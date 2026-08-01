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ราคาปัจจุบัน Threshold วันนี้ คือ 0.003363 THB มูลค่าตลาด T เท่ากับ 37,514,265 THB ติดตามการอัปเดตราคา T เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Threshold วันนี้ คือ 0.003363 THB มูลค่าตลาด T เท่ากับ 37,514,265 THB ติดตามการอัปเดตราคา T เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ราคา Threshold(T)

ราคาปัจจุบัน 1 T เป็น THB

฿0.11023914
฿0.11023914฿0.11023914
-0.05%1D
THB
Threshold (T) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:12:02 (UTC+8)

ราคา Threshold วันนี้

ราคาปัจจุบัน Threshold (T) วันนี้ ฿ 0.003363, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.05% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน T เป็น THB คือ ฿ 0.003363 ต่อ T.

Threshold มีอันดับที่ #451 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 37.51M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 11.16B T ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา T เทรดระหว่าง ฿ 0.003333 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003429 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 7.3574872664923987654 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.1167180571180833044

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น T เคลื่อนไหว +0.32% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -7.99% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 56.28K.

Threshold (T) ข้อมูลการตลาด

No.451

฿ 37.51M
฿ 37.51M฿ 37.51M

฿ 56.28K
฿ 56.28K฿ 56.28K

฿ 37.51M
฿ 37.51M฿ 37.51M

11.16B
11.16B 11.16B

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

11,155,000,000
11,155,000,000 11,155,000,000

100.00%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Threshold คือ ฿ 37.51M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 56.28K อุปทานหมุนเวียนของ T คือ 11.16B โดยมีอุปทานรวมที่ 11155000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 37.51M

ประวัติราคา Threshold THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.003333
฿ 0.003333฿ 0.003333
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003429
฿ 0.003429฿ 0.003429
สูงสุด 24h

฿ 0.003333
฿ 0.003333฿ 0.003333

฿ 0.003429
฿ 0.003429฿ 0.003429

฿ 7.3574872664923987654
฿ 7.3574872664923987654฿ 7.3574872664923987654

฿ 0.1167180571180833044
฿ 0.1167180571180833044฿ 0.1167180571180833044

+0.32%

-0.05%

-7.99%

-7.99%

ประวัติราคา Threshold (T) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Threshold ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.00005515-0.05%
30 วัน฿ -0.000848-20.14%
60 วัน฿ -0.000392-10.44%
90 วัน฿ -0.002048-37.85%
การเปลี่ยนแปลงราคา Threshold ในวันนี้

วันนี้ T บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.00005515 (-0.05%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Threshold ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.000848 (-20.14%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Threshold ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน T เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.000392 (-10.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Threshold ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.002048 (-37.85%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Threshold (T) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Threshold

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Threshold ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Threshold วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด T: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group3‑4 ซื้อเป็นกลาง 40-60%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ผสมกันระหว่างขาขึ้นและขาลง ทิศทางยังไม่ชัดเจน
Pivot PointPivot ≤ ราคา ≤ R1ระหว่าง Pivot‑R1เพิ่งขยับออกจากจุดพิวอตกลาง อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

