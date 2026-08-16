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ราคาปัจจุบัน Cronos วันนี้ คือ 0.04777 THB มูลค่าตลาด CRO เท่ากับ 2,142,319,021.63772124245 THB ติดตามการอัปเดตราคา CRO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Cronos วันนี้ คือ 0.04777 THB มูลค่าตลาด CRO เท่ากับ 2,142,319,021.63772124245 THB ติดตามการอัปเดตราคา CRO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CRO

ข้อมูลราคา CRO

CRO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CRO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CRO

โทเคโนมิกส์ CRO

การคาดการณ์ราคา CRO

ประวัติ CRO

CRO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CROเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Cronos(CRO)

ราคาปัจจุบัน 1 CRO เป็น THB

฿1.5697222
฿1.5697222฿1.5697222
-0.97%1D
THB
Cronos (CRO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:43:09 (UTC+8)

ราคา Cronos วันนี้

ราคาปัจจุบัน Cronos (CRO) วันนี้ ฿ 0.04777, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.97% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CRO เป็น THB คือ ฿ 0.04777 ต่อ CRO.

Cronos มีอันดับที่ #31 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.14B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 44.85B CRO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CRO เทรดระหว่าง ฿ 0.04734 (ต่ำ) กับ ฿ 0.04853 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 31.8678376409188295812 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.377452354832636

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CRO เคลื่อนไหว -0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 75.30K.

Cronos (CRO) ข้อมูลการตลาด

No.31

฿ 2.14B
฿ 2.14B฿ 2.14B

฿ 75.30K
฿ 75.30K฿ 75.30K

฿ 4.78B
฿ 4.78B฿ 4.78B

44.85B
44.85B 44.85B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

98,713,203,223.73352
98,713,203,223.73352 98,713,203,223.73352

44.84%

0.12%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Cronos คือ ฿ 2.14B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 75.30K อุปทานหมุนเวียนของ CRO คือ 44.85B โดยมีอุปทานรวมที่ 98713203223.73352 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.78B

ประวัติราคา Cronos THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.04734
฿ 0.04734฿ 0.04734
ต่ำสุด 24h
฿ 0.04853
฿ 0.04853฿ 0.04853
สูงสุด 24h

฿ 0.04734
฿ 0.04734฿ 0.04734

฿ 0.04853
฿ 0.04853฿ 0.04853

฿ 31.8678376409188295812
฿ 31.8678376409188295812฿ 31.8678376409188295812

฿ 0.377452354832636
฿ 0.377452354832636฿ 0.377452354832636

-0.03%

-0.97%

-2.14%

-2.14%

ประวัติราคา Cronos (CRO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Cronos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0153754-0.97%
30 วัน฿ -0.01098-18.69%
60 วัน฿ -0.01154-19.46%
90 วัน฿ -0.02168-31.22%
การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos ในวันนี้

วันนี้ CRO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0153754 (-0.97%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.01098 (-18.69%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CRO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01154 (-19.46%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Cronos ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.02168 (-31.22%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Cronos (CRO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Cronos

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Cronos ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Cronos วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CRO: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

CRO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.04846 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.0488 อยู่ระหว่างระดับสนับสนุน S1 และแนวต้าน R1 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นโครงสร้างการเรียงตัวแบบกระทิง และราคาอยู่ในช่วงการแกว่งตัวภายในช่วงราคา MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดขึ้น (Golden Cross) ขณะเดียวกัน เส้น MA และ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อพร้อมกัน ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนค่าของเส้น MACD ทั้งเส้นเร็วและเส้นช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับปัจจุบัน พลังงานการเคลื่อนไหวกระจุกตัวอยู่ฝั่งฝ่ายซื้อ และแรงซื้อระยะสั้นยังคงครองตลาด ระดับแนวต้านใกล้เคียง R1 อยู่ที่ 0.04994 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 2.3% สำหรับระดับแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.04698 ห่างจากปัจจุบันราว 3.7% ขณะที่ระดับแนวต้านไกลออกไป R2 อยู่ที่ 0.05142 และระดับแนวรับด้านล่าง S2 อยู่ที่ 0.0455 ทั้งนี้ จุดศูนย์กลางสำคัญที่ 0.04846 ถือเป็นแนวป้องกันที่สำคัญในระยะนี้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Cronos?

ราคา CRO ได้รับอิทธิพลจาก: การยอมรับแพลตฟอร์ม Crypto.com และการเติบโตของผู้ใช้งาน, ปริมาณการซื้อขายบนกระดานแลกเปลี่ยน, ความต้องการการ staking ผ่านบัตร, การพัฒนาระบบนิเวศ DeFi บนเชน Cronos, ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อกระดานแลกเปลี่ยน, ทัศนคติของตลาดต่อ Bitcoin/ตลาดโดยรวม, การประกาศความร่วมมือ, การขยายตัวของประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น และวัฏจักรของตลาดคริปโตโดยรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Cronos วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Cronos (CRO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองโทเค็น CRO
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องคอยตรวจสอบมูลค่าและประสิทธิภาพของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่
3. การจับจังหวะตลาด – เพื่อระบุจุดเข้าออกที่เหมาะสมสำหรับการทำธุรกรรม
4. การบริหารความเสี่ยง – เพื่อประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในแง่ของการขาดทุนหรือกำไร
5. กิจกรรม DeFi – การใช้ CRO ในโปรโตคอลการเงินแบบกระจายศูนย์จำเป็นต้องอาศัยราคาปัจจุบัน
6. ระบบนิเวศของ Crypto.com – ผู้ถือครอง CRO ใช้โทเค็นเพื่อประโยชน์จากแพลตฟอร์มและรับรางวัลจากการเดิมพัน

ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถตัดสินใจทางการเงินได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา Cronos

การคาดการณ์ราคา Cronos (CRO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CRO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Cronos (CRO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Cronos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Cronos จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CRO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Cronos

วิธีการซื้อและลงทุน Cronos ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Cronos หรือยัง? การซื้อ CRO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Cronos ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Cronos (CRO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Cronos จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Cronos (CRO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Cronos ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Cronos ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Cronos (CRO)

Crypto.com was founded in 2016 with the goal of accelerating the world’s transition to cryptocurrency. Key products include: the Crypto.com Wallet & Card App, a place to buy, sell, and pay with crypto, the MCO Visa Card, a metal card with no annual fees, and the Crypto.com Chain, which reportedly enables users to pay and be paid in crypto, anywhere, for free. Crypto.com is headquartered in Hong Kong with a team size of 120+. For more information, please visit: www.crypto.com

Cronos ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Cronos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Cronos อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Bridged-TokensCentralized Exchange (CEX) TokenCronos zkEVM Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Cronos

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:43:09 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Cronos (CRO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Cronos

CRO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CRO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CRO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Cronos (CRO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Cronos ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CRO/USDT
฿1.5700508
฿1.5700508฿1.5700508
-0.99%
1.58M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CRO เป็น THB

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CRO
CRO
THB
THB

1 CRO = 1.5697222 THB