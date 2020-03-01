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ราคาปัจจุบัน HIVE วันนี้ คือ 0.03936 THB มูลค่าตลาด HIVE เท่ากับ 21,816,564.02777952 THB ติดตามการอัปเดตราคา HIVE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน HIVE วันนี้ คือ 0.03936 THB มูลค่าตลาด HIVE เท่ากับ 21,816,564.02777952 THB ติดตามการอัปเดตราคา HIVE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIVE

ข้อมูลราคา HIVE

HIVE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ HIVE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HIVE

โทเคโนมิกส์ HIVE

การคาดการณ์ราคา HIVE

ประวัติ HIVE

HIVE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง HIVEเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต HIVE

HIVE USDT-M Futures

Pre-market

Earn

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HIVE โลโก้

ราคา HIVE(HIVE)

ราคาปัจจุบัน 1 HIVE เป็น THB

฿1.2933696
฿1.2933696฿1.2933696
-1.35%1D
THB
HIVE (HIVE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:11:20 (UTC+8)

ราคา HIVE วันนี้

ราคาปัจจุบัน HIVE (HIVE) วันนี้ ฿ 0.03936, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.35% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน HIVE เป็น THB คือ ฿ 0.03936 ต่อ HIVE.

HIVE มีอันดับที่ #615 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.82M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 554.28M HIVE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา HIVE เทรดระหว่าง ฿ 0.03881 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0401 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 112.3251602084383006428 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.4957142199235153646

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น HIVE เคลื่อนไหว -0.06% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.40% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 73.51K.

HIVE (HIVE) ข้อมูลการตลาด

No.615

฿ 21.82M
฿ 21.82M฿ 21.82M

฿ 73.51K
฿ 73.51K฿ 73.51K

฿ 21.82M
฿ 21.82M฿ 21.82M

554.28M
554.28M 554.28M

--
----

554,282,622.657
554,282,622.657 554,282,622.657

2020-03-01 00:00:00

HIVE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ HIVE คือ ฿ 21.82M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 73.51K อุปทานหมุนเวียนของ HIVE คือ 554.28M โดยมีอุปทานรวมที่ 554282622.657 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 21.82M

ประวัติราคา HIVE THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.03881
฿ 0.03881฿ 0.03881
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0401
฿ 0.0401฿ 0.0401
สูงสุด 24h

฿ 0.03881
฿ 0.03881฿ 0.03881

฿ 0.0401
฿ 0.0401฿ 0.0401

฿ 112.3251602084383006428
฿ 112.3251602084383006428฿ 112.3251602084383006428

฿ 1.4957142199235153646
฿ 1.4957142199235153646฿ 1.4957142199235153646

-0.06%

-1.35%

-6.40%

-6.40%

ประวัติราคา HIVE (HIVE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา HIVE ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0176994-1.35%
30 วัน฿ -0.00901-18.63%
60 วัน฿ -0.01309-24.96%
90 วัน฿ -0.0188-32.33%
การเปลี่ยนแปลงราคา HIVE ในวันนี้

วันนี้ HIVE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0176994 (-1.35%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา HIVE ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00901 (-18.63%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา HIVE ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HIVE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.01309 (-24.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา HIVE ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0188 (-32.33%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา HIVE (HIVE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ HIVE

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด HIVE ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด HIVE วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด HIVE: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

