ราคา Cronos(CRO)
ราคาปัจจุบัน Cronos (CRO) วันนี้ ฿ 0.04777, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRO เป็น THB คือ ฿ 0.04777 ต่อ CRO.
Cronos มีอันดับที่ #31 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.14B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 44.85B CRO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRO เทรดระหว่าง ฿ 0.04734 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04853 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 31.8678376409188295812 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.377452354832636
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRO เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 75.30K.
No.31
44.84%
0.12%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cronos คือ ฿ 2.14B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 75.30K อุปทานหมุนเวียนของ CRO คือ 44.85B โดยมีอุปทานรวมที่ 98713203223.73352 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.78B
-0.03%
-0.97%
-2.14%
-2.14%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cronos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0153754
|-0.97%
|30 วัน
|฿ -0.01098
|-18.69%
|60 วัน
|฿ -0.01154
|-19.46%
|90 วัน
|฿ -0.02168
|-31.22%
วันนี้ CRO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0153754 (-0.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01098 (-18.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01154 (-19.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02168 (-31.22%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cronos ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CRO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
CRO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.04846 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.0488 อยู่ระหว่างระดับสนับสนุน S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง และราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวภายในช่วงราคา MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะเดียวกัน เส้น MA และ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนค่าของเส้น MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับปัจจุบัน พลังงานการเคลื่อนไหวกระจุกตัวอยู่ฝั่งฝ่ายซื้อ และแรงซื้อระยะสั้นยังคงครองตลาด ระดับแนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.04994 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 2.3% สำหรับระดับแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.04698 ห่างจากปัจจุบันราว 3.7% ขณะที่ระดับแนวต้านไกลออกไป R2 อยู่ที่ 0.05142 และระดับแนวรับด้านล่าง S2 อยู่ที่ 0.0455 ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.04846 ถือเป็นแนวป้องกันที่สำคัญในระยะนี้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Cronos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cronos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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