ราคาปัจจุบัน PepsiCo วันนี้ คือ 153.35 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEPON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PEPON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน PepsiCo วันนี้ คือ 153.35 USD ติดตามการอัปเดตราคา PEPON เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา PEPON ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PEPON

ข้อมูลราคา PEPON

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ PEPON

โทเคโนมิกส์ PEPON

การคาดการณ์ราคา PEPON

ประวัติ PEPON

PEPON คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง PEPONเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต PEPON

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

PepsiCo โลโก้

ราคา PepsiCo(PEPON)

ราคาปัจจุบัน 1 PEPON เป็น USD

$153.35
$153.35$153.35
-0.29%1D
USD
PepsiCo (PEPON) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:06:36 (UTC+8)

ข้อมูลราคา PepsiCo (PEPON) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 151.88
$ 151.88$ 151.88
ต่ำสุด 24h
$ 154.76
$ 154.76$ 154.76
สูงสุด 24h

$ 151.88
$ 151.88$ 151.88

$ 154.76
$ 154.76$ 154.76

$ 156.71583734346297
$ 156.71583734346297$ 156.71583734346297

$ 139.61853462367836
$ 139.61853462367836$ 139.61853462367836

-0.25%

-0.29%

-0.79%

-0.79%

ราคาเรียลไทม์ PepsiCo (PEPON) คือ $ 153.35 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดPEPON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 151.88 และราคาสูงสุด $ 154.76 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ PEPON คือ $ 156.71583734346297 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 139.61853462367836

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น PEPON มีการเปลี่ยนแปลง -0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -0.79% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

PepsiCo (PEPON) ข้อมูลการตลาด

No.1780

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

$ 56.27K
$ 56.27K$ 56.27K

$ 2.35M
$ 2.35M$ 2.35M

15.34K
15.34K 15.34K

15,342.03847279
15,342.03847279 15,342.03847279

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ PepsiCo คือ $ 2.35M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 56.27K อุปทานหมุนเวียนของ PEPON คือ 15.34K โดยมีอุปทานรวมที่ 15342.03847279 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2.35M

ประวัติราคา PepsiCo (PEPON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา PepsiCo ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.446-0.29%
30 วัน$ +12.25+8.68%
60 วัน$ +53.35+53.35%
90 วัน$ +53.35+53.35%
การเปลี่ยนแปลงราคา PepsiCo ในวันนี้

วันนี้ PEPON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.446 (-0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา PepsiCo ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +12.25 (+8.68%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา PepsiCo ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน PEPON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +53.35 (+53.35%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา PepsiCo ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +53.35 (+53.35%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา PepsiCo (PEPON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา PepsiCoทันที

อะไรคือ PepsiCo (PEPON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

PepsiCo มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน PepsiCo ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบPEPONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ PepsiCo บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ PepsiCo ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา PepsiCo (USD)

PepsiCo (PEPON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ PepsiCo (PEPON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ PepsiCo

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา PepsiCo ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ PepsiCo (PEPON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ PepsiCo (PEPON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ PEPONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ PepsiCo (PEPON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ PepsiCoใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ PepsiCo บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

