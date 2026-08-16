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ราคาปัจจุบัน Metis วันนี้ คือ 2,377 THB มูลค่าตลาด METIS เท่ากับ 17 809 516,430934 THB ติดตามการอัปเดตราคา METIS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Metis วันนี้ คือ 2,377 THB มูลค่าตลาด METIS เท่ากับ 17 809 516,430934 THB ติดตามการอัปเดตราคา METIS เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ METIS

ข้อมูลราคา METIS

METIS คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ METIS

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ METIS

โทเคโนมิกส์ METIS

การคาดการณ์ราคา METIS

ประวัติ METIS

METIS คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง METISเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต METIS

METIS USDT-M Futures

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ราคา Metis(METIS)

ราคาปัจจุบัน 1 METIS เป็น THB

฿77,91806
฿77,91806฿77,91806
-1.49%1D
THB
Metis (METIS) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:25:02 (UTC+8)

ราคา Metis วันนี้

ราคาปัจจุบัน Metis (METIS) วันนี้ ฿ 2,377, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1,49% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน METIS เป็น THB คือ ฿ 2,377 ต่อ METIS.

Metis มีอันดับที่ #693 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 17.81M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 7.49M METIS ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา METIS เทรดระหว่าง ฿ 2,36 (ต่ำ) กับ ฿ 2,437 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 10 587,802263236422048 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 76,59770390614782341

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น METIS เคลื่อนไหว -0,42% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7,04% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 52.78K.

Metis (METIS) ข้อมูลการตลาด

No.693

฿ 17.81M
฿ 17.81M฿ 17.81M

฿ 52.78K
฿ 52.78K฿ 52.78K

฿ 23,77M
฿ 23,77M฿ 23,77M

7.49M
7.49M 7.49M

10 000 000
10 000 000 10 000 000

10 000 000
10 000 000 10 000 000

74,92%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Metis คือ ฿ 17.81M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 52.78K อุปทานหมุนเวียนของ METIS คือ 7.49M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 23,77M

ประวัติราคา Metis THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 2,36
฿ 2,36฿ 2,36
ต่ำสุด 24h
฿ 2,437
฿ 2,437฿ 2,437
สูงสุด 24h

฿ 2,36
฿ 2,36฿ 2,36

฿ 2,437
฿ 2,437฿ 2,437

฿ 10 587,802263236422048
฿ 10 587,802263236422048฿ 10 587,802263236422048

฿ 76,59770390614782341
฿ 76,59770390614782341฿ 76,59770390614782341

-0,42%

-1,49%

-7,04%

-7,04%

ประวัติราคา Metis (METIS) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Metis ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -1,17854-1,49%
30 วัน฿ -0,337-12,42%
60 วัน฿ -0,724-23,35%
90 วัน฿ -1,029-30,22%
การเปลี่ยนแปลงราคา Metis ในวันนี้

วันนี้ METIS บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -1,17854 (-1,49%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Metis ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0,337 (-12,42%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Metis ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน METIS เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0,724 (-23,35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Metis ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -1,029 (-30,22%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Metis (METIS) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Metis

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Metis ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Metis วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด METIS: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

METIS_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 2.374 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 2.3806 และอยู่ในโซนราคาต่ำซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของช่วงกลางที่ระดับ 2.4026 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นและกลุ่ม EMA ต่างแสดงสัญญาณซื้อเรียงกัน ขณะเดียวกัน ดัชนี MACD ก็สร้างรูปแบบการข้ามขึ้น (Golden Cross) ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ต่างแสดงถึงการกระจายพลังงานเชิงพุ่งแรง แถบ Bollinger Bands ยังคงรักษาความกว้างไว้ตามเดิม ขณะที่แนวโน้มของดัชนี ADX แสดงให้เห็นถึงการแยกตัวของแนวโน้มที่ชัดเจน อัตราความผันผวนยังไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างมีนัยสำคัญ ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงคือจุด S2 ที่ระดับ 2.3806 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0066 ด้านบน มีแนวต้านแรก R1 อยู่ที่ระดับ 2.4113 ห่างจากระดับราคาปัจจุบัน 0.0373 ส่วนแนวรับระยะไกลด้านล่างอ้างอิงที่จุด S1 ที่ระดับ 2.3893 ขณะที่จุดศูนย์กลางของช่วงราคา 2.4026 ถือเป็นขอบเขตโครงสร้างหลักด้านบน รวมถึงจุด R2 ที่ระดับ 2.4246 เป็นแนวต้านระดับสูงขึ้นไปอีกขั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Metis?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาโทเคน Metis (METIS):

