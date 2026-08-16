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ราคาปัจจุบัน Beldex วันนี้ คือ 0.07965 THB มูลค่าตลาด BDX เท่ากับ 616,354,170.97288277925 THB ติดตามการอัปเดตราคา BDX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Beldex วันนี้ คือ 0.07965 THB มูลค่าตลาด BDX เท่ากับ 616,354,170.97288277925 THB ติดตามการอัปเดตราคา BDX เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BDX

ข้อมูลราคา BDX

BDX คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BDX

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BDX

โทเคโนมิกส์ BDX

การคาดการณ์ราคา BDX

ประวัติ BDX

BDX คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BDXเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Beldex(BDX)

ราคาปัจจุบัน 1 BDX เป็น THB

฿2.6112548
฿2.6112548฿2.6112548
-4.81%1D
THB
Beldex (BDX) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:48:14 (UTC+8)

ราคา Beldex วันนี้

ราคาปัจจุบัน Beldex (BDX) วันนี้ ฿ 0.07965, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 4.81% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BDX เป็น THB คือ ฿ 0.07965 ต่อ BDX.

Beldex มีอันดับที่ #208 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 616.35M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.74B BDX ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BDX เทรดระหว่าง ฿ 0.07047 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0898 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5.62461003828636 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.4051669115749990174

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BDX เคลื่อนไหว +0.44% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -13.08% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 1.92M.

Beldex (BDX) ข้อมูลการตลาด

No.208

฿ 616.35M
฿ 616.35M฿ 616.35M

฿ 1.92M
฿ 1.92M฿ 1.92M

฿ 791.55M
฿ 791.55M฿ 791.55M

7.74B
7.74B 7.74B

9,937,902,121.442345
9,937,902,121.442345 9,937,902,121.442345

BDX

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Beldex คือ ฿ 616.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 1.92M อุปทานหมุนเวียนของ BDX คือ 7.74B โดยมีอุปทานรวมที่ 9937902121.442345 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 791.55M

ประวัติราคา Beldex THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.07047
฿ 0.07047฿ 0.07047
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0898
฿ 0.0898฿ 0.0898
สูงสุด 24h

฿ 0.07047
฿ 0.07047฿ 0.07047

฿ 0.0898
฿ 0.0898฿ 0.0898

฿ 5.62461003828636
฿ 5.62461003828636฿ 5.62461003828636

฿ 0.4051669115749990174
฿ 0.4051669115749990174฿ 0.4051669115749990174

+0.44%

-4.81%

-13.08%

-13.08%

ประวัติราคา Beldex (BDX) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Beldex ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.1319481-4.81%
30 วัน฿ -0.00888-10.04%
60 วัน฿ -0.00011-0.14%
90 วัน฿ +0.00084+1.06%
การเปลี่ยนแปลงราคา Beldex ในวันนี้

วันนี้ BDX บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1319481 (-4.81%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Beldex ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.00888 (-10.04%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Beldex ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BDX เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00011 (-0.14%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Beldex ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.00084 (+1.06%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Beldex (BDX) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Beldex

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Beldex ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Beldex วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BDX: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

BDX_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ราคาปัจจุบัน 0.0807 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.0877 ระบบโครงสร้างแนวโน้มแสดงให้เห็นว่าระดับ S2 อยู่ที่ 0.085 ขณะนี้โครงสร้างตลาดอยู่ในโซนราคาต่ำ กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่เรียงตัวเป็นแนวโน้มขาขึ้น ดัชนี MACD ได้เกิดสัญญาณเบี้ยวลง (Death Cross) แนวโน้มของเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้าเริ่มแยกออกจากกัน การกระจายพลังงานเชิงเคลื่อนไหวยังคงมีความไม่แน่นอน RSI ยังคงอยู่ในระดับกลาง ความผันผวนของราคาไม่ได้ขยายตัวอย่างชัดเจน ส่วนค่าดัชนี KDJ และ StochRSI ยังรอการยืนยัน ช่องแคบ BOLL ยังคงต้องอาศัยข้อมูลแบบเรียลไทม์ ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงอยู่ที่ 0.0850 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0043 ส่วนค่าเฉลี่ยกลางระยะไกลอยู่ที่ 0.0877 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0070 ระดับแนวต้าน R1 อยู่ที่ 0.0888 ขณะที่แนวรับด้านล่างต้องติดตามจากระดับต่ำสุดก่อนหน้า แรงซื้อ-แรงขายกำลังต่อสู้กันบริเวณจุดสำคัญ ตลาดกำลังรอคอยการเคลื่อนไหวที่ชี้ขาดเพื่อหาทิศทางที่ชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Beldex?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Beldex (BDX):

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. การยอมรับระบบนิเวศที่เน้นความเป็นส่วนตัวและ DApps ของ Beldex
3. การใช้งานเครือข่ายและปริมาณการทำธุรกรรม
4. ความต้องการและการให้รางวัลจากการเดิมพัน Masternode
5. ความคืบหน้าด้านการพัฒนาและความร่วมมือกับพันธมิตร
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญความเป็นส่วนตัว
7. การแข่งขันจากเหรียญคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัวอื่น ๆ
8. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
9. การเติบโตของชุมชนและความพยายามด้านการตลาด
10. การวิเคราะห์ทางเทคนิคและการเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมาก

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Beldex วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Beldex (BDX) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามมูลค่าพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกตลาด การประเมินผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวนของตลาดได้อย่างเต็มที่

การคาดการณ์ราคา Beldex

การคาดการณ์ราคา Beldex (BDX) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BDX ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Beldex (BDX) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Beldex อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Beldex จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BDX ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Beldex

วิธีการซื้อและลงทุน Beldex ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Beldex หรือยัง? การซื้อ BDX บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Beldex ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Beldex (BDX) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Beldex จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Beldex (BDX)

คุณสามารถทำอะไรกับ Beldex ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Beldex ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

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    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

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    MEXC ก่อนเปิดตลาด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Beldex (BDX) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Beldex (BDX)

Beldex is a leading confidential dApp ecosystem consisting of decentralized and confidential applications that include BChat, BelNet, Beldex browser, the Beldex protocol, and the Beldex bridge. The Beldex project is committed to enhancing your confidentiality online.

Beldex ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Beldex ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Beldex อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

BNB Chain EcosystemDePINEthereum Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Beldex

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:48:14 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Beldex (BDX)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Beldex (BDX) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Beldex ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BDX/USDT
฿2.6135494
฿2.6135494฿2.6135494
-4.70%
23.62M (USDT)
BDX/BTC
฿0.000041420808
฿0.000041420808฿0.000041420808
-4.79%
10.56M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ BDX เป็น THB

จำนวน

BDX
BDX
THB
THB

1 BDX = 2.610927 THB