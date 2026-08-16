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ราคาปัจจุบัน InterMilanFanToken วันนี้ คือ 0.2051 THB มูลค่าตลาด INTER เท่ากับ 2,540,808.9497 THB ติดตามการอัปเดตราคา INTER เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน InterMilanFanToken วันนี้ คือ 0.2051 THB มูลค่าตลาด INTER เท่ากับ 2,540,808.9497 THB ติดตามการอัปเดตราคา INTER เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา InterMilanFanToken(INTER)

ราคาปัจจุบัน 1 INTER เป็น THB

฿6.723178
฿6.723178฿6.723178
-0.29%1D
THB
InterMilanFanToken (INTER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:23:40 (UTC+8)

ราคา InterMilanFanToken วันนี้

ราคาปัจจุบัน InterMilanFanToken (INTER) วันนี้ ฿ 0.2051, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.29% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน INTER เป็น THB คือ ฿ 0.2051 ต่อ INTER.

InterMilanFanToken มีอันดับที่ #1475 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 2.54M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 12.39M INTER ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา INTER เทรดระหว่าง ฿ 0.202 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2103 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 461.83742 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 6.9047918575267653274

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น INTER เคลื่อนไหว -0.05% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.48% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 54.45K.

InterMilanFanToken (INTER) ข้อมูลการตลาด

No.1475

฿ 2.54M
฿ 2.54M฿ 2.54M

฿ 54.45K
฿ 54.45K฿ 54.45K

฿ 4.05M
฿ 4.05M฿ 4.05M

12.39M
12.39M 12.39M

19,728,000
19,728,000 19,728,000

19,728,000
19,728,000 19,728,000

62.79%

CHZ

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ InterMilanFanToken คือ ฿ 2.54M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 54.45K อุปทานหมุนเวียนของ INTER คือ 12.39M โดยมีอุปทานรวมที่ 19728000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.05M

ประวัติราคา InterMilanFanToken THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.202
฿ 0.202฿ 0.202
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2103
฿ 0.2103฿ 0.2103
สูงสุด 24h

฿ 0.202
฿ 0.202฿ 0.202

฿ 0.2103
฿ 0.2103฿ 0.2103

฿ 461.83742
฿ 461.83742฿ 461.83742

฿ 6.9047918575267653274
฿ 6.9047918575267653274฿ 6.9047918575267653274

-0.05%

-0.29%

-4.48%

-4.48%

ประวัติราคา InterMilanFanToken (INTER) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา InterMilanFanToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.019554-0.29%
30 วัน฿ -0.0074-3.49%
60 วัน฿ -0.0114-5.27%
90 วัน฿ -0.0844-29.16%
การเปลี่ยนแปลงราคา InterMilanFanToken ในวันนี้

วันนี้ INTER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.019554 (-0.29%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา InterMilanFanToken ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0074 (-3.49%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา InterMilanFanToken ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน INTER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0114 (-5.27%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา InterMilanFanToken ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0844 (-29.16%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา InterMilanFanToken (INTER) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ InterMilanFanToken

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด InterMilanFanToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ InterMilanFanToken?

ปัจจัยหลายประการส่งผลต่อราคาของ InterMilanFanToken (INTER):

1. ผลงานของทีม – ผลการแข่งขัน ตารางคะแนนลีก และความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ มีผลกระทบโดยตรงต่อการมีส่วนร่วมของแฟนบอลและความต้องการโทเค็น

2. การมีส่วนร่วมของแฟนบอล – การเข้าร่วมการโหวต การลงคะแนนเสียง และกิจกรรมบนแพลตฟอร์มอย่างแข็งขัน ช่วยขับเคลื่อนประโยชน์ใช้สอยและมูลค่าของโทเค็น

3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตและระดับความมั่นใจของนักลงทุน ส่งผลต่อโทเค็นแฟนบอลทุกชนิด

4. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็น – ฟีเจอร์ใหม่ รางวัล และประสบการณ์สุดพิเศษ ช่วยเพิ่มความต้องการของโทเค็น

5. ปริมาณการซื้อขาย – ระดับสภาพคล่องที่สูงขึ้นและการซื้อขายผ่านกระดานเทรดมากขึ้น ส่งผลต่อเสถียรภาพของราคา

6. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับสปอนเซอร์หรือแพลตฟอร์มต่าง ๆ ช่วยเพิ่มความโดดเด่นและขยายฐานผู้ใช้งาน

7. ด้านอุปทาน – การเผาโทเค็น กลไกการ staking และการเปลี่ยนแปลงในปริมาณการหมุนเวียน

8. ปัจจัยตามฤดูกาล – ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะ ตารางการแข่งขัน และเหตุการณ์สำคัญในปฏิทินฟุตบอล

9. ข่าวด้านกฎระเบียบ – ข้อบังคับเกี่ยวกับคริปโตที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของโทเค็นแฟนบอล

10. การแข่งขัน – โทเค็นจากกีฬาอื่น ๆ และแพลตฟอร์มการมีส่วนร่วมของแฟนบอลรูปแบบอื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ InterMilanFanToken วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ INTER ในวันนี้เพราะ: 1) ผู้ถือโทเค็นแฟนคลับต้องการมูลค่าตลาดปัจจุบันเพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย 2) แฟนบอล AC Milan ติดตามการเคลื่อนไหวของราคาเพื่อซื้อ/ขายในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด 3) นักลงทุนติดตามความผันผวนรายวันเพื่อการบริหารพอร์ตโฟลิโอ 4) ราคาส่งผลต่ออำนาจการลงคะแนนและรางวัลภายในแพลตฟอร์ม Socios

การคาดการณ์ราคา InterMilanFanToken

การคาดการณ์ราคา InterMilanFanToken (INTER) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ INTER ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา InterMilanFanToken (INTER) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ InterMilanFanToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา InterMilanFanToken จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา INTER ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา InterMilanFanToken

วิธีการซื้อและลงทุน InterMilanFanToken ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย InterMilanFanToken หรือยัง? การซื้อ INTER บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ InterMilanFanToken ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ InterMilanFanToken (INTER) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว InterMilanFanToken จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ InterMilanFanToken (INTER)

คุณสามารถทำอะไรกับ InterMilanFanToken ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ InterMilanFanToken ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ InterMilanFanToken (INTER)

$INTER is the name of the only official Inter Milan Fan Token.

InterMilanFanToken ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก InterMilanFanToken ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ InterMilanFanToken อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemChiliz EcosystemFan Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ InterMilanFanToken

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 20:23:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ InterMilanFanToken (INTER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ InterMilanFanToken

INTER USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ INTER โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส INTER USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด InterMilanFanToken (INTER) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน InterMilanFanToken ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
INTER/USDT
฿6.723178
฿6.723178฿6.723178
-0.38%
263.72K (USDT)

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1 INTER = 6.723178 THB