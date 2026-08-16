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ราคาปัจจุบัน FRAX วันนี้ คือ 0.2887 THB มูลค่าตลาด FRAX เท่ากับ 25,473,347.86525932222 THB ติดตามการอัปเดตราคา FRAX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน FRAX วันนี้ คือ 0.2887 THB มูลค่าตลาด FRAX เท่ากับ 25,473,347.86525932222 THB ติดตามการอัปเดตราคา FRAX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FRAX

ข้อมูลราคา FRAX

FRAX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FRAX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FRAX

โทเคโนมิกส์ FRAX

การคาดการณ์ราคา FRAX

ประวัติ FRAX

FRAX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FRAXเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต FRAX

FRAX USDT-M Futures

Pre-market

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FRAX โลโก้

ราคา FRAX(FRAX)

ราคาปัจจุบัน 1 FRAX เป็น THB

฿9.48011
฿9.48011฿9.48011
-0.79%1D
THB
FRAX (FRAX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:38:39 (UTC+8)

ราคา FRAX วันนี้

ราคาปัจจุบัน FRAX (FRAX) วันนี้ ฿ 0.2887, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.79% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FRAX เป็น THB คือ ฿ 0.2887 ต่อ FRAX.

FRAX มีอันดับที่ #332 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 25.47M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 88.23M FRAX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FRAX เทรดระหว่าง ฿ 0.2827 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2914 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1,402.2352748153275786 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 17.326098941669120268

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FRAX เคลื่อนไหว +0.59% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 61.33K.

FRAX (FRAX) ข้อมูลการตลาด

No.332

฿ 25.47M
฿ 25.47M฿ 25.47M

฿ 61.33K
฿ 61.33K฿ 61.33K

฿ 28.78M
฿ 28.78M฿ 28.78M

88.23M
88.23M 88.23M

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

99,681,495.59113361
99,681,495.59113361 99,681,495.59113361

88.51%

FRAX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FRAX คือ ฿ 25.47M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 61.33K อุปทานหมุนเวียนของ FRAX คือ 88.23M โดยมีอุปทานรวมที่ 99681495.59113361 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 28.78M

ประวัติราคา FRAX THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2827
฿ 0.2827฿ 0.2827
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2914
฿ 0.2914฿ 0.2914
สูงสุด 24h

฿ 0.2827
฿ 0.2827฿ 0.2827

฿ 0.2914
฿ 0.2914฿ 0.2914

฿ 1,402.2352748153275786
฿ 1,402.2352748153275786฿ 1,402.2352748153275786

฿ 17.326098941669120268
฿ 17.326098941669120268฿ 17.326098941669120268

+0.59%

-0.79%

-6.00%

-6.00%

ประวัติราคา FRAX (FRAX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FRAX ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.075489-0.79%
30 วัน฿ +0.0303+11.72%
60 วัน฿ +0.0077+2.74%
90 วัน฿ -0.1285-30.81%
การเปลี่ยนแปลงราคา FRAX ในวันนี้

วันนี้ FRAX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.075489 (-0.79%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา FRAX ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0303 (+11.72%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา FRAX ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FRAX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0077 (+2.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา FRAX ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1285 (-30.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ FRAX

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FRAX ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด FRAX วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FRAX: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

FRAX_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.2918 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 0.2889 และหลุดออกจากช่วงกลางของโซน 0.2849 แล้ว ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบซื้อในระดับ 3-4 พร้อมแนวโน้มระยะสั้นที่ปรับตัวขึ้น ขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบันห่างจากแนวต้านใกล้เคียง R2 อยู่เพียง 0.0029 ทำให้ตลาดมีลักษณะการซื้อขายในภาวะพรีเมียม ดัชนี MACD ได้สร้างสัญญาณครอสมาก (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังเบนตัวลง ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่พบค่าสุดขั้วที่บ่งบอกถึงภาวะซื้อเกินหรือขายเกิน สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างแสดงให้เห็นถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่กระจายตัว โดยยังขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ขณะเดียวกัน แถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างอย่างมั่นคง สะท้อนถึงความผันผวนที่ไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างชัดเจน ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายดูเหมือนจะสร้างสมดุลชั่วคราวบริเวณราคาปัจจุบัน ขณะที่ดัชนีค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแสดงสัญญาณการแยกชั้น แนวรับสำคัญในระยะใกล้อยู่ที่จุดศูนย์กลาง R2 ที่ระดับ 0.2889 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.0029 สำหรับแนวรับที่แข็งแกร่งรองลงมา สามารถพิจารณาได้ที่จุด S1 ที่ระดับ 0.2835 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.0083 ส่วนแนวรับระยะไกลที่ควรเฝ้าระวังอยู่ที่จุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 0.2809 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 0.0109 สำหรับแนวต้านโดยตรงในระยะใกล้ยังไม่มีการกำหนดไว้ชัดเจน แต่ควรติดตามพื้นที่แนวต้านที่อาจเกิดจากการกดดันจากระดับสูงก่อนหน้า

