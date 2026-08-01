ราคา TerraClassicUSD(USTC)
ราคาปัจจุบัน TerraClassicUSD (USTC) วันนี้ ฿ 0.004925, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน USTC เป็น THB คือ ฿ 0.004925 ต่อ USTC.
TerraClassicUSD มีอันดับที่ #548 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 27.46M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 5.58B USTC ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา USTC เทรดระหว่าง ฿ 0.004875 (ต่ำ) กับ ฿ 0.005276 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 34.3137762 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1302925022655071816
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น USTC เคลื่อนไหว -0.19% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -3.27% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.01K.
No.548
91.72%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ TerraClassicUSD คือ ฿ 27.46M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.01K อุปทานหมุนเวียนของ USTC คือ 5.58B โดยมีอุปทานรวมที่ 6079480119.398918 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 29.94M
-0.19%
0.00%
-3.27%
-3.27%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา TerraClassicUSD ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ 0
|0.00%
|30 วัน
|฿ -0.000521
|-9.57%
|60 วัน
|฿ -0.001225
|-19.92%
|90 วัน
|฿ -0.001264
|-20.43%
วันนี้ USTC บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000521 (-9.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน USTC เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.001225 (-19.92%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.001264 (-20.43%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด TerraClassicUSD ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด USTC: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
USTC_USDT ปัจจุบันซื้อขายอยู่ที่ราคา 0.00487 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนไหวเหนือระดับ Pivot Point ที่ 0.004845 กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อในรูปแบบการเรียงตัว ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงเป็นลักษณะการแกว่งตัวแบบกลางๆ ราคาเคลื่อนตัวอยู่บริเวณขอบเขตของโซนแรงต้าน R1 และ R2 ขณะที่ฝ่ายซื้อและฝ่ายขายกำลังต่อสู้กันภายในระบบศูนย์กลาง ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ามีความแตกต่างของพลังงาน (Divergence) ขณะที่ดัชนี RSI อยู่ในโซนกลาง ส่วนค่าดัชนี KDJ และ StochRSI สะท้อนถึงการกระจายตัวของพลังงานการเคลื่อนไหว สำหรับแถบ Bollinger Bands ยังคงเปิดกว้างโดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับต่ำ ทำให้แรงผลักดันขาขึ้นระยะสั้นถูกจำกัด และแรงกดดันขาลงยังไม่ได้ถูกปลดปล่อยอย่างสมบูรณ์ ระดับแนวรับใกล้เคียงอยู่ที่ราคา S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.004834 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.7% สำหรับแนวรับสำคัญด้านล่าง สามารถอ้างอิงได้ที่ระดับ S2 ซึ่งอยู่ที่ 0.004822 ขณะที่ระดับแนวต้านใกล้เคียงคือ R1 ที่ 0.004857 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันราว 0.3% ส่วนแนวต้านสำคัญด้านบนอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.004868 หากราคาสามารถทะลุ R2 ได้ จะเปิดโอกาสให้เกิดพื้นที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น แต่หากหลุดพ้นระดับ S1 ก็จะทดสอบประสิทธิภาพของแนวรับกลางต่อไป
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ TerraClassicUSD อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก TerraClassicUSD ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|01-28 07:44:00
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