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ราคาปัจจุบัน Vita Inu วันนี้ คือ 0.0000000009021 THB มูลค่าตลาด VINU เท่ากับ 807,072.717961101141 THB ติดตามการอัปเดตราคา VINU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Vita Inu วันนี้ คือ 0.0000000009021 THB มูลค่าตลาด VINU เท่ากับ 807,072.717961101141 THB ติดตามการอัปเดตราคา VINU เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ VINU

ข้อมูลราคา VINU

VINU คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ VINU

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ VINU

โทเคโนมิกส์ VINU

การคาดการณ์ราคา VINU

ประวัติ VINU

VINU คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง VINUเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Vita Inu(VINU)

ราคาปัจจุบัน 1 VINU เป็น THB

฿0.000000029856024
฿0.000000029856024฿0.000000029856024
+1.13%1D
THB
Vita Inu (VINU) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:58:41 (UTC+8)

ราคา Vita Inu วันนี้

ราคาปัจจุบัน Vita Inu (VINU) วันนี้ ฿ 0.0000000009021, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.13% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน VINU เป็น THB คือ ฿ 0.0000000009021 ต่อ VINU.

Vita Inu มีอันดับที่ #1926 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 807.07K ด้วยอุปทานหมุนเวียน 894.66T VINU ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา VINU เทรดระหว่าง ฿ 0.0000000008885 (ต่ำ) กับ ฿ 0.0000000009141 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0000024916816867756 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น VINU เคลื่อนไหว +0.25% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -8.87% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.77K.

Vita Inu (VINU) ข้อมูลการตลาด

No.1926

฿ 807.07K
฿ 807.07K฿ 807.07K

฿ 59.77K
฿ 59.77K฿ 59.77K

฿ 811.53K
฿ 811.53K฿ 811.53K

894.66T
894.66T 894.66T

899,597,342,616,479.2
899,597,342,616,479.2 899,597,342,616,479.2

894,659,924,577,210
894,659,924,577,210 894,659,924,577,210

99.45%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Vita Inu คือ ฿ 807.07K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.77K อุปทานหมุนเวียนของ VINU คือ 894.66T โดยมีอุปทานรวมที่ 894659924577210 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 811.53K

ประวัติราคา Vita Inu THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.0000000008885
฿ 0.0000000008885฿ 0.0000000008885
ต่ำสุด 24h
฿ 0.0000000009141
฿ 0.0000000009141฿ 0.0000000009141
สูงสุด 24h

฿ 0.0000000008885
฿ 0.0000000008885฿ 0.0000000008885

฿ 0.0000000009141
฿ 0.0000000009141฿ 0.0000000009141

฿ 0.0000024916816867756
฿ 0.0000024916816867756฿ 0.0000024916816867756

฿ 0
฿ 0฿ 0

+0.25%

+1.13%

-8.87%

-8.87%

ประวัติราคา Vita Inu (VINU) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Vita Inu ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.000000000333603+1.13%
30 วัน฿ -0.0000000001385-13.31%
60 วัน฿ -0.0000000003519-28.07%
90 วัน฿ -0.0000000007509-45.43%
การเปลี่ยนแปลงราคา Vita Inu ในวันนี้

วันนี้ VINU บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.000000000333603 (+1.13%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Vita Inu ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0000000001385 (-13.31%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Vita Inu ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน VINU เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0000000003519 (-28.07%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Vita Inu ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0000000007509 (-45.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Vita Inu (VINU) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Vita Inu

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Vita Inu ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Vita Inu?

ปัจจัยสำคัญหลายประการที่ส่งผลต่อราคาของ Vita Inu (VINU):

1. ความรู้สึกของตลาดและแนวโน้มคริปโตโดยรวม
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. การมีส่วนร่วมของชุมชนและความเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดีย
4. อัปเดตการพัฒนาและความก้าวหน้าในแผนงานของโครงการ
5. ความร่วมมือและการจัดทำรายการบนกระดานเทรด
6. การเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยน์และเหรียญอื่น ๆ ที่สำคัญ
7. วงจรตลาดเหรียญมีมและกระแสความฮือฮา
8. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและกรณีการใช้งานภายในระบบนิเวศ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Vita Inu วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Vita Inu (VINU) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างมีข้อมูล การติดตามผลการดำเนินงานของพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าออกตลาด การประเมินสถานะกำไร/ขาดทุน และการติดตามความผันผวนของตลาดอย่างต่อเนื่อง เพื่อจัดการความเสี่ยงในการลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การคาดการณ์ราคา Vita Inu

การคาดการณ์ราคา Vita Inu (VINU) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ VINU ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Vita Inu (VINU) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Vita Inu อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Vita Inu จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา VINU ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Vita Inu

วิธีการซื้อและลงทุน Vita Inu ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Vita Inu หรือยัง? การซื้อ VINU บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Vita Inu ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Vita Inu (VINU) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Vita Inu จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Vita Inu (VINU)

คุณสามารถทำอะไรกับ Vita Inu ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Vita Inu ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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อะไรคือ Vita Inu (VINU)

Vita Inu ($VINU) is an OG meme of the BNB Chain since 2021. VINU is one of the first dog meme tokens on BSC. Backed by a strong community and primed to grow alongside the BSC ecosystem.

Vita Inu ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Vita Inu ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Vita Inu อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemDog-Themed

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Vita Inu

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:58:41 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Vita Inu (VINU)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Vita Inu

VINU USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ VINU โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส VINU USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Vita Inu (VINU) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Vita Inu ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
VINU/USDT
฿0.000000029685568
฿0.000000029685568฿0.000000029685568
+0.63%
66631.92B (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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