HIVE_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.03872 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง (pivot point) ที่ 0.03943 ราคาปัจจุบันอยู่ภายในช่วงระหว่างแนวรับ S1 และ S2 ซึ่งถือว่ามีการเบี่ยงเบนจากเส้นค่าเฉลี่ยกลางของตลาด ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงให้เห็นถึงการเรียงตัวแบบกระทิง โดยสัดส่วนคำสั่งซื้อในระยะสั้นกระจุกตัวอยู่ในระดับสูง ดัชนี MACD แสดงโครงสร้างการตัดกันแบบ Bearish ขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วนค่า RSI กลับมาอยู่ในโซน Neutral ทำให้เกิดความขัดแย้งในทิศทางแรงเคลื่อนไหวของราคา ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำและยังคงเคลื่อนไหวในรูปแบบ Sideways โดยไม่มีสัญญาณการทะลุแนวโน้มขาขึ้นหรือขาลงแต่อย่างใด แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.03902 ห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.00030 ขณะที่แนวต้านรองอยู่ที่ 0.03916 ซึ่งห่างออกไป 0.00044 ส่วนจุดศูนย์กลางสำคัญเหนือขึ้นไปที่ 0.03943 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะไกล โดยมีช่องว่างระหว่างราคาถึง 0.00071 สำหรับแนวรับด้านล่าง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ซึ่งปัจจุบันราคาเคลื่อนไหวใกล้แนวรับ S2 ฝ่ายกระทิงและหมีได้สร้างสมดุลชั่วคราวไว้บริเวณรอบ ๆ ระดับ 0.03900 แต่ปริมาณการซื้อขายยังไม่เพียงพอที่จะสนับสนุนการเคลื่อนไหวที่ชัดเจน ภาพรวมของตลาดอยู่ในช่วงของการรวมตัวก่อนการตัดสินใจเลือกทิศทาง โดยการพิจารณาจากระดับราคาสำคัญเหล่านี้จะเป็นตัวกำหนดว่าโครงสร้างตลาดในระยะถัดไปจะเป็นเช่นไร

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ HIVE?

ราคาของสกุลเงินดิจิทัล HIVE ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความคุ้มค่าในการขุดบิทคอยน์ – HIVE ดำเนินการสถานีขุดเหมือง ดังนั้น ราคาบิทคอยน์จึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้
2. ความเชื่อมั่นในตลาดคริปโตเคอร์เรนซี – แนวโน้มของคริปโตในภาพรวมมีผลต่อความสนใจของนักลงทุน
3. การปรับความยากในการขุด – เมื่อความยากในการขุดเพิ่มสูงขึ้น ความคุ้มค่าในการขุดจะลดลง
4. ต้นทุนด้านพลังงาน – ค่าใช้จ่ายด้านไฟฟ้ามีผลอย่างมากต่ออัตรากำไรจากการขุด
5. การเปลี่ยนแปลงด้านกฎระเบียบ – นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการขุดคริปโตมีผลต่อการดำเนินงาน
6. รายงานผลประกอบการของบริษัท – ผลประกอบการรายไตรมาสส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
7. ความจุของอัตราแฮช – การขยายตัวของกิจกรรมการขุดสามารถช่วยเพิ่มมูลค่าได้
8. การยอมรับจากสถาบัน – การลงทุนในคริปโตของภาคเอกชนและองค์กรช่วยกระตุ้นความต้องการ
9. ความผันผวนของตลาด – การเคลื่อนไหวของราคาคริปโตมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างหุ้นการขุด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ HIVE วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา HIVE ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดจำเป็นต้องทราบราคาปัจจุบันเพื่อทำการซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามผลการดำเนินงานรายวันเพื่อประเมินมูลค่าของสินทรัพย์ที่ถือครองและวางแผนกลยุทธ์ในการลงทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา HIVE

การคาดการณ์ราคา HIVE (HIVE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ HIVE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา HIVE (HIVE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ HIVE อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา HIVE จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา HIVE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา HIVE

วิธีการซื้อและลงทุน HIVE ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย HIVE หรือยัง? การซื้อ HIVE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ HIVE ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ HIVE (HIVE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว HIVE จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ HIVE (HIVE)

คุณสามารถทำอะไรกับ HIVE ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ HIVE ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ HIVE (HIVE)

Hive is a Graphene-based social blockchain launched in March 2020 with the core idea of decentralization. Hive's prime selling points are its true decentralization, speed and scalability. Other notable features include it having the lowest entry-barrier for user adoption in the market, time delay security, integrated token allocation, and the upcoming Smart Media Token integration. It is an ideal building location for a variety of innovative projects focused on a broad range of fields, from open source development to social games. Hive aims to be the preferred blockchain for dApp development.

HIVE ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก HIVE ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ HIVE อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArtificial Intelligence (AI)BagsApp Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ HIVE

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:11:20 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ HIVE (HIVE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HIVE

HIVE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ HIVE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส HIVE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด HIVE (HIVE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน HIVE ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
HIVE/USDT
฿1.293041
฿1.293041฿1.293041
-1.32%
1.86M (USDT)
HIVE/USDC
฿1.2917266
฿1.2917266฿1.2917266
-1.30%
1.41M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ HIVE เป็น THB

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HIVE
HIVE
THB
THB

1 HIVE = 1.2933695 THB