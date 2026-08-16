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ราคาปัจจุบัน GameStop (GME) วันนี้ คือ 0.00001201 THB มูลค่าตลาด GMEROBINHOOD เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา GMEROBINHOOD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน GameStop (GME) วันนี้ คือ 0.00001201 THB มูลค่าตลาด GMEROBINHOOD เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา GMEROBINHOOD เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GMEROBINHOOD

ข้อมูลราคา GMEROBINHOOD

GMEROBINHOOD คืออะไร

โทเคโนมิกส์ GMEROBINHOOD

การคาดการณ์ราคา GMEROBINHOOD

ประวัติ GMEROBINHOOD

GMEROBINHOOD คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง GMEROBINHOODเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา GameStop (GME)(GMEROBINHOOD)

ราคาปัจจุบัน 1 GMEROBINHOOD เป็น THB

฿0.0003939914
฿0.0003939914฿0.0003939914
-8.54%1D
THB
GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:53:51 (UTC+8)

ราคา GameStop (GME) วันนี้

ราคาปัจจุบัน GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) วันนี้ ฿ 0.00001201, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GMEROBINHOOD เป็น THB คือ ฿ 0.00001201 ต่อ GMEROBINHOOD.

GameStop (GME) มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- GMEROBINHOOD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GMEROBINHOOD เทรดระหว่าง ฿ 0.00001159 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00001465 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GMEROBINHOOD เคลื่อนไหว +3.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -51.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 71.44K.

GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 71.44K
฿ 71.44K฿ 71.44K

฿ 1.20M
฿ 1.20M฿ 1.20M

--
----

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

ROBINHOOD

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GameStop (GME) คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 71.44K อุปทานหมุนเวียนของ GMEROBINHOOD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.20M

ประวัติราคา GameStop (GME) THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00001159
฿ 0.00001159฿ 0.00001159
ต่ำสุด 24h
฿ 0.00001465
฿ 0.00001465฿ 0.00001465
สูงสุด 24h

฿ 0.00001159
฿ 0.00001159฿ 0.00001159

฿ 0.00001465
฿ 0.00001465฿ 0.00001465

--
----

--
----

+3.44%

-8.54%

-51.46%

-51.46%

ประวัติราคา GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GameStop (GME) ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0000367886-8.54%
30 วัน฿ -0.00002799-69.98%
60 วัน฿ -0.00002799-69.98%
90 วัน฿ -0.00002799-69.98%
การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop (GME) ในวันนี้

วันนี้ GMEROBINHOOD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000367886 (-8.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop (GME) ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00002799 (-69.98%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop (GME) ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GMEROBINHOOD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00002799 (-69.98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop (GME) ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00002799 (-69.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ GameStop (GME)

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GameStop (GME) ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด GameStop (GME) วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GMEROBINHOOD: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

GMEROBINHOOD_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ใกล้ระดับ 1.4E-5 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และค่าเฉลี่ยกลาง (Central Pivot) โดยอยู่ในโซนครึ่งล่างของระบบพิจารณาแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงเรียงตัวแบบเป็นกลาง ความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงโครงสร้างการรีบาวด์ในระดับเฉพาะจุด แต่โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในระดับต่ำ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวขึ้น ส่งผลให้พลังงานเชิงบวกของฝ่ายซื้อถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป KDJ และ StochRSI ต่างก็ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงอารมณ์การซื้อขายระยะสั้นที่ค่อนข้างเป็นบวก ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ได้หุบตัวลงและเริ่มทรงตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนสำหรับการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวในระยะยาว แนวต้านสำคัญใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 1.536E-5 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 9.7% แนวต้านรองอยู่ที่ R1 ที่ระดับ 1.62E-5 ห่างจากปัจจุบันราว 15.7% สำหรับแนวรับ แนวรับใกล้เคียงที่สุดคือ S1 ที่ระดับ 1.384E-5 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.1% แนวรับรองอยู่ที่ S2 ที่ระดับ 1.3E-5 ห่างจากปัจจุบันราว 7.1% บริเวณราคาใกล้เคียงมีความหนาแน่นสูง ในขณะที่พื้นที่ไกลออกไปค่อนข้างเปิดกว้าง

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา GameStop (GME)

การคาดการณ์ราคา GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ GMEROBINHOOD ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ GameStop (GME) อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา GameStop (GME) จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา GMEROBINHOOD ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา GameStop (GME)

วิธีการซื้อและลงทุน GameStop (GME) ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย GameStop (GME) หรือยัง? การซื้อ GMEROBINHOOD บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ GameStop (GME) ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว GameStop (GME) จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

คุณสามารถทำอะไรกับ GameStop (GME) ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ GameStop (GME) ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

GMEROBINHOOD คือเหรียญมีม

GameStop (GME) ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GameStop (GME) ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GameStop (GME)

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:53:51 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ GameStop (GME) (GMEROBINHOOD)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GameStop (GME)

GMEROBINHOOD USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ GMEROBINHOOD โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส GMEROBINHOOD USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน GameStop (GME) ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
GMEROBINHOOD/USDT
฿0.0003930056
฿0.0003930056฿0.0003930056
-8.84%
5.69B (USDT)
GMEROBINHOOD/USD1
฿0.0003857764
฿0.0003857764฿0.0003857764
-10.10%
4.19B (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ GMEROBINHOOD เป็น THB

จำนวน

GMEROBINHOOD
GMEROBINHOOD
THB
THB

1 GMEROBINHOOD = 0.0003946486 THB