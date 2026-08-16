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ราคาปัจจุบัน Yei Finance วันนี้ คือ 0.11574 THB มูลค่าตลาด CLO เท่ากับ 14,942,034 THB ติดตามการอัปเดตราคา CLO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Yei Finance วันนี้ คือ 0.11574 THB มูลค่าตลาด CLO เท่ากับ 14,942,034 THB ติดตามการอัปเดตราคา CLO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Yei Finance(CLO)

ราคาปัจจุบัน 1 CLO เป็น THB

฿3.8032164
฿3.8032164฿3.8032164
-0.72%1D
THB
Yei Finance (CLO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:27:23 (UTC+8)

ราคา Yei Finance วันนี้

ราคาปัจจุบัน Yei Finance (CLO) วันนี้ ฿ 0.11574, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLO เป็น THB คือ ฿ 0.11574 ต่อ CLO.

Yei Finance มีอันดับที่ #602 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 14.94M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 129.10M CLO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLO เทรดระหว่าง ฿ 0.1154 (ต่ำ) กับ ฿ 0.11701 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.933794585570455212 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.7653854934586816276

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLO เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 68.72K.

Yei Finance (CLO) ข้อมูลการตลาด

No.602

฿ 14.94M
฿ 14.94M฿ 14.94M

฿ 68.72K
฿ 68.72K฿ 68.72K

฿ 115.74M
฿ 115.74M฿ 115.74M

129.10M
129.10M 129.10M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

999,919,717.4101555
999,919,717.4101555 999,919,717.4101555

12.91%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yei Finance คือ ฿ 14.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 68.72K อุปทานหมุนเวียนของ CLO คือ 129.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 999919717.4101555 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 115.74M

ประวัติราคา Yei Finance THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1154
฿ 0.1154฿ 0.1154
ต่ำสุด 24h
฿ 0.11701
฿ 0.11701฿ 0.11701
สูงสุด 24h

฿ 0.1154
฿ 0.1154฿ 0.1154

฿ 0.11701
฿ 0.11701฿ 0.11701

฿ 29.933794585570455212
฿ 29.933794585570455212฿ 29.933794585570455212

฿ 1.7653854934586816276
฿ 1.7653854934586816276฿ 1.7653854934586816276

-0.10%

-0.72%

-7.68%

-7.68%

ประวัติราคา Yei Finance (CLO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Yei Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0275817-0.72%
30 วัน฿ -0.06987-37.65%
60 วัน฿ -0.04865-29.60%
90 วัน฿ +0.04466+62.83%
การเปลี่ยนแปลงราคา Yei Finance ในวันนี้

วันนี้ CLO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0275817 (-0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Yei Finance ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.06987 (-37.65%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Yei Finance ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CLO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.04865 (-29.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Yei Finance ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04466 (+62.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Yei Finance (CLO) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Yei Finance

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Yei Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Yei Finance วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CLO: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointS1 ≤ ราคา < Pivotระหว่าง S1-Pivotเพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ

CLO_USDT อยู่ในช่วงกรอบกลาง (Hub Range) ระหว่างระดับ 0.1153 ถึง 0.1169 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.1159 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระดับกลางของกรอบที่ 0.1161 อย่างมาก ขณะนี้ราคาเคลื่อนไหวในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้เกิดสมดุลชั่วคราวระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยโครงสร้างยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวชัดเจน ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเริ่มแสดงสัญญาณการซื้อ โดย EMA ได้ยืนยันถึงแรงซื้อในระยะสั้น MACD กำลังสร้างรูปแบบ Golden Cross ขณะเดียวกัน ดัชนีพลังงาน (Momentum) บ่งชี้ว่าแรงซื้อจากฝ่ายกระทิงกำลังสะสมขึ้น สำหรับ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ค่าดัชนีเร็วและช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวแบบรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ระดับแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ R1 บริเวณ 0.1164 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.43% เท่านั้น ขณะที่แนวต้านไกลออกไปอยู่ที่ R2 บริเวณ 0.1169 ส่วนแนวรับใกล้เคียงที่สุดคือ S1 ที่ 0.1156 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.26% สำหรับแนวรับสำคัญที่สุดคือ S2 ที่ 0.1153 ซึ่งเป็นขอบเขตของช่วงการซื้อขายในปัจจุบัน โดยบริเวณราคารอบ ๆ ระดับเหล่านี้มักมีสภาพคล่องเข้มข้นเกิดขึ้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Yei Finance?

ราคาของ Yei Finance (CLO) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Yei Finance
4. ผลการดำเนินงานและความแข่งขันในภาค DeFi
5. การอัปเดตโปรโตคอล ความร่วมมือ และความก้าวหน้าในการพัฒนา
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการ DeFi
7. รางวัลจากการทำ Yield Farming และแรงจูงใจในการ Staking
8. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย
9. การเคลื่อนไหวของราคาบิทคอยน์และอีเธอเรียม
10. ภาวะอุปสงค์และอุปทานในตลาด

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Yei Finance วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Yei Finance (CLO) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาดในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การวิเคราะห์แนวโน้มราคา การประเมินความผันผวนของตลาด รวมถึงการติดตามมูลค่าของเงินลงทุนที่ถือครองอยู่ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

การคาดการณ์ราคา Yei Finance

การคาดการณ์ราคา Yei Finance (CLO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CLO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Yei Finance (CLO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Yei Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Yei Finance จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CLO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Yei Finance

วิธีการซื้อและลงทุน Yei Finance ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Yei Finance หรือยัง? การซื้อ CLO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Yei Finance ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Yei Finance (CLO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Yei Finance จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Yei Finance (CLO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Yei Finance ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Yei Finance ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ Yei Finance (CLO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Yei Finance (CLO)

Yei Finance (Clovis) คือเลเยอร์สภาพคล่องแบบ Abstraction ที่ออกแบบมาเพื่อรวมทุนที่กระจัดกระจายให้กลับมาอยู่ในระบบเดียว โดยเชื่อมต่อ DEX ข้ามเชน ตลาดเงิน และบริดจ์เข้าด้วยกัน เพื่อมอบสภาพคล่องระดับโลกแบบออนดีมานด์สำหรับทุกเครือข่ายและทุกสินทรัพย์ สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดนี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ให้สภาพคล่อง (จากดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมการสวอป + ค่าธรรมเนียมบริดจ์) พร้อมมอบการโอนสภาพคล่องข้ามเชนที่รวดเร็วเกือบจะทันที

Yei Finance ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Yei Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Yei Finance อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI FrameworkArtificial Intelligence (AI)Base Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Yei Finance

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:27:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Yei Finance (CLO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Yei Finance

CLO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด Yei Finance (CLO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Yei Finance ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CLO/USDT
฿3.8058452
฿3.8058452฿3.8058452
-0.49%
592.08K (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 CLO = 3.8032164 THB