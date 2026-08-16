ราคา Fogo(FOGO)
ราคาปัจจุบัน Fogo (FOGO) วันนี้ ฿ 0.008866, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FOGO เป็น THB คือ ฿ 0.008866 ต่อ FOGO.
Fogo มีอันดับที่ #413 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 34.04M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.84B FOGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FOGO เทรดระหว่าง ฿ 0.008513 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008962 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.078783350651552212 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3460039507755992216
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FOGO เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.66K.
No.413
FOGO
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fogo คือ ฿ 34.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.66K อุปทานหมุนเวียนของ FOGO คือ 3.84B โดยมีอุปทานรวมที่ 10013456737.43829103 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 88.78M
+0.26%
+2.34%
+0.83%
+0.83%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fogo ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.0066614
|+2.34%
|30 วัน
|฿ -0.000059
|-0.67%
|60 วัน
|฿ -0.004064
|-31.44%
|90 วัน
|฿ -0.007924
|-47.20%
วันนี้ FOGO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0066614 (+2.34%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000059 (-0.67%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FOGO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004064 (-31.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007924 (-47.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Fogo ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FOGO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
FOGO_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.008403 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลางของตลาด ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบโครงสร้างราคา และเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง (0.008511) ประมาณ 1.2% กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิง สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เหนือกว่า ในเชิงโครงสร้าง ราคาถูกจำกัดโดยบริเวณที่มีปริมาณการถือครองจำนวนมากทางด้านบน ส่วนด้านล่างแนว S2 ทำหน้าที่เป็นแนวสนับสนุนระยะใกล้ ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติหรือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินไป ขณะเดียวกัน ดัชนี KDJ และ StochRSI แสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ลดลงในระยะสั้น พร้อมกับความผันผวนที่ค่อยๆ ลดลง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยกลาง ในแง่ของแรงซื้อ-แรงขาย ณ ระดับปัจจุบัน สถานการณ์ดูเหมือนจะอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว โดยขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับแนวต้านและแนวรับในอนาคต: - แนวต้านแรก (R1) อยู่ที่ 0.008570 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว +1.9% และถือเป็นแนวต้านระยะใกล้ - ศูนย์กลางของตลาด (0.008511) ห่างจากระดับปัจจุบันราว +1.2% เป็นจุดสังเกตสำคัญรองลงมา - แนวรับแรก (S1) อยู่ที่ 0.008428 ห่างจากระดับปัจจุบันราว -0.3% และเป็นแนวสนับสนุนระยะใกล้ - แนวรับที่สอง (S2) อยู่ที่ 0.008369 ห่างจากระดับปัจจุบันราว -0.4% ซึ่งเป็นแนวสนับสนุนระยะไกล - แนวต้านที่สอง (R2) อยู่ที่ 0.008652 ห่างจากระดับปัจจุบันราว +2.9% กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในแนวขาขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงสภาพตลาดที่มีความเสถียรภาพในระดับปัจจุบัน แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Fogo อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Fogo คือบล็อกเชน Layer 1 เจเนอเรชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเทรดบนเชนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวและการใช้งาน Firedancer เครือข่ายนี้จึงมีความหน่วงต่ำ การยืนยันธุรกรรมเกือบทันที และความสามารถในการขยายตัวที่เหนือระดับ ในฐานะบล็อกเชนที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง Fogo จะผสานสแตกเทคโนโลยีแบบบูรณาการแนวตั้งที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ซึ่งรวมถึงชุดผู้ตรวจสอบที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสม ฟีดราคาที่ฝังมาในระบบ DEX แบบเนทีฟ และผู้ให้สภาพคล่องที่ทำงานร่วมกันในตำแหน่งเดียวกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่แตกต่างอย่างแท้จริง ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดและวิศวกรรม และวิสัยทัศน์ในการนิยามขีดจำกัดใหม่ของสิ่งที่เป็นไปได้ Fogo กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนประสิทธิภาพสูง
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fogo ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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