ราคา Yei Finance(CLO)
ราคาปัจจุบัน Yei Finance (CLO) วันนี้ ฿ 0.11574, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.72% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CLO เป็น THB คือ ฿ 0.11574 ต่อ CLO.
Yei Finance มีอันดับที่ #602 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 14.94M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 129.10M CLO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CLO เทรดระหว่าง ฿ 0.1154 (ต่ำ) กับ ฿ 0.11701 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 29.933794585570455212 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.7653854934586816276
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CLO เคลื่อนไหว -0.10% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 68.72K.
No.602
12.91%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Yei Finance คือ ฿ 14.94M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 68.72K อุปทานหมุนเวียนของ CLO คือ 129.10M โดยมีอุปทานรวมที่ 999919717.4101555 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 115.74M
-0.10%
-0.72%
-7.68%
-7.68%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Yei Finance ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0275817
|-0.72%
|30 วัน
|฿ -0.06987
|-37.65%
|60 วัน
|฿ -0.04865
|-29.60%
|90 วัน
|฿ +0.04466
|+62.83%
วันนี้ CLO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0275817 (-0.72%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.06987 (-37.65%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CLO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.04865 (-29.60%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04466 (+62.83%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Yei Finance ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CLO: ขาขึ้น ขาขึ้น 55% | ขาลง 45%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|S1 ≤ ราคา < Pivot
|ระหว่าง S1-Pivot
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ
CLO_USDT อยู่ในช่วงกรอบกลาง (Hub Range) ระหว่างระดับ 0.1153 ถึง 0.1169 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.1159 ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับระดับกลางของกรอบที่ 0.1161 อย่างมาก ขณะนี้ราคาเคลื่อนไหวในช่วงการแกว่งตัวแคบ ๆ ระหว่างแนวรับ S1 และแนวต้าน R1 ทำให้เกิดสมดุลชั่วคราวระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย โดยโครงสร้างยังไม่แสดงสัญญาณการแตกแนวชัดเจน ในระยะสั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หลายเส้นเริ่มแสดงสัญญาณการซื้อ โดย EMA ได้ยืนยันถึงแรงซื้อในระยะสั้น MACD กำลังสร้างรูปแบบ Golden Cross ขณะเดียวกัน ดัชนีพลังงาน (Momentum) บ่งชี้ว่าแรงซื้อจากฝ่ายกระทิงกำลังสะสมขึ้น สำหรับ RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ส่วนความผันผวนของราคาอยู่ในระดับต่ำ ค่าดัชนีเร็วและช้ามีทิศทางไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งสะท้อนว่าตลาดยังขาดแรงขับเคลื่อนที่จะนำไปสู่การเคลื่อนไหวแบบรุนแรงในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ระดับแนวต้านสำคัญล่าสุดอยู่ที่ R1 บริเวณ 0.1164 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันเพียงประมาณ 0.43% เท่านั้น ขณะที่แนวต้านไกลออกไปอยู่ที่ R2 บริเวณ 0.1169 ส่วนแนวรับใกล้เคียงที่สุดคือ S1 ที่ 0.1156 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 0.26% สำหรับแนวรับสำคัญที่สุดคือ S2 ที่ 0.1153 ซึ่งเป็นขอบเขตของช่วงการซื้อขายในปัจจุบัน โดยบริเวณราคารอบ ๆ ระดับเหล่านี้มักมีสภาพคล่องเข้มข้นเกิดขึ้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Yei Finance อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Yei Finance (Clovis) คือเลเยอร์สภาพคล่องแบบ Abstraction ที่ออกแบบมาเพื่อรวมทุนที่กระจัดกระจายให้กลับมาอยู่ในระบบเดียว โดยเชื่อมต่อ DEX ข้ามเชน ตลาดเงิน และบริดจ์เข้าด้วยกัน เพื่อมอบสภาพคล่องระดับโลกแบบออนดีมานด์สำหรับทุกเครือข่ายและทุกสินทรัพย์ สถาปัตยกรรมใหม่ล่าสุดนี้ช่วยเพิ่มผลตอบแทนให้กับผู้ให้สภาพคล่อง (จากดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมการสวอป + ค่าธรรมเนียมบริดจ์) พร้อมมอบการโอนสภาพคล่องข้ามเชนที่รวดเร็วเกือบจะทันที
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Yei Finance ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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