ราคา HIVE(HIVE)
ราคาปัจจุบัน HIVE (HIVE) วันนี้ ฿ 0.03936, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HIVE เป็น THB คือ ฿ 0.03936 ต่อ HIVE.
HIVE มีอันดับที่ #615 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 554.28M HIVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HIVE เทรดระหว่าง ฿ 0.03881 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0401 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 112.3251602084383006428 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4957142199235153646
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HIVE เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.51K.
No.615
2020-03-01 00:00:00
HIVE
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HIVE คือ ฿ 21.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.51K อุปทานหมุนเวียนของ HIVE คือ 554.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 554282622.657 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 21.82M
-0.06%
-1.35%
-6.40%
-6.40%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HIVE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0176994
|-1.35%
|30 วัน
|฿ -0.00901
|-18.63%
|60 วัน
|฿ -0.01309
|-24.96%
|90 วัน
|฿ -0.0188
|-32.33%
วันนี้ HIVE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0176994 (-1.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00901 (-18.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HIVE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01309 (-24.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0188 (-32.33%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HIVE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HIVE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
HIVE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.03872 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง (pivot point) ที่ 0.03943 ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และ S2 ซึ่งถือว่ามีการเบี่ยงเบนจากเส้นค่าเฉลี่ยกลางของตลาด ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยสัดส่วนคำสั่งซื้อในระยะสั้นกระจุกตัวอยู่ในระดับสูง ดัชนี MACD แสดงโครงสร้างการตัดกันแบบ Bearish ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วนค่า RSI กลับมาอยู่ในโซน Neutral ทำให้เกิดความขัดแย้งในทิศทางแรงเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบ Sideways โดยไม่มีสัญญาณการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแต่อย่างใด แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.03902 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00030 ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่ 0.03916 ซึ่งห่างออกไป 0.00044 ส่วนจุดศูนย์กลางสำคัญเหนือขึ้นไปที่ 0.03943 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะไกล โดยมีช่องว่างระหว่างราคาถึง 0.00071 สำหรับแนวรับด้านล่าง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับ S2 ฝ่ายกระทิงและหมีได้สร้างสมดุลชั่วคราวไว้บริเวณรอบ ๆ ระดับ 0.03900 แต่ปริมาณการซื้อขายยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ภาพรวมของตลาดอยู่ในช่วงของการรวมตัวก่อนการตัดสินใจเลือกทิศทาง โดยการพิจารณาจากระดับราคาสำคัญเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างตลาดในระยะถัดไปจะเป็นเช่นไร
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ HIVE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HIVE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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