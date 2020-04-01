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ราคาปัจจุบัน JUST วันนี้ คือ 0.10656 THB มูลค่าตลาด JST เท่ากับ 910,423,552.2928450852896 THB ติดตามการอัปเดตราคา JST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JUST วันนี้ คือ 0.10656 THB มูลค่าตลาด JST เท่ากับ 910,423,552.2928450852896 THB ติดตามการอัปเดตราคา JST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JST

ข้อมูลราคา JST

JST คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JST

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JST

โทเคโนมิกส์ JST

การคาดการณ์ราคา JST

ประวัติ JST

JST คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JSTเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา JUST(JST)

ราคาปัจจุบัน 1 JST เป็น THB

฿3.5015616
฿3.5015616฿3.5015616
+0.25%1D
THB
JUST (JST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:40:43 (UTC+8)

ราคา JUST วันนี้

ราคาปัจจุบัน JUST (JST) วันนี้ ฿ 0.10656, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.25% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JST เป็น THB คือ ฿ 0.10656 ต่อ JST.

JUST มีอันดับที่ #71 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 910.42M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.54B JST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JST เทรดระหว่าง ฿ 0.1054 (ต่ำ) กับ ฿ 0.10832 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.8431249026 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1566149597219186

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JST เคลื่อนไหว -0.63% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +2.62% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.27K.

JUST (JST) ข้อมูลการตลาด

No.71

฿ 910.42M
฿ 910.42M฿ 910.42M

฿ 59.27K
฿ 59.27K฿ 59.27K

฿ 910.42M
฿ 910.42M฿ 910.42M

8.54B
8.54B 8.54B

8,543,764,567.31273541
8,543,764,567.31273541 8,543,764,567.31273541

0.02%

2020-04-01 00:00:00

฿ 0.0663772
฿ 0.0663772฿ 0.0663772

TRX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JUST คือ ฿ 910.42M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.27K อุปทานหมุนเวียนของ JST คือ 8.54B โดยมีอุปทานรวมที่ 8543764567.31273541 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 910.42M

ประวัติราคา JUST THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1054
฿ 0.1054฿ 0.1054
ต่ำสุด 24h
฿ 0.10832
฿ 0.10832฿ 0.10832
สูงสุด 24h

฿ 0.1054
฿ 0.1054฿ 0.1054

฿ 0.10832
฿ 0.10832฿ 0.10832

฿ 6.8431249026
฿ 6.8431249026฿ 6.8431249026

฿ 0.1566149597219186
฿ 0.1566149597219186฿ 0.1566149597219186

-0.63%

+0.25%

+2.62%

+2.62%

ประวัติราคา JUST (JST) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา JUST ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0087321+0.25%
30 วัน฿ +0.0079+8.00%
60 วัน฿ +0.02379+28.74%
90 วัน฿ +0.01764+19.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา JUST ในวันนี้

วันนี้ JST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0087321 (+0.25%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา JUST ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0079 (+8.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา JUST ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.02379 (+28.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา JUST ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.01764 (+19.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา JUST (JST) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ JUST

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด JUST ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด JUST วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด JST: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

