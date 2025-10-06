ราคาปัจจุบัน Camp Network วันนี้ คือ 0.01383 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Camp Network วันนี้ คือ 0.01383 USD ติดตามการอัปเดตราคา CAMP เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา CAMP ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Camp Network โลโก้

ราคา Camp Network(CAMP)

ราคาปัจจุบัน 1 CAMP เป็น USD

$0.01384
$0.01384$0.01384
+0.80%1D
USD
Camp Network (CAMP) กราฟราคาสด
ข้อมูลราคา Camp Network (CAMP) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01318
$ 0.01318$ 0.01318
ต่ำสุด 24h
$ 0.01471
$ 0.01471$ 0.01471
สูงสุด 24h

$ 0.01318
$ 0.01318$ 0.01318

$ 0.01471
$ 0.01471$ 0.01471

--
----

--
----

+0.94%

+0.80%

-19.74%

-19.74%

ราคาเรียลไทม์ Camp Network (CAMP) คือ $ 0.01383 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดCAMP ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01318 และราคาสูงสุด $ 0.01471 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ CAMP คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น CAMP มีการเปลี่ยนแปลง +0.94% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.80% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -19.74% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Camp Network (CAMP) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 249.03K
$ 249.03K$ 249.03K

$ 138.30M
$ 138.30M$ 138.30M

--
----

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Camp Network คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 249.03K อุปทานหมุนเวียนของ CAMP คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 138.30M

ประวัติราคา Camp Network (CAMP) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Camp Network ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0001098+0.80%
30 วัน$ -0.01945-58.45%
60 วัน$ -0.08612-86.17%
90 วัน$ +0.00383+38.30%
การเปลี่ยนแปลงราคา Camp Network ในวันนี้

วันนี้ CAMP บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0001098 (+0.80%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Camp Network ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.01945 (-58.45%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Camp Network ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CAMP เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.08612 (-86.17%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Camp Network ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.00383 (+38.30%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Camp Network (CAMP) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Camp Networkทันที

อะไรคือ Camp Network (CAMP)

Camp Network คือเลเยอร์ IP แบบอัตโนมัติ — บล็อกเชนเลเยอร์ 1 ตัวแรกที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อรองรับการพิสูจน์ต้นกำเนิด การให้สิทธิ์ใช้งานแบบโปรแกรมได้ และการสร้างรายได้ให้กับเอเจนต์ได้โดยตรงในระดับโปรโตคอล โดยในยุคที่ AI เชิงสร้างสรรค์กำลังเปลี่ยนแปลงโลกแห่งคอนเทนต์ Camp จึงมอบโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการลงทะเบียน ออกใบอนุญาต และสร้างรายได้จากทรัพย์สินทางปัญญาบนเชน สำหรับการใช้งานทั้งในรูปแบบ PvP และการบริโภคแบบเนทีฟ AI โดย Camp ทำให้คอนเทนต์สามารถตั้งโปรแกรมได้ บังคับใช้ได้ และสร้างรายได้โดยอัตโนมัติ — แก้ปัญหาช่องว่างด้านโครงสร้างพื้นฐานระหว่าง AI และทรัพย์สินทางปัญญาอย่างตรงจุด

Camp Network มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Camp Network ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบCAMPความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Camp Network บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Camp Network ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Camp Network (USD)

Camp Network (CAMP) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Camp Network (CAMP) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Camp Network

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Camp Network ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Camp Network (CAMP)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Camp Network (CAMP) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ CAMPโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Camp Network (CAMP)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Camp Networkใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Camp Network บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

