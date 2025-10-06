ราคาปัจจุบัน StablR Euro วันนี้ คือ 1.161 USD ติดตามการอัปเดตราคา EURR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EURR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน StablR Euro วันนี้ คือ 1.161 USD ติดตามการอัปเดตราคา EURR เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา EURR ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

StablR Euro โลโก้

ราคา StablR Euro(EURR)

ราคาปัจจุบัน 1 EURR เป็น USD

$1.161
$1.161$1.161
0.00%1D
USD
StablR Euro (EURR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:43:53 (UTC+8)

ข้อมูลราคา StablR Euro (EURR) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
ต่ำสุด 24h
$ 1.161
$ 1.161$ 1.161
สูงสุด 24h

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.161
$ 1.161$ 1.161

$ 1.4634306829935808
$ 1.4634306829935808$ 1.4634306829935808

$ 1.0191650915551662
$ 1.0191650915551662$ 1.0191650915551662

0.00%

0.00%

+0.17%

+0.17%

ราคาเรียลไทม์ StablR Euro (EURR) คือ $ 1.161 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดEURR ระหว่างราคาต่ำสุด $ 1.161 และราคาสูงสุด $ 1.161 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ EURR คือ $ 1.4634306829935808 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.0191650915551662

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น EURR มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.17% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

StablR Euro (EURR) ข้อมูลการตลาด

No.1048

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 13.56M
$ 13.56M$ 13.56M

11.68M
11.68M 11.68M

11,683,541.95
11,683,541.95 11,683,541.95

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ StablR Euro คือ $ 13.56M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 0.00 อุปทานหมุนเวียนของ EURR คือ 11.68M โดยมีอุปทานรวมที่ 11683541.95 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.56M

ประวัติราคา StablR Euro (EURR) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา StablR Euro ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.007-0.60%
60 วัน$ +0.001+0.08%
90 วัน$ +0.023+2.02%
การเปลี่ยนแปลงราคา StablR Euro ในวันนี้

วันนี้ EURR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา StablR Euro ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.007 (-0.60%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา StablR Euro ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน EURR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.001 (+0.08%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา StablR Euro ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.023 (+2.02%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา StablR Euro (EURR) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา StablR Euroทันที

อะไรคือ StablR Euro (EURR)

StablR Euro (EURR) เป็นสเตเบิลคอยน์ที่มีเงินยูโรหนุนหลัง โดยตรึงมูลค่าไว้กับสกุลเงินยูโรและสามารถแลกคืนได้ในอัตรา 1:1 โทเคนนี้มีหลักประกันเป็นเงินเฟียตและพันธบัตรรัฐบาลระยะสั้น จุดประสงค์หลักของ StablR Euro (EURR) คือการนำเสนอตัวเลือกทางการเงินดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเข้าถึงได้ง่าย โดยสามารถใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน เครื่องเก็บมูลค่า และหน่วยวัดมูลค่า กรณีการใช้งานหลักของ StablR Euro (EURR) ได้แก่ การชำระเงินที่รวดเร็วและมีต้นทุนต่ำ การอำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างประเทศและการลงทุน และการสนับสนุนระบบการเงินให้มีความยืดหยุ่นและคล่องตัวมากขึ้น

StablR Euro มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน StablR Euro ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบEURRความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ StablR Euro บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ StablR Euro ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา StablR Euro (USD)

StablR Euro (EURR) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ StablR Euro (EURR) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ StablR Euro

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา StablR Euro ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ StablR Euro (EURR)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ StablR Euro (EURR) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ EURRโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ StablR Euro (EURR)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ StablR Euroใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ StablR Euro บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

