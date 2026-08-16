ซื้อคริปโตตลาดสปอตฟิวเจอร์สSNDKEarnศูนย์กิจกรรมศูนย์รางวัล
เพิ่มเติม
$1,000,000 TradFi Gala
ลงทะเบียน
ราคาปัจจุบัน MarsCoin วันนี้ คือ 0.05195 THB มูลค่าตลาด MARSCOIN เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา MARSCOIN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน MarsCoin วันนี้ คือ 0.05195 THB มูลค่าตลาด MARSCOIN เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา MARSCOIN เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MARSCOIN

ข้อมูลราคา MARSCOIN

MARSCOIN คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ MARSCOIN

โทเคโนมิกส์ MARSCOIN

การคาดการณ์ราคา MARSCOIN

ประวัติ MARSCOIN

MARSCOIN คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง MARSCOINเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต MARSCOIN

MARSCOIN USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

MarsCoin โลโก้

ราคา MarsCoin(MARSCOIN)

ราคาปัจจุบัน 1 MARSCOIN เป็น THB

฿1.7170164
฿1.7170164฿1.7170164
+23.82%1D
THB
MarsCoin (MARSCOIN) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:16:42 (UTC+8)

ราคา MarsCoin วันนี้

ราคาปัจจุบัน MarsCoin (MARSCOIN) วันนี้ ฿ 0.05195, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 23.82% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน MARSCOIN เป็น THB คือ ฿ 0.05195 ต่อ MARSCOIN.

MarsCoin มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- MARSCOIN ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา MARSCOIN เทรดระหว่าง ฿ 0.03861 (ต่ำ) กับ ฿ 0.06141 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น MARSCOIN เคลื่อนไหว +3.38% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -18.03% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 364.58K.

MarsCoin (MARSCOIN) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 364.58K
฿ 364.58K฿ 364.58K

฿ 51.95M
฿ 51.95M฿ 51.95M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ MarsCoin คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 364.58K อุปทานหมุนเวียนของ MARSCOIN คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.95M

ประวัติราคา MarsCoin THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.03861
฿ 0.03861฿ 0.03861
ต่ำสุด 24h
฿ 0.06141
฿ 0.06141฿ 0.06141
สูงสุด 24h

฿ 0.03861
฿ 0.03861฿ 0.03861

฿ 0.06141
฿ 0.06141฿ 0.06141

--
----

--
----

+3.38%

+23.82%

-18.03%

-18.03%

ประวัติราคา MarsCoin (MARSCOIN) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา MarsCoin ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.3303128+23.82%
30 วัน฿ +0.04695+939.00%
60 วัน฿ +0.04695+939.00%
90 วัน฿ +0.04695+939.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา MarsCoin ในวันนี้

วันนี้ MARSCOIN บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.3303128 (+23.82%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา MarsCoin ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.04695 (+939.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา MarsCoin ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน MARSCOIN เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.04695 (+939.00%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา MarsCoin ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.04695 (+939.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา MarsCoin (MARSCOIN) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา MarsCoinทันที

การวิเคราะห์ MarsCoin

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด MarsCoin ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด MarsCoin วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด MARSCOIN: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

MARSCOIN_USDT กำลังเคลื่อนที่อยู่ใต้จุดศูนย์กลาง 0.05001 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.04473 ซึ่งอยู่ภายในช่วงระหว่างระดับ S2 และ S1 ถือเป็นการเคลื่อนไหวในโซนล่างของระบบแนวโน้มราคา กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงให้เห็นสัญญาณซื้อที่เรียงตัวกัน ส่วนโครงสร้างแนวโน้มระยะยาวยังคงอยู่ในภาวะแกว่งตัวในระดับต่ำ ดัชนี MACD แสดงรูปแบบการตัดขวางลง (Dead Cross) โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังเบนตัวลง สะท้อนถึงพลังงานการเคลื่อนไหวที่ลดลง ขณะเดียวกัน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลางและไม่ได้แสดงค่าผิดปกติมากนัก ส่วนดัชนี KDJ และ StochRSI ยืนยันว่าความผันผวนระยะสั้นกำลังเข้าสู่ภาวะทรงตัว ขณะที่แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง บ่งชี้ถึงการลดลงของความผันผวน ทำให้เกิดสมดุลระหว่างฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย ณ ระดับราคาปัจจุบัน สำหรับระดับแนวต้านใกล้เคียงด้านบน ได้แก่ ระดับ S1 ที่ 0.04706 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 5.2% ขณะที่จุดศูนย์กลาง 0.05001 ถือเป็นแนวต้านระยะไกล ส่วนแนวรับใกล้เคียงด้านล่าง ได้แก่ ระดับ S2 ที่ 0.04442 ซึ่งห่างจากปัจจุบันเพียงประมาณ 1% เท่านั้น สำหรับระดับ R1 ที่ 0.05265 เป็นจุดสังเกตการเคลื่อนไหวขาขึ้นในระดับรอง หากจุดศูนย์กลางสำคัญหลักสูญเสียบทบาทไป จะส่งผลให้โครงสร้างตลาดต้องปรับตัวใหม่ทันที

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ MarsCoin?

