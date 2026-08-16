Pocket Network (POKT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 22:35:26 (UTC+8) ราคา Pocket Network วันนี้
ราคาปัจจุบัน Pocket Network (POKT) วันนี้
฿ 0.006868, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POKT เป็น THB คือ ฿ 0.006868 ต่อ POKT.
Pocket Network มีอันดับที่
#734 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.34B POKT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POKT เทรดระหว่าง ฿ 0.006705 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006868 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.61323527045579922 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2377683262392529872
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POKT เคลื่อนไหว
0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.33K. Pocket Network (POKT) ข้อมูลการตลาด อุปทานรวม 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pocket Network คือ
฿ 16.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.33K อุปทานหมุนเวียนของ POKT คือ 2.34B โดยมีอุปทานรวมที่ 2376545548.808835 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16.32M ซื้อ Pocket Network ประวัติราคา Pocket Network THB
ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.006705 ฿ 0.006705 ฿ 0.006705
ต่ำสุด 24h
฿ 0.006868 ฿ 0.006868 ฿ 0.006868
สูงสุด 24h
ต่ำสุด 24h ฿ 0.006705 ฿ 0.006705 ฿ 0.006705 สูงสุด 24h ฿ 0.006868 ฿ 0.006868 ฿ 0.006868 สูงตลอดเวลา ฿ 101.61323527045579922 ฿ 101.61323527045579922 ฿ 101.61323527045579922 ราคาต่ำสุด ฿ 0.2377683262392529872 ฿ 0.2377683262392529872 ฿ 0.2377683262392529872 การเปลี่ยนแปลงราคา (1H) 0.00% การเปลี่ยนแปลงราคา (1D) +2.43% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -2.48% การเปลี่ยนแปลงราคา (7D) -2.48% ประวัติราคา Pocket Network (POKT) THB
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
ระยะเวลา เปลี่ยน (THB) เปลี่ยน (%) วันนี้ ฿ +0.00534095 +2.43% 30 วัน ฿ -0.000789 -10.31% 60 วัน ฿ -0.00152 -18.13% 90 วัน ฿ -0.004212 -38.02% การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ในวันนี้
วันนี้ POKT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ
฿ +0.00534095 (+2.43%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ใน 30 วัน
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง
฿ -0.000789 (-10.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ใน 60 วัน
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน POKT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ
฿ -0.00152 (-18.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ใน 90 วัน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่
฿ -0.004212 (-38.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Pocket Network (POKT) หรือไม่?
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หน้าประวัติราคา Pocket Networkทันที ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Pocket Network?
ราคาของ POKT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:
1. การใช้งานเครือข่ายและความต้องการบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์ 2. จำนวนแอปพลิเคชันและโหนดที่เข้าร่วมในเครือข่าย 3. ความเคลื่อนไหวของอุปทานโทเคนและผลตอบแทนจากการเดิมพัน 4. การแข่งขันกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Web3 รายอื่น 5. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดคริปโต 6. ความร่วมมือกับโครงการบล็อกเชนและนักพัฒนา 7. การอัปเกรดโปรโตคอลและการตัดสินใจด้านธรรมาภิบาล 8. การนำแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่ต้องการบริการ RPC มาใช้ ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Pocket Network วันนี้?
ผู้คนต้องการทราบราคาของ POKT ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะโทเค็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนบริการ API แบบกระจายศูนย์ ราคาของ POKT สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของเครือข่ายและความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ซึ่งทำให้การกำหนดราคาแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่ง
การคาดการณ์ราคา Pocket Network การคาดการณ์ราคา Pocket Network (POKT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POKT ในปี 2030 คือ
฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00% การคาดการณ์ราคา Pocket Network (POKT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)
ในปี 2040 ราคาของ Pocket Network อาจเติบโตได้ถึง
0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pocket Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POKT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่
การคาดการณ์ราคา Pocket Network วิธีการซื้อและลงทุน Pocket Network ใน ประเทศไทย
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Pocket Network หรือยัง? การซื้อ POKT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับ
วิธีการซื้อ Pocket Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Pocket Network (POKT) ของคุณ
ขั้นที่ 1
ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน
ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2
เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ
ขั้นตอนที่ 3
ไปที่หน้าการเทรดสปอต
บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4
เลือกโทเค็นของคุณ
ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5
ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น
ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Pocket Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คุณสามารถทำอะไรกับ Pocket Network ได้บ้าง
การเป็นเจ้าของ Pocket Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
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ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
อะไรคือ Pocket Network (POKT)
Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.
