ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน Fogo วันนี้ คือ 0.008866 THB มูลค่าตลาด FOGO เท่ากับ 34,040,623.43412582692698 THB ติดตามการอัปเดตราคา FOGO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Fogo วันนี้ คือ 0.008866 THB มูลค่าตลาด FOGO เท่ากับ 34,040,623.43412582692698 THB ติดตามการอัปเดตราคา FOGO เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ FOGO

ข้อมูลราคา FOGO

FOGO คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ FOGO

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ FOGO

โทเคโนมิกส์ FOGO

การคาดการณ์ราคา FOGO

ประวัติ FOGO

FOGO คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง FOGOเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต FOGO

FOGO USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Fogo โลโก้

ราคา Fogo(FOGO)

ราคาปัจจุบัน 1 FOGO เป็น THB

฿0.29133676
฿0.29133676฿0.29133676
+2.34%1D
THB
Fogo (FOGO) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:35:49 (UTC+8)

ราคา Fogo วันนี้

ราคาปัจจุบัน Fogo (FOGO) วันนี้ ฿ 0.008866, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 2.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน FOGO เป็น THB คือ ฿ 0.008866 ต่อ FOGO.

Fogo มีอันดับที่ #413 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 34.04M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 3.84B FOGO ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา FOGO เทรดระหว่าง ฿ 0.008513 (ต่ำ) กับ ฿ 0.008962 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2.078783350651552212 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.3460039507755992216

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น FOGO เคลื่อนไหว +0.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +0.83% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 60.66K.

Fogo (FOGO) ข้อมูลการตลาด

No.413

฿ 34.04M
฿ 34.04M฿ 34.04M

฿ 60.66K
฿ 60.66K฿ 60.66K

฿ 88.78M
฿ 88.78M฿ 88.78M

3.84B
3.84B 3.84B

10,013,456,737.43829103
10,013,456,737.43829103 10,013,456,737.43829103

FOGO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Fogo คือ ฿ 34.04M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 60.66K อุปทานหมุนเวียนของ FOGO คือ 3.84B โดยมีอุปทานรวมที่ 10013456737.43829103 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 88.78M

ประวัติราคา Fogo THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.008513
฿ 0.008513฿ 0.008513
ต่ำสุด 24h
฿ 0.008962
฿ 0.008962฿ 0.008962
สูงสุด 24h

฿ 0.008513
฿ 0.008513฿ 0.008513

฿ 0.008962
฿ 0.008962฿ 0.008962

฿ 2.078783350651552212
฿ 2.078783350651552212฿ 2.078783350651552212

฿ 0.3460039507755992216
฿ 0.3460039507755992216฿ 0.3460039507755992216

+0.26%

+2.34%

+0.83%

+0.83%

ประวัติราคา Fogo (FOGO) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Fogo ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.0066614+2.34%
30 วัน฿ -0.000059-0.67%
60 วัน฿ -0.004064-31.44%
90 วัน฿ -0.007924-47.20%
การเปลี่ยนแปลงราคา Fogo ในวันนี้

วันนี้ FOGO บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.0066614 (+2.34%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Fogo ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000059 (-0.67%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Fogo ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน FOGO เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.004064 (-31.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Fogo ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.007924 (-47.20%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Fogo (FOGO) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Fogoทันที

การวิเคราะห์ Fogo

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Fogo ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Fogo วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด FOGO: ขาลง ขาขึ้น 45% | ขาลง55%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

FOGO_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.008403 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ระหว่างแนวรับ S1 และศูนย์กลางของตลาด ราคาปัจจุบันอยู่ในโซนล่างของระบบโครงสร้างราคา และเบี่ยงเบนจากค่าเฉลี่ยศูนย์กลาง (0.008511) ประมาณ 1.2% กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงถึงการเรียงตัวแบบกระทิง สะท้อนให้เห็นถึงแรงซื้อในระยะสั้นที่เหนือกว่า ในเชิงโครงสร้าง ราคาถูกจำกัดโดยบริเวณที่มีปริมาณการถือครองจำนวนมากทางด้านบน ส่วนด้านล่างแนว S2 ทำหน้าที่เป็นแนวสนับสนุนระยะใกล้ ดัชนี MACD แสดงสัญญาณการตัดขวางลง โดยเส้นค่าเฉลี่ยเร็วและช้ากำลังกระจายตัวลง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในช่วงค่ากลาง ไม่ได้แสดงถึงความผิดปกติหรือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงเกินไป ขณะเดียวกัน ดัชนี KDJ และ StochRSI แสดงถึงการเคลื่อนไหวที่ลดลงในระยะสั้น พร้อมกับความผันผวนที่ค่อยๆ ลดลง แถบ Bollinger Bands หดตัวลง ทำให้ราคาเคลื่อนไหวอยู่ใกล้ค่าเฉลี่ยกลาง ในแง่ของแรงซื้อ-แรงขาย ณ ระดับปัจจุบัน สถานการณ์ดูเหมือนจะอยู่ในภาวะสมดุลชั่วคราว โดยขาดแรงผลักดันที่ชัดเจนในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง สำหรับแนวต้านและแนวรับในอนาคต: - แนวต้านแรก (R1) อยู่ที่ 0.008570 ซึ่งห่างจากระดับปัจจุบันราว +1.9% และถือเป็นแนวต้านระยะใกล้ - ศูนย์กลางของตลาด (0.008511) ห่างจากระดับปัจจุบันราว +1.2% เป็นจุดสังเกตสำคัญรองลงมา - แนวรับแรก (S1) อยู่ที่ 0.008428 ห่างจากระดับปัจจุบันราว -0.3% และเป็นแนวสนับสนุนระยะใกล้ - แนวรับที่สอง (S2) อยู่ที่ 0.008369 ห่างจากระดับปัจจุบันราว -0.4% ซึ่งเป็นแนวสนับสนุนระยะไกล - แนวต้านที่สอง (R2) อยู่ที่ 0.008652 ห่างจากระดับปัจจุบันราว +2.9% กำหนดขอบเขตการเคลื่อนไหวในแนวขาขึ้น ทั้งหมดนี้สะท้อนถึงสภาพตลาดที่มีความเสถียรภาพในระดับปัจจุบัน แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงของแนวโน้มในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Fogo?

