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ราคาปัจจุบัน Bittensor วันนี้ คือ 197.38 THB มูลค่าตลาด TAO เท่ากับ 2,174,554,399.4645875742 THB ติดตามการอัปเดตราคา TAO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bittensor วันนี้ คือ 197.38 THB มูลค่าตลาด TAO เท่ากับ 2,174,554,399.4645875742 THB ติดตามการอัปเดตราคา TAO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ TAO

ข้อมูลราคา TAO

TAO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ TAO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ TAO

โทเคโนมิกส์ TAO

การคาดการณ์ราคา TAO

ประวัติ TAO

TAO คู่มือการซื้อ

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ราคา Bittensor(TAO)

ราคาปัจจุบัน 1 TAO เป็น THB

฿6,469.4608
฿6,469.4608฿6,469.4608
-0.01%1D
THB
Bittensor (TAO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:14:12 (UTC+8)

ราคา Bittensor วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bittensor (TAO) วันนี้ ฿ 197.38, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน TAO เป็น THB คือ ฿ 197.38 ต่อ TAO.

Bittensor มีอันดับที่ #27 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.17B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.02M TAO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา TAO เทรดระหว่าง ฿ 195.15 (ต่ำ) กับ ฿ 198.51 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 25,164.53990122338651 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 996.543315215290711

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น TAO เคลื่อนไหว +0.11% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.30% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 550.87K.

Bittensor (TAO) ข้อมูลการตลาด

No.27

฿ 2.17B
฿ 2.17B฿ 2.17B

฿ 550.87K
฿ 550.87K฿ 550.87K

฿ 4.14B
฿ 4.14B฿ 4.14B

11.02M
11.02M 11.02M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

21,000,000
21,000,000 21,000,000

52.46%

0.13%

TAO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bittensor คือ ฿ 2.17B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 550.87K อุปทานหมุนเวียนของ TAO คือ 11.02M โดยมีอุปทานรวมที่ 21000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.14B

ประวัติราคา Bittensor THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 195.15
฿ 195.15฿ 195.15
ต่ำสุด 24h
฿ 198.51
฿ 198.51฿ 198.51
สูงสุด 24h

฿ 195.15
฿ 195.15฿ 195.15

฿ 198.51
฿ 198.51฿ 198.51

฿ 25,164.53990122338651
฿ 25,164.53990122338651฿ 25,164.53990122338651

฿ 996.543315215290711
฿ 996.543315215290711฿ 996.543315215290711

+0.11%

-0.01%

-5.30%

-5.30%

ประวัติราคา Bittensor (TAO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.647-0.01%
30 วัน฿ +4.37+2.26%
60 วัน฿ -49.21-19.96%
90 วัน฿ -61.39-23.73%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor ในวันนี้

วันนี้ TAO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.647 (-0.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +4.37 (+2.26%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน TAO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -49.21 (-19.96%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bittensor ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -61.39 (-23.73%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bittensor (TAO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bittensor

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bittensor ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Bittensor วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด TAO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointR1 < ราคา ≤ R2ระหว่าง R1‑R2อยู่เหนือจุดพิวอตกลาง แต่ยังไม่ถึงโซนราคาสูงสุด

