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ราคาปัจจุบัน Marlin POND วันนี้ คือ 0.0006981 THB มูลค่าตลาด POND เท่ากับ 5,743,977.1849356 THB ติดตามการอัปเดตราคา POND เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Marlin POND วันนี้ คือ 0.0006981 THB มูลค่าตลาด POND เท่ากับ 5,743,977.1849356 THB ติดตามการอัปเดตราคา POND เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Marlin POND(POND)

ราคาปัจจุบัน 1 POND เป็น THB

฿0.022903386
฿0.022903386฿0.022903386
-1.61%1D
THB
Marlin POND (POND) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:36:34 (UTC+8)

ราคา Marlin POND วันนี้

ราคาปัจจุบัน Marlin POND (POND) วันนี้ ฿ 0.0006981, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.61% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน POND เป็น THB คือ ฿ 0.0006981 ต่อ POND.

Marlin POND มีอันดับที่ #854 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 5.74M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 8.23B POND ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา POND เทรดระหว่าง ฿ 0.0006922 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0007133 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 12.6039850662 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0442412196739916898

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น POND เคลื่อนไหว +0.30% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.05% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.71K.

Marlin POND (POND) ข้อมูลการตลาด

No.854

฿ 5.74M
฿ 5.74M฿ 5.74M

฿ 54.71K
฿ 54.71K฿ 54.71K

฿ 6.98M
฿ 6.98M฿ 6.98M

8.23B
8.23B 8.23B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

2020-12-22 00:00:00

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Marlin POND คือ ฿ 5.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.71K อุปทานหมุนเวียนของ POND คือ 8.23B โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 6.98M

ประวัติราคา Marlin POND THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0006922
฿ 0.0006922฿ 0.0006922
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0007133
฿ 0.0007133฿ 0.0007133
สูงสุด 24h

฿ 0.0006922
฿ 0.0006922฿ 0.0006922

฿ 0.0007133
฿ 0.0007133฿ 0.0007133

฿ 12.6039850662
฿ 12.6039850662฿ 12.6039850662

฿ 0.0442412196739916898
฿ 0.0442412196739916898฿ 0.0442412196739916898

+0.30%

-1.60%

-7.05%

-7.05%

ประวัติราคา Marlin POND (POND) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Marlin POND ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.000374778-1.60%
30 วัน฿ -0.0000495-6.63%
60 วัน฿ -0.0010119-59.18%
90 วัน฿ -0.0007979-53.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Marlin POND ในวันนี้

วันนี้ POND บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000374778 (-1.60%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Marlin POND ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000495 (-6.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Marlin POND ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน POND เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0010119 (-59.18%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Marlin POND ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0007979 (-53.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

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การวิเคราะห์ Marlin POND

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Marlin POND ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Marlin POND วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด POND: ขาขึ้น ขาขึ้น 72% | ขาลง 28%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

**โครงสร้างตลาด** POND_USDT 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.001047 USDT ซึ่งต่ำกว่าค่ากลางของช่วง 0.00106 ลงมา 1.2% โดยราคายังคงเคลื่อนไหวในช่วงแคบ ๆ ระหว่างระดับศูนย์กลาง (Hub) S1 (0.001) และค่ากลางของช่วง สำหรับเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) และเส้นค่าเฉลี่ยแบบเอ็กซ์โพเนนเชียล (EMA) ทั้งหมด 7 เส้นในแต่ละรอบเวลา ล้วนแสดงสัญญาณซื้อ โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่เหนือระบบเส้นค่าเฉลี่ย ทำให้เกิดโครงสร้างการสนับสนุนหลายชั้น **สถานะพลังงานตลาด** MACD แสดงรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก โดยเส้นเร็วและเส้นช้าอยู่เหนือแกนศูนย์ แต่ยังต้องพิจารณาจากขนาดแท่งกราฟเพื่อยืนยันความต่อเนื่องของแรงเคลื่อนไหว RSI อยู่ในโซนกลาง ซึ่งหมายความว่าพลังงานของฝั่งซื้อและฝั่งขายยังไม่ได้สร้างความได้เปรียบฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างเด่นชัด ขณะเดียวกัน ตัวชี้วัดระยะสั้นและแนวโน้มมีการเรียงตัวไปในทิศทางเดียวกัน สะท้อนถึงความเข้มข้นของพลังงานตลาด แต่ยังขาดสัญญาณการขยายตัวของความผันผวน **ระดับราคาสำคัญ** ด้านบน: R1 (0.00112) ห่างจากราคาปัจจุบัน 6.9% เป็นแนวต้านใกล้เคียง ส่วน R2 (0.00117) ห่างจากราคาปัจจุบัน 11.7% เป็นระดับแนวต้านระยะไกล ด้านล่าง: S1 (0.001) ห่างจากราคาปัจจุบัน 4.5% เป็นแนวรับแรก และ S2 (0.00094) ห่างจากราคาปัจจุบัน 10.2% เป็นจุดต่ำสุดเชิงโครงสร้าง ทั้งนี้ ค่ากลาง 0.00106 ซึ่งเป็นเส้นแบ่งระหว่างฝั่งซื้อและฝั่งขาย ยังคงเป็นระดับที่ควรติดตามอย่างต่อเนื่อง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Marlin POND?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเค็น Marlin POND (POND):

1. การยอมรับเครือข่ายและการใช้งานบริการโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนของ Marlin
2. การประกาศความร่วมมือกับโครงการบล็อกเชนรายใหญ่
3. ความก้าวหน้าทางเทคนิคและการอัปเกรดโปรโตคอล
4. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโตเคอเรนซีและแนวโน้มของบิตคอยน์
5. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
6. รางวัลจากการเดิมพันและเปลี่ยนแปลงด้านโทเค็นเศรษฐศาสตร์
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อ DeFi และโทเค็นโครงสร้างพื้นฐาน
8. การแข่งขันจากโซลูชันการขยายตัวของบล็อกเชนอื่น ๆ
9. พัฒนาการของทีมงานและความคืบหน้าในโรดแมป
10. กิจกรรมของผู้ทำตลาดและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Marlin POND วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Marlin POND ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การระบุโอกาสในการซื้อหรือขาย การประเมินแนวโน้มของตลาด และการบริหารความเสี่ยงในการลงทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้ผู้ค้าสามารถกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าและออกตำแหน่งได้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาดคริปโตที่มีความผันผวน

การคาดการณ์ราคา Marlin POND

การคาดการณ์ราคา Marlin POND (POND) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ POND ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Marlin POND (POND) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Marlin POND อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Marlin POND จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา POND ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Marlin POND

วิธีการซื้อและลงทุน Marlin POND ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Marlin POND หรือยัง? การซื้อ POND บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Marlin POND ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Marlin POND (POND) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Marlin POND จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Marlin POND (POND)

คุณสามารถทำอะไรกับ Marlin POND ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Marlin POND ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Marlin POND (POND) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Marlin POND (POND)

Marlin(POND) is an open protocol that provides a high-performance programmable network infrastructure for DeFi and Web 3.0

Marlin POND ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Marlin POND ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Marlin POND อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)Decentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Marlin POND

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 22:36:34 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Marlin POND (POND)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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POND USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Marlin POND (POND) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Marlin POND ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
POND/USDT
฿0.02286405
฿0.02286405฿0.02286405
-1.84%
77.92M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ POND เป็น THB

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POND
POND
THB
THB

1 POND = 0.022883718 THB