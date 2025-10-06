ราคาปัจจุบัน Hemi วันนี้ คือ 0.05435 USD ติดตามการอัปเดตราคา HEMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HEMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Hemi วันนี้ คือ 0.05435 USD ติดตามการอัปเดตราคา HEMI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา HEMI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ HEMI

ข้อมูลราคา HEMI

เอกสารไวท์เปเปอร์ HEMI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ HEMI

โทเคโนมิกส์ HEMI

การคาดการณ์ราคา HEMI

ประวัติ HEMI

HEMI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง HEMIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต HEMI

HEMI USDT-M Futures

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

Hemi โลโก้

ราคา Hemi(HEMI)

ราคาปัจจุบัน 1 HEMI เป็น USD

$0.05435
$0.05435$0.05435
+0.61%1D
USD
Hemi (HEMI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:49:35 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Hemi (HEMI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.05299
$ 0.05299$ 0.05299
ต่ำสุด 24h
$ 0.05683
$ 0.05683$ 0.05683
สูงสุด 24h

$ 0.05299
$ 0.05299$ 0.05299

$ 0.05683
$ 0.05683$ 0.05683

$ 0.19259179461442666
$ 0.19259179461442666$ 0.19259179461442666

$ 0.015350458365510373
$ 0.015350458365510373$ 0.015350458365510373

+0.70%

+0.61%

-11.47%

-11.47%

ราคาเรียลไทม์ Hemi (HEMI) คือ $ 0.05435 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดHEMI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.05299 และราคาสูงสุด $ 0.05683 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ HEMI คือ $ 0.19259179461442666 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.015350458365510373

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น HEMI มีการเปลี่ยนแปลง +0.70% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.61% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -11.47% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Hemi (HEMI) ข้อมูลการตลาด

No.497

$ 53.13M
$ 53.13M$ 53.13M

$ 113.57K
$ 113.57K$ 113.57K

$ 543.50M
$ 543.50M$ 543.50M

977.50M
977.50M 977.50M

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

9.77%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Hemi คือ $ 53.13M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 113.57K อุปทานหมุนเวียนของ HEMI คือ 977.50M โดยมีอุปทานรวมที่ 10000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 543.50M

ประวัติราคา Hemi (HEMI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Hemi ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.0003295+0.61%
30 วัน$ -0.05206-48.93%
60 วัน$ +0.0335+160.67%
90 วัน$ +0.04935+987.00%
การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi ในวันนี้

วันนี้ HEMI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0003295 (+0.61%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.05206 (-48.93%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน HEMI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.0335 (+160.67%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Hemi ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.04935 (+987.00%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Hemi (HEMI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Hemiทันที

อะไรคือ Hemi (HEMI)

ขับเคลื่อนด้วย Bitcoin และ Ethereum Hemi เป็นเครือข่ายแบบโมดูลาร์ที่มุ่งเน้นการขยายขนาด ความปลอดภัย และการทำงานร่วมกันในระดับสูง ขณะที่โปรเจกต์อื่นมอง Bitcoin และ Ethereum เป็นระบบนิเวศที่แยกจากกันซึ่งจำกัดศักยภาพของทั้งคู่ Hemi กลับมองว่าทั้งสองเป็นองค์ประกอบของซูเปอร์เน็ตเวิร์กเดียวกัน สิ่งนี้ช่วยเปิดศักยภาพใหม่ในด้านการเขียนโปรแกรม ความสามารถในการพกพา และการพัฒนา Bitcoin DeFi รวมถึงการใช้งานอื่น ๆ อีกมากมาย Hemi ก่อตั้งร่วมโดย Jeff Garzik (อดีตนักพัฒนาแกนหลักของ Bitcoin) และ Max Sanchez (ผู้คิดค้นโปรโตคอล Proof-of-Proof consensus) และรายล้อมด้วยทีมวิศวกรบล็อกเชนชื่อดัง พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ และนักลงทุน

Hemi มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Hemi ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบHEMIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Hemi บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Hemi ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Hemi (USD)

Hemi (HEMI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Hemi (HEMI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Hemi

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Hemi ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Hemi (HEMI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Hemi (HEMI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ HEMIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Hemi (HEMI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Hemiใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Hemi บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

