Fuse Network (FUSE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 19:42:39 (UTC+8) ราคา Fuse Network วันนี้
ราคาปัจจุบัน Fuse Network (FUSE) วันนี้
฿ 0.001664, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FUSE เป็น THB คือ ฿ 0.001664 ต่อ FUSE.
Fuse Network มีอันดับที่
#2074 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 365.88K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 219.88M FUSE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FUSE เทรดระหว่าง ฿ 0.0015 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00173 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 70.23412769009128954 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0952709581407266776
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FUSE เคลื่อนไหว
+0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -40.70% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 70.66K. Fuse Network (FUSE) ข้อมูลการตลาด มูลค่าตลาด ฿ 365.88K ฿ 365.88K ฿ 365.88K มูลค่าตลาดเต็มที่ ฿ 651.44K ฿ 651.44K ฿ 651.44K อุปทานรวม 391,488,845.48103 391,488,845.48103 391,488,845.48103
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fuse Network คือ
฿ 365.88K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 70.66K อุปทานหมุนเวียนของ FUSE คือ 219.88M โดยมีอุปทานรวมที่ 391488845.48103 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 651.44K ซื้อ Fuse Network ประวัติราคา Fuse Network THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00173 ฿ 0.00173 ฿ 0.00173
สูงสุด 24h
สูงสุด 24h ฿ 0.00173 ฿ 0.00173 ฿ 0.00173 สูงตลอดเวลา ฿ 70.23412769009128954 ฿ 70.23412769009128954 ฿ 70.23412769009128954 ราคาต่ำสุด ฿ 0.0952709581407266776 ฿ 0.0952709581407266776 ฿ 0.0952709581407266776 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) +0.06% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +4.13% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -40.70% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -40.70% ประวัติราคา Fuse Network (FUSE) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.00216737 +4.13% 30 วัน ฿ -0.001404 -45.77% 60 วัน ฿ -0.001565 -48.47% 90 วัน ฿ -0.001521 -47.76% การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ในวันนี้
วันนี้ FUSE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.00216737 (+4.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.001404 (-45.77%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FUSE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.001565 (-48.47%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Fuse Network ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.001521 (-47.76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Fuse Network (FUSE) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Fuse Networkทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Fuse Network?
ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น FUSE:
1. การนำไปใช้และการใช้งาน: ปริมาณการทำธุรกรรมบนเครือข่าย และกิจกรรม DeFi ในระบบนิเวศของ Fuse 2. ความร่วมมือและพันธมิตร: การจัดตั้งพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับภาคธุรกิจและผู้ให้บริการชำระเงิน 3. ความเชื่อมั่นของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน 4. การพัฒนาด้านเทคนิค: การอัปเกรดแพลตฟอร์ม ฟีเจอร์ใหม่ ๆ และความคืบหน้าในโรดแมป 5. ประโยชน์ของโทเค็น: รางวัลจากการเดิมพัน (Staking) การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และแรงจูงใจในระบบนิเวศ 6. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับบล็อกเชนอื่น ๆ ที่เน้นการชำระเงินเป็นหลัก 7. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ: การพัฒนาด้านการปฏิบัติตามข้อบังคับที่ส่งผลกระทบต่อโทเค็นด้านการชำระเงิน 8. ปริมาณการซื้อขาย: สภาพคล่องบนกระดานเทรดและกิจกรรมของผู้ทำตลาด ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Fuse Network วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ Fuse Network (FUSE) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารพอร์ตการลงทุน และการจับจังหวะตลาด นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยลักษณะความผันผวนของตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ข้อมูลแบบเรียลไทม์จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มกำไรหรือลดความเสียหายให้มากที่สุด
การคาดการณ์ราคา Fuse Network การคาดการณ์ราคา Fuse Network (FUSE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FUSE ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Fuse Network (FUSE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Fuse Network อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fuse Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FUSE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Fuse Network วิธีการซื้อและลงทุน Fuse Network ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Fuse Network หรือยัง? การซื้อ FUSE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Fuse Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Fuse Network (FUSE) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Fuse Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Fuse Network ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Fuse Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Fuse Network (FUSE)
The Fuse network is a permissionless and border-less public ledger designed for easy integration of everyday payments. It's anchored to Ethereum using a bridge which allows any token to freely move between Ethereum and the Fuse-chain. A Token is minted on Ethereum and then moved to the Fuse-chain, where it gets access to a wide range of features and business plugins that brings it to life.
Fuse Network ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fuse Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fuse Network
หาก Fuse Network เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Fuse Network ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Fuse Network วันนี้คือ ฿ 0.05467904 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Fuse Network ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน FUSE โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Fuse Network มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน FUSE จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Fuse Network ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา FUSE เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ FUSE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ FUSE/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Fuse Network เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Fuse Network อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Fuse Network (FUSE) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 19:42:39 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fuse Network (FUSE)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
FUSE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ FUSE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FUSE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.05464618 ฿0.05464618 ฿0.05464618 +4.26% 45.47M (USDT)
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