ราคา Warden(WARD)
ราคาปัจจุบัน Warden (WARD) วันนี้ ฿ 0.003048, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.62% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน WARD เป็น THB คือ ฿ 0.003048 ต่อ WARD.
Warden มีอันดับที่ #1567 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 762.98K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 250.32M WARD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา WARD เทรดระหว่าง ฿ 0.003011 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003089 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.269848885406132577 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0725724715336347892
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น WARD เคลื่อนไหว +0.62% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.16% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 82.80K.
No.1567
WARDEN
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Warden คือ ฿ 762.98K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 82.80K อุปทานหมุนเวียนของ WARD คือ 250.32M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 3.05M
+0.62%
+0.62%
+0.16%
+0.16%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Warden ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00061565
|+0.62%
|30 วัน
|฿ -0.001135
|-27.14%
|60 วัน
|฿ -0.006683
|-68.68%
|90 วัน
|฿ -0.017594
|-85.24%
วันนี้ WARD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00061565 (+0.62%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.001135 (-27.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน WARD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.006683 (-68.68%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.017594 (-85.24%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Warden ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด WARD: ขาขึ้น ขาขึ้น 75% | ขาลง 25%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
【โครงสร้างตลาด】 WARD_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ได้บันทึกค่าราคาอยู่ที่ 0.005135 โดยอยู่ในโซน 0.7% ด้านล่างแกนกลางของฮับที่ระดับ 0.00517 ราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโครงสร้างที่สัญญาณซื้อจากเส้น MA และ EMA สอดคล้องกันทุกเส้น ทำให้ภาพรวมทางเทคนิคแสดงถึงแนวโน้มขาขึ้นที่เป็นเอกฉันท์ ปัจจุบันราคาอยู่ใกล้ขอบเขตด้านล่างของระบบฮับ และยังห่างจากแนวต้านด้านบนไม่มากนัก 【สถานะพลังงานการเคลื่อนไหว】 MACD ยังคงอยู่ในภาวะ Cross ทองคำ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เร็วและช้ามีการจัดสรรตำแหน่งซื้อแบบเข้มข้นในลักษณะ 7 ซื้อ 0 ขาย RSI บันทึกค่าในระดับกลาง ไม่พบสัญญาณความร้อนแรงเกินไปในโครงสร้างพลังงานการเคลื่อนไหว อินดิเคเตอร์ระยะสั้นและระยะกลาง-ยาวยังคงเคลื่อนที่ไปในทิศทางเดียวกัน และค่าความผันผวนอยู่ในช่วงที่ค่อนข้างทรงตัว 【ระดับราคารองรับและต้านทานสำคัญ】 แนวต้านด้านบน R1 อยู่ที่ 0.00526 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 2.4%) ส่วน R2 วางไว้ที่ 0.00537 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 4.6%) ซึ่งถือเป็นโซนเป้าหมายระยะไกล สำหรับแนวรับด้านล่าง S1 อยู่ที่ 0.00506 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 1.4%) และ S2 อยู่ที่ 0.00497 (ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 3.2%) ซึ่งเป็นระดับแนวรับระยะใกล้ที่สำคัญ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Warden อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Warden กำลังสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับอินเทอร์เน็ตของเอเจนท์: Global Agent Network ที่ซึ่งเอเจนท์ AI อาศัยอยู่ ทำรายได้ และทำงานร่วมกัน และวอลเล็ตยุคใหม่สำหรับระบบเอเจนท์
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Warden ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-10 18:39:21
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