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ราคาปัจจุบัน Warden วันนี้ คือ 0.003048 THB มูลค่าตลาด WARD เท่ากับ 762,975.36 THB ติดตามการอัปเดตราคา WARD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Warden วันนี้ คือ 0.003048 THB มูลค่าตลาด WARD เท่ากับ 762,975.36 THB ติดตามการอัปเดตราคา WARD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ WARD

ข้อมูลราคา WARD

WARD คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ WARD

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ WARD

โทเคโนมิกส์ WARD

การคาดการณ์ราคา WARD

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ราคา Warden(WARD)

ราคาปัจจุบัน 1 WARD เป็น THB

฿0.09991344
฿0.09991344฿0.09991344
+0.62%1D
THB
Warden (WARD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:05:00 (UTC+8)

ราคา Warden วันนี้

ราคาปัจจุบัน Warden (WARD) วันนี้ ฿ 0.003048, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WARD เป็น THB คือ ฿ 0.003048 ต่อ WARD.

Warden มีอันดับที่ #1567 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 762.98K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 250.32M WARD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WARD เทรดระหว่าง ฿ 0.003011 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003089 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.269848885406132577 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0725724715336347892

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WARD เคลื่อนไหว +0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.80K.

Warden (WARD) ข้อมูลการตลาด

No.1567

฿ 762.98K
฿ 762.98K฿ 762.98K

฿ 82.80K
฿ 82.80K฿ 82.80K

฿ 3.05M
฿ 3.05M฿ 3.05M

250.32M
250.32M 250.32M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

WARDEN

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Warden คือ ฿ 762.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.80K อุปทานหมุนเวียนของ WARD คือ 250.32M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.05M

ประวัติราคา Warden THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003011
฿ 0.003011฿ 0.003011
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003089
฿ 0.003089฿ 0.003089
สูงสุด 24h

฿ 0.003011
฿ 0.003011฿ 0.003011

฿ 0.003089
฿ 0.003089฿ 0.003089

฿ 5.269848885406132577
฿ 5.269848885406132577฿ 5.269848885406132577

฿ 0.0725724715336347892
฿ 0.0725724715336347892฿ 0.0725724715336347892

+0.62%

+0.62%

+0.16%

+0.16%

ประวัติราคา Warden (WARD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Warden ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00061565+0.62%
30 วัน฿ -0.001135-27.14%
60 วัน฿ -0.006683-68.68%
90 วัน฿ -0.017594-85.24%
การเปลี่ยนแปลงราคา Warden ในวันนี้

วันนี้ WARD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00061565 (+0.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Warden ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001135 (-27.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Warden ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WARD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006683 (-68.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Warden ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.017594 (-85.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Warden (WARD) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Warden

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Warden ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Warden วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WARD: ขาขึ้น ขาขึ้น 75% | ขาลง 25%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

【โครงสร้างตลาด】 WARD_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ได้บันทึกค่าราคาอยู่ที่ 0.005135 โดยอยู่ในโซน 0.7% ด้านล่างแกนกลางของฮับที่ระดับ 0.00517 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโครงสร้างที่สัญญาณซื้อจากเส้น MA และ EMA สอดคล้องกันทุกเส้น ทำให้ภาพรวมทางเทคนิคแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นเอกฉันท์ ปัจจุบันราคาอยู่ใกล้ขอบเขตด้านล่างของระบบฮับ และยังห่างจากแนวต้านด้านบนไม่มากนัก 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】 MACD ยังคงอยู่ในภาวะ Cross ทองคำ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้ามีการจัดสรรตำแหน่งซื้อแบบเข้มข้นในลักษณะ 7 ซื้อ 0 ขาย RSI บันทึกค่าในระดับกลาง ไม่พบสัญญาณความร้อนแรงเกินไปในโครงสร้างพลังงานการเคลื่อนไหว อินดิเคเตอร์ระยะสั้นและระยะกลาง-ยาวยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน และค่าความผันผวนอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างทรงตัว 【ระดับราคารองรับและต้านทานสำคัญ】 แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.00526 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 2.4%) ส่วน R2 วางไว้ที่ 0.00537 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 4.6%) ซึ่งถือเป็นโซนเป้าหมายระยะไกล สำหรับแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.00506 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.4%) และ S2 อยู่ที่ 0.00497 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 3.2%) ซึ่งเป็นระดับแนวรับระยะใกล้ที่สำคัญ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Warden

การคาดการณ์ราคา Warden (WARD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ WARD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Warden (WARD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Warden อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Warden จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา WARD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Warden

วิธีการซื้อและลงทุน Warden ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Warden หรือยัง? การซื้อ WARD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Warden ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Warden (WARD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Warden จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Warden (WARD)

คุณสามารถทำอะไรกับ Warden ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Warden ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Warden (WARD) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Warden (WARD)

Warden กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตของเอเจนท์: Global Agent Network ที่ซึ่งเอเจนท์ AI อาศัยอยู่ ทำรายได้ และทำงานร่วมกัน และวอลเล็ตยุคใหม่สำหรับระบบเอเจนท์

Warden ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Warden ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Warden อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI Agent LaunchpadAI AgentsArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Warden

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:05:00 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Warden (WARD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Warden

WARD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ WARD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส WARD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Warden (WARD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Warden ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
WARD/USDT
฿0.10004456
฿0.10004456฿0.10004456
+0.79%
27.23M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ WARD เป็น THB

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WARD
WARD
THB
THB

1 WARD = 0.09991344 THB