PEPON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 PepsiCo(PEPON) เป็น VND
4,035,405.25
1 PepsiCo(PEPON) เป็น AUD
A$231.5585
1 PepsiCo(PEPON) เป็น GBP
115.0125
1 PepsiCo(PEPON) เป็น EUR
130.3475
1 PepsiCo(PEPON) เป็น USD
$153.35
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MYR
RM642.5365
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TRY
6,434.566
1 PepsiCo(PEPON) เป็น JPY
¥23,309.2
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ARS
ARS$224,194.633
1 PepsiCo(PEPON) เป็น RUB
12,151.454
1 PepsiCo(PEPON) เป็น INR
13,530.0705
1 PepsiCo(PEPON) เป็น IDR
Rp2,555,832.311
1 PepsiCo(PEPON) เป็น PHP
9,075.253
1 PepsiCo(PEPON) เป็น EGP
￡E.7,264.1895
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BRL
R$821.956
1 PepsiCo(PEPON) เป็น CAD
C$213.1565
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BDT
18,766.973
1 PepsiCo(PEPON) เป็น NGN
223,216.26
1 PepsiCo(PEPON) เป็น COP
$594,378.466
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ZAR
R.2,629.9525
1 PepsiCo(PEPON) เป็น UAH
6,454.5015
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TZS
T.Sh.376,780.95
1 PepsiCo(PEPON) เป็น VES
Bs32,663.55
1 PepsiCo(PEPON) เป็น CLP
$144,455.7
1 PepsiCo(PEPON) เป็น PKR
Rs43,086.7495
1 PepsiCo(PEPON) เป็น KZT
82,490.032
1 PepsiCo(PEPON) เป็น THB
฿4,960.8725
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TWD
NT$4,687.9095
1 PepsiCo(PEPON) เป็น AED
د.إ562.7945
1 PepsiCo(PEPON) เป็น CHF
Fr121.1465
1 PepsiCo(PEPON) เป็น HKD
HK$1,189.996
1 PepsiCo(PEPON) เป็น AMD
֏58,708.514
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MAD
.د.م1,413.887
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MXN
$2,823.1735
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SAR
ريال573.529
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ETB
Br23,201.855
1 PepsiCo(PEPON) เป็น KES
KSh19,817.4205
1 PepsiCo(PEPON) เป็น JOD
د.أ108.72515
1 PepsiCo(PEPON) เป็น PLN
556.6605
1 PepsiCo(PEPON) เป็น RON
лв668.606
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SEK
kr1,435.356
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BGN
лв256.0945
1 PepsiCo(PEPON) เป็น HUF
Ft51,065.55
1 PepsiCo(PEPON) เป็น CZK
3,198.881
1 PepsiCo(PEPON) เป็น KWD
د.ك46.9251
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ILS
498.3875
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BOB
Bs1,059.6485
1 PepsiCo(PEPON) เป็น AZN
260.695
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TJS
SM1,416.954
1 PepsiCo(PEPON) เป็น GEL
417.112
1 PepsiCo(PEPON) เป็น AOA
Kz140,559.0765
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BHD
.د.ب57.6596
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BMD
$153.35
1 PepsiCo(PEPON) เป็น DKK
kr981.44
1 PepsiCo(PEPON) เป็น HNL
L4,042.306
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MUR
6,965.157
1 PepsiCo(PEPON) เป็น NAD
$2,642.2205
1 PepsiCo(PEPON) เป็น NOK
kr1,527.366
1 PepsiCo(PEPON) เป็น NZD
$263.762
1 PepsiCo(PEPON) เป็น PAB
B/.153.35
1 PepsiCo(PEPON) เป็น PGK
K642.5365
1 PepsiCo(PEPON) เป็น QAR
ر.ق558.194
1 PepsiCo(PEPON) เป็น RSD
дин.15,416.2755
1 PepsiCo(PEPON) เป็น UZS
soʻm1,847,589.9365
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ALL
L12,738.7845
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ANG
ƒ274.4965
1 PepsiCo(PEPON) เป็น AWG
ƒ276.03
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BBD
$306.7
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BAM
KM256.0945
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BIF
Fr452,229.15
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BND
$197.8215
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BSD
$153.35
1 PepsiCo(PEPON) เป็น JMD
$24,601.9405
1 PepsiCo(PEPON) เป็น KHR
618,345.5375
1 PepsiCo(PEPON) เป็น KMF
Fr64,867.05
1 PepsiCo(PEPON) เป็น LAK
3,333,695.5855
1 PepsiCo(PEPON) เป็น LKR
රු46,695.075
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MDL
L2,591.615
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MGA
Ar693,890.348
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MOP
P1,226.8
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MVR
2,346.255
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MWK
MK266,232.4685
1 PepsiCo(PEPON) เป็น MZN
MT9,800.5985
1 PepsiCo(PEPON) เป็น NPR
रु21,659.154
1 PepsiCo(PEPON) เป็น PYG
1,087,558.2
1 PepsiCo(PEPON) เป็น RWF
Fr222,204.15
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SBD
$1,262.0705
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SCR
2,185.2375
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SRD
$6,063.459
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SVC
$1,341.8125
1 PepsiCo(PEPON) เป็น SZL
L2,642.2205
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TMT
m538.2585
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TND
د.ت446.40185
1 PepsiCo(PEPON) เป็น TTD
$1,041.2465
1 PepsiCo(PEPON) เป็น UGX
Sh534,271.4
1 PepsiCo(PEPON) เป็น XAF
Fr86,182.7
1 PepsiCo(PEPON) เป็น XCD
$414.045
1 PepsiCo(PEPON) เป็น XOF
Fr86,182.7
1 PepsiCo(PEPON) เป็น XPF
Fr15,641.7
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BWP
P2,180.637
1 PepsiCo(PEPON) เป็น BZD
$308.2335
1 PepsiCo(PEPON) เป็น CVE
$14,598.92
1 PepsiCo(PEPON) เป็น DJF
Fr27,142.95
1 PepsiCo(PEPON) เป็น DOP
$9,820.534
1 PepsiCo(PEPON) เป็น DZD
د.ج19,920.165
1 PepsiCo(PEPON) เป็น FJD
$346.571
1 PepsiCo(PEPON) เป็น GNF
Fr1,333,378.25
1 PepsiCo(PEPON) เป็น GTQ
Q1,174.661
1 PepsiCo(PEPON) เป็น GYD
$32,108.423
1 PepsiCo(PEPON) เป็น ISK
kr18,862.05

