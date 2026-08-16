ราคา Aptos(APT)
ราคาปัจจุบัน Aptos (APT) วันนี้ ฿ 0.5337, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.85% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน APT เป็น THB คือ ฿ 0.5337 ต่อ APT.
Aptos มีอันดับที่ #75 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 443.95M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 831.83M APT ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา APT เทรดระหว่าง ฿ 0.528 (ต่ำ) กับ ฿ 0.5456 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 652.4252846476340888 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 19.985953980606789626
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น APT เคลื่อนไหว +0.31% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -10.79% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 102.04K.
No.75
39.61%
0.02%
APTOS
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Aptos คือ ฿ 443.95M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 102.04K อุปทานหมุนเวียนของ APT คือ 831.83M โดยมีอุปทานรวมที่ 1204203935.434933 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 1.12B
+0.31%
-1.84%
-10.79%
-10.79%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Aptos ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.329752
|-1.84%
|30 วัน
|฿ -0.0704
|-11.66%
|60 วัน
|฿ -0.1268
|-19.20%
|90 วัน
|฿ -0.3966
|-42.64%
วันนี้ APT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.329752 (-1.84%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0704 (-11.66%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน APT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1268 (-19.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.3966 (-42.64%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Aptos ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด APT: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
APT_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับ 0.5528 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยอยู่ระหว่างจุดศูนย์กลาง S2 และ S1 ราคาปัจจุบันต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของจุดศูนย์กลางที่ 0.5588 ทำให้โครงสร้างระยะสั้นแสดงรูปแบบการปรับฐานในระดับต่ำ ขณะเดียวกันระบบเส้นค่าเฉลี่ย (MA) ยังคงเรียงตัวเป็นแนวกระทบขึ้น ซึ่งสวนทางกับสถานะราคาปัจจุบันที่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง สิ่งนี้บ่งชี้ถึงแรงต้านเชิงโครงสร้างที่อาจเกิดขึ้นเหนือระดับดังกล่าว ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางลง (Dead Cross) พร้อมกับแรงผลักดันขาลงที่กำลังทยอยปล่อยออกมา ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายมากเกินไป สำหรับค่าดัชนีที่เร็วและช้ามีการแยกแนวโน้มชัดเจน อัตราความผันผวนระยะสั้นยังคงทรงตัว ตลาดขาดพลังงานเชิงเดียวที่จะผลักดันให้เกิดการเคลื่อนไหวแบบชัดเจน ทำให้ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายสามารถรักษาสมดุลไว้ได้ใกล้ระดับราคาปัจจุบัน ระดับราคาสำคัญในระยะใกล้ได้แก่ จุด S1 ที่ 0.5548 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียง +0.36% และถือเป็นระดับทดสอบการรีบาวด์ในระยะสั้น ส่วนจุด S2 ที่ 0.5507 อยู่ห่างจากปัจจุบัน -0.38% เป็นแนวต้านขาลงระยะใกล้ สำหรับระดับระยะไกล จุดศูนย์กลางที่ 0.5588 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน +1.08% ถือเป็นระดับสำคัญในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง รวมถึงจุด R1 ที่ 0.5629 ซึ่งห่างจากปัจจุบัน +1.82% เป็นแนวต้านรองสำหรับการปรับตัวขึ้นในระยะถัดไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Aptos อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Aptos ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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