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ราคาปัจจุบัน Pocket Network วันนี้ คือ 0.006868 THB มูลค่าตลาด POKT เท่ากับ 16,070,523.008102086772 THB ติดตามการอัปเดตราคา POKT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Pocket Network วันนี้ คือ 0.006868 THB มูลค่าตลาด POKT เท่ากับ 16,070,523.008102086772 THB ติดตามการอัปเดตราคา POKT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ POKT

ข้อมูลราคา POKT

POKT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ POKT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ POKT

โทเคโนมิกส์ POKT

การคาดการณ์ราคา POKT

ประวัติ POKT

POKT คู่มือการซื้อ

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ราคา Pocket Network(POKT)

ราคาปัจจุบัน 1 POKT เป็น THB

฿0.22513304
฿0.22513304฿0.22513304
+2.43%1D
THB
Pocket Network (POKT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:35:26 (UTC+8)

ราคา Pocket Network วันนี้

ราคาปัจจุบัน Pocket Network (POKT) วันนี้ ฿ 0.006868, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.43% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POKT เป็น THB คือ ฿ 0.006868 ต่อ POKT.

Pocket Network มีอันดับที่ #734 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 16.07M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 2.34B POKT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POKT เทรดระหว่าง ฿ 0.006705 (ต่ำ) กับ ฿ 0.006868 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 101.61323527045579922 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.2377683262392529872

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POKT เคลื่อนไหว 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -2.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.33K.

Pocket Network (POKT) ข้อมูลการตลาด

No.734

฿ 16.07M
฿ 16.07M฿ 16.07M

฿ 1.33K
฿ 1.33K฿ 1.33K

฿ 16.32M
฿ 16.32M฿ 16.32M

2.34B
2.34B 2.34B

2,376,545,548.808835
2,376,545,548.808835 2,376,545,548.808835

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Pocket Network คือ ฿ 16.07M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.33K อุปทานหมุนเวียนของ POKT คือ 2.34B โดยมีอุปทานรวมที่ 2376545548.808835 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 16.32M

ประวัติราคา Pocket Network THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.006705
฿ 0.006705฿ 0.006705
ต่ำสุด 24h
฿ 0.006868
฿ 0.006868฿ 0.006868
สูงสุด 24h

฿ 0.006705
฿ 0.006705฿ 0.006705

฿ 0.006868
฿ 0.006868฿ 0.006868

฿ 101.61323527045579922
฿ 101.61323527045579922฿ 101.61323527045579922

฿ 0.2377683262392529872
฿ 0.2377683262392529872฿ 0.2377683262392529872

0.00%

+2.43%

-2.48%

-2.48%

ประวัติราคา Pocket Network (POKT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00534095+2.43%
30 วัน฿ -0.000789-10.31%
60 วัน฿ -0.00152-18.13%
90 วัน฿ -0.004212-38.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ในวันนี้

วันนี้ POKT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00534095 (+2.43%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000789 (-10.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน POKT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00152 (-18.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Pocket Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.004212 (-38.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Pocket Network (POKT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Pocket Network

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Pocket Network ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Pocket Network?

ราคาของ POKT ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การใช้งานเครือข่ายและความต้องการบริการโครงสร้างพื้นฐานแบบกระจายศูนย์
2. จำนวนแอปพลิเคชันและโหนดที่เข้าร่วมในเครือข่าย
3. ความเคลื่อนไหวของอุปทานโทเคนและผลตอบแทนจากการเดิมพัน
4. การแข่งขันกับผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน Web3 รายอื่น
5. บรรยากาศและความเคลื่อนไหวโดยรวมของตลาดคริปโต
6. ความร่วมมือกับโครงการบล็อกเชนและนักพัฒนา
7. การอัปเกรดโปรโตคอลและการตัดสินใจด้านธรรมาภิบาล
8. การนำแอปพลิเคชันแบบกระจายศูนย์ที่ต้องการบริการ RPC มาใช้

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Pocket Network วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ POKT ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน ในฐานะโทเค็นโครงสร้างพื้นฐานที่ขับเคลื่อนบริการ API แบบกระจายศูนย์ ราคาของ POKT สะท้อนให้เห็นถึงการยอมรับของเครือข่ายและความต้องการใช้งานโครงสร้างพื้นฐาน Web3 ซึ่งทำให้การกำหนดราคาแบบเรียลไทม์มีความสำคัญอย่างยิ่ง

การคาดการณ์ราคา Pocket Network

การคาดการณ์ราคา Pocket Network (POKT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POKT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Pocket Network (POKT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Pocket Network อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Pocket Network จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POKT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Pocket Network

วิธีการซื้อและลงทุน Pocket Network ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Pocket Network หรือยัง? การซื้อ POKT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Pocket Network ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Pocket Network (POKT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Pocket Network จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Pocket Network (POKT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Pocket Network ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Pocket Network ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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การซื้อ Pocket Network (POKT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Pocket Network (POKT)

Pocket Network is a decentralized blockchain API built for Web3 apps, relaying data to and from any blockchain through a network of thousands of nodes. The Pocket Network protocol validates all relayed data and proportionally rewards the participating nodes with POKT.

Pocket Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Pocket Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Pocket Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Native

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Pocket Network

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:35:26 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Pocket Network (POKT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Pocket Network

POKT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ POKT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส POKT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Pocket Network (POKT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Pocket Network ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
POKT/USDT
฿0.22513304
฿0.22513304฿0.22513304
+1.88%
193.80K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 POKT = 0.22513304 THB