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ราคาปัจจุบัน JMDT วันนี้ คือ 1.1251 THB มูลค่าตลาด JMDT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา JMDT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน JMDT วันนี้ คือ 1.1251 THB มูลค่าตลาด JMDT เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา JMDT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JMDT

ข้อมูลราคา JMDT

JMDT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ JMDT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ JMDT

โทเคโนมิกส์ JMDT

การคาดการณ์ราคา JMDT

ประวัติ JMDT

JMDT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง JMDTเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา JMDT(JMDT)

ราคาปัจจุบัน 1 JMDT เป็น THB

฿36.970786
฿36.970786฿36.970786
+6.59%1D
THB
JMDT (JMDT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:38:17 (UTC+8)

ราคา JMDT วันนี้

ราคาปัจจุบัน JMDT (JMDT) วันนี้ ฿ 1.1251, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 6.59% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน JMDT เป็น THB คือ ฿ 1.1251 ต่อ JMDT.

JMDT มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- JMDT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา JMDT เทรดระหว่าง ฿ 0.7715 (ต่ำ) กับ ฿ 1.1394 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น JMDT เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +7.14% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 578.58K.

JMDT (JMDT) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 578.58K
฿ 578.58K฿ 578.58K

฿ 1.13B
฿ 1.13B฿ 1.13B

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

JMDT

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ JMDT คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 578.58K อุปทานหมุนเวียนของ JMDT คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.13B

ประวัติราคา JMDT THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.7715
฿ 0.7715฿ 0.7715
ต่ำสุด 24h
฿ 1.1394
฿ 1.1394฿ 1.1394
สูงสุด 24h

฿ 0.7715
฿ 0.7715฿ 0.7715

฿ 1.1394
฿ 1.1394฿ 1.1394

--
----

--
----

-0.05%

+6.59%

+7.14%

+7.14%

ประวัติราคา JMDT (JMDT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา JMDT ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +2.285744+6.59%
30 วัน฿ +0.8751+350.04%
60 วัน฿ +0.8751+350.04%
90 วัน฿ +0.8751+350.04%
การเปลี่ยนแปลงราคา JMDT ในวันนี้

วันนี้ JMDT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +2.285744 (+6.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา JMDT ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.8751 (+350.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา JMDT ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน JMDT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.8751 (+350.04%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา JMDT ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.8751 (+350.04%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา JMDT (JMDT) หรือไม่?

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การคาดการณ์ราคา JMDT

การคาดการณ์ราคา JMDT (JMDT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ JMDT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา JMDT (JMDT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ JMDT อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา JMDT จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา JMDT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา JMDT

วิธีการซื้อและลงทุน JMDT ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย JMDT หรือยัง? การซื้อ JMDT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ JMDT ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ JMDT (JMDT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว JMDT จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ JMDT (JMDT)

คุณสามารถทำอะไรกับ JMDT ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ JMDT ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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อะไรคือ JMDT (JMDT)

Jupiter Meta Data Token (JMDT) is the native utility token powering Truth Layer, Jupiter Meta Labs' enterprise-grade decentralized data and identity infrastructure built for trusted, privacy-preserving enterprise applications. JMDT powers and secures the ecosystem's flagship decentralized applications, including SuperJ, Hercules, and Poseidon, which collectively serve an ecosystem of over 20 million users and more than 40 enterprise customers. The token facilitates decentralized identity, enterprise data processing, Layer 2 execution, and network validation across the Truth Layer. JMDT employs Asynchronous Validation Consensus (AVC), using Verifiable Random Function (VRF)-based validator selection to decentralize block validation and strengthen network security.

JMDT ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก JMDT ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ JMDT อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Decentralized Identifier (DID)Smart Contract PlatformZero Knowledge (ZK)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ JMDT

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:38:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ JMDT (JMDT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ JMDT

JMDT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ JMDT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส JMDT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด JMDT (JMDT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน JMDT ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
JMDT/USDT
฿36.612612
฿36.612612฿36.612612
+5.52%
528.40K (USDT)

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เครื่องคำนวณ JMDT เป็น THB

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JMDT
JMDT
THB
THB

1 JMDT = 36.970786 THB