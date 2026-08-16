ราคา CoW Protocol(COW)
ราคาปัจจุบัน CoW Protocol (COW) วันนี้ ฿ 0.1234, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 17.01% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน COW เป็น THB คือ ฿ 0.1234 ต่อ COW.
CoW Protocol มีอันดับที่ #187 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 71.45M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 579.03M COW ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา COW เทรดระหว่าง ฿ 0.1214 (ต่ำ) กับ ฿ 0.1938 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 39.652220454245034298 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.3202747528904048884
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น COW เคลื่อนไหว -0.57% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +14.89% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 373.66K.
No.187
57.90%
ETH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CoW Protocol คือ ฿ 71.45M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 373.66K อุปทานหมุนเวียนของ COW คือ 579.03M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 123.40M
-0.57%
-17.01%
+14.89%
+14.89%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CoW Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.831115
|-17.01%
|30 วัน
|฿ -0.0199
|-13.89%
|60 วัน
|฿ -0.0369
|-23.02%
|90 วัน
|฿ -0.0407
|-24.81%
วันนี้ COW บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.831115 (-17.01%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0199 (-13.89%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน COW เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0369 (-23.02%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.0407 (-24.81%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CoW Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด COW: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา > เส้นบน
|แตะหรือทะลุเส้นบน
|เข้าสู่โซน "ราคาแพง" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|0 ซื้อ
|ขาย 0-20%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาลง โดยระยะสั้นอยู่ต่ำกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา > R2
|เหนือ R2
|ราคาสูงกว่าช่วง “แพงที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาสูง
COW_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ที่ระดับราคา 0.157 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยมีแนวโน้มสูงกว่าค่าเฉลี่ยจุดศูนย์กลาง (Pivot Point) ที่ 0.1022 และแนวต้าน R2 ที่ 0.1029 อย่างชัดเจน โครงสร้างราคาแสดงให้เห็นถึงการกระจายตัวในระดับสูง ซึ่งแตกต่างจากช่วงปกติของระบบจุดศูนย์กลาง ปัจจุบันไม่มีคำสั่งซื้อเข้ามาเลย สะท้อนให้เห็นถึงความขาดแคลนของปริมาณคำสั่งซื้อในบริเวณราคาระดับปัจจุบัน กลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยและ EMA ต่างก็แสดงสัญญาณการซื้อเป็นศูนย์ ซึ่งบ่งชี้ว่ากลยุทธ์การติดตามแนวโน้ม (Trend Following) อาจไม่สามารถใช้งานได้ในระยะนี้ MACD ได้เกิดสัญญาณ Golden Cross ทำให้แรงขับเคลื่อนระยะสั้นเริ่มมีทิศทางขาขึ้น ส่วน RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ไม่พบภาวะซื้อเกินหรือขายเกินที่รุนแรง ขณะเดียวกันค่า KDJ และ StochRSI ยังคงรอการยืนยันจากเครื่องมือแกว่งตัวแบบเรียลไทม์ เพื่อประเมินจุดเปลี่ยนเชิงละเอียดในตลาด สำหรับกรอบ Bollinger Bands ยังคงต้องรอการยืนยันว่าแนวโน้มความผันผวนจะเริ่มทรงตัวหรือขยายตัวออกไป ระดับราคาอ้างอิงใกล้เคียงในระยะสั้นคือแนวต้าน R2 ที่ 0.1029 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันมากพอสมควร ขณะที่แนวรับ S1 อยู่ที่ 0.1019 และ S2 อยู่ที่ 0.1015 สำหรับจุดศูนย์กลางระยะไกลที่ 0.1022 ถือเป็นระดับแนวโน้มเชิงทฤษฎีที่ควรกลับมาทดสอบ โดยรวมแล้ว ราคาปัจจุบันมีความเบี่ยงเบนจากจุดศูนย์กลางที่ผ่านมาค่อนข้างมาก ทำให้ตลาดอยู่ในช่วงที่มีพฤติกรรมการซื้อขายที่ผิดปกติ และจำเป็นต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินโอกาสในการกลับตัวของแนวโน้มในอนาคต
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ CoW Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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CoW Protocol is a fully permissionless trading protocol that leverages batch auctions as its price finding mechanism. CoW Protocol uses batch auctions to maximize liquidity via Coincidence of Wants (CoWs) in addition to tapping all available on-chain liquidity whenever needed.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CoW Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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