EURR เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 StablR Euro(EURR) เป็น VND
30,551.715
1 StablR Euro(EURR) เป็น AUD
A$1.75311
1 StablR Euro(EURR) เป็น GBP
0.87075
1 StablR Euro(EURR) เป็น EUR
0.98685
1 StablR Euro(EURR) เป็น USD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) เป็น MYR
RM4.86459
1 StablR Euro(EURR) เป็น TRY
48.71556
1 StablR Euro(EURR) เป็น JPY
¥176.472
1 StablR Euro(EURR) เป็น ARS
ARS$1,697.35878
1 StablR Euro(EURR) เป็น RUB
92.00925
1 StablR Euro(EURR) เป็น INR
102.43503
1 StablR Euro(EURR) เป็น IDR
Rp19,349.99226
1 StablR Euro(EURR) เป็น PHP
68.67315
1 StablR Euro(EURR) เป็น EGP
￡E.54.98496
1 StablR Euro(EURR) เป็น BRL
R$6.22296
1 StablR Euro(EURR) เป็น CAD
C$1.61379
1 StablR Euro(EURR) เป็น BDT
142.08318
1 StablR Euro(EURR) เป็น NGN
1,689.9516
1 StablR Euro(EURR) เป็น COP
$4,465.38015
1 StablR Euro(EURR) เป็น ZAR
R.19.93437
1 StablR Euro(EURR) เป็น UAH
48.86649
1 StablR Euro(EURR) เป็น TZS
T.Sh.2,852.577
1 StablR Euro(EURR) เป็น VES
Bs247.293
1 StablR Euro(EURR) เป็น CLP
$1,093.662
1 StablR Euro(EURR) เป็น PKR
Rs328.98096
1 StablR Euro(EURR) เป็น KZT
624.52512
1 StablR Euro(EURR) เป็น THB
฿37.51191
1 StablR Euro(EURR) เป็น TWD
NT$35.51499
1 StablR Euro(EURR) เป็น AED
د.إ4.26087
1 StablR Euro(EURR) เป็น CHF
Fr0.91719
1 StablR Euro(EURR) เป็น HKD
HK$9.00936
1 StablR Euro(EURR) เป็น AMD
֏444.47724
1 StablR Euro(EURR) เป็น MAD
.د.م10.71603
1 StablR Euro(EURR) เป็น MXN
$21.3624
1 StablR Euro(EURR) เป็น SAR
ريال4.35375
1 StablR Euro(EURR) เป็น ETB
Br176.04243
1 StablR Euro(EURR) เป็น KES
KSh149.93154
1 StablR Euro(EURR) เป็น JOD
د.أ0.823149
1 StablR Euro(EURR) เป็น PLN
4.20282
1 StablR Euro(EURR) เป็น RON
лв5.06196
1 StablR Euro(EURR) เป็น SEK
kr10.86696
1 StablR Euro(EURR) เป็น BGN
лв1.93887
1 StablR Euro(EURR) เป็น HUF
Ft386.47368
1 StablR Euro(EURR) เป็น CZK
24.21846
1 StablR Euro(EURR) เป็น KWD
د.ك0.355266
1 StablR Euro(EURR) เป็น ILS
3.77325
1 StablR Euro(EURR) เป็น BOB
Bs8.02251
1 StablR Euro(EURR) เป็น AZN
1.9737
1 StablR Euro(EURR) เป็น TJS
SM10.72764
1 StablR Euro(EURR) เป็น GEL
3.15792
1 StablR Euro(EURR) เป็น AOA
Kz1,058.33277
1 StablR Euro(EURR) เป็น BHD
.د.ب0.436536
1 StablR Euro(EURR) เป็น BMD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) เป็น DKK
kr7.4304
1 StablR Euro(EURR) เป็น HNL
L30.56913
1 StablR Euro(EURR) เป็น MUR
52.62813
1 StablR Euro(EURR) เป็น NAD
$20.05047
1 StablR Euro(EURR) เป็น NOK
kr11.57517
1 StablR Euro(EURR) เป็น NZD
$1.99692
1 StablR Euro(EURR) เป็น PAB
B/.1.161
1 StablR Euro(EURR) เป็น PGK
K4.88781
1 StablR Euro(EURR) เป็น QAR
ر.ق4.22604
1 StablR Euro(EURR) เป็น RSD
дин.116.72694
1 StablR Euro(EURR) เป็น UZS
soʻm14,158.53432
1 StablR Euro(EURR) เป็น ALL
L96.40944
1 StablR Euro(EURR) เป็น ANG
ƒ2.07819
1 StablR Euro(EURR) เป็น AWG
ƒ2.0898
1 StablR Euro(EURR) เป็น BBD
$2.322
1 StablR Euro(EURR) เป็น BAM
KM1.93887
1 StablR Euro(EURR) เป็น BIF
