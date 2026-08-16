ราคา MarsCoin(MARSCOIN)
ราคาปัจจุบัน MarsCoin (MARSCOIN) วันนี้ ฿ 0.05195, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MARSCOIN เป็น THB คือ ฿ 0.05195 ต่อ MARSCOIN.
MarsCoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- MARSCOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MARSCOIN เทรดระหว่าง ฿ 0.03861 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06141 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MARSCOIN เคลื่อนไหว +3.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 364.58K.
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MarsCoin คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 364.58K อุปทานหมุนเวียนของ MARSCOIN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.95M
+3.38%
+23.82%
-18.03%
-18.03%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MarsCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.3303128
|+23.82%
|30 วัน
|฿ +0.04695
|+939.00%
|60 วัน
|฿ +0.04695
|+939.00%
|90 วัน
|฿ +0.04695
|+939.00%
วันนี้ MARSCOIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.3303128 (+23.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.04695 (+939.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MARSCOIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04695 (+939.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04695 (+939.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MarsCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MARSCOIN: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
MARSCOIN_USDT กำลังเคลื่อนที่อยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.05001 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.04473 ซึ่งอยู่ภายในช่วงระหว่างระดับ S2 และ S1 ถือเป็นการเคลื่อนไหวในโซนล่างของระบบแนวโน้มราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นสัญญาณซื้อที่เรียงตัวกัน ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในภาวะแกว่งตัวในระดับต่ำ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่ลดลง ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลางและไม่ได้แสดงค่าผิดปกติมากนัก ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยืนยันว่าความผันผวนระยะสั้นกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว ขณะที่แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง บ่งชี้ถึงการลดลงของความผันผวน ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ณ ระดับราคาปัจจุบัน สำหรับระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน ได้แก่ ระดับ S1 ที่ 0.04706 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 5.2% ขณะที่จุดศูนย์กลาง 0.05001 ถือเป็นแนวต้านระยะไกล ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง ได้แก่ ระดับ S2 ที่ 0.04442 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียงประมาณ 1% เท่านั้น สำหรับระดับ R1 ที่ 0.05265 เป็นจุดสังเกตการเคลื่อนไหวขาขึ้นในระดับรอง หากจุดศูนย์กลางสำคัญหลักสูญเสียบทบาทไป จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดต้องปรับตัวใหม่ทันที
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ MarsCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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A Mars-born coin trading directly against SPCXB on Flap, with SPCXB rewards paid from the vault to MARS holders.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MarsCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
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