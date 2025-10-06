ราคาปัจจุบัน River วันนี้ คือ 7.8747 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIVER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIVER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน River วันนี้ คือ 7.8747 USD ติดตามการอัปเดตราคา RIVER เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา RIVER ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ RIVER

ข้อมูลราคา RIVER

เอกสารไวท์เปเปอร์ RIVER

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ RIVER

โทเคโนมิกส์ RIVER

การคาดการณ์ราคา RIVER

ประวัติ RIVER

RIVER คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง RIVERเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต RIVER

RIVER USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

River โลโก้

ราคา River(RIVER)

ราคาปัจจุบัน 1 RIVER เป็น USD

$7.8806
$7.8806$7.8806
-4.53%1D
USD
River (RIVER) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:11:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา River (RIVER) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 6.8669
$ 6.8669$ 6.8669
ต่ำสุด 24h
$ 8.9163
$ 8.9163$ 8.9163
สูงสุด 24h

$ 6.8669
$ 6.8669$ 6.8669

$ 8.9163
$ 8.9163$ 8.9163

$ 10.246419991222751
$ 10.246419991222751$ 10.246419991222751

$ 1.137662800262792
$ 1.137662800262792$ 1.137662800262792

-1.61%

-4.53%

-1.05%

-1.05%

ราคาเรียลไทม์ River (RIVER) คือ $ 7.8747 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดRIVER ระหว่างราคาต่ำสุด $ 6.8669 และราคาสูงสุด $ 8.9163 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ RIVER คือ $ 10.246419991222751 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 1.137662800262792

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น RIVER มีการเปลี่ยนแปลง -1.61% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -4.53% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -1.05% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

River (RIVER) ข้อมูลการตลาด

No.265

$ 154.34M
$ 154.34M$ 154.34M

$ 2.84M
$ 2.84M$ 2.84M

$ 787.47M
$ 787.47M$ 787.47M

19.60M
19.60M 19.60M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

19.60%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ River คือ $ 154.34M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2.84M อุปทานหมุนเวียนของ RIVER คือ 19.60M โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 787.47M

ประวัติราคา River (RIVER) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา River ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.37393-4.53%
30 วัน$ +5.6789+258.62%
60 วัน$ +7.3747+1,474.94%
90 วัน$ +7.3747+1,474.94%
การเปลี่ยนแปลงราคา River ในวันนี้

วันนี้ RIVER บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.37393 (-4.53%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา River ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ +5.6789 (+258.62%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา River ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน RIVER เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +7.3747 (+1,474.94%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา River ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +7.3747 (+1,474.94%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา River (RIVER) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Riverทันที

อะไรคือ River (RIVER)

River กำลังพัฒนาระบบสเตเบิลคอยน์แบบ chain-abstraction ที่รองรับการค้ำประกัน ผลตอบแทน และสภาพคล่องข้ามเชน — ทั้งหมดนี้โดยไม่ต้องพึ่งบริดจ์ ด้วยพลังจากสเตเบิลคอยน์ omni-CDP ที่ชื่อว่า satUSD ผู้ใช้สามารถสร้างผลตอบแทน ใช้เลเวอเรจ และขยายการใช้งานได้อย่างเป็นธรรมชาติในหลายอีโคซิสเต็มพร้อมกัน

River มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน River ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบRIVERความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ River บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ River ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา River (USD)

River (RIVER) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ River (RIVER) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ River

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา River ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ River (RIVER)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ River (RIVER) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ RIVERโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ River (RIVER)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Riverใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ River บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