Fr3,423.789
1 StablR Euro(EURR) เป็น BND
$1.49769
1 StablR Euro(EURR) เป็น BSD
$1.161
1 StablR Euro(EURR) เป็น JMD
$186.25923
1 StablR Euro(EURR) เป็น KHR
4,681.44225
1 StablR Euro(EURR) เป็น KMF
Fr491.103
1 StablR Euro(EURR) เป็น LAK
25,239.12993
1 StablR Euro(EURR) เป็น LKR
රු353.5245
1 StablR Euro(EURR) เป็น MDL
L19.6209
1 StablR Euro(EURR) เป็น MGA
Ar5,183.02908
1 StablR Euro(EURR) เป็น MOP
P9.288
1 StablR Euro(EURR) เป็น MVR
17.7633
1 StablR Euro(EURR) เป็น MWK
MK2,015.62371
1 StablR Euro(EURR) เป็น MZN
MT74.19951
1 StablR Euro(EURR) เป็น NPR
रु163.97964
1 StablR Euro(EURR) เป็น PYG
8,233.812
1 StablR Euro(EURR) เป็น RWF
Fr1,686.933
1 StablR Euro(EURR) เป็น SBD
$9.55503
1 StablR Euro(EURR) เป็น SCR
15.87087
1 StablR Euro(EURR) เป็น SRD
$45.90594
1 StablR Euro(EURR) เป็น SVC
$10.15875
1 StablR Euro(EURR) เป็น SZL
L20.03886
1 StablR Euro(EURR) เป็น TMT
m4.07511
1 StablR Euro(EURR) เป็น TND
د.ت3.407535
1 StablR Euro(EURR) เป็น TTD
$7.88319
1 StablR Euro(EURR) เป็น UGX
Sh4,044.924
1 StablR Euro(EURR) เป็น XAF
Fr652.482
1 StablR Euro(EURR) เป็น XCD
$3.1347
1 StablR Euro(EURR) เป็น XOF
Fr652.482
1 StablR Euro(EURR) เป็น XPF
Fr118.422
1 StablR Euro(EURR) เป็น BWP
P16.50942
1 StablR Euro(EURR) เป็น BZD
$2.33361
1 StablR Euro(EURR) เป็น CVE
$110.5272
1 StablR Euro(EURR) เป็น DJF
Fr205.497
1 StablR Euro(EURR) เป็น DOP
$74.35044
1 StablR Euro(EURR) เป็น DZD
د.ج150.8139
1 StablR Euro(EURR) เป็น FJD
$2.62386
1 StablR Euro(EURR) เป็น GNF
Fr10,094.895
1 StablR Euro(EURR) เป็น GTQ
Q8.89326
1 StablR Euro(EURR) เป็น GYD
$243.09018
1 StablR Euro(EURR) เป็น ISK
kr141.642

StablR Euro ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก StablR Euro ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ StablR Euro อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ StablR Euro

วันนี้ StablR Euro (EURR) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน EURR เป็นUSD คือ 1.161 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน EURR เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ EURR เป็น USD คือ $ 1.161 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ StablR Euro คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ EURR คือ $ 13.56M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ EURR คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ EURR คือ 11.68M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ EURR คือเท่าใด?
EURR ถึงราคา ATH ที่ 1.4634306829935808 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ EURR คือเท่าไร?
EURR ถึงราคา ATL ที่ 1.0191650915551662 USD
ปริมาณการเทรดของ EURR คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ EURR คือ $ 0.00 USD
ปีนี้ EURR จะสูงขึ้นอีกไหม?
EURR อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา EURR เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:43:53 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