T_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่เหนือจุดศูนย์กลาง 0.00341 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาปัจจุบันที่ 0.003421 ได้สร้างโครงสร้างแนวโน้มขาขึ้นระยะสั้นขึ้นมาแล้ว ราคาปัจจุบันอยู่ระหว่างระดับ S1 และ R1 ซึ่งถือเป็นโซนบนของระบบจุดศูนย์กลาง กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA แสดงให้เห็นการเรียงตัวแบบซื้อในรูปแบบ 3-4 ขณะที่ตัวชี้วัดก็มีทิศทางสอดคล้องกับสถานะราคา ความสอดคล้องนี้สะท้อนให้เห็นว่าโครงสร้างตลาดในปัจจุบันอยู่ภายใต้การควบคุมของฝ่ายซื้อ และราคาไม่ได้หลุดออกจากช่วงการเคลื่อนไหวหลักแต่อย่างใด MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ทำให้แรงผลักดันระยะสั้นพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง โดยไม่มีสัญญาณ overbought หรือ oversold เลย KDJ และ StochRSI แสดงให้เห็นถึงการปล่อยพลังงานเชิงบวกอย่างเข้มข้น โดยตัวชี้วัดทั้งสองมีทิศทางเดียวกันและเคลื่อนไหวไปในทิศทางเดียวกัน ขณะเดียวกัน Bollinger Bands ก็เปิดกว้าง สะท้อนให้เห็นว่าความผันผวนยังคงทรงตัว โดยไม่มีการขยายหรือหดตัวอย่างรุนแรง แรงซื้อและแรงขายในระดับราคาปัจจุบันดูเหมือนจะสมดุลกันชั่วคราว พร้อมกับการกระจายพลังงานที่สม่ำเสมอและยั่งยืน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ R1 ซึ่งอยู่ที่ 0.00346 ห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 1.1% แนวต้านรองลงมาอยู่ที่ R2 ซึ่งอยู่ที่ 0.003485 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.9% สำหรับแนวรับที่ใกล้ที่สุดคือจุดศูนย์กลาง 0.00341 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันประมาณ 0.3% และแนวรับระยะไกลอยู่ที่ S1 ซึ่งอยู่ที่ 0.003385 ห่างจากราคาปัจจุบันราว 1.0% ระดับเหล่านี้ถือเป็นขอบเขตอ้างอิงสำคัญของช่วงการซื้อขายในปัจจุบัน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Threshold?

ราคาโทเค็น Threshold (T) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับและการใช้งานบริการแบบกระจายศูนย์ของ Threshold
2. ความต้องการในการเดิมพัน เนื่องจากโทเค็น T จำเป็นสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องของเครือข่าย
3. ทัศนคติโดยรวมของตลาดคริปโตและความสัมพันธ์กับบิตคอยน์
4. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็นและการกระจายรางวัลจากการเดิมพัน
5. การประกาศความร่วมมือและการผสานรวมโปรโตคอล
6. การพัฒนาทางเทคนิคและการอัปเกรดเครือข่าย
7. ข่าวสารด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อโครงการคริปโตที่เน้นความเป็นส่วนตัว
8. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวบนกระดานเทรดหลัก
9. ความสนใจของสถาบันในเทคโนโลยีการเข้ารหัสแบบกระจายศูนย์ที่เน้นความเป็นส่วนตัว
10. การแข่งขันจากโปรโตคอลด้านความเป็นส่วนตัวและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Threshold วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคา Threshold (T) ในวันนี้ เพราะพวกเขาต้องการข้อมูลตลาดปัจจุบันสำหรับการตัดสินใจในการซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน และการกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน ราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้เทรดเดอร์สามารถระบุจุดเข้า/ออก การประเมินแนวโน้มของตลาด รวมถึงคำนวณกำไรหรือขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้

การคาดการณ์ราคา Threshold

การคาดการณ์ราคา Threshold (T) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ T ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Threshold (T) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Threshold อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Threshold จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา T ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Threshold

วิธีการซื้อและลงทุน Threshold ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Threshold หรือยัง? การซื้อ T บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Threshold ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Threshold (T) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Threshold จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Threshold (T)

คุณสามารถทำอะไรกับ Threshold ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Threshold ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

  • MEXC Launchpool

    MEXC Launchpool

    สเตกโทเค็นและรับแอร์ดรอปอันน่าทึ่ง

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    MEXC ก่อนเปิดตลาด

    ซื้อและขายโทเค็นใหม่ก่อนที่จะลิสต์อย่างเป็นทางการ

เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Threshold (T) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Threshold (T)

ซึ่งความสามารถในการควบคุมของผู้ใช้ถูกกำหนดเพดานบนบล็อกเชนสาธารณะ มีการเข้าถึงเครื่องมือทางคริปโตที่ช่วยให้คุณมีควบคุมอย่างเต็มที่ต่อสินทรัพย์ดิจิทัลของคุณ

Threshold ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Threshold ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Threshold อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

AI AgentsArbitrum EcosystemArtificial Intelligence (AI)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Threshold

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:12:02 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Threshold (T)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Threshold

T USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ T โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส T USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Threshold (T) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Threshold ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
T/USDT
฿0.11027192
฿0.11027192฿0.11027192
-2.06%
16.74M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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1 T = 0.11023914 THB