JST_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.1061 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันยืนอยู่เหนือค่าเฉลี่ยกลางที่ระดับ 0.10518 ขณะนี้ราคากำลังอยู่ระหว่างแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.10598 และแนวต้าน R2 ที่ระดับ 0.1064 ระบบโครงสร้างแนวรับ-แนวต้านแสดงให้เห็นว่าราคาได้ทะลุผ่านแนวรับกลางไปแล้ว โครงสร้างระยะสั้นยังคงมีลักษณะการแกว่งตัวในระดับสูง โดยฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันบริเวณเหนือค่าเฉลี่ยกลาง แต่ราคาไม่สามารถยืนหยัดเหนือจุดสำคัญ R1 ได้อย่างมั่นคง ทำให้ตลาดยังคงอยู่ในช่วงปรับฐานแบบเรียงตัวภายในช่วงราคาเดิม ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการข้ามขึ้น (Golden Cross) โดยเส้นสัญญาณเร็วและเส้นสัญญาณช้ากำลังกระจายตัวขึ้น ส่งผลให้พลังงานการเคลื่อนไหวของราคาเพิ่มขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป ขณะเดียวกัน ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยค่าดัชนีไม่ได้เข้าสู่เขตซื้อมากเกินไปหรือขายมากเกินไป สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างก็เคลื่อนตัวขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงแรงหนุนจากฝ่ายซื้อที่ครอบงำในระยะสั้น อัตราความผันผวนของราคาอยู่ในระดับคงที่ แถบ Bollinger Bands เปิดกว้างอย่างราบเรียบ โดยราคาเคลื่อนไหวอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ยกลาง แรงซื้อและแรงขายกระจายตัวอย่างสมดุล ไม่พบสัญญาณของการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวที่รุนแรงแต่อย่างใด แนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.10476 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 1.26% ขณะที่แนวรับสำคัญรองลงมาอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.10396 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 2.02% สำหรับแนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ที่ 0.10598 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง 0.11% เท่านั้น ขณะที่แนวต้านรองลงมาอยู่ที่ระดับ R2 ที่ 0.1064 ห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.28% แนวต้าน R1 ถือเป็นเป้าหมายทดสอบในระยะใกล้ ส่วนแนวรับ S1 ช่วยรองรับการย่อตัวของราคา ระดับราคาสำคัญเหล่านี้กระจุกตัวอยู่ในช่วง ±1% จากราคาปัจจุบัน ซึ่งแสดงถึงความสำคัญและความใกล้ชิดของระดับราคาที่มีนัยสำคัญในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ JUST?

ราคาของ JST ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

1. การยอมรับระบบนิเวศ TRON และการเติบโตของ DeFi
2. มูลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ (TVL) ในโปรโตคอล JustLend
3. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและโอกาสในการทำฟาร์มผลตอบแทน
4. ความรู้สึกของตลาดคริปโทเคอร์เรนซีโดยรวม
5. การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin และเหรียญ Altcoin หลัก
6. ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโทเคน DeFi
7. การอัปเกรดโปรโตคอลและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ ๆ
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
9. การร่วมมือกับโครงการบล็อกเชนอื่น ๆ
10. ปัจจัยเศรษฐกิจมหภาคที่ส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์เสี่ยง

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ JUST วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา JST ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การวิเคราะห์แนวโน้มราคา และการติดตามข้อมูลความผันผวนของตลาดอย่างใกล้ชิด การมีราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนสามารถตัดสินใจได้อย่างรอบคอบและมีข้อมูลสนับสนุน

การคาดการณ์ราคา JUST

การคาดการณ์ราคา JUST (JST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JST ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JUST (JST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JUST อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JUST จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JUST

วิธีการซื้อและลงทุน JUST ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย JUST หรือยัง? การซื้อ JST บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ JUST ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ JUST (JST) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว JUST จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ JUST (JST)

คุณสามารถทำอะไรกับ JUST ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ JUST ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ JUST (JST) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ JUST (JST)

JUST is built on the TRON Network, the largest decentralized application ecosystem, and aims to provide a set of easy-to-use and transparent financial services for users worldwide. Users can mint stablecoin USDJ by depositing TRX assets as collateral in a smart contract. Project is governed by JUST community members based on the number of JST they hold. Proposals are voted upon and determined by the whole ecosystem.

JUST ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก JUST ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ JUST อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Finance (DeFi)Tron Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JUST

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:40:43 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JUST (JST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JUST

JST USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ JST โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JST USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด JUST (JST) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน JUST ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JST/USDT
฿3.5055048
฿3.5055048฿3.5055048
+0.39%
558.12K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ JST เป็น THB

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JST
JST
THB
THB

1 JST = 3.5015616 THB