HEMI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Hemi(HEMI) เป็น VND
1,430.22025
1 Hemi(HEMI) เป็น AUD
A$0.0820685
1 Hemi(HEMI) เป็น GBP
0.0407625
1 Hemi(HEMI) เป็น EUR
0.0461975
1 Hemi(HEMI) เป็น USD
$0.05435
1 Hemi(HEMI) เป็น MYR
RM0.2277265
1 Hemi(HEMI) เป็น TRY
2.280526
1 Hemi(HEMI) เป็น JPY
¥8.2612
1 Hemi(HEMI) เป็น ARS
ARS$79.458613
1 Hemi(HEMI) เป็น RUB
4.306694
1 Hemi(HEMI) เป็น INR
4.7953005
1 Hemi(HEMI) เป็น IDR
Rp905.832971
1 Hemi(HEMI) เป็น PHP
3.216433
1 Hemi(HEMI) เป็น EGP
￡E.2.5745595
1 Hemi(HEMI) เป็น BRL
R$0.291316
1 Hemi(HEMI) เป็น CAD
C$0.0755465
1 Hemi(HEMI) เป็น BDT
6.651353
1 Hemi(HEMI) เป็น NGN
79.11186
1 Hemi(HEMI) เป็น COP
$209.0382525
1 Hemi(HEMI) เป็น ZAR
R.0.9331895
1 Hemi(HEMI) เป็น UAH
2.2875915
1 Hemi(HEMI) เป็น TZS
T.Sh.133.53795
1 Hemi(HEMI) เป็น VES
Bs11.57655
1 Hemi(HEMI) เป็น CLP
$51.1977
1 Hemi(HEMI) เป็น PKR
Rs15.400616
1 Hemi(HEMI) เป็น KZT
29.235952
1 Hemi(HEMI) เป็น THB
฿1.7582225
1 Hemi(HEMI) เป็น TWD
NT$1.6614795
1 Hemi(HEMI) เป็น AED
د.إ0.1994645
1 Hemi(HEMI) เป็น CHF
Fr0.0429365
1 Hemi(HEMI) เป็น HKD
HK$0.421756
1 Hemi(HEMI) เป็น AMD
֏20.807354
1 Hemi(HEMI) เป็น MAD
.د.م0.5016505
1 Hemi(HEMI) เป็น MXN
$1.0005835
1 Hemi(HEMI) เป็น SAR
ريال0.2038125
1 Hemi(HEMI) เป็น ETB
Br8.2410905
1 Hemi(HEMI) เป็น KES
KSh7.018759
1 Hemi(HEMI) เป็น JOD
د.أ0.03853415
1 Hemi(HEMI) เป็น PLN
0.1972905
1 Hemi(HEMI) เป็น RON
лв0.236966
1 Hemi(HEMI) เป็น SEK
kr0.508716
1 Hemi(HEMI) เป็น BGN
лв0.0907645
1 Hemi(HEMI) เป็น HUF
Ft18.092028
1 Hemi(HEMI) เป็น CZK
1.133741
1 Hemi(HEMI) เป็น KWD
د.ك0.0166311
1 Hemi(HEMI) เป็น ILS
0.1766375
1 Hemi(HEMI) เป็น BOB
Bs0.3755585
1 Hemi(HEMI) เป็น AZN
0.092395
1 Hemi(HEMI) เป็น TJS
SM0.502194
1 Hemi(HEMI) เป็น GEL
0.147832
1 Hemi(HEMI) เป็น AOA
Kz49.5438295
1 Hemi(HEMI) เป็น BHD
.د.ب0.0204356
1 Hemi(HEMI) เป็น BMD
$0.05435
1 Hemi(HEMI) เป็น DKK
kr0.34784
1 Hemi(HEMI) เป็น HNL
L1.4310355
1 Hemi(HEMI) เป็น MUR
2.4636855
1 Hemi(HEMI) เป็น NAD
$0.9386245
1 Hemi(HEMI) เป็น NOK
kr0.5418695
1 Hemi(HEMI) เป็น NZD
$0.093482
1 Hemi(HEMI) เป็น PAB
B/.0.05435
1 Hemi(HEMI) เป็น PGK
K0.2288135
1 Hemi(HEMI) เป็น QAR
ر.ق0.197834
1 Hemi(HEMI) เป็น RSD
дин.5.464349
1 Hemi(HEMI) เป็น UZS
soʻm662.804772
1 Hemi(HEMI) เป็น ALL
L4.513224
1 Hemi(HEMI) เป็น ANG
ƒ0.0972865
1 Hemi(HEMI) เป็น AWG
ƒ0.09783
1 Hemi(HEMI) เป็น BBD
$0.1087
1 Hemi(HEMI) เป็น BAM
KM0.0907645
1 Hemi(HEMI) เป็น BIF
Fr160.27815
1 Hemi(HEMI) เป็น BND
$0.0701115
1 Hemi(HEMI) เป็น BSD
$0.05435
1 Hemi(HEMI) เป็น JMD
$8.7193705
1 Hemi(HEMI) เป็น KHR
219.1527875
1 Hemi(HEMI) เป็น KMF
Fr22.99005
1 Hemi(HEMI) เป็น LAK
1,181.5217155
1 Hemi(HEMI) เป็น LKR
රු16.549575
1 Hemi(HEMI) เป็น MDL
L0.918515
1 Hemi(HEMI) เป็น MGA
Ar242.633618
1 Hemi(HEMI) เป็น MOP
P0.4348
1 Hemi(HEMI) เป็น MVR
0.831555
1 Hemi(HEMI) เป็น MWK
MK94.3575785
1 Hemi(HEMI) เป็น MZN
MT3.4735085
1 Hemi(HEMI) เป็น NPR
रु7.676394
1 Hemi(HEMI) เป็น PYG
385.4502
1 Hemi(HEMI) เป็น RWF
Fr78.97055
1 Hemi(HEMI) เป็น SBD
$0.4473005
1 Hemi(HEMI) เป็น SCR
0.7429645
1 Hemi(HEMI) เป็น SRD
$2.148999
1 Hemi(HEMI) เป็น SVC
$0.4755625
1 Hemi(HEMI) เป็น SZL
L0.938081
1 Hemi(HEMI) เป็น TMT
m0.1907685
1 Hemi(HEMI) เป็น TND
د.ت0.15951725
1 Hemi(HEMI) เป็น TTD
$0.3690365
1 Hemi(HEMI) เป็น UGX
Sh189.3554
1 Hemi(HEMI) เป็น XAF
Fr30.5447
1 Hemi(HEMI) เป็น XCD
$0.146745
1 Hemi(HEMI) เป็น XOF
Fr30.5447
1 Hemi(HEMI) เป็น XPF
Fr5.5437
1 Hemi(HEMI) เป็น BWP
P0.772857
1 Hemi(HEMI) เป็น BZD
$0.1092435
1 Hemi(HEMI) เป็น CVE
$5.17412
1 Hemi(HEMI) เป็น DJF
Fr9.61995
1 Hemi(HEMI) เป็น DOP
$3.480574
1 Hemi(HEMI) เป็น DZD
د.ج7.060065
1 Hemi(HEMI) เป็น FJD
$0.122831
1 Hemi(HEMI) เป็น GNF
Fr472.57325
1 Hemi(HEMI) เป็น GTQ
Q0.416321
1 Hemi(HEMI) เป็น GYD
$11.379803
1 Hemi(HEMI) เป็น ISK
kr6.6307

