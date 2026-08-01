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ราคาปัจจุบัน TerraClassicUSD วันนี้ คือ 0.004925 THB มูลค่าตลาด USTC เท่ากับ 27,463,756.6228752792 THB ติดตามการอัปเดตราคา USTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน TerraClassicUSD วันนี้ คือ 0.004925 THB มูลค่าตลาด USTC เท่ากับ 27,463,756.6228752792 THB ติดตามการอัปเดตราคา USTC เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ USTC

ข้อมูลราคา USTC

USTC คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ USTC

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ USTC

โทเคโนมิกส์ USTC

การคาดการณ์ราคา USTC

ประวัติ USTC

USTC คู่มือการซื้อ

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ราคา TerraClassicUSD(USTC)

ราคาปัจจุบัน 1 USTC เป็น THB

฿0.1614415
฿0.1614415฿0.1614415
0.00%1D
THB
TerraClassicUSD (USTC) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:51:07 (UTC+8)

ราคา TerraClassicUSD วันนี้

ราคาปัจจุบัน TerraClassicUSD (USTC) วันนี้ ฿ 0.004925, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USTC เป็น THB คือ ฿ 0.004925 ต่อ USTC.

TerraClassicUSD มีอันดับที่ #548 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 27.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.58B USTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USTC เทรดระหว่าง ฿ 0.004875 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005276 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 34.3137762 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1302925022655071816

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USTC เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.01K.

TerraClassicUSD (USTC) ข้อมูลการตลาด

No.548

฿ 27.46M
฿ 27.46M฿ 27.46M

฿ 60.01K
฿ 60.01K฿ 60.01K

฿ 29.94M
฿ 29.94M฿ 29.94M

5.58B
5.58B 5.58B

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

6,079,480,119.398918
6,079,480,119.398918 6,079,480,119.398918

91.72%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TerraClassicUSD คือ ฿ 27.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.01K อุปทานหมุนเวียนของ USTC คือ 5.58B โดยมีอุปทานรวมที่ 6079480119.398918 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 29.94M

ประวัติราคา TerraClassicUSD THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.004875
฿ 0.004875฿ 0.004875
ต่ำสุด 24h
฿ 0.005276
฿ 0.005276฿ 0.005276
สูงสุด 24h

฿ 0.004875
฿ 0.004875฿ 0.004875

฿ 0.005276
฿ 0.005276฿ 0.005276

฿ 34.3137762
฿ 34.3137762฿ 34.3137762

฿ 0.1302925022655071816
฿ 0.1302925022655071816฿ 0.1302925022655071816

-0.19%

0.00%

-3.27%

-3.27%

ประวัติราคา TerraClassicUSD (USTC) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TerraClassicUSD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ 00.00%
30 วัน฿ -0.000521-9.57%
60 วัน฿ -0.001225-19.92%
90 วัน฿ -0.001264-20.43%
การเปลี่ยนแปลงราคา TerraClassicUSD ในวันนี้

วันนี้ USTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา TerraClassicUSD ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000521 (-9.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา TerraClassicUSD ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001225 (-19.92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา TerraClassicUSD ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001264 (-20.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา TerraClassicUSD (USTC) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ TerraClassicUSD

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด TerraClassicUSD ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด TerraClassicUSD วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด USTC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

USTC_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.00487 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับ Pivot Point ที่ 0.004845 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อในรูปแบบการเรียงตัว ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นลักษณะการแกว่งตัวแบบกลางๆ ราคาเคลื่อนตัวอยู่บริเวณขอบเขตของโซนแรงต้าน R1 และ R2 ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในระบบศูนย์กลาง ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีความแตกต่างของพลังงาน (Divergence) ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนค่าดัชนี KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงการกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหว สำหรับแถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้แรงผลักดันขาขึ้นระยะสั้นถูกจำกัด และแรงกดดันขาลงยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ ระดับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ราคา S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.004834 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.7% สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่าง สามารถอ้างอิงได้ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.004822 ขณะที่ระดับแนวต้านใกล้เคียงคือ R1 ที่ 0.004857 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.3% ส่วนแนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.004868 หากราคาสามารถทะลุ R2 ได้ จะเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หากหลุดพ้นระดับ S1 ก็จะทดสอบประสิทธิภาพของแนวรับกลางต่อไป

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ TerraClassicUSD?

ราคาของ USTC ได้รับอิทธิพลจาก:
1) ความเชื่อมั่นของตลาดต่อความพยายามฟื้นฟูระบบนิเวศ Terra
2) ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรด
3) การตัดสินใจด้านการกำกับดูแลของชุมชนและกลไกการเผาเหรียญ
4) แนวโน้มทั่วไปของตลาดคริปโตและการสัมพันธ์กับบิทคอยน์
5) ข่าวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเหรียญแบบเสถียร
6) การคาดการณ์เกี่ยวกับโครงการรีเพ็กเกจที่อาจเกิดขึ้น

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ TerraClassicUSD วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ USTC ในวันนี้ เนื่องจากมันเป็นสกุลเงินดิจิทัลที่มีความผันผวนสูง และเคยสูญเสียการผูกค่าเงินกับดอลลาร์สหรัฐในช่วงที่ระบบนิเวศ Terra ล่มสลายเมื่อเดือนพฤษภาคมปี 2022 นักลงทุน นักเทรด และผู้ถือครองเหรียญต่างติดตามราคาของ USTC เพื่อใช้ในการตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน รวมถึงการคาดการณ์เกี่ยวกับแนวโน้มการฟื้นตัวหรือการปรับตัวลดลงเพิ่มเติม

การคาดการณ์ราคา TerraClassicUSD

การคาดการณ์ราคา TerraClassicUSD (USTC) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ USTC ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา TerraClassicUSD (USTC) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ TerraClassicUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา TerraClassicUSD จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา USTC ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา TerraClassicUSD

วิธีการซื้อและลงทุน TerraClassicUSD ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย TerraClassicUSD หรือยัง? การซื้อ USTC บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ TerraClassicUSD ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ TerraClassicUSD (USTC) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว TerraClassicUSD จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ TerraClassicUSD (USTC)

คุณสามารถทำอะไรกับ TerraClassicUSD ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ TerraClassicUSD ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ TerraClassicUSD (USTC)

Terra stablecoins offer instant settlements, low fees and seamless cross-border exchange - loved by millions of users and merchants. Terra aims to make its stablecoins available to every developer on every blockchain. Now live on Ethereum and Solana, and coming to more soon.

TerraClassicUSD ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TerraClassicUSD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ TerraClassicUSD อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Alleged SEC SecuritiesAurora EcosystemBNB Chain Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ TerraClassicUSD

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:51:07 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ TerraClassicUSD (USTC)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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USTC USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด TerraClassicUSD (USTC) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน TerraClassicUSD ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
USTC/USDT
฿0.16137594
฿0.16137594฿0.16137594
-0.06%
12.18M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ USTC เป็น THB

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USTC
USTC
THB
THB

1 USTC = 0.1614414 THB