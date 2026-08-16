ราคา AlpineF1TeamFanToken(ALPINE)
ราคาปัจจุบัน AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) วันนี้ ฿ 0.3175, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALPINE เป็น THB คือ ฿ 0.3175 ต่อ ALPINE.
AlpineF1TeamFanToken มีอันดับที่ #1069 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 6.77M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.34M ALPINE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALPINE เทรดระหว่าง ฿ 0.313 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3345 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 437.92622325663681338 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 10.4892063934669644512
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALPINE เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.96K.
No.1069
53.33%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AlpineF1TeamFanToken คือ ฿ 6.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.96K อุปทานหมุนเวียนของ ALPINE คือ 21.34M โดยมีอุปทานรวมที่ 40000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.70M
+0.03%
+0.95%
-5.68%
-5.68%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.098035
|+0.95%
|30 วัน
|฿ -0.0039
|-1.22%
|60 วัน
|฿ -0.0297
|-8.56%
|90 วัน
|฿ -0.0959
|-23.20%
วันนี้ ALPINE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.098035 (+0.95%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0039 (-1.22%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ALPINE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0297 (-8.56%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0959 (-23.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) หรือไม่?
ตรวจสอบหน้าประวัติราคา AlpineF1TeamFanTokenทันที
การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AlpineF1TeamFanToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ALPINE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
ALPINE_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.3154 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงเล็กน้อยใต้จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.3156 ขณะที่แนวรับสำคัญของตลาดคือจุดศูนย์กลาง 0.3209 ซึ่งถือเป็นฐานโครงสร้างทางด้านบน ส่วนแนวรับรองรับ S2 ที่ระดับ 0.3111 เป็นขอบเขตการเคลื่อนไหวขาลง และแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.3254 จำกัดพื้นที่การปรับตัวขึ้น ณ ปัจจุบัน ราคาอยู่ในโซนครึ่งล่างของระบบจุดศูนย์กลาง ทำให้แรงซื้อและแรงขายมีการแข่งขันกันภายในช่วงแคบ ๆ เส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทั้งสองตัวต่างแสดงสัญญาณการเรียงตัวแบบซื้อ โดยเครื่องมือแนวโน้มระยะสั้นยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดตาย (Dead Cross) พร้อมกับสัญญาณพลังงานที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเร็วและค่าช้า ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงถึงการเบี่ยงเบนที่รุนแรง ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และการกระจายตัวของพลังงานมีลักษณะกระจายตัว ทำให้แรงผลักดันขาขึ้นระยะสั้นถูกกดดันอยู่ สำหรับระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ จุด S1 ที่ระดับ 0.3156 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 เท่านั้น ส่วนแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.3111 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0043 ขณะที่แนวต้านโดยตรงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.3209 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0055 ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุด R1 ที่ระดับ 0.3254 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0100 และจุด R2 ที่ระดับ 0.3307 ซึ่งถือเป็นระดับอ้างอิงในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้น
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ AlpineF1TeamFanToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย AlpineF1TeamFanToken หรือยัง? การซื้อ ALPINE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ AlpineF1TeamFanToken ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ของคุณ
การเป็นเจ้าของ AlpineF1TeamFanToken ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การซื้อ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ
ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC
นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC
The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AlpineF1TeamFanToken ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
เทรด Long หรือ Short กับ ALPINE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ALPINE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด
สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน AlpineF1TeamFanToken ปริมาณ และเทรดโดยตรง
สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC
สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก
รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้
ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น