TAO_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือศูนย์กลางราคา 196.99 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยปัจจุบันราคาอยู่ที่ 199.13 และได้ทะลุแนวต้าน R1 ที่ระดับ 198.52 แล้ว ขณะนี้ราคาอยู่ในช่วงระหว่างแนวต้าน R1 และ R2 ซึ่งเป็นระดับชั้นของช่องทางราคา ระบบฮับแสดงให้เห็นว่าฝ่ายซื้อพยายามสร้างโครงสร้างราคาสูงขึ้น ส่วนความสอดคล้องของตัวชี้วัดยังคงมีความแตกต่างกัน โดยกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ให้สัญญาณซื้อ ขณะที่ MACD แสดงรูปแบบการตัดตาย (Dead Cross) และตัวชี้วัดเร็ว-ช้ามีการแยกชั้นเกิดขึ้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในระดับกลาง ไม่มีการกระจายพลังงานเชิงเดียวที่ชัดเจน และค่าความผันผวนอยู่ในช่วงปกติ ระดับราคาสำคัญใกล้เคียง ได้แก่ แนวต้าน R2 ที่ระดับ 199.62 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.49 USDT และระดับแนวรับ S1 ที่ 195.89 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน 3.24 USDT สำหรับระดับรองลงมา ได้แก่ แนวรับ S2 ที่ 194.36 ขณะที่แนวต้าน R2 ถือเป็นเป้าหมายทดสอบในระยะสั้น หากราคาไม่สามารถยืนเหนือ R2 ได้ ก็มีโอกาสกลับเข้าสู่โซนศูนย์กลางราคา ขณะนี้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังแย่งชิงพื้นที่บริเวณราคา 199.00 ตลาดยังคงรอการยืนยันทิศทางที่ชัดเจนต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Bittensor?

ราคาของ Bittensor (TAO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับเครือข่ายและการมีส่วนร่วมของโมเดล AI – เมื่อมีผู้เข้าร่วมมากขึ้น ความต้องการก็จะเพิ่มสูงขึ้น
2. กลไกการจัดสรรโทเค็นและผลตอบแทนจากการเดิมพันที่ส่งผลต่อปริมาณการหมุนเวียน
3. บรรยากาศโดยรวมของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีและความสัมพันธ์กับบิทคอยน์
4. การพัฒนาทางเทคโนโลยีและการอัปเกรดโปรโตคอล
5. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อภาค AI และคริปโต
6. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
7. การแข่งขันจากโครงการบล็อกเชนที่มุ่งเน้นด้าน AI อื่น ๆ
8. ความสนใจของสถาบันในโครงสร้างพื้นฐาน AI แบบกระจายศูนย์

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Bittensor วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Bittensor (TAO) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามประสิทธิภาพของพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินผลตอบแทนจากการลงทุน และการตรวจสอบความผันผวนของตลาด บล็อกเชนที่เน้นด้านปัญญาประดิษฐ์อันเป็นเอกลักษณ์ของ TAO ดึงดูดนักลงทุนที่มองหาโอกาสในการลงทุนในภาคปัญญาประดิษฐ์ที่กำลังเติบโต

การคาดการณ์ราคา Bittensor

การคาดการณ์ราคา Bittensor (TAO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ TAO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bittensor (TAO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bittensor อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bittensor จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา TAO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bittensor

วิธีการซื้อและลงทุน Bittensor ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bittensor หรือยัง? การซื้อ TAO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bittensor ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bittensor (TAO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bittensor จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bittensor (TAO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bittensor ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bittensor ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ Bittensor (TAO)

Bittensor is an open-source protocol that powers a decentralized, blockchain-based, tokenized machine learning network. The project is designed to accelerate the development of artificial intelligence by introducing an optimized training strategy in which models interact in an incentivized, iterative ecosystem, while also advancing a more equitable and collaborative approach to its ownership and access.

Bittensor ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bittensor ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Bittensor อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI MemeArtificial Intelligence (AI)Bittensor Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bittensor

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:14:12 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bittensor (TAO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Bittensor

TAO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ TAO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส TAO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Bittensor (TAO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bittensor ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
TAO/USDT
฿6,474.7056
฿6,474.7056฿6,474.7056
+0.08%
2.80K (USDT)
TAO/USDC
฿6,464.5438
฿6,464.5438฿6,464.5438
+0.01%
519.07 (USDT)
TAO/EUR
฿5,587.6788
฿5,587.6788฿5,587.6788
-0.06%
333.17 (USDT)
TAO/USD1
฿6,462.577
฿6,462.577฿6,462.577
-0.01%
284.80 (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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TAO
TAO
THB
THB

1 TAO = 6,470.1164 THB