Hemi ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Hemi ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Hemi อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Hemi

วันนี้ Hemi (HEMI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน HEMI เป็นUSD คือ 0.05435 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน HEMI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ HEMI เป็น USD คือ $ 0.05435 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Hemi คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ HEMI คือ $ 53.13M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ HEMI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ HEMI คือ 977.50M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ HEMI คือเท่าใด?
HEMI ถึงราคา ATH ที่ 0.19259179461442666 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ HEMI คือเท่าไร?
HEMI ถึงราคา ATL ที่ 0.015350458365510373 USD
ปริมาณการเทรดของ HEMI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ HEMI คือ $ 113.57K USD
ปีนี้ HEMI จะสูงขึ้นอีกไหม?
HEMI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา HEMI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:49:35 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Hemi (HEMI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ HEMI เป็น USD

จำนวน

HEMI
HEMI
USD
USD

1 HEMI = 0.05435 USD

เทรด HEMI

HEMI/USDC
$0.0543
$0.0543$0.0543
+0.51%
HEMI/USDT
$0.05435
$0.05435$0.05435
+0.72%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,284.10
$115,284.10$115,284.10

+0.56%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,134.21
$4,134.21$4,134.21

+0.91%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0.04237
$0.04237$0.04237

-8.76%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.82
$199.82$199.82

+0.46%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3.7922
$3.7922$3.7922

-1.69%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4,134.21
$4,134.21$4,134.21

+0.91%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$115,284.10
$115,284.10$115,284.10

+0.56%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$199.82
$199.82$199.82

+0.46%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2.6486
$2.6486$2.6486

+0.47%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0.20147
$0.20147$0.20147

+0.85%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0.000000
$0.000000$0.000000

0.00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0.009280
$0.009280$0.009280

-7.20%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1.440
$1.440$1.440

+92.00%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0.0000000630
$0.0000000630$0.0000000630

+632.55%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0.00254
$0.00254$0.00254

+154.00%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0.0000000000000000068
$0.0000000000000000068$0.0000000000000000068

+51.11%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0.0095
$0.0095$0.0095

+18.75%

Deepswap Protocol โลโก้

Deepswap Protocol

DSP

$0.000000000000000000000196
$0.000000000000000000000196$0.000000000000000000000196

+15.29%