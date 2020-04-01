ราคา JUST(JST)
ราคาปัจจุบัน JUST (JST) วันนี้ ฿ 0.10656, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JST เป็น THB คือ ฿ 0.10656 ต่อ JST.
JUST มีอันดับที่ #71 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 910.42M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.54B JST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JST เทรดระหว่าง ฿ 0.1054 (ต่ำ) กับ ฿ 0.10832 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.8431249026 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1566149597219186
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JST เคลื่อนไหว -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.27K.
No.71
0.02%
2020-04-01 00:00:00
TRX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JUST คือ ฿ 910.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.27K อุปทานหมุนเวียนของ JST คือ 8.54B โดยมีอุปทานรวมที่ 8543764567.31273541 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 910.42M
-0.63%
+0.25%
+2.62%
+2.62%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา JUST ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0087321
|+0.25%
|30 วัน
|฿ +0.0079
|+8.00%
|60 วัน
|฿ +0.02379
|+28.74%
|90 วัน
|฿ +0.01764
|+19.83%
วันนี้ JST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0087321 (+0.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0079 (+8.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.02379 (+28.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01764 (+19.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด JUST ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JST: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
JST_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.1061 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.10518 ขณะนี้ราคากำลังอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.10598 และแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1064 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุผ่านแนวรับกลางไปแล้ว โครงสร้างระยะสั้นยังคงมีลักษณะการแกว่งตัวในระดับสูง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันบริเวณเหนือค่าเฉลี่ยกลาง แต่ราคาไม่สามารถยืนหยัดเหนือจุดสำคัญ R1 ได้อย่างมั่นคง ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานแบบเรียงตัวภายในช่วงราคาเดิม ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการข้ามขึ้น (Golden Cross) โดยเส้นสัญญาณเร็วและเส้นสัญญาณช้ากำลังกระจายตัวขึ้น ส่งผลให้พลังงานการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยค่าดัชนีไม่ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็เคลื่อนตัวขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงแรงหนุนจากฝ่ายซื้อที่ครอบงำในระยะสั้น อัตราความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างอย่างราบเรียบ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง แรงซื้อและแรงขายกระจายตัวอย่างสมดุล ไม่พบสัญญาณของการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวที่รุนแรงแต่อย่างใด แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.10476 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.26% ขณะที่แนวรับสำคัญรองลงมาอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.10396 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.02% สำหรับแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.10598 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.11% เท่านั้น ขณะที่แนวต้านรองลงมาอยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.1064 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.28% แนวต้าน R1 ถือเป็นเป้าหมายทดสอบในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S1 ช่วยรองรับการย่อตัวของราคา ระดับราคาสำคัญเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±1% จากราคาปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความสำคัญและความใกล้ชิดของระดับราคาที่มีนัยสำคัญในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ JUST อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก JUST ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-10 18:39:21
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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