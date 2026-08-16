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ราคาปัจจุบัน CoW Protocol วันนี้ คือ 0.1234 THB มูลค่าตลาด COW เท่ากับ 71,452,542.553867733256 THB ติดตามการอัปเดตราคา COW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CoW Protocol วันนี้ คือ 0.1234 THB มูลค่าตลาด COW เท่ากับ 71,452,542.553867733256 THB ติดตามการอัปเดตราคา COW เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

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ข้อมูลราคา COW

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ราคา CoW Protocol(COW)

ราคาปัจจุบัน 1 COW เป็น THB

฿4.054924
฿4.054924฿4.054924
-17.01%1D
THB
CoW Protocol (COW) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:39:23 (UTC+8)

ราคา CoW Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน CoW Protocol (COW) วันนี้ ฿ 0.1234, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COW เป็น THB คือ ฿ 0.1234 ต่อ COW.

CoW Protocol มีอันดับที่ #187 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 71.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 579.03M COW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COW เทรดระหว่าง ฿ 0.1214 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1938 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 39.652220454245034298 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3202747528904048884

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COW เคลื่อนไหว -0.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +14.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 373.66K.

CoW Protocol (COW) ข้อมูลการตลาด

No.187

฿ 71.45M
฿ 71.45M฿ 71.45M

฿ 373.66K
฿ 373.66K฿ 373.66K

฿ 123.40M
฿ 123.40M฿ 123.40M

579.03M
579.03M 579.03M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

57.90%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CoW Protocol คือ ฿ 71.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 373.66K อุปทานหมุนเวียนของ COW คือ 579.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 123.40M

ประวัติราคา CoW Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.1214
฿ 0.1214฿ 0.1214
ต่ำสุด 24h
฿ 0.1938
฿ 0.1938฿ 0.1938
สูงสุด 24h

฿ 0.1214
฿ 0.1214฿ 0.1214

฿ 0.1938
฿ 0.1938฿ 0.1938

฿ 39.652220454245034298
฿ 39.652220454245034298฿ 39.652220454245034298

฿ 1.3202747528904048884
฿ 1.3202747528904048884฿ 1.3202747528904048884

-0.57%

-17.01%

+14.89%

+14.89%

ประวัติราคา CoW Protocol (COW) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CoW Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.831115-17.01%
30 วัน฿ -0.0199-13.89%
60 วัน฿ -0.0369-23.02%
90 วัน฿ -0.0407-24.81%
การเปลี่ยนแปลงราคา CoW Protocol ในวันนี้

วันนี้ COW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.831115 (-17.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CoW Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0199 (-13.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CoW Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0369 (-23.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CoW Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0407 (-24.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CoW Protocol (COW) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ CoW Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CoW Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด CoW Protocol วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COW: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ราคา > เส้นบนแตะหรือทะลุเส้นบนเข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group0 ซื้อขาย 0-20%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา > R2เหนือ R2ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง

COW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.157 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยจุดศูนย์กลาง (Pivot Point) ที่ 0.1022 และแนวต้าน R2 ที่ 0.1029 อย่างชัดเจน โครงสร้างราคาแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวในระดับสูง ซึ่งแตกต่างจากช่วงปกติของระบบจุดศูนย์กลาง ปัจจุบันไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลย สะท้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนของปริมาณคำสั่งซื้อในบริเวณราคาระดับปัจจุบัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ต่างก็แสดงสัญญาณการซื้อเป็นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม (Trend Following) อาจไม่สามารถใช้งานได้ในระยะนี้ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ทำให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นเริ่มมีทิศทางขาขึ้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่พบภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง ขณะเดียวกันค่า KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยันจากเครื่องมือแกว่งตัวแบบเรียลไทม์ เพื่อประเมินจุดเปลี่ยนเชิงละเอียดในตลาด สำหรับกรอบ Bollinger Bands ยังคงต้องรอการยืนยันว่าแนวโน้มความผันผวนจะเริ่มทรงตัวหรือขยายตัวออกไป ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงในระยะสั้นคือแนวต้าน R2 ที่ 0.1029 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันมากพอสมควร ขณะที่แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.1019 และ S2 อยู่ที่ 0.1015 สำหรับจุดศูนย์กลางระยะไกลที่ 0.1022 ถือเป็นระดับแนวโน้มเชิงทฤษฎีที่ควรกลับมาทดสอบ โดยรวมแล้ว ราคาปัจจุบันมีความเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ และจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้มในอนาคต

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ CoW Protocol?

ปัจจัยสำคัญหลายประการมีอิทธิพลต่อราคาโทเค็น CoW Protocol (COW):

1. ปริมาณการซื้อขายบน CoW Swap – การใช้งาน DEX ที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มประโยชน์และความต้องการของโทเค็น
2. รายได้จากโปรโตคอลและการกระจายค่าธรรมเนียมให้กับผู้ถือโทเค็น
3. การมีส่วนร่วมในการกำกับดูแลและกิจกรรมการลงคะแนนเสียง
4. ประสิทธิภาพของการปกป้อง MEV และการยอมรับจากผู้ใช้งาน
5. การแข่งขันจากผู้รวบรวม DEX อื่น ๆ
6. ความรู้สึกของตลาด DeFi โดยรวมและสภาพคล่อง
7. พฤติกรรมของอุปทานโทเค็น รวมถึงรางวัลจากการเดิมพัน
8. การประกาศความร่วมมือและการบูรณาการโปรโตคอล
9. ความเคลื่อนไหวด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์
10. การอัปเกรดทางเทคนิคและการเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ CoW Protocol วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของโปรโตคอล CoW (COW) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การจับจังหวะตลาด และการวางแผนการลงทุน นักเทรดที่มีความเคลื่อนไหวอยู่ตลอดต้องการราคาปัจจุบันเพื่อทำการส่งคำสั่งซื้อ/ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและปรับสมดุลการถือครองหุ้นหรือสินทรัพย์ของตน

การคาดการณ์ราคา CoW Protocol

การคาดการณ์ราคา CoW Protocol (COW) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ COW ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CoW Protocol (COW) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CoW Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CoW Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา COW ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CoW Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน CoW Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CoW Protocol หรือยัง? การซื้อ COW บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CoW Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CoW Protocol (COW) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว CoW Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ CoW Protocol (COW)

คุณสามารถทำอะไรกับ CoW Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ CoW Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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อะไรคือ CoW Protocol (COW)

CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.

CoW Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CoW Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ CoW Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Arbitrum EcosystemBase EcosystemBase Meme

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CoW Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:39:23 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CoW Protocol (COW)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CoW Protocol

COW USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

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เทรดตลาด CoW Protocol (COW) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CoW Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
COW/USDT
฿4.071354
฿4.071354฿4.071354
-16.78%
2.52M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ COW เป็น THB

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COW
COW
THB
THB

1 COW = 4.054923 THB