PepsiCo ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก PepsiCo ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ PepsiCo อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ PepsiCo

วันนี้ PepsiCo (PEPON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน PEPON เป็นUSD คือ 153.35 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน PEPON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ PEPON เป็น USD คือ $ 153.35 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ PepsiCo คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ PEPON คือ $ 2.35M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ PEPON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ PEPON คือ 15.34K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ PEPON คือเท่าใด?
PEPON ถึงราคา ATH ที่ 156.71583734346297 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ PEPON คือเท่าไร?
PEPON ถึงราคา ATL ที่ 139.61853462367836 USD
ปริมาณการเทรดของ PEPON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ PEPON คือ $ 56.27K USD
ปีนี้ PEPON จะสูงขึ้นอีกไหม?
PEPON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา PEPON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:06:36 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ PepsiCo (PEPON)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ PEPON เป็น USD

จำนวน

PEPON
PEPON
USD
USD

1 PEPON = 153.35 USD

เทรด PEPON

PEPON/USDT
$153.35
$153.35$153.35
-0.36%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,434.98
$115,434.98$115,434.98

+0.69%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,136.43
$4,136.43$4,136.43

+0.96%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04199
$0.04199$0.04199

-9.58%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.47
$200.47$200.47

+0.78%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8069
$3.8069$3.8069

-1.30%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,136.43
$4,136.43$4,136.43

+0.96%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,434.98
$115,434.98$115,434.98

+0.69%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.47
$200.47$200.47

+0.78%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6543
$2.6543$2.6543

+0.69%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20168
$0.20168$0.20168

+0.95%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009450
$0.009450$0.009450

-5.50%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.411
$1.411$1.411

+88.13%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000723
$0.0000000723$0.0000000723

+740.69%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00226
$0.00226$0.00226

+126.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000070
$0.0000000000000000070$0.0000000000000000070

+55.55%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0103
$0.0103$0.0103

+28.75%

Open Loot โลโก้

Open Loot

OL

$0.03211
$0.03211$0.03211

+14.71%