CAMP เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Camp Network(CAMP) เป็น VND
363.93645
1 Camp Network(CAMP) เป็น AUD
A$0.0208833
1 Camp Network(CAMP) เป็น GBP
0.0103725
1 Camp Network(CAMP) เป็น EUR
0.0117555
1 Camp Network(CAMP) เป็น USD
$0.01383
1 Camp Network(CAMP) เป็น MYR
RM0.0579477
1 Camp Network(CAMP) เป็น TRY
0.5803068
1 Camp Network(CAMP) เป็น JPY
¥2.10216
1 Camp Network(CAMP) เป็น ARS
ARS$20.2191834
1 Camp Network(CAMP) เป็น RUB
1.0960275
1 Camp Network(CAMP) เป็น INR
1.2202209
1 Camp Network(CAMP) เป็น IDR
Rp230.4999078
1 Camp Network(CAMP) เป็น PHP
0.8180445
1 Camp Network(CAMP) เป็น EGP
￡E.0.6549888
1 Camp Network(CAMP) เป็น BRL
R$0.0741288
1 Camp Network(CAMP) เป็น CAD
C$0.0192237
1 Camp Network(CAMP) เป็น BDT
1.6925154
1 Camp Network(CAMP) เป็น NGN
20.130948
1 Camp Network(CAMP) เป็น COP
$53.1922545
1 Camp Network(CAMP) เป็น ZAR
R.0.2374611
1 Camp Network(CAMP) เป็น UAH
0.5821047
1 Camp Network(CAMP) เป็น TZS
T.Sh.33.98031
1 Camp Network(CAMP) เป็น VES
Bs2.94579
1 Camp Network(CAMP) เป็น CLP
$13.02786
1 Camp Network(CAMP) เป็น PKR
Rs3.9188688
1 Camp Network(CAMP) เป็น KZT
7.4394336
1 Camp Network(CAMP) เป็น THB
฿0.4468473
1 Camp Network(CAMP) เป็น TWD
NT$0.4230597
1 Camp Network(CAMP) เป็น AED
د.إ0.0507561
1 Camp Network(CAMP) เป็น CHF
Fr0.0109257
1 Camp Network(CAMP) เป็น HKD
HK$0.1073208
1 Camp Network(CAMP) เป็น AMD
֏5.2946772
1 Camp Network(CAMP) เป็น MAD
.د.م0.1276509
1 Camp Network(CAMP) เป็น MXN
$0.254472
1 Camp Network(CAMP) เป็น SAR
ريال0.0518625
1 Camp Network(CAMP) เป็น ETB
Br2.0970429
1 Camp Network(CAMP) เป็น KES
KSh1.7860062
1 Camp Network(CAMP) เป็น JOD
د.أ0.00980547
1 Camp Network(CAMP) เป็น PLN
0.0500646
1 Camp Network(CAMP) เป็น RON
лв0.0602988
1 Camp Network(CAMP) เป็น SEK
kr0.1294488
1 Camp Network(CAMP) เป็น BGN
лв0.0230961
1 Camp Network(CAMP) เป็น HUF
Ft4.6037304
1 Camp Network(CAMP) เป็น CZK
0.2884938
1 Camp Network(CAMP) เป็น KWD
د.ك0.00423198
1 Camp Network(CAMP) เป็น ILS
0.0449475
1 Camp Network(CAMP) เป็น BOB
Bs0.0955653
1 Camp Network(CAMP) เป็น AZN
0.023511
1 Camp Network(CAMP) เป็น TJS
SM0.1277892
1 Camp Network(CAMP) เป็น GEL
0.0376176
1 Camp Network(CAMP) เป็น AOA
Kz12.6070131
1 Camp Network(CAMP) เป็น BHD
.د.ب0.00520008
1 Camp Network(CAMP) เป็น BMD
$0.01383
1 Camp Network(CAMP) เป็น DKK
kr0.088512
1 Camp Network(CAMP) เป็น HNL
L0.3641439
1 Camp Network(CAMP) เป็น MUR
0.6269139
1 Camp Network(CAMP) เป็น NAD
$0.2388441
1 Camp Network(CAMP) เป็น NOK
kr0.1378851
1 Camp Network(CAMP) เป็น NZD
$0.0237876
1 Camp Network(CAMP) เป็น PAB
B/.0.01383
1 Camp Network(CAMP) เป็น PGK
K0.0582243
1 Camp Network(CAMP) เป็น QAR
ر.ق0.0503412
1 Camp Network(CAMP) เป็น RSD
дин.1.3904682
1 Camp Network(CAMP) เป็น UZS
soʻm168.6585096
1 Camp Network(CAMP) เป็น ALL
L1.1484432
1 Camp Network(CAMP) เป็น ANG
ƒ0.0247557
1 Camp Network(CAMP) เป็น AWG
ƒ0.024894
1 Camp Network(CAMP) เป็น BBD
