuse Network

การคาดการณ์ราคา Fuse Network (FUSE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FUSE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fuse Network (FUSE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fuse Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fuse Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FUSE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fuse Network

วิธีการซื้อและลงทุน Fuse Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Fuse Network หรือยัง? การซื้อ FUSE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Fuse Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Fuse Network (FUSE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Fuse Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Fuse Network (FUSE)

คุณสามารถทำอะไรกับ Fuse Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Fuse Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Fuse Network (FUSE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Fuse Network (FUSE)

The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.

Fuse Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fuse Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Fuse Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Account AbstractionArbitrum EcosystemBase Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fuse Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:42:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fuse Network (FUSE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fuse Network

FUSE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Fuse Network (FUSE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Fuse Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FUSE/USDT
฿0.05464618
฿0.05464618฿0.05464618
+4.26%
45.47M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 FUSE = 0.05467904 THB