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ FRAX?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น FRAX:

1. กลไกความเสถียรเชิงอัลกอริธึม - ดีไซน์เหรียญสเตเบิลคอยน์แบบผสมผสานระหว่างอัลกอริธึมและส่วนแบ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของ FRAX ส่งผลต่อความต้องการโทเค็นเพื่อการกำกับดูแล

2. รายได้จากโปรโตคอล - ค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการทำเหรียญ การแลกเปลี่ยน และการให้กู้ยืม มีผลกระทบต่อมูลค่าของโทเค็น

3. มูลค่ารวมที่ล็อกไว้ (TVL) - เมื่อมูลค่ารวมที่ล็อกไว้ในโปรโตคอล FRAX สูงขึ้น จะช่วยเพิ่มประโยชน์ใช้สอยและความต้องการของโทเค็น

4. ความเชื่อมั่นของตลาด - สภาพตลาด DeFi และตลาดสเตเบิลคอยน์โดยรวม

5. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล - สิทธิ์ในการลงคะแนนและการตัดสินใจเกี่ยวกับโปรโตคอล ซึ่งขับเคลื่อนความต้องการโทเค็น

6. แรงจูงใจในการทำฟาร์มผลตอบแทน - รางวัลจากการวางเดิมพันและโครงการขุดเหมืองสภาพคล่อง

7. การบูรณาการกับพันธมิตร - การนำไปใช้ในโปรโตคอล DeFi อื่น ๆ

8. สภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบ - กฎระเบียบเกี่ยวกับสเตเบิลคอยน์ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศโดยรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ FRAX วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา FRAX ในวันนี้ เนื่องจากเป็นเหรียญ stablecoin แบบอัลกอริทึมที่ได้รับความนิยม ซึ่งมีเป้าหมายในการรักษาค่าเงินให้อยู่ที่ 1 ดอลลาร์สหรัฐ นักเทรดจึงคอยติดตามราคาของเหรียญเพื่อหาโอกาสในการทำกำไรจากการเก็งกำไรเมื่อราคาเบี่ยงเบนไปจากอัตราที่กำหนดไว้ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามเสถียรภาพของราคา เพื่อประเมินประสิทธิผลของโปรโตคอลและตัดสินใจอย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา FRAX

การคาดการณ์ราคา FRAX (FRAX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FRAX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา FRAX (FRAX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ FRAX อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา FRAX จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FRAX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา FRAX

วิธีการซื้อและลงทุน FRAX ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย FRAX หรือยัง? การซื้อ FRAX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ FRAX ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ FRAX (FRAX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว FRAX จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ FRAX (FRAX)

คุณสามารถทำอะไรกับ FRAX ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ FRAX ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ FRAX (FRAX)

FRAX is the native token of the Fraxtal Layer 1 blockchain, serving as the primary gas token and base asset across the network. It was previously known as FXS (Frax Share) but was rebranded following the North Star upgrade. This transition marked a shift in function, positioning FRAX not as a governance token, but as a fixed-supply, commodity-like asset used to secure and operate the Fraxtal blockchain. FRAX is used to pay gas fees, support validator operations, and act as the monetary foundation of the Fraxtal ecosystem. The token follows a predetermined emission schedule that cannot be altered, emphasizing its role as a stable and predictable asset for network utility. While other DeFi protocols may choose to use FRAX in staking or governance models, the token itself does not carry governance rights within the core protocol. Unlike earlier versions of the Frax ecosystem, which were based on Ethereum and featured a fractional-algorithmic stablecoin, the current FRAX token exists natively on the Fraxtal blockchain. Wrapped or bridged versions may exist for cross-chain compatibility, but the core issuance and utility remain on Fraxtal. Originally launched in 2020, the broader Frax project introduced a hybrid stablecoin model, combining algorithmic mechanics with collateralization. With its evolution into the Fraxtal network, FRAX now plays a dual role—continuing to serve as a decentralized asset within DeFi while also powering a standalone Layer 1 chain.

FRAX ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FRAX ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ FRAX อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemAurora EcosystemAutomated Market Maker (AMM)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ FRAX

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:38:39 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ FRAX (FRAX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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FRAX USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด FRAX (FRAX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน FRAX ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FRAX/USDT
฿9.48011
฿9.48011฿9.48011
-0.75%
213.04K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FRAX เป็น THB

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FRAX
FRAX
THB
THB

1 FRAX = 9.486682 THB