$0.02766
1 Camp Network(CAMP) เป็น BAM
KM0.0230961
1 Camp Network(CAMP) เป็น BIF
Fr40.78467
1 Camp Network(CAMP) เป็น BND
$0.0178407
1 Camp Network(CAMP) เป็น BSD
$0.01383
1 Camp Network(CAMP) เป็น JMD
$2.2187469
1 Camp Network(CAMP) เป็น KHR
55.7660175
1 Camp Network(CAMP) เป็น KMF
Fr5.85009
1 Camp Network(CAMP) เป็น LAK
300.6521679
1 Camp Network(CAMP) เป็น LKR
රු4.211235
1 Camp Network(CAMP) เป็น MDL
L0.233727
1 Camp Network(CAMP) เป็น MGA
Ar61.7409924
1 Camp Network(CAMP) เป็น MOP
P0.11064
1 Camp Network(CAMP) เป็น MVR
0.211599
1 Camp Network(CAMP) เป็น MWK
MK24.0104013
1 Camp Network(CAMP) เป็น MZN
MT0.8838753
1 Camp Network(CAMP) เป็น NPR
रु1.9533492
1 Camp Network(CAMP) เป็น PYG
98.08236
1 Camp Network(CAMP) เป็น RWF
Fr20.09499
1 Camp Network(CAMP) เป็น SBD
$0.1138209
1 Camp Network(CAMP) เป็น SCR
0.1890561
1 Camp Network(CAMP) เป็น SRD
$0.5468382
1 Camp Network(CAMP) เป็น SVC
$0.1210125
1 Camp Network(CAMP) เป็น SZL
L0.2387058
1 Camp Network(CAMP) เป็น TMT
m0.0485433
1 Camp Network(CAMP) เป็น TND
د.ت0.04059105
1 Camp Network(CAMP) เป็น TTD
$0.0939057
1 Camp Network(CAMP) เป็น UGX
Sh48.18372
1 Camp Network(CAMP) เป็น XAF
Fr7.77246
1 Camp Network(CAMP) เป็น XCD
$0.037341
1 Camp Network(CAMP) เป็น XOF
Fr7.77246
1 Camp Network(CAMP) เป็น XPF
Fr1.41066
1 Camp Network(CAMP) เป็น BWP
P0.1966626
1 Camp Network(CAMP) เป็น BZD
$0.0277983
1 Camp Network(CAMP) เป็น CVE
$1.316616
1 Camp Network(CAMP) เป็น DJF
Fr2.44791
1 Camp Network(CAMP) เป็น DOP
$0.8856732
1 Camp Network(CAMP) เป็น DZD
د.ج1.796517
1 Camp Network(CAMP) เป็น FJD
$0.0312558
1 Camp Network(CAMP) เป็น GNF
Fr120.25185
1 Camp Network(CAMP) เป็น GTQ
Q0.1059378
1 Camp Network(CAMP) เป็น GYD
$2.8957254
1 Camp Network(CAMP) เป็น ISK
kr1.68726

Camp Network ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Camp Network ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Camp Network อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Camp Network

วันนี้ Camp Network (CAMP) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน CAMP เป็นUSD คือ 0.01383 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน CAMP เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ CAMP เป็น USD คือ $ 0.01383 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Camp Network คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ CAMP คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ CAMP คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ CAMP คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ CAMP คือเท่าใด?
CAMP ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ CAMP คือเท่าไร?
CAMP ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ CAMP คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ CAMP คือ $ 249.03K USD
ปีนี้ CAMP จะสูงขึ้นอีกไหม?
CAMP อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา CAMP เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

