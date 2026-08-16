ราคา Citrea(CTR)
ราคาปัจจุบัน Citrea (CTR) วันนี้ ฿ 0.008984, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 3.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CTR เป็น THB คือ ฿ 0.008984 ต่อ CTR.
Citrea มีอันดับที่ #823 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 10.78M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 1.20B CTR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CTR เทรดระหว่าง ฿ 0.00849 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009307 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3877459991341638682 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3869464741442006986
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CTR เคลื่อนไหว -0.40% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +10.09% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 63.48K.
No.823
12.00%
BASE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Citrea คือ ฿ 10.78M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 63.48K อุปทานหมุนเวียนของ CTR คือ 1.20B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 89.84M
-0.40%
+3.62%
+10.09%
+10.09%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Citrea ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.01032489
|+3.62%
|30 วัน
|฿ +0.00096
|+11.96%
|60 วัน
|฿ -0.002606
|-22.49%
|90 วัน
|฿ +0.000984
|+12.30%
วันนี้ CTR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.01032489 (+3.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.00096 (+11.96%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CTR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.002606 (-22.49%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.000984 (+12.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Citrea ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CTR: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
CTR_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.008775 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาได้ทะลุผ่านจุดศักย์ R1 ที่ระดับ 0.008774 และปัจจุบันอยู่เหนือโซนกลางของช่วงราคา 0.008701 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิงที่มีความสอดคล้องกัน พลังซื้อเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดโครงสร้างระยะสั้น ขณะเดียวกันราคาอยู่ใกล้ขอบเขตของแนวต้านสำคัญ ดัชนี MACD แสดงสัญญาณ Golden Cross โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังแยกตัวออกในแนวขึ้น ส่วนดัชนี RSI ยังคงเคลื่อนไหวในโซนกลางแบบไม่มีความรุนแรงมากเกินไป และไม่พบภาวะซื้อเกินอย่างรุนแรง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ ขณะที่ดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างปรับตัวขึ้นพร้อมกัน ทำให้สถานการณ์ระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขายอยู่ในสมดุล โดยพลังงานเชิงบวกในระยะสั้นกระจุกตัวอยู่ในทิศทางขาขึ้น สำหรับแนวต้านในระยะใกล้ ให้จับตาที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.008774 โดยห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.000001 เท่านั้น ส่วนแนวรับด้านล่างสามารถอ้างอิงได้จากโซนกลางของช่วงราคา 0.008701 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันประมาณ 0.000074 สำหรับแนวต้านระยะไกล ให้มองที่ระดับ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.008876 โดยห่างจากปัจจุบันประมาณ 0.000101 และหากราคาปรับตัวลงมาทดสอบแนวรับ S1 ที่ระดับ 0.008599 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.000176 แนวรับสำคัญเหล่านี้ถือเป็นพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Citrea อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Citrea คือ ZK Rollup รายแรกที่ทำการเซตเทิลโดยตรงบน Bitcoin ตรวจสอบ Zero-Knowledge Proof บนเชนผ่าน BitVM และรักษาความปลอดภัยระดับเดียวกับ Bitcoin พร้อมรองรับสมาร์ตคอนแทร็กต์ที่ตั้งโปรแกรมได้อย่างเต็มรูปแบบผ่าน Type 2 zkEVM ที่พัฒนาขึ้นภายในองค์กร แพลตฟอร์มนี้สนับสนุนอีโคซิสเต็มแบบประกอบต่อกันได้ของแอปพลิเคชันบน Bitcoin (₿apps) และมาพร้อม Stablecoin ที่สอดคล้องตามข้อกำหนดอย่าง ctUSD ซึ่งออกโดย MoonPay รวมถึง Clementine บริดจ์ BTC แบบ Trust-Minimized รายแรก
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Citrea ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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