ราคา Beldex(BDX)
ราคาปัจจุบัน Beldex (BDX) วันนี้ ฿ 0.07965, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BDX เป็น THB คือ ฿ 0.07965 ต่อ BDX.
Beldex มีอันดับที่ #208 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 616.35M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.74B BDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BDX เทรดระหว่าง ฿ 0.07047 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0898 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.62461003828636 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4051669115749990174
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BDX เคลื่อนไหว +0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.92M.
No.208
BDX
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Beldex คือ ฿ 616.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.92M อุปทานหมุนเวียนของ BDX คือ 7.74B โดยมีอุปทานรวมที่ 9937902121.442345 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 791.55M
+0.44%
-4.81%
-13.08%
-13.08%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Beldex ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.1319481
|-4.81%
|30 วัน
|฿ -0.00888
|-10.04%
|60 วัน
|฿ -0.00011
|-0.14%
|90 วัน
|฿ +0.00084
|+1.06%
วันนี้ BDX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1319481 (-4.81%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00888 (-10.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BDX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00011 (-0.14%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00084 (+1.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Beldex ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BDX: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
BDX_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 0.0807 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.0877 ระบบโครงสร้างแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าระดับ S2 อยู่ที่ 0.085 ขณะนี้โครงสร้างตลาดอยู่ในโซนราคาต่ำ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณเบี้ยวลง (Death Cross) แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแยกออกจากกัน การกระจายพลังงานเชิงเคลื่อนไหวยังคงมีความไม่แน่นอน RSI ยังคงอยู่ในระดับกลาง ความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ส่วนค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังรอการยืนยัน ช่องแคบ BOLL ยังคงต้องอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0850 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0043 ส่วนค่าเฉลี่ยกลางระยะไกลอยู่ที่ 0.0877 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0070 ระดับแนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.0888 ขณะที่แนวรับด้านล่างต้องติดตามจากระดับต่ำสุดก่อนหน้า แรงซื้อ-แรงขายกำลังต่อสู้กันบริเวณจุดสำคัญ ตลาดกำลังรอคอยการเคลื่อนไหวที่ชี้ขาดเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Beldex อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Beldex ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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