ราคา Bittensor(TAO)
ราคาปัจจุบัน Bittensor (TAO) วันนี้ ฿ 197.38, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TAO เป็น THB คือ ฿ 197.38 ต่อ TAO.
Bittensor มีอันดับที่ #27 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.17B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.02M TAO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TAO เทรดระหว่าง ฿ 195.15 (ต่ำ) กับ ฿ 198.51 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 25,164.53990122338651 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 996.543315215290711
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TAO เคลื่อนไหว +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 550.87K.
No.27
52.46%
0.13%
TAO
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bittensor คือ ฿ 2.17B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 550.87K อุปทานหมุนเวียนของ TAO คือ 11.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.14B
+0.11%
-0.01%
-5.30%
-5.30%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.647
|-0.01%
|30 วัน
|฿ +4.37
|+2.26%
|60 วัน
|฿ -49.21
|-19.96%
|90 วัน
|฿ -61.39
|-23.73%
วันนี้ TAO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.647 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +4.37 (+2.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TAO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -49.21 (-19.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -61.39 (-23.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bittensor ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TAO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|R1 < ราคา ≤ R2
|ระหว่าง R1‑R2
|อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด
TAO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 196.99 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 199.13 และได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 198.52 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงระหว่างแนวต้าน R1 และ R2 ซึ่งเป็นระดับชั้นของช่องทางราคา ระบบฮับแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อพยายามสร้างโครงสร้างราคาสูงขึ้น ส่วนความสอดคล้องของตัวชี้วัดยังคงมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ให้สัญญาณซื้อ ขณะที่ MACD แสดงรูปแบบการตัดตาย (Dead Cross) และตัวชี้วัดเร็ว-ช้ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในระดับกลาง ไม่มีการกระจายพลังงานเชิงเดียวที่ชัดเจน และค่าความผันผวนอยู่ในช่วงปกติ ระดับราคาสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 199.62 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.49 USDT และระดับแนวรับ S1 ที่ 195.89 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 3.24 USDT สำหรับระดับรองลงมา ได้แก่ แนวรับ S2 ที่ 194.36 ขณะที่แนวต้าน R2 ถือเป็นเป้าหมายทดสอบในระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ R2 ได้ ก็มีโอกาสกลับเข้าสู่โซนศูนย์กลางราคา ขณะนี้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงพื้นที่บริเวณราคา 199.00 ตลาดยังคงรอการยืนยันทิศทางที่ชัดเจนต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Bittensor อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bittensor ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-10 18:39:21
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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