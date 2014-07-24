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ราคาปัจจุบัน Ethereum วันนี้ คือ 1,880.81 THB มูลค่าตลาด ETH เท่ากับ 226,984,018,006.3658343557 THB ติดตามการอัปเดตราคา ETH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Ethereum วันนี้ คือ 1,880.81 THB มูลค่าตลาด ETH เท่ากับ 226,984,018,006.3658343557 THB ติดตามการอัปเดตราคา ETH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Ethereum(ETH)

ราคาปัจจุบัน 1 ETH เป็น THB

฿61,801.445
฿61,801.445฿61,801.445
-0.22%1D
THB
Ethereum (ETH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:21:29 (UTC+8)

ราคา Ethereum วันนี้

ราคาปัจจุบัน Ethereum (ETH) วันนี้ ฿ 1,880.81, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETH เป็น THB คือ ฿ 1,880.81 ต่อ ETH.

Ethereum มีอันดับที่ #2 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 226.98B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 120.68M ETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETH เทรดระหว่าง ฿ 1,877.4 (ต่ำ) กับ ฿ 1,886.73 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 162,779.66354643498018 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13.830675649642944644

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETH เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 46.66M.

Ethereum (ETH) ข้อมูลการตลาด

No.2

฿ 226.98B
฿ 226.98B฿ 226.98B

฿ 46.66M
฿ 46.66M฿ 46.66M

฿ 226.98B
฿ 226.98B฿ 226.98B

120.68M
120.68M 120.68M

--
----

120,684,182.88203797
120,684,182.88203797 120,684,182.88203797

9.26%

2014-07-24 00:00:00

฿ 11.501
฿ 11.501฿ 11.501

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ethereum คือ ฿ 226.98B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 46.66M อุปทานหมุนเวียนของ ETH คือ 120.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 120684182.88203797 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 226.98B

ประวัติราคา Ethereum THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 1,877.4
฿ 1,877.4฿ 1,877.4
ต่ำสุด 24h
฿ 1,886.73
฿ 1,886.73฿ 1,886.73
สูงสุด 24h

฿ 1,877.4
฿ 1,877.4฿ 1,877.4

฿ 1,886.73
฿ 1,886.73฿ 1,886.73

฿ 162,779.66354643498018
฿ 162,779.66354643498018฿ 162,779.66354643498018

฿ 13.830675649642944644
฿ 13.830675649642944644฿ 13.830675649642944644

+0.04%

-0.22%

-2.09%

-2.09%

ประวัติราคา Ethereum (ETH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -136.263-0.22%
30 วัน฿ +41.67+2.26%
60 วัน฿ +116.82+6.62%
90 วัน฿ -253.02-11.86%
การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum ในวันนี้

วันนี้ ETH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -136.263 (-0.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +41.67 (+2.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ETH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +116.82 (+6.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -253.02 (-11.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Ethereum (ETH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Ethereum

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ethereum ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Ethereum วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ETH: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

ETH_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,883.96 และเคลื่อนตัวเหนือศูนย์กลางการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,881.06 ราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1,883.32 แล้ว ระบบโครงสร้างศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อครองความได้เปรียบในโครงสร้างระยะสั้น โดยช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 ถือเป็นขอบเขตการแกว่งตัวหลักในขณะนี้ ราคาที่อยู่เหนือจุดหมุน (Pivot Point) สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อควบคุมอำนาจกำหนดราคาในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างก็แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 พร้อมกัน MACD ได้เกิดสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) ยืนยันว่าพลังงานขาขึ้นกำลังกระจายตัวในระยะสั้น ส่วน RSI อยู่ในโซนกลางและยังไม่พบภาวะขายเกินหรือซื้อเกินที่อาจทำให้เกิดการผิดปกติ ดัชนีเร่งและความเร็วของราคา (Fast & Slow Stochastic) ต่างเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยืนยันว่าแรงขึ้นยังคงกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียง ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวโดยไม่มีสัญญาณการขยายตัวรุนแรงใด ๆ ส่วน StochRSI และ KDJ ก็มีค่าที่สอดคล้องกับแนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ย บ่งบอกถึงทิศทางที่สอดคล้องกัน แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 1,877.34 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 6.6 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่างที่ระดับ S2 อยู่ที่ 1,875.08 ห่างจากปัจจุบันราว 8.9 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แนวต้านตรงข้ามที่เพิ่งถูกแทรกแซงคือ R1 ที่ระดับ 1,883.32 ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ควรพิจารณาคือ R2 ที่ระดับ 1,887.04 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.1 ดอลลาร์สหรัฐ การกระจายตัวของระดับราคาสำคัญที่ค่อนข้างแน่นหนา บ่งชี้ว่าช่วงการเคลื่อนไหวในระยะสั้นค่อนข้างจำกัด

