ราคา GameStop (GME)(GMEROBINHOOD)
ราคาปัจจุบัน GameStop (GME) (GMEROBINHOOD) วันนี้ ฿ 0.00001201, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 8.54% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน GMEROBINHOOD เป็น THB คือ ฿ 0.00001201 ต่อ GMEROBINHOOD.
GameStop (GME) มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- GMEROBINHOOD ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา GMEROBINHOOD เทรดระหว่าง ฿ 0.00001159 (ต่ำ) กับ ฿ 0.00001465 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น GMEROBINHOOD เคลื่อนไหว +3.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -51.46% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 71.44K.
ROBINHOOD
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GameStop (GME) คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 71.44K อุปทานหมุนเวียนของ GMEROBINHOOD คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.20M
+3.44%
-8.54%
-51.46%
-51.46%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GameStop (GME) ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0000367886
|-8.54%
|30 วัน
|฿ -0.00002799
|-69.98%
|60 วัน
|฿ -0.00002799
|-69.98%
|90 วัน
|฿ -0.00002799
|-69.98%
วันนี้ GMEROBINHOOD บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000367886 (-8.54%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00002799 (-69.98%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GMEROBINHOOD เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00002799 (-69.98%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00002799 (-69.98%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด GameStop (GME) ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด GMEROBINHOOD: ขาขึ้น ขาขึ้น 60% | ขาลง 40%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
GMEROBINHOOD_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาอยู่ใกล้ระดับ 1.4E-5 ซึ่งเป็นจุดที่ราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และค่าเฉลี่ยกลาง (Central Pivot) โดยอยู่ในโซนครึ่งล่างของระบบพิจารณาแนวรับ-แนวต้าน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ ในขณะที่เส้นค่าเฉลี่ยระยะยาวยังคงเรียงตัวแบบเป็นกลาง ความสอดคล้องของเครื่องมือทางเทคนิคบ่งชี้ถึงโครงสร้างการรีบาวด์ในระดับเฉพาะจุด แต่โดยรวมยังคงอยู่ในช่วงการเคลื่อนไหวแบบแกว่งตัวในระดับต่ำ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross โดยช่องว่างระหว่างเส้น Fast Line และ Slow Line ขยายตัวขึ้น ส่งผลให้พลังงานเชิงบวกของฝ่ายซื้อถูกปล่อยออกมาอย่างเข้มข้น RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่ได้เข้าสู่ภาวะซื้อมากหรือขายมากจนเกินไป KDJ และ StochRSI ต่างก็ปรับตัวขึ้นพร้อมกัน สะท้อนถึงอารมณ์การซื้อขายระยะสั้นที่ค่อนข้างเป็นบวก ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ได้หุบตัวลงและเริ่มทรงตัว ความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตลาดขาดแรงขับเคลื่อนสำหรับการเคลื่อนไหวแบบแนวโน้มเดียวในระยะยาว แนวต้านสำคัญใกล้เคียงที่สุดอยู่ที่ค่าเฉลี่ยกลาง 1.536E-5 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 9.7% แนวต้านรองอยู่ที่ R1 ที่ระดับ 1.62E-5 ห่างจากปัจจุบันราว 15.7% สำหรับแนวรับ แนวรับใกล้เคียงที่สุดคือ S1 ที่ระดับ 1.384E-5 ห่างจากปัจจุบันประมาณ 1.1% แนวรับรองอยู่ที่ S2 ที่ระดับ 1.3E-5 ห่างจากปัจจุบันราว 7.1% บริเวณราคาใกล้เคียงมีความหนาแน่นสูง ในขณะที่พื้นที่ไกลออกไปค่อนข้างเปิดกว้าง
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ GameStop (GME) อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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GMEROBINHOOD คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก GameStop (GME) ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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