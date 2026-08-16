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ราคาปัจจุบัน Aptos วันนี้ คือ 0.5337 THB มูลค่าตลาด APT เท่ากับ 443,950,012.6286799591 THB ติดตามการอัปเดตราคา APT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Aptos วันนี้ คือ 0.5337 THB มูลค่าตลาด APT เท่ากับ 443,950,012.6286799591 THB ติดตามการอัปเดตราคา APT เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ APT

ข้อมูลราคา APT

APT คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ APT

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ APT

โทเคโนมิกส์ APT

การคาดการณ์ราคา APT

ประวัติ APT

APT คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง APTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต APT

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ราคา Aptos(APT)

ราคาปัจจุบัน 1 APT เป็น THB

฿17.494686
฿17.494686฿17.494686
-1.85%1D
THB
Aptos (APT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:17:56 (UTC+8)

ราคา Aptos วันนี้

ราคาปัจจุบัน Aptos (APT) วันนี้ ฿ 0.5337, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APT เป็น THB คือ ฿ 0.5337 ต่อ APT.

Aptos มีอันดับที่ #75 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 443.95M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 831.83M APT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APT เทรดระหว่าง ฿ 0.528 (ต่ำ) กับ ฿ 0.5456 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 652.4252846476340888 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.985953980606789626

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APT เคลื่อนไหว +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 102.04K.

Aptos (APT) ข้อมูลการตลาด

No.75

฿ 443.95M
฿ 443.95M฿ 443.95M

฿ 102.04K
฿ 102.04K฿ 102.04K

฿ 1.12B
฿ 1.12B฿ 1.12B

831.83M
831.83M 831.83M

2,100,000,000
2,100,000,000 2,100,000,000

1,204,203,935.434933
1,204,203,935.434933 1,204,203,935.434933

39.61%

0.02%

APTOS

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aptos คือ ฿ 443.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 102.04K อุปทานหมุนเวียนของ APT คือ 831.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1204203935.434933 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.12B

ประวัติราคา Aptos THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.528
฿ 0.528฿ 0.528
ต่ำสุด 24h
฿ 0.5456
฿ 0.5456฿ 0.5456
สูงสุด 24h

฿ 0.528
฿ 0.528฿ 0.528

฿ 0.5456
฿ 0.5456฿ 0.5456

฿ 652.4252846476340888
฿ 652.4252846476340888฿ 652.4252846476340888

฿ 19.985953980606789626
฿ 19.985953980606789626฿ 19.985953980606789626

+0.31%

-1.84%

-10.79%

-10.79%

ประวัติราคา Aptos (APT) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aptos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.329752-1.84%
30 วัน฿ -0.0704-11.66%
60 วัน฿ -0.1268-19.20%
90 วัน฿ -0.3966-42.64%
การเปลี่ยนแปลงราคา Aptos ในวันนี้

วันนี้ APT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.329752 (-1.84%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Aptos ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0704 (-11.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Aptos ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1268 (-19.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Aptos ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.3966 (-42.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Aptos (APT) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Aptos

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Aptos ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Aptos วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด APT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

APT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.5528 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจุดศูนย์กลางที่ 0.5588 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงรูปแบบการปรับฐานในระดับต่ำ ขณะเดียวกันระบบเส้นค่าเฉลี่ย (MA) ยังคงเรียงตัวเป็นแนวกระทบขึ้น ซึ่งสวนทางกับสถานะราคาปัจจุบันที่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงต้านเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นเหนือระดับดังกล่าว ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางลง (Dead Cross) พร้อมกับแรงผลักดันขาลงที่กำลังทยอยปล่อยออกมา ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป สำหรับค่าดัชนีที่เร็วและช้ามีการแยกแนวโน้มชัดเจน อัตราความผันผวนระยะสั้นยังคงทรงตัว ตลาดขาดพลังงานเชิงเดียวที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบชัดเจน ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถรักษาสมดุลไว้ได้ใกล้ระดับราคาปัจจุบัน ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ จุด S1 ที่ 0.5548 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง +0.36% และถือเป็นระดับทดสอบการรีบาวด์ในระยะสั้น ส่วนจุด S2 ที่ 0.5507 อยู่ห่างจากปัจจุบัน -0.38% เป็นแนวต้านขาลงระยะใกล้ สำหรับระดับระยะไกล จุดศูนย์กลางที่ 0.5588 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน +1.08% ถือเป็นระดับสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รวมถึงจุด R1 ที่ 0.5629 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน +1.82% เป็นแนวต้านรองสำหรับการปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Aptos?

ปัจจัยสำคัญหลายประการส่งผลต่อราคาของ Aptos (APT):

1. การนำเทคโนโลยีไปใช้: การปรับปรุงด้านความสามารถในการปรับขนาดและประสิทธิภาพของบล็อกเชน Aptos ช่วยกระตุ้นความต้องการ
2. กิจกรรมของนักพัฒนา: การเติบโตของ dApps และการพัฒนาระบบนิเวศ
3. ความรู้สึกของตลาด: แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุน
4. ความร่วมมือทางยุทธศาสตร์: การจัดตั้งความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ
5. ประโยชน์ของโทเค็น: รางวัลจากการเดิมพันและการมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับดูแล
6. การแข่งขัน: ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับบล็อกเชน Layer 1 อื่น ๆ เช่น Solana และ Ethereum
7. ข่าวด้านกฎระเบียบ: นโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อโครงการบล็อกเชน
8. ปริมาณการซื้อขาย: สภาพคล่องและการจัดทำรายการในตลาดแลกเปลี่ยนส่งผลต่อความผันผวนของราคา

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Aptos วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Aptos (APT) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การจับจังหวะตลาด การวางแผนการลงทุน และการคำนวณกำไร/ขาดทุน ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้าออกการซื้อขาย ติดตามผลการดำเนินงาน และทำการตัดสินใจอย่างรอบคอบ

การคาดการณ์ราคา Aptos

การคาดการณ์ราคา Aptos (APT) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ APT ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Aptos (APT) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Aptos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Aptos จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา APT ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Aptos

วิธีการซื้อและลงทุน Aptos ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Aptos หรือยัง? การซื้อ APT บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Aptos ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Aptos (APT) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Aptos จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Aptos (APT)

คุณสามารถทำอะไรกับ Aptos ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Aptos ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Aptos (APT) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Aptos (APT)

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Aptos ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aptos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Aptos อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Aptos EcosystemLayer 1 (L1)Made in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Aptos

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:17:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Aptos (APT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Aptos

APT USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ APT โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส APT USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Aptos (APT) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Aptos ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
APT/USDT
฿17.534022
฿17.534022฿17.534022
-1.65%
189.49K (USDT)
APT/USDC
฿17.48813
฿17.48813฿17.48813
-1.84%
106.89K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ APT เป็น THB

จำนวน

APT
APT
THB
THB

1 APT = 17.494686 THB