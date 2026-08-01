ราคา Threshold(T)
ราคาปัจจุบัน Threshold (T) วันนี้ ฿ 0.003363, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน T เป็น THB คือ ฿ 0.003363 ต่อ T.
Threshold มีอันดับที่ #451 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 37.51M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.16B T ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา T เทรดระหว่าง ฿ 0.003333 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003429 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.3574872664923987654 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1167180571180833044
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น T เคลื่อนไหว +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.28K.
No.451
100.00%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Threshold คือ ฿ 37.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.28K อุปทานหมุนเวียนของ T คือ 11.16B โดยมีอุปทานรวมที่ 11155000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 37.51M
+0.32%
-0.05%
-7.99%
-7.99%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Threshold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.00005515
|-0.05%
|30 วัน
|฿ -0.000848
|-20.14%
|60 วัน
|฿ -0.000392
|-10.44%
|90 วัน
|฿ -0.002048
|-37.85%
วันนี้ T บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00005515 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000848 (-20.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน T เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000392 (-10.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002048 (-37.85%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Threshold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด T: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|3‑4 ซื้อ
|เป็นกลาง 40-60%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
|Pivot Point
|Pivot ≤ ราคา ≤ R1
|ระหว่าง Pivot‑R1
|เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง
T_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.00341 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.003421 ได้สร้างโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นขึ้นมาแล้ว ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับ S1 และ R1 ซึ่งถือเป็นโซนบนของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบซื้อในรูปแบบ 3-4 ขณะที่ตัวชี้วัดก็มีทิศทางสอดคล้องกับสถานะราคา ความสอดคล้องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างตลาดในปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายซื้อ และราคาไม่ได้หลุดออกจากช่วงการเคลื่อนไหวหลักแต่อย่างใด MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่มีสัญญาณ overbought หรือ oversold เลย KDJ และ StochRSI แสดงให้เห็นถึงการปล่อยพลังงานเชิงบวกอย่างเข้มข้น โดยตัวชี้วัดทั้งสองมีทิศทางเดียวกันและเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ก็เปิดกว้าง สะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง แรงซื้อและแรงขายในระดับราคาปัจจุบันดูเหมือนจะสมดุลกันชั่วคราว พร้อมกับการกระจายพลังงานที่สม่ำเสมอและยั่งยืน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00346 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% แนวต้านรองลงมาอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.003485 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.9% สำหรับแนวรับที่ใกล้ที่สุดคือจุดศูนย์กลาง 0.00341 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.003385 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.0% ระดับเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตอ้างอิงสำคัญของช่วงการซื้อขายในปัจจุบัน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Threshold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Threshold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
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|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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