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Ethereum?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาของ Ethereum (ETH):

1. การยอมรับและการใช้งานเครือข่าย – แอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ (DApps) และโปรโตคอล DeFi ที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลให้ความต้องการเพิ่มสูงขึ้น
2. การอัปเกรด Ethereum 2.0 – การปรับปรุงด้านเทคนิคสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้
3. ค่าธรรมเนียม Gas – ค่าธรรมเนียมที่สูงอาจทำให้การใช้งานลดลงและส่งผลกระทบต่อราคา
4. ความสัมพันธ์กับ Bitcoin – ETH มักเคลื่อนไหวตามแนวโน้มของ BTC
5. ข่าวด้านกฎระเบียบ – นโยบายของภาครัฐมีผลต่อความรู้สึกของตลาด
6. การลงทุนจากสถาบัน – นักลงทุนรายใหญ่ที่เข้ามาหรือออกจากตลาด
7. กิจกรรมของนักพัฒนา – การพัฒนาอย่างแข็งขันเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงสุขภาพของเครือข่าย
8. ผลตอบแทนจากการเดิมพัน – การเดิมพันใน Ethereum 2.0 ส่งผลต่อโครงสร้างอุปทาน
9. ความรู้สึกของตลาด – บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโต
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาค – อัตราดอกเบี้ยและภาวะเงินเฟ้อส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Ethereum วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา ETH ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนทางการเงิน ความผันผวนของ Ethereum ทำให้การติดตามราคาทุกวันมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักเทรดและนักลงทุนที่มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงของราคาส่งผลต่อกลยุทธ์การซื้อ/ขาย กิจกรรม DeFi และการประเมินมูลค่ารวมของพอร์ตโฟลิโอคริปโต

การคาดการณ์ราคา Ethereum

การคาดการณ์ราคา Ethereum (ETH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ETH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Ethereum (ETH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Ethereum จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ETH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Ethereum

วิธีการซื้อและลงทุน Ethereum ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Ethereum หรือยัง? การซื้อ ETH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Ethereum ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Ethereum (ETH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Ethereum จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Ethereum (ETH)

คุณสามารถทำอะไรกับ Ethereum ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Ethereum ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Ethereum (ETH)

Ethereum เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีการกำหนดระบบที่ช่วยในการประมวลผลสัญญาเชื่อมั่น: แอปพลิเคชันที่ทำงานตามโปรแกรมอย่างแน่นอนโดยไม่มีโอกาสเกิดเวลาหยุด, การเซ็นเซอร์ชั่น, การป้องกันข้อความปลอม หรือการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม

Ethereum ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ethereum ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Ethereum อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

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ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Ethereum

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:21:29 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Ethereum (ETH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Ethereum

ETH USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ETH โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ETH USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Ethereum (ETH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Ethereum ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ETH/USDT
฿61,799.4734
฿61,799.4734฿61,799.4734
-0.22%
24.87K (USDT)
ETH/USDC
฿61,752.155
฿61,752.155฿61,752.155
-0.22%
102.49 (USDT)
ETH/USD1
฿61,855.9926
฿61,855.9926฿61,855.9926
-0.06%
146.08 (USDT)
ETH/BTC
฿0.980871
฿0.980871฿0.980871
-0.06%
31.97 (USDT)
ETH/USDF
฿62,072.8686
฿62,072.8686฿62,072.8686
-0.10%
30.92 (USDT)
ETH/EUR
฿53,442.5182
฿53,442.5182฿53,442.5182
-0.05%
32.66 (USDT)
ETH/USDE
฿61,800.4592
฿61,800.4592฿61,800.4592
-0.16%
27.96 (USDT)
ETH/BRL
฿324,443.5386
฿324,443.5386฿324,443.5386
+0.01%
28.05 (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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ETH
THB
THB

1 ETH = 61,803.4166 THB