1. การยอมรับของเครือข่าย - การใช้งานโซลูชันการปรับขนาด Layer 2 ของ Metis และ dApp ที่พัฒนาบนแพลตฟอร์ม
2. ความเชื่อมั่นของตลาด - แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและความมั่นใจของนักลงทุน
3. ความก้าวหน้าด้านเทคนิค - การอัปเกรดโปรโตคอล ความร่วมมือ และการเติบโตของระบบนิเวศ
4. ประโยชน์ของโทเคน - รางวัลจากการเดิมพัน การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแล และการชำระค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรม
5. การแข่งขัน - ประสิทธิภาพเมื่อเทียบกับโซลูชัน Layer 2 อื่น ๆ เช่น Arbitrum และ Optimism
6. ข่าวด้านกฎระเบียบ - ผลกระทบจากกฎระเบียบด้านคริปโตต่อ DeFi และโซลูชันการปรับขนาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Metis วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Metis (METIS) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ:

1. การตัดสินใจลงทุน – นักเทรดจำเป็นต้องรู้ราคาปัจจุบันเพื่อซื้อ ขาย หรือถือครองตำแหน่ง
2. การติดตามพอร์ตการลงทุน – นักลงทุนต้องตรวจสอบมูลค่าและผลการดำเนินงานของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่
3. การวิเคราะห์ตลาด – ข้อมูลราคาช่วยในการระบุแนวโน้มและโอกาสในการซื้อขาย
4. การบริหารความเสี่ยง – ราคาปัจจุบันช่วยให้สามารถกำหนดกลยุทธ์การตั้งคำสั่งหยุดขาดทุนและการทำกำไรได้อย่างเหมาะสม

การคาดการณ์ราคา Metis

การคาดการณ์ราคา Metis (METIS) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ METIS ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0,00%
การคาดการณ์ราคา Metis (METIS) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Metis อาจเติบโตได้ถึง 0,00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Metis จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา METIS ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Metis

วิธีการซื้อและลงทุน Metis ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Metis หรือยัง? การซื้อ METIS บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Metis ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Metis (METIS) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Metis จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Metis (METIS)

คุณสามารถทำอะไรกับ Metis ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Metis ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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การซื้อ Metis (METIS) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Metis (METIS)

Metis: A Multi-Network Ecosystem Redefining Decentralized Infrastructure. Metis is more than a Layer 2 - it is a multi-network ecosystem powered by the groundbreaking MetisSDK. Metis is building the future of decentralized infrastructure with a dual-network architecture: Andromeda for secure, general-purpose dApps and Hyperion for high-performance, AI-optimized execution. Both chains interoperate seamlessly, enabling builders to deploy scalable, efficient, and intelligent Web3 applications across sectors such as DeFi, gaming, DEPIN and AI.

Metis ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Metis ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Metis อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Ethereum EcosystemLayer 2 (L2)Metis Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Metis

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:25:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Metis (METIS)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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METIS USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Metis (METIS) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Metis ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
METIS/USDT
฿77,8525
฿77,8525฿77,8525
-1,73%
22.14K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ METIS เป็น THB

จำนวน

METIS
METIS
THB
THB

1 METIS = 77,91806 THB