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ราคาปัจจุบัน AlpineF1TeamFanToken วันนี้ คือ 0.3175 THB มูลค่าตลาด ALPINE เท่ากับ 6,774,008.3028834 THB ติดตามการอัปเดตราคา ALPINE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AlpineF1TeamFanToken วันนี้ คือ 0.3175 THB มูลค่าตลาด ALPINE เท่ากับ 6,774,008.3028834 THB ติดตามการอัปเดตราคา ALPINE เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ALPINE

ข้อมูลราคา ALPINE

ALPINE คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ALPINE

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ALPINE

โทเคโนมิกส์ ALPINE

การคาดการณ์ราคา ALPINE

ประวัติ ALPINE

ALPINE คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ALPINEเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา AlpineF1TeamFanToken(ALPINE)

ราคาปัจจุบัน 1 ALPINE เป็น THB

฿10.417484
฿10.417484฿10.417484
+0.95%1D
THB
AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:09:17 (UTC+8)

ราคา AlpineF1TeamFanToken วันนี้

ราคาปัจจุบัน AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) วันนี้ ฿ 0.3175, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.95% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ALPINE เป็น THB คือ ฿ 0.3175 ต่อ ALPINE.

AlpineF1TeamFanToken มีอันดับที่ #1069 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 6.77M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 21.34M ALPINE ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ALPINE เทรดระหว่าง ฿ 0.313 (ต่ำ) กับ ฿ 0.3345 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 437.92622325663681338 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 10.4892063934669644512

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ALPINE เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.68% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 66.96K.

AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ข้อมูลการตลาด

No.1069

฿ 6.77M
฿ 6.77M฿ 6.77M

฿ 66.96K
฿ 66.96K฿ 66.96K

฿ 12.70M
฿ 12.70M฿ 12.70M

21.34M
21.34M 21.34M

40,000,000
40,000,000 40,000,000

40,000,000
40,000,000 40,000,000

53.33%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AlpineF1TeamFanToken คือ ฿ 6.77M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 66.96K อุปทานหมุนเวียนของ ALPINE คือ 21.34M โดยมีอุปทานรวมที่ 40000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 12.70M

ประวัติราคา AlpineF1TeamFanToken THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.313
฿ 0.313฿ 0.313
ต่ำสุด 24h
฿ 0.3345
฿ 0.3345฿ 0.3345
สูงสุด 24h

฿ 0.313
฿ 0.313฿ 0.313

฿ 0.3345
฿ 0.3345฿ 0.3345

฿ 437.92622325663681338
฿ 437.92622325663681338฿ 437.92622325663681338

฿ 10.4892063934669644512
฿ 10.4892063934669644512฿ 10.4892063934669644512

+0.03%

+0.95%

-5.68%

-5.68%

ประวัติราคา AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.098035+0.95%
30 วัน฿ -0.0039-1.22%
60 วัน฿ -0.0297-8.56%
90 วัน฿ -0.0959-23.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken ในวันนี้

วันนี้ ALPINE บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.098035 (+0.95%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0039 (-1.22%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ALPINE เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0297 (-8.56%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AlpineF1TeamFanToken ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0959 (-23.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ AlpineF1TeamFanToken

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AlpineF1TeamFanToken ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด AlpineF1TeamFanToken วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ALPINE: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

