ราคา FRAX(FRAX)
ราคาปัจจุบัน FRAX (FRAX) วันนี้ ฿ 0.2887, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FRAX เป็น THB คือ ฿ 0.2887 ต่อ FRAX.
FRAX มีอันดับที่ #332 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 25.47M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 88.23M FRAX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FRAX เทรดระหว่าง ฿ 0.2827 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2914 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,402.2352748153275786 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.326098941669120268
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FRAX เคลื่อนไหว +0.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.33K.
No.332
88.51%
FRAX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FRAX คือ ฿ 25.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.33K อุปทานหมุนเวียนของ FRAX คือ 88.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 99681495.59113361 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 28.78M
+0.59%
-0.79%
-6.00%
-6.00%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FRAX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.075489
|-0.79%
|30 วัน
|฿ +0.0303
|+11.72%
|60 วัน
|฿ +0.0077
|+2.74%
|90 วัน
|฿ -0.1285
|-30.81%
วันนี้ FRAX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.075489 (-0.79%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0303 (+11.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FRAX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0077 (+2.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1285 (-30.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FRAX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FRAX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
FRAX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2918 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 0.2889 และหลุดออกจากช่วงกลางของโซน 0.2849 แล้ว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบซื้อในระดับ 3-4 พร้อมแนวโน้มระยะสั้นที่ปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบันห่างจากแนวต้านใกล้เคียง R2 อยู่เพียง 0.0029 ทำให้ตลาดมีลักษณะการซื้อขายในภาวะพรีเมียม ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณครอสมาก (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังเบนตัวลง ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าสุดขั้วที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างแสดงให้เห็นถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว โดยยังขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง สะท้อนถึงความผันผวนที่ไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายดูเหมือนจะสร้างสมดุลชั่วคราวบริเวณราคาปัจจุบัน ขณะที่ดัชนีค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณการแยกชั้น แนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่จุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 0.2889 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0029 สำหรับแนวรับที่แข็งแกร่งรองลงมา สามารถพิจารณาได้ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.2835 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.0083 ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรเฝ้าระวังอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.2809 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.0109 สำหรับแนวต้านโดยตรงในระยะใกล้ยังไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจน แต่ควรติดตามพื้นที่แนวต้านที่อาจเกิดจากการกดดันจากระดับสูงก่อนหน้า
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ FRAX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FRAX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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