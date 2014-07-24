ราคา Ethereum(ETH)
ราคาปัจจุบัน Ethereum (ETH) วันนี้ ฿ 1,880.81, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.22% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ETH เป็น THB คือ ฿ 1,880.81 ต่อ ETH.
Ethereum มีอันดับที่ #2 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 226.98B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 120.68M ETH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ETH เทรดระหว่าง ฿ 1,877.4 (ต่ำ) กับ ฿ 1,886.73 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 162,779.66354643498018 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 13.830675649642944644
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ETH เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 46.66M.
No.2
9.26%
2014-07-24 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Ethereum คือ ฿ 226.98B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 46.66M อุปทานหมุนเวียนของ ETH คือ 120.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 120684182.88203797 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 226.98B
+0.04%
-0.22%
-2.09%
-2.09%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Ethereum ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -136.263
|-0.22%
|30 วัน
|฿ +41.67
|+2.26%
|60 วัน
|฿ +116.82
|+6.62%
|90 วัน
|฿ -253.02
|-11.86%
วันนี้ ETH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -136.263 (-0.22%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +41.67 (+2.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ETH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +116.82 (+6.62%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -253.02 (-11.86%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Ethereum ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ETH: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
ETH_USDT ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 1,883.96 และเคลื่อนตัวเหนือศูนย์กลางการเคลื่อนไหวที่ระดับ 1,881.06 ราคาได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 1,883.32 แล้ว ระบบโครงสร้างศูนย์กลางแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อครองความได้เปรียบในโครงสร้างระยะสั้น โดยช่วงระหว่าง S2 ถึง R2 ถือเป็นขอบเขตการแกว่งตัวหลักในขณะนี้ ราคาที่อยู่เหนือจุดหมุน (Pivot Point) สะท้อนให้เห็นว่าแรงซื้อควบคุมอำนาจกำหนดราคาในระยะสั้น กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย (MA) และกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ต่างก็แสดงสัญญาณซื้อในระดับ 3-4 พร้อมกัน MACD ได้เกิดสัญญาณข้ามขึ้น (Golden Cross) ยืนยันว่าพลังงานขาขึ้นกำลังกระจายตัวในระยะสั้น ส่วน RSI อยู่ในโซนกลางและยังไม่พบภาวะขายเกินหรือซื้อเกินที่อาจทำให้เกิดการผิดปกติ ดัชนีเร่งและความเร็วของราคา (Fast & Slow Stochastic) ต่างเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งยืนยันว่าแรงขึ้นยังคงกระจุกตัวอยู่ในช่วงเวลาใกล้เคียง ขณะเดียวกัน อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวโดยไม่มีสัญญาณการขยายตัวรุนแรงใด ๆ ส่วน StochRSI และ KDJ ก็มีค่าที่สอดคล้องกับแนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ย บ่งบอกถึงทิศทางที่สอดคล้องกัน แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ซึ่งอยู่ที่ 1,877.34 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 6.6 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่างที่ระดับ S2 อยู่ที่ 1,875.08 ห่างจากปัจจุบันราว 8.9 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่แนวต้านตรงข้ามที่เพิ่งถูกแทรกแซงคือ R1 ที่ระดับ 1,883.32 ส่วนแนวต้านระยะไกลที่ควรพิจารณาคือ R2 ที่ระดับ 1,887.04 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 3.1 ดอลลาร์สหรัฐ การกระจายตัวของระดับราคาสำคัญที่ค่อนข้างแน่นหนา บ่งชี้ว่าช่วงการเคลื่อนไหวในระยะสั้นค่อนข้างจำกัด
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Ethereum อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Ethereum เป็นแพลตฟอร์มที่ไม่มีการกำหนดระบบที่ช่วยในการประมวลผลสัญญาเชื่อมั่น: แอปพลิเคชันที่ทำงานตามโปรแกรมอย่างแน่นอนโดยไม่มีโอกาสเกิดเวลาหยุด, การเซ็นเซอร์ชั่น, การป้องกันข้อความปลอม หรือการแทรกแซงจากบุคคลที่สาม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Ethereum ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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