RIVER เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 River(RIVER) เป็น VND
207,222.7305
1 River(RIVER) เป็น AUD
A$11.890797
1 River(RIVER) เป็น GBP
5.906025
1 River(RIVER) เป็น EUR
6.693495
1 River(RIVER) เป็น USD
$7.8747
1 River(RIVER) เป็น MYR
RM33.07374
1 River(RIVER) เป็น TRY
330.422412
1 River(RIVER) เป็น JPY
¥1,196.9544
1 River(RIVER) เป็น ARS
ARS$11,546.436369
1 River(RIVER) เป็น RUB
624.069975
1 River(RIVER) เป็น INR
694.706034
1 River(RIVER) เป็น IDR
Rp131,244.947502
1 River(RIVER) เป็น PHP
465.867252
1 River(RIVER) เป็น EGP
￡E.372.945792
1 River(RIVER) เป็น BRL
R$42.208392
1 River(RIVER) เป็น CAD
C$10.945833
1 River(RIVER) เป็น BDT
963.705786
1 River(RIVER) เป็น NGN
11,479.107684
1 River(RIVER) เป็น COP
$30,522.022212
1 River(RIVER) เป็น ZAR
R.134.972358
1 River(RIVER) เป็น UAH
331.446123
1 River(RIVER) เป็น TZS
T.Sh.19,348.1379
1 River(RIVER) เป็น VES
Bs1,700.9352
1 River(RIVER) เป็น CLP
$7,425.8421
1 River(RIVER) เป็น PKR
Rs2,212.554459
1 River(RIVER) เป็น KZT
4,235.958624
1 River(RIVER) เป็น THB
฿254.667798
1 River(RIVER) เป็น TWD
NT$240.650832
1 River(RIVER) เป็น AED
د.إ28.900149
1 River(RIVER) เป็น CHF
Fr6.221013
1 River(RIVER) เป็น HKD
HK$61.107672
1 River(RIVER) เป็น AMD
֏3,014.750148
1 River(RIVER) เป็น MAD
.د.م72.604734
1 River(RIVER) เป็น MXN
$145.051974
1 River(RIVER) เป็น SAR
ريال29.530125
1 River(RIVER) เป็น ETB
Br1,191.44211
1 River(RIVER) เป็น KES
KSh1,017.647481
1 River(RIVER) เป็น JOD
د.أ5.5831623
1 River(RIVER) เป็น PLN
28.506414
1 River(RIVER) เป็น RON
лв34.254945
1 River(RIVER) เป็น SEK
kr73.707192
1 River(RIVER) เป็น BGN
лв13.150749
1 River(RIVER) เป็น HUF
Ft2,620.463919
1 River(RIVER) เป็น CZK
164.187495
1 River(RIVER) เป็น KWD
د.ك2.4096582
1 River(RIVER) เป็น ILS
25.592775
1 River(RIVER) เป็น BOB
Bs54.414177
1 River(RIVER) เป็น AZN
13.38699
1 River(RIVER) เป็น TJS
SM72.762228
1 River(RIVER) เป็น GEL
21.419184
1 River(RIVER) เป็น AOA
Kz7,217.871273
1 River(RIVER) เป็น BHD
.د.ب2.9608872
1 River(RIVER) เป็น BMD
$7.8747
1 River(RIVER) เป็น DKK
kr50.39808
1 River(RIVER) เป็น HNL
L207.577092
1 River(RIVER) เป็น MUR
357.668874
1 River(RIVER) เป็น NAD
$135.681081
1 River(RIVER) เป็น NOK
kr78.510759
1 River(RIVER) เป็น NZD
$13.544484
1 River(RIVER) เป็น PAB
B/.7.8747
1 River(RIVER) เป็น PGK
K32.994993
1 River(RIVER) เป็น QAR
ر.ق28.663908
1 River(RIVER) เป็น RSD
дин.791.643591
1 River(RIVER) เป็น UZS
soʻm94,875.881793
1 River(RIVER) เป็น ALL
L654.151329
1 River(RIVER) เป็น ANG
ƒ14.095713
1 River(RIVER) เป็น AWG
ƒ14.17446
1 River(RIVER) เป็น BBD
$15.7494
1 River(RIVER) เป็น BAM
KM13.150749
1 River(RIVER) เป็น BIF
Fr23,222.4903
1 River(RIVER) เป็น BND
$10.158363
1 River(RIVER) เป็น BSD
$7.8747
1 River(RIVER) เป็น JMD
$1,263.338121
1 River(RIVER) เป็น KHR
31,752.759075
1 River(RIVER) เป็น KMF
Fr3,330.9981
1 River(RIVER) เป็น LAK
171,189.127011
1 River(RIVER) เป็น LKR
රු2,397.84615
1 River(RIVER) เป็น MDL
L133.08243
1 River(RIVER) เป็น MGA
Ar35,632.072536
1 River(RIVER) เป็น MOP
P62.9976
1 River(RIVER) เป็น MVR
120.48291
1 River(RIVER) เป็น MWK
MK13,671.345417
1 River(RIVER) เป็น MZN
MT503.272077
1 River(RIVER) เป็น NPR
रु1,112.222628
1 River(RIVER) เป็น PYG
55,847.3724
1 River(RIVER) เป็น RWF
Fr11,410.4403
1 River(RIVER) เป็น SBD
$64.808781
1 River(RIVER) เป็น SCR
112.214475
1 River(RIVER) เป็น SRD
$311.365638
1 River(RIVER) เป็น SVC
$68.903625
1 River(RIVER) เป็น SZL
L135.681081
1 River(RIVER) เป็น TMT
m27.640197
1 River(RIVER) เป็น TND
د.ت22.9232517
1 River(RIVER) เป็น TTD
$53.469213
1 River(RIVER) เป็น UGX
Sh27,435.4548
1 River(RIVER) เป็น XAF
Fr4,425.5814
1 River(RIVER) เป็น XCD
$21.26169
1 River(RIVER) เป็น XOF
Fr4,425.5814
1 River(RIVER) เป็น XPF
Fr803.2194
1 River(RIVER) เป็น BWP
P111.978234
1 River(RIVER) เป็น BZD
$15.828147
1 River(RIVER) เป็น CVE
$749.67144
1 River(RIVER) เป็น DJF
Fr1,393.8219
1 River(RIVER) เป็น DOP
$504.295788
1 River(RIVER) เป็น DZD
د.ج1,022.92353
1 River(RIVER) เป็น FJD
$17.796822
1 River(RIVER) เป็น GNF
Fr68,470.5165
1 River(RIVER) เป็น GTQ
Q60.320202
1 River(RIVER) เป็น GYD
$1,648.804686
1 River(RIVER) เป็น ISK
kr968.5881

River ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก River ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ River อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ River

วันนี้ River (RIVER) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน RIVER เป็นUSD คือ 7.8747 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน RIVER เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ RIVER เป็น USD คือ $ 7.8747 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ River คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ RIVER คือ $ 154.34M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ RIVER คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ RIVER คือ 19.60M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ RIVER คือเท่าใด?
RIVER ถึงราคา ATH ที่ 10.246419991222751 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ RIVER คือเท่าไร?
RIVER ถึงราคา ATL ที่ 1.137662800262792 USD
ปริมาณการเทรดของ RIVER คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ RIVER คือ $ 2.84M USD
ปีนี้ RIVER จะสูงขึ้นอีกไหม?
RIVER อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา RIVER เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:11:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ River (RIVER)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ RIVER เป็น USD

จำนวน

RIVER
RIVER
USD
USD

1 RIVER = 7.8747 USD

เทรด RIVER

RIVER/USDT
$7.8806
$7.8806$7.8806
-4.29%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,476.75
$115,476.75$115,476.75

+0.72%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.63
$4,138.63$4,138.63

+1.01%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.03984
$0.03984$0.03984

-14.21%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.40
$200.40$200.40

+0.75%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.8457
$3.8457$3.8457

-0.30%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,138.63
$4,138.63$4,138.63

+1.01%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,476.75
$115,476.75$115,476.75

+0.72%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$200.40
$200.40$200.40

+0.75%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6547
$2.6547$2.6547

+0.70%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20208
$0.20208$0.20208

+1.15%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009750
$0.009750$0.009750

-2.50%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.427
$1.427$1.427

+90.26%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000766
$0.0000000766$0.0000000766

+790.69%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00223
$0.00223$0.00223

+123.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000072
$0.0000000000000000072$0.0000000000000000072

+60.00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0107
$0.0107$0.0107

+33.75%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000189
$0.000000000000000000000189$0.000000000000000000000189

+11.17%