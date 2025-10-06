ราคาปัจจุบัน Minutes Networ วันนี้ คือ 0.2067 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNTX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNTX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Minutes Networ วันนี้ คือ 0.2067 USD ติดตามการอัปเดตราคา MNTX เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา MNTX ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Minutes Networ โลโก้

ราคา Minutes Networ(MNTX)

ราคาปัจจุบัน 1 MNTX เป็น USD

$0.2067
$0.2067$0.2067
-0.04%1D
USD
Minutes Networ (MNTX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:15:21 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Minutes Networ (MNTX) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1801
$ 0.1801$ 0.1801
ต่ำสุด 24h
$ 0.2069
$ 0.2069$ 0.2069
สูงสุด 24h

$ 0.1801
$ 0.1801$ 0.1801

$ 0.2069
$ 0.2069$ 0.2069

$ 0.5035847309180984
$ 0.5035847309180984$ 0.5035847309180984

$ 0.12356632139260672
$ 0.12356632139260672$ 0.12356632139260672

+8.56%

-0.04%

-10.10%

-10.10%

ราคาเรียลไทม์ Minutes Networ (MNTX) คือ $ 0.2067 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดMNTX ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1801 และราคาสูงสุด $ 0.2069 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ MNTX คือ $ 0.5035847309180984 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.12356632139260672

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น MNTX มีการเปลี่ยนแปลง +8.56% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.04% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -10.10% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Minutes Networ (MNTX) ข้อมูลการตลาด

No.1012

$ 16.05M
$ 16.05M$ 16.05M

$ 15.32K
$ 15.32K$ 15.32K

$ 103.35M
$ 103.35M$ 103.35M

77.67M
77.67M 77.67M

500,000,000
500,000,000 500,000,000

79,589,637.52592564
79,589,637.52592564 79,589,637.52592564

15.53%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Minutes Networ คือ $ 16.05M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 15.32K อุปทานหมุนเวียนของ MNTX คือ 77.67M โดยมีอุปทานรวมที่ 79589637.52592564 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 103.35M

ประวัติราคา Minutes Networ (MNTX) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Minutes Networ ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000083-0.04%
30 วัน$ +0.0054+2.68%
60 วัน$ -0.1233-37.37%
90 วัน$ -0.1805-46.62%
การเปลี่ยนแปลงราคา Minutes Networ ในวันนี้

วันนี้ MNTX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000083 (-0.04%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Minutes Networ ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +0.0054 (+2.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Minutes Networ ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MNTX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.1233 (-37.37%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Minutes Networ ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.1805 (-46.62%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Minutes Networ (MNTX) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Minutes Networทันที

อะไรคือ Minutes Networ (MNTX)

Minutes Network Token กำลังพลิกโฉมวงการโทรคมนาคมระดับโลก โดยโหนด DePIN ของ MNTx ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับส่งสัญญาณเสียง ช่วยลดต้นทุน และเปิดโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงอุตสาหกรรมที่มีมูลค่ากว่า 250 พันล้านดอลลาร์

Minutes Networ มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Minutes Networ ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบMNTXความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Minutes Networ บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Minutes Networ ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Minutes Networ (USD)

Minutes Networ (MNTX) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Minutes Networ (MNTX) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Minutes Networ

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Minutes Networ ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Minutes Networ (MNTX)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Minutes Networ (MNTX) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ MNTXโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Minutes Networ (MNTX)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Minutes Networใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Minutes Networ บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

MNTX เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Minutes Networ ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Minutes Networ ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Minutes Networ อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Minutes Networ

วันนี้ Minutes Networ (MNTX) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน MNTX เป็นUSD คือ 0.2067 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน MNTX เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ MNTX เป็น USD คือ $ 0.2067 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Minutes Networ คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ MNTX คือ $ 16.05M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ MNTX คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ MNTX คือ 77.67M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ MNTX คือเท่าใด?
MNTX ถึงราคา ATH ที่ 0.5035847309180984 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ MNTX คือเท่าไร?
MNTX ถึงราคา ATL ที่ 0.12356632139260672 USD
ปริมาณการเทรดของ MNTX คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ MNTX คือ $ 15.32K USD
ปีนี้ MNTX จะสูงขึ้นอีกไหม?
MNTX อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา MNTX เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:15:21 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Minutes Networ (MNTX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