Pocket Network ทรัพยากร
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pocket Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pocket Network
หาก Pocket Network เติบโตในอัตรา 5% ต่อปี มูลค่าที่คาดการณ์ไว้อาจสูงถึงประมาณ-- ในปี 2027 -- ในปี 2030 -- ในปี 2035 และ -- ในปี 2040 ตัวเลขเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การเติบโตแบบทบต้นคงที่ แม้ว่าราคาในอนาคตที่แท้จริงจะขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในตลาด การพัฒนาของกฎระเบียบ และสภาวะเศรษฐกิจมหภาคก็ตาม คุณสามารถดูตารางการคาดการณ์แบบเต็มด้านล่างเพื่อดูการวิเคราะห์ราคา Pocket Network ที่เป็นไปได้และ ROI ที่คาดหวังในแต่ละปี
ราคา Pocket Network วันนี้คือ ฿ 0.22513304 ตรวจสอบส่วนประวัติราคาของเราเพื่อทำความเข้าใจประวัติสำหรับวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน
Pocket Network ยังคงเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีการเทรดอย่างแข็งขันพร้อมกับการมีส่วนร่วมในตลาดและการพัฒนาระบบนิเวศอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม การลงทุนในสกุลเงินดิจิทัล เช่น การลงทุนนั้นใน POKT โดยปกติแล้วมีความผันผวน และควรสอดคล้องกับความสามารถในการรับความเสี่ยงส่วนบุคคลของคุณ ควรศึกษาข้อมูลด้วยตนเอง (DYOR) และพิจารณาสภาวะตลาดให้รอบคอบก่อนตัดสินใจทางการเงินหรือการลงทุน
Pocket Network มีมูลค่าการเทรด -- บน MEXC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา
ราคาปัจจุบัน POKT จะได้รับการอัปเดตแบบเรียลไทม์ตามกิจกรรมการเทรดทั่วโลกในตลาดหลักทรัพย์หลักๆ รวมถึง MEXC ราคาตลาดมีความผันผวนอย่างต่อเนื่องเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพคล่อง ปริมาณการเทรด และความรู้สึกโดยรวม หากต้องการดูราคา Pocket Network ล่าสุดในสกุลเงินที่คุณต้องการ โปรดไปที่ราคา POKT เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม
ราคาของ POKT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ รวมถึงอารมณ์โดยรวมของตลาด ปริมาณการเทรด การพัฒนาด้านเทคโนโลยี และแนวโน้มการใช้งานของผู้ใช้ สภาวะเศรษฐกิจมหภาคโดยรวม เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย วงจรสภาพคล่อง และสัญญาณการกำกับดูแล ยังมีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหวของราคาอีกด้วย
หากต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแบบเรียลไทม์และการอัปเดตโครงการ โปรดไปที่ MEXC News เพื่อรับการวิเคราะห์ล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล
ด้านล่างนี้เป็นโทเค็นที่มีการเทรดสูงสุดในปัจจุบันบน MEXC ตามปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง ราคาและผลการดำเนินงานได้รับการอัปเดตอย่างต่อเนื่องตามข้อมูลตลาดปัจจุบัน
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SOL
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MEXC รองรับคำสั่ง Stop Loss และ Take Profit เพื่อช่วยจัดการความเสี่ยงโดยอัตโนมัติ
1. ไปที่ส่วนการเทรดสปอตหรือการเทรดฟิวเจอร์ส และเลือกคู่ POKT/USDT
2. เลือก “Stop-Limit” หรือ “Trigger Order” จากเมนูประเภทคำสั่ง
3. ตั้งราคาทริกเกอร์ (ระดับที่เปิดใช้งานคำสั่ง) และราคาการดำเนินการ (ราคาที่คำสั่งนั้นจะถูกดำเนินการ)
4. ยืนยันรายละเอียดคำสั่งของคุณและส่ง
คำสั่ง Stop Loss ของคุณจะเปิดใช้งานหากราคาของ Pocket Network เคลื่อนไหวสวนทางกับโพสิชันของคุณ ในขณะที่คำสั่ง Take Profit จะดำเนินการโดยอัตโนมัติเมื่อถึงระดับกำไรเป้าหมายของคุณ
สำหรับตัวอย่างและบทช่วยสอนโดยละเอียด โปรดไปที่คู่มือการเทรดสปอต MEXC
ราคา Pocket Network อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา Pocket Network (POKT) เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด:
2026-08-16 22:35:26 (UTC+8) อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pocket Network (POKT)
เวลา (UTC+8) ประเภท ข้อมูล 02-11 14:20:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21 ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00 อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
POKT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)
เทรด Long หรือ Short กับ POKT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส POKT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
฿0.22513304 ฿0.22513304 ฿0.22513304 +1.88% 193.80K (USDT)
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