ราคาโทเค็น FOGO ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและแนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโต
2. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรด
3. ประโยชน์ใช้สอยของโทเค็นและการนำไปใช้ในระบบนิเวศของ Fogo
4. การมีส่วนร่วมของชุมชนและกิจกรรมบนโซเชียลมีเดีย
5. การประกาศความร่วมมือและพัฒนาโครงการต่าง ๆ
6. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อวงการคริปโตในภาพรวม
7. ภาวะอุปสงค์และอุปทาน
8. การเคลื่อนไหวของกลุ่มผู้ถือครองจำนวนมากและการทำธุรกรรมขนาดใหญ่
9. รูปแบบการวิเคราะห์ทางเทคนิค
10. สภาพเศรษฐกิจโดยทั่วไปและความต้องการรับความเสี่ยงของนักลงทุน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Fogo วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา FOGO ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การกำหนดจังหวะเวลาในการเข้าหรือออกจากการลงทุน การบริหารพอร์ตการลงทุน และการติดตามผลการดำเนินงานของการลงทุน การแสดงราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถใช้ประโยชน์จากความผันผวน ประเมินสถานะกำไร/ขาดทุน และดำเนินการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ในตลาดคริปโตที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคาดการณ์ราคา Fogo

การคาดการณ์ราคา Fogo (FOGO) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ FOGO ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Fogo (FOGO) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Fogo อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Fogo จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา FOGO ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Fogo

วิธีการซื้อและลงทุน Fogo ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Fogo หรือยัง? การซื้อ FOGO บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Fogo ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Fogo (FOGO) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Fogo จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Fogo (FOGO)

คุณสามารถทำอะไรกับ Fogo ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Fogo ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Fogo (FOGO) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Fogo (FOGO)

Fogo คือบล็อกเชน Layer 1 เจเนอเรชันใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อมอบประสบการณ์การเทรดบนเชนที่ดีที่สุดเท่าที่เคยมีมา ด้วยสถาปัตยกรรมเฉพาะตัวและการใช้งาน Firedancer เครือข่ายนี้จึงมีความหน่วงต่ำ การยืนยันธุรกรรมเกือบทันที และความสามารถในการขยายตัวที่เหนือระดับ ในฐานะบล็อกเชนที่สร้างขึ้นเพื่อการใช้งานเฉพาะทาง Fogo จะผสานสแตกเทคโนโลยีแบบบูรณาการแนวตั้งที่ออกแบบอย่างพิถีพิถัน ซึ่งรวมถึงชุดผู้ตรวจสอบที่คัดสรรมาอย่างเหมาะสม ฟีดราคาที่ฝังมาในระบบ DEX แบบเนทีฟ และผู้ให้สภาพคล่องที่ทำงานร่วมกันในตำแหน่งเดียวกัน เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมการเทรดที่แตกต่างอย่างแท้จริง ด้วยการสนับสนุนจากทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการเทรดและวิศวกรรม และวิสัยทัศน์ในการนิยามขีดจำกัดใหม่ของสิ่งที่เป็นไปได้ Fogo กำลังกำหนดมาตรฐานใหม่ให้กับโครงสร้างพื้นฐานบล็อกเชนประสิทธิภาพสูง

Fogo ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Fogo ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Fogo อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightDecentralized Finance (DeFi)Layer 1 (L1)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Fogo

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 19:35:49 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Fogo (FOGO)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Fogo

FOGO USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ FOGO โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส FOGO USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Fogo (FOGO) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Fogo ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
FOGO/USDT
฿0.29222398
฿0.29222398฿0.29222398
+2.64%
7.04M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.50387524
฿0.50387524฿0.50387524

+0.59%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.268983
฿2.268983฿2.268983

+0.13%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.0814928
฿0.0814928฿0.0814928

-26.88%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3134844
฿0.3134844฿0.3134844

-0.31%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.009736418
฿0.009736418฿0.009736418

+517.29%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.7169186
฿34.7169186฿34.7169186

+17.19%

SkyAI

SkyAI

SKYAI

฿2.4043662
฿2.4043662฿2.4043662

+16.64%

Humanity

Humanity

H

฿5.3269346
฿5.3269346฿5.3269346

+16.24%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.35060426
฿10.35060426฿10.35060426

+10.98%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ FOGO เป็น THB

จำนวน

FOGO
FOGO
THB
THB

1 FOGO = 0.29133675 THB