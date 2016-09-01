ราคา FIRO(FIRO)
ราคาปัจจุบัน FIRO (FIRO) วันนี้ ฿ 0.628, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 1.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FIRO เป็น THB คือ ฿ 0.628 ต่อ FIRO.
FIRO มีอันดับที่ #835 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 11.74M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 18.70M FIRO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FIRO เทรดระหว่าง ฿ 0.6193 (ต่ำ) กับ ฿ 0.6385 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 5,585.9041717529295232 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.039819058179856104
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FIRO เคลื่อนไหว +0.64% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.33% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 59.47K.
No.835
87.36%
2016-09-01 00:00:00
XZC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ FIRO คือ ฿ 11.74M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 59.47K อุปทานหมุนเวียนของ FIRO คือ 18.70M โดยมีอุปทานรวมที่ 18695525.79435479 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 13.44M
+0.64%
+1.01%
+0.33%
+0.33%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา FIRO ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.20634
|+1.01%
|30 วัน
|฿ +0.0157
|+2.56%
|60 วัน
|฿ -0.1071
|-14.57%
|90 วัน
|฿ -0.3323
|-34.61%
วันนี้ FIRO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.20634 (+1.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.0157 (+2.56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FIRO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.1071 (-14.57%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.3323 (-34.61%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด FIRO ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ในปี 2040 ราคาของ FIRO อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Firo, launched in 2016 as Zcoin, is a leading privacy-focused cryptocurrency that focuses on being private digital cash. Known for pioneering zero-knowledge proofs in cryptocurrency, Firo has designed and implemented several groundbreaking privacy protocols, including Zerocoin, Sigma, Lelantus, and its latest advancement, Lelantus Spark. Lelantus Spark represents the culmination of years of research and development. Built entirely by Firo from the ground up, Spark hides the sender, receiver, transaction amount and can even be adapted to hide asset types. Its simple, modular architecture allows for easier security audits and future upgrades. Firo is expanding its use case with Spark Assets that allow users to create their own privacy preserving tokens in the Firo ecosystem. As an open-source, community-driven project, Firo continues to innovate scalable, trustless privacy protocols that inspire others in the industry while upholding user autonomy and confidentiality.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก FIRO ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
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