ราคาของ MarsCoin (MARSCOIN) ถูกขับเคลื่อนโดยความรู้สึกของตลาด ปริมาณการซื้อขาย และแนวโน้มของตลาดคริปโตในภาพรวม ในฐานะโทเค็นเฉพาะกลุ่มหรือโทเค็นมีม มันขาดประโยชน์ใช้สอยเชิงพื้นฐาน ทำให้มีความผันผวนสูง กระแสความฮือฮาบนโซเชียลมีเดีย การมีส่วนร่วมของชุมชน และการซื้อขายเพื่อเก็งกำไรล้วนมีผลอย่างมากต่อค่าราคา ขณะเดียวกัน ข้อจำกัดด้านสภาพคล่องและการจดทะเบียนในกระดานเทรดก็มีบทบาทสำคัญต่อความผันผวนของราคาเช่นกัน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ MarsCoin วันนี้?

นักลงทุนติดตามราคา MarsCoin เพื่อประเมินมูลค่าพอร์ตการลงทุน ระบุโอกาสในการซื้อขาย และวัดความรู้สึกของตลาด ข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้สามารถตัดสินใจซื้อหรือขายได้อย่างรอบคอบ บริหารความเสี่ยง และมองเห็นแนวโน้มต่างๆ ความผันผวนของราคามักเป็นแรงผลักดันให้เกิดความสนใจ เนื่องจากนักเทรดมุ่งหวังกำไรจากการเปลี่ยนแปลงระยะสั้นของสินทรัพย์ที่มีลักษณะเชิงเก็งกำไรนี้

การคาดการณ์ราคา MarsCoin

การคาดการณ์ราคา MarsCoin (MARSCOIN) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ MARSCOIN ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา MarsCoin (MARSCOIN) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ MarsCoin อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา MarsCoin จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา MARSCOIN ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา MarsCoin

วิธีการซื้อและลงทุน MarsCoin ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย MarsCoin หรือยัง? การซื้อ MARSCOIN บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ MarsCoin ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ MarsCoin (MARSCOIN) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว MarsCoin จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ MarsCoin (MARSCOIN)

คุณสามารถทำอะไรกับ MarsCoin ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ MarsCoin ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ MarsCoin (MARSCOIN) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

ค่าธรรมเนียมการเทรดสปอต:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ
ค่าธรรมเนียมการเทรดฟิวเจอร์ส:
--
ผู้สร้าง
--
ผู้รับ

ตรวจสอบ ค่าธรรมเนียมการเทรดที่ดีกว่าเจ้าอื่นๆ ได้ของ MEXC

นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ MarsCoin (MARSCOIN)

A Mars-born coin trading directly against SPCXB on Flap, with SPCXB rewards paid from the vault to MARS holders.

MarsCoin ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก MarsCoin ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ MarsCoin อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance Alpha SpotlightBNB Chain EcosystemFour.meme Ecosystem (BNB Memes)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ MarsCoin

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 21:16:42 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ MarsCoin (MARSCOIN)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ MarsCoin

MARSCOIN USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ MARSCOIN โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส MARSCOIN USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด MarsCoin (MARSCOIN) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน MarsCoin ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
MARSCOIN/USDT
฿1.6917758
฿1.6917758฿1.6917758
+22.32%
7.76M (USDT)

สกุลเงินดิจิทัลอื่นๆ ให้สำรวจ

สกุลเงินดิจิทัลชั้นนำพร้อมข้อมูลตลาดบน MEXC

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin

Bitcoin

BTC
Tether Gold

Tether Gold

GOLD(XAUT)
Solana

Solana

SOL
Ethereum

Ethereum

ETH
USDCoin

USDCoin

USDC

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

Optiview

Optiview

OV

฿0.00000
฿0.00000฿0.00000

0.00%

Bull Coming

Bull Coming

牛来

฿0.36012108
฿0.36012108฿0.36012108

-27.92%

KiiChain

KiiChain

KII

฿2.251986
฿2.251986฿2.251986

-0.37%

utility token

utility token

UTILITY

฿0.05520152
฿0.05520152฿0.05520152

-50.35%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

฿0.3074764
฿0.3074764฿0.3074764

-1.98%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

ShotsAI

ShotsAI

SHOT

฿0.008394958
฿0.008394958฿0.008394958

+433.54%

UPCX

UPCX

UPC

฿5.274302
฿5.274302฿5.274302

+20.25%

Velvet

Velvet

VELVET

฿34.3717968
฿34.3717968฿34.3717968

+16.31%

Bitway

Bitway

BTW

฿10.60128146
฿10.60128146฿10.60128146

+13.95%

Based

Based

BASED

฿2.7286072
฿2.7286072฿2.7286072

+8.03%

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ MARSCOIN เป็น THB

จำนวน

MARSCOIN
MARSCOIN
THB
THB

1 MARSCOIN = 1.702921 THB