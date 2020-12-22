ราคา Marlin POND(POND)
ราคาปัจจุบัน Marlin POND (POND) วันนี้ ฿ 0.0006981, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POND เป็น THB คือ ฿ 0.0006981 ต่อ POND.
Marlin POND มีอันดับที่ #854 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.74M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.23B POND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POND เทรดระหว่าง ฿ 0.0006922 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0007133 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 12.6039850662 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0442412196739916898
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POND เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.71K.
No.854
2020-12-22 00:00:00
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marlin POND คือ ฿ 5.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.71K อุปทานหมุนเวียนของ POND คือ 8.23B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.98M
+0.30%
-1.60%
-7.05%
-7.05%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Marlin POND ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.000374778
|-1.60%
|30 วัน
|฿ -0.0000495
|-6.63%
|60 วัน
|฿ -0.0010119
|-59.18%
|90 วัน
|฿ -0.0007979
|-53.34%
วันนี้ POND บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000374778 (-1.60%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000495 (-6.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน POND เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0010119 (-59.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0007979 (-53.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Marlin POND (POND) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Marlin PONDทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Marlin POND ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด POND: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
**โครงสร้างตลาด** POND_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.001047 USDT ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.00106 ลงมา 1.2% โดยราคายังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับศูนย์กลาง (Hub) S1 (0.001) และค่ากลางของช่วง สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งหมด 7 เส้นในแต่ละรอบเวลา ล้วนแสดงสัญญาณซื้อ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้เกิดโครงสร้างการสนับสนุนหลายชั้น **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้นเร็วและเส้นช้าอยู่เหนือแกนศูนย์ แต่ยังต้องพิจารณาจากขนาดแท่งกราฟเพื่อยืนยันความต่อเนื่องของแรงเคลื่อนไหว RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งหมายความว่าพลังงานของฝั่งซื้อและฝั่งขายยังไม่ได้สร้างความได้เปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดระยะสั้นและแนวโน้มมีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงความเข้มข้นของพลังงานตลาด แต่ยังขาดสัญญาณการขยายตัวของความผันผวน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: R1 (0.00112) ห่างจากราคาปัจจุบัน 6.9% เป็นแนวต้านใกล้เคียง ส่วน R2 (0.00117) ห่างจากราคาปัจจุบัน 11.7% เป็นระดับแนวต้านระยะไกล ด้านล่าง: S1 (0.001) ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.5% เป็นแนวรับแรก และ S2 (0.00094) ห่างจากราคาปัจจุบัน 10.2% เป็นจุดต่ำสุดเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้ ค่ากลาง 0.00106 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ยังคงเป็นระดับที่ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Marlin POND อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Marlin POND หรือยัง? การซื้อ POND บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Marlin POND ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Marlin POND (POND) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ Marlin POND ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ Marlin POND (POND) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Marlin POND ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ POND โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส POND USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Marlin POND ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น