ALPINE_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.3154 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในช่วงเล็กน้อยใต้จุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.3156 ขณะที่แนวรับสำคัญของตลาดคือจุดศูนย์กลาง 0.3209 ซึ่งถือเป็นฐานโครงสร้างทางด้านบน ส่วนแนวรับรองรับ S2 ที่ระดับ 0.3111 เป็นขอบเขตการเคลื่อนไหวขาลง และแนวต้าน R1 ที่ระดับ 0.3254 จำกัดพื้นที่การปรับตัวขึ้น ณ ปัจจุบัน ราคาอยู่ในโซนครึ่งล่างของระบบจุดศูนย์กลาง ทำให้แรงซื้อและแรงขายมีการแข่งขันกันภายในช่วงแคบ ๆ เส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ทั้งสองตัวต่างแสดงสัญญาณการเรียงตัวแบบซื้อ โดยเครื่องมือแนวโน้มระยะสั้นยังคงสนับสนุนแนวโน้มขาขึ้น ขณะเดียวกัน MACD ได้เกิดรูปแบบการตัดตาย (Dead Cross) พร้อมกับสัญญาณพลังงานที่แสดงความแตกต่างระหว่างค่าเร็วและค่าช้า ส่วนดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ขณะที่ KDJ และ StochRSI ไม่ได้แสดงถึงการเบี่ยงเบนที่รุนแรง ความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ และการกระจายตัวของพลังงานมีลักษณะกระจายตัว ทำให้แรงผลักดันขาขึ้นระยะสั้นถูกกดดันอยู่ สำหรับระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียง ได้แก่ จุด S1 ที่ระดับ 0.3156 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 0.0002 เท่านั้น ส่วนแนวรับสำคัญด้านล่างอยู่ที่จุด S2 ที่ระดับ 0.3111 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0043 ขณะที่แนวต้านโดยตรงด้านบนอยู่ที่จุดศูนย์กลาง 0.3209 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0055 ส่วนแนวต้านระยะไกลอยู่ที่จุด R1 ที่ระดับ 0.3254 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบัน 0.0100 และจุด R2 ที่ระดับ 0.3307 ซึ่งถือเป็นระดับอ้างอิงในระดับที่สูงขึ้นไปอีกขั้น

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ AlpineF1TeamFanToken?

ราคาโทเค็น ALPINE ได้รับอิทธิพลจากผลงานของทีมฟอร์มูล่า 1 ผลการแข่งขัน ระดับการมีส่วนร่วมของแฟน ๆ ปริมาณการซื้อขายบนกระดานเทรด ความรู้สึกโดยรวมของตลาดคริปโต การประกาศความร่วมมือ ประโยชน์ใช้สอยภายในระบบนิเวศของ Socios.com เหตุการณ์ตามปฏิทิน F1 ที่เกิดขึ้นตามฤดูกาล และแนวโน้มการยอมรับโทเค็นในวงการกีฬาในภาพรวม

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ AlpineF1TeamFanToken วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาโทเค็น ALPINE ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน รวมถึงโอกาสในการเก็งกำไร ในฐานะโทเค็นแฟนคลับที่เชื่อมโยงกับทีม Alpine F1 Team ราคาของโทเค็นจึงผันผวนตามผลงานของทีม เหตุการณ์ในวงการ F1 และแนวโน้มของตลาดคริปโต

การคาดการณ์ราคา AlpineF1TeamFanToken

การคาดการณ์ราคา AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ALPINE ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AlpineF1TeamFanToken อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AlpineF1TeamFanToken จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ALPINE ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AlpineF1TeamFanToken

วิธีการซื้อและลงทุน AlpineF1TeamFanToken ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย AlpineF1TeamFanToken หรือยัง? การซื้อ ALPINE บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ AlpineF1TeamFanToken ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว AlpineF1TeamFanToken จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

คุณสามารถทำอะไรกับ AlpineF1TeamFanToken ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ AlpineF1TeamFanToken ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

The Alpine F1® Team Fan Token is a BEP-20 utility token designed to revolutionize the fan experience for all BWT Alpine F1® Team supporters. The token empowers BWT Alpine F1® Team fans to participate in team voting polls, hunt digital collectibles, purchase NFTs, and enjoy gamification features that are tied with fan rewards or great experiences.

AlpineF1TeamFanToken ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AlpineF1TeamFanToken ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AlpineF1TeamFanToken อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance LaunchpadBNB Chain EcosystemFan Token

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AlpineF1TeamFanToken

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:09:17 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AlpineF1TeamFanToken (ALPINE)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AlpineF1TeamFanToken

ALPINE USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ALPINE โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ALPINE USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด AlpineF1TeamFanToken (ALPINE) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน AlpineF1TeamFanToken ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ALPINE/USDT
฿10.437152
฿10.437152฿10.437152
+1.24%
211.50K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ALPINE เป็น THB

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ALPINE
ALPINE
THB
THB

1 ALPINE = 10.40765 THB