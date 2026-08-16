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ราคาปัจจุบัน AC Milan Fan Token วันนี้ คือ 0.2644 THB มูลค่าตลาด ACM เท่ากับ 3,604,745.5208 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน AC Milan Fan Token วันนี้ คือ 0.2644 THB มูลค่าตลาด ACM เท่ากับ 3,604,745.5208 THB ติดตามการอัปเดตราคา ACM เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา AC Milan Fan Token(ACM)

ราคาปัจจุบัน 1 ACM เป็น THB

฿8.684898
฿8.684898฿8.684898
-0.71%1D
THB
AC Milan Fan Token (ACM) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:53:35 (UTC+8)

ราคา AC Milan Fan Token วันนี้

ราคาปัจจุบัน AC Milan Fan Token (ACM) วันนี้ ฿ 0.2644, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.71% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ACM เป็น THB คือ ฿ 0.2644 ต่อ ACM.

AC Milan Fan Token มีอันดับที่ #1307 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 3.60M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 13.63M ACM ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ACM เทรดระหว่าง ฿ 0.2632 (ต่ำ) กับ ฿ 0.2673 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 815.3051936966 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 9.503212693602275236

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ACM เคลื่อนไหว +0.03% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -4.00% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 57.62K.

AC Milan Fan Token (ACM) ข้อมูลการตลาด

No.1307

฿ 3.60M
฿ 3.60M฿ 3.60M

฿ 57.62K
฿ 57.62K฿ 57.62K

฿ 5.27M
฿ 5.27M฿ 5.27M

13.63M
13.63M 13.63M

19,920,000
19,920,000 19,920,000

19,920,000
19,920,000 19,920,000

68.44%

CHZ

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ AC Milan Fan Token คือ ฿ 3.60M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 57.62K อุปทานหมุนเวียนของ ACM คือ 13.63M โดยมีอุปทานรวมที่ 19920000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 5.27M

ประวัติราคา AC Milan Fan Token THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.2632
฿ 0.2632฿ 0.2632
ต่ำสุด 24h
฿ 0.2673
฿ 0.2673฿ 0.2673
สูงสุด 24h

฿ 0.2632
฿ 0.2632฿ 0.2632

฿ 0.2673
฿ 0.2673฿ 0.2673

฿ 815.3051936966
฿ 815.3051936966฿ 815.3051936966

฿ 9.503212693602275236
฿ 9.503212693602275236฿ 9.503212693602275236

+0.03%

-0.71%

-4.00%

-4.00%

ประวัติราคา AC Milan Fan Token (ACM) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา AC Milan Fan Token ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.062104-0.71%
30 วัน฿ -0.0212-7.43%
60 วัน฿ -0.0495-15.77%
90 วัน฿ -0.1348-33.77%
การเปลี่ยนแปลงราคา AC Milan Fan Token ในวันนี้

วันนี้ ACM บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.062104 (-0.71%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา AC Milan Fan Token ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0212 (-7.43%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา AC Milan Fan Token ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ACM เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0495 (-15.77%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา AC Milan Fan Token ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.1348 (-33.77%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา AC Milan Fan Token (ACM) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ AC Milan Fan Token

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด AC Milan Fan Token ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ AC Milan Fan Token?

ราคาของโทเค็นแฟนคลับ AC Milan (ACM) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการดังนี้:

1. ผลงานของทีม – ชัยชนะ การจัดอันดับในลีก และความสำเร็จในทัวร์นาเมนต์ต่าง ๆ ล้วนส่งผลต่อความต้องการ
2. การมีส่วนร่วมของแฟนคลับ – การเข้าร่วมการโหวตและกิจกรรมของสโมสรอย่างแข็งขันส่งผลต่อคุณค่าด้านการใช้งาน
3. ความเชื่อมั่นของตลาด – แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโตจะมีผลกระทบต่อราคาของโทเค็น
4. ประโยชน์การใช้งานของโทเค็น – ฟีเจอร์ใหม่ รางวัล และประสบการณ์พิเศษต่าง ๆ จะช่วยเพิ่มมูลค่า
5. ด้านอุปทาน – การเผาโทเค็น กลไกการเดิมพัน และการเปลี่ยนแปลงปริมาณการหมุนเวียน
6. การประกาศความร่วมมือ – การจับมือร่วมกับผู้สนับสนุนหรือสโมสรอื่น ๆ
7. ปัจจัยตามฤดูกาล – ช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะและการแข่งขันแมตช์สำคัญต่าง ๆ ทำให้ราคามีความผันผวน

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ AC Milan Fan Token วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโทเคนแฟนคลับเอซี มิลาน (ACM) ในวันนี้ด้วยหลายเหตุผล ไม่ว่าจะเป็นการตัดสินใจในการซื้อขาย การติดตามพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ความรู้สึกของตลาด รวมถึงโอกาสในการสร้างความผูกพันกับแฟนบอล ในฐานะโทเคนด้านการใช้งานที่เชื่อมโยงกับสโมสรฟุตบอลชื่อดัง ราคาที่เคลื่อนไหวจึงส่งผลกระทบต่อทั้งผลตอบแทนทางการเงินและประสบการณ์ของเหล่าแฟนบอล

การคาดการณ์ราคา AC Milan Fan Token

การคาดการณ์ราคา AC Milan Fan Token (ACM) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ACM ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา AC Milan Fan Token (ACM) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ AC Milan Fan Token อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา AC Milan Fan Token จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ACM ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา AC Milan Fan Token

วิธีการซื้อและลงทุน AC Milan Fan Token ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย AC Milan Fan Token หรือยัง? การซื้อ ACM บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ AC Milan Fan Token ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ AC Milan Fan Token (ACM) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว AC Milan Fan Token จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ AC Milan Fan Token (ACM)

คุณสามารถทำอะไรกับ AC Milan Fan Token ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ AC Milan Fan Token ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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อะไรคือ AC Milan Fan Token (ACM)

$ACM is the name of the only official Milan Fan Token.

AC Milan Fan Token ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก AC Milan Fan Token ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ AC Milan Fan Token อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBinance LaunchpadChiliz Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ AC Milan Fan Token

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 16:53:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ AC Milan Fan Token (ACM)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AC Milan Fan Token

ACM USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด AC Milan Fan Token (ACM) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน AC Milan Fan Token ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ACM/USDT
฿8.661896
฿8.661896฿8.661896
-1.01%
217.56K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
THB

1 ACM = 8.688184 THB