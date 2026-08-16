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ราคาปัจจุบัน Citrea วันนี้ คือ 0.008984 THB มูลค่าตลาด CTR เท่ากับ 10,780,800 THB ติดตามการอัปเดตราคา CTR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Citrea วันนี้ คือ 0.008984 THB มูลค่าตลาด CTR เท่ากับ 10,780,800 THB ติดตามการอัปเดตราคา CTR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CTR

ข้อมูลราคา CTR

CTR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CTR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CTR

โทเคโนมิกส์ CTR

การคาดการณ์ราคา CTR

ประวัติ CTR

CTR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CTRเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Citrea(CTR)

ราคาปัจจุบัน 1 CTR เป็น THB

฿0.29554284
฿0.29554284฿0.29554284
+3.62%1D
THB
Citrea (CTR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:47:53 (UTC+8)

ราคา Citrea วันนี้

ราคาปัจจุบัน Citrea (CTR) วันนี้ ฿ 0.008984, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CTR เป็น THB คือ ฿ 0.008984 ต่อ CTR.

Citrea มีอันดับที่ #823 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.78M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.20B CTR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CTR เทรดระหว่าง ฿ 0.00849 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009307 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3877459991341638682 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3869464741442006986

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CTR เคลื่อนไหว -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.48K.

Citrea (CTR) ข้อมูลการตลาด

No.823

฿ 10.78M
฿ 10.78M฿ 10.78M

฿ 63.48K
฿ 63.48K฿ 63.48K

฿ 89.84M
฿ 89.84M฿ 89.84M

1.20B
1.20B 1.20B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

12.00%

BASE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Citrea คือ ฿ 10.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.48K อุปทานหมุนเวียนของ CTR คือ 1.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 89.84M

ประวัติราคา Citrea THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00849
฿ 0.00849฿ 0.00849
ต่ำสุด 24h
฿ 0.009307
฿ 0.009307฿ 0.009307
สูงสุด 24h

฿ 0.00849
฿ 0.00849฿ 0.00849

฿ 0.009307
฿ 0.009307฿ 0.009307

฿ 1.3877459991341638682
฿ 1.3877459991341638682฿ 1.3877459991341638682

฿ 0.3869464741442006986
฿ 0.3869464741442006986฿ 0.3869464741442006986

-0.40%

+3.62%

+10.09%

+10.09%

ประวัติราคา Citrea (CTR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Citrea ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.01032489+3.62%
30 วัน฿ +0.00096+11.96%
60 วัน฿ -0.002606-22.49%
90 วัน฿ +0.000984+12.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา Citrea ในวันนี้

วันนี้ CTR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01032489 (+3.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Citrea ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00096 (+11.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Citrea ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CTR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002606 (-22.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Citrea ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000984 (+12.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Citrea

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Citrea ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Citrea วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CTR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

CTR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.008775 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุผ่านจุดศักย์ R1 ที่ระดับ 0.008774 และปัจจุบันอยู่เหนือโซนกลางของช่วงราคา 0.008701 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิงที่มีความสอดคล้องกัน พลังซื้อเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดโครงสร้างระยะสั้น ขณะเดียวกันราคาอยู่ใกล้ขอบเขตของแนวต้านสำคัญ ดัชนี MACD แสดงสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวออกในแนวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางแบบไม่มีความรุนแรงมากเกินไป และไม่พบภาวะซื้อเกินอย่างรุนแรง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวขึ้นพร้อมกัน ทำให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในสมดุล โดยพลังงานเชิงบวกในระยะสั้นกระจุกตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้น สำหรับแนวต้านในระยะใกล้ ให้จับตาที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.008774 โดยห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000001 เท่านั้น ส่วนแนวรับด้านล่างสามารถอ้างอิงได้จากโซนกลางของช่วงราคา 0.008701 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 0.000074 สำหรับแนวต้านระยะไกล ให้มองที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.008876 โดยห่างจากปัจจุบันประมาณ 0.000101 และหากราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.008599 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.000176 แนวรับสำคัญเหล่านี้ถือเป็นพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Citrea

การคาดการณ์ราคา Citrea (CTR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CTR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Citrea (CTR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Citrea อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Citrea จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CTR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Citrea

วิธีการซื้อและลงทุน Citrea ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Citrea หรือยัง? การซื้อ CTR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Citrea ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Citrea (CTR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Citrea จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Citrea (CTR)

คุณสามารถทำอะไรกับ Citrea ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Citrea ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Citrea (CTR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Citrea (CTR)

Citrea คือ ZK Rollup รายแรกที่ทำการเซตเทิลโดยตรงบน Bitcoin ตรวจสอบ Zero-Knowledge Proof บนเชนผ่าน BitVM และรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกับ Bitcoin พร้อมรองรับสมาร์ตคอนแทร็กต์ที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างเต็มรูปแบบผ่าน Type 2 zkEVM ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้สนับสนุนอีโคซิสเต็มแบบประกอบต่อกันได้ของแอปพลิเคชันบน Bitcoin (₿apps) และมาพร้อม Stablecoin ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดอย่าง ctUSD ซึ่งออกโดย MoonPay รวมถึง Clementine บริดจ์ BTC แบบ Trust-Minimized รายแรก

Citrea ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Citrea ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Citrea อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance Alpha SpotlightCitrea Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Citrea

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:47:53 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Citrea (CTR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Citrea

CTR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CTR โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CTR USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Citrea (CTR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Citrea ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CTR/USDT
฿0.29629862
฿0.29629862฿0.29629862
+3.90%
7.18M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CTR เป็น THB

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CTR
CTR
THB
THB

1 CTR = 0.29521424 THB