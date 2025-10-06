ราคาปัจจุบัน ONI วันนี้ คือ 0.02662 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน ONI วันนี้ คือ 0.02662 USD ติดตามการอัปเดตราคา ONI เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา ONI ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ONI

ข้อมูลราคา ONI

เอกสารไวท์เปเปอร์ ONI

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ONI

โทเคโนมิกส์ ONI

การคาดการณ์ราคา ONI

ประวัติ ONI

ONI คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ONIเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ONI

Pre-market

Earn

Airdrop+

ข่าว

บล็อก

เรียนรู้

ONI โลโก้

ราคา ONI(ONI)

ราคาปัจจุบัน 1 ONI เป็น USD

$0,02662
$0,02662$0,02662
0,00%1D
USD
ONI (ONI) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:56 (UTC+8)

ข้อมูลราคา ONI (ONI) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0,02638
$ 0,02638$ 0,02638
ต่ำสุด 24h
$ 0,02735
$ 0,02735$ 0,02735
สูงสุด 24h

$ 0,02638
$ 0,02638$ 0,02638

$ 0,02735
$ 0,02735$ 0,02735

--
----

--
----

0,00%

0,00%

-2,71%

-2,71%

ราคาเรียลไทม์ ONI (ONI) คือ $ 0,02662 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดONI ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0,02638 และราคาสูงสุด $ 0,02735 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ ONI คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น ONI มีการเปลี่ยนแปลง 0,00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0,00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2,71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

ONI (ONI) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 2,20K
$ 2,20K$ 2,20K

$ 2,66M
$ 2,66M$ 2,66M

--
----

100 000 000
100 000 000 100 000 000

ONINO

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ ONI คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 2,20K อุปทานหมุนเวียนของ ONI คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 100000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 2,66M

ประวัติราคา ONI (ONI) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา ONI ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00,00%
30 วัน$ -0,00647-19,56%
60 วัน$ -0,02338-46,76%
90 วัน$ -0,02338-46,76%
การเปลี่ยนแปลงราคา ONI ในวันนี้

วันนี้ ONI บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0,00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา ONI ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0,00647 (-19,56%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา ONI ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ONI เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0,02338 (-46,76%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา ONI ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0,02338 (-46,76%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา ONI (ONI) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา ONIทันที

อะไรคือ ONI (ONI)

ONINO คือระบบนิเวศด้านโทเคไนเซชันที่ประกอบด้วยแพลตฟอร์มโทเคน ONINO และบล็อกเชน ONINO ซึ่งเป็นเลเยอร์ 1 ที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อรองรับการโทเคไนซ์สินทรัพย์ในโลกจริง (RWA) การดำเนินงานที่เป็นไปตามข้อกำหนด และการใช้งานในระดับองค์กร โดยแตกต่างจากเชนทั่วไป ตรงที่ ONINO มุ่งเน้นการนำสินทรัพย์ ข้อมูล และสิทธิความเป็นเจ้าของจากโลกจริงมาสู่บนเชนอย่างปลอดภัย

ONI มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน ONI ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบONIความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ ONI บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ ONI ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา ONI (USD)

ONI (ONI) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ ONI (ONI) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ ONI

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา ONI ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ ONI (ONI)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ ONI (ONI) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ ONIโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ ONI (ONI)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ ONIใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ ONI บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

ONI เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 ONI(ONI) เป็น VND
700,5053
1 ONI(ONI) เป็น AUD
A$0,0401962
1 ONI(ONI) เป็น GBP
0,019965
1 ONI(ONI) เป็น EUR
0,022627
1 ONI(ONI) เป็น USD
$0,02662
1 ONI(ONI) เป็น MYR
RM0,1115378
1 ONI(ONI) เป็น TRY
1,1169752
1 ONI(ONI) เป็น JPY
¥4,04624
1 ONI(ONI) เป็น ARS
ARS$39,204605
1 ONI(ONI) เป็น RUB
2,109635
1 ONI(ONI) เป็น INR
2,3484164
1 ONI(ONI) เป็น IDR
Rp443,6664892
1 ONI(ONI) เป็น PHP
1,574573
1 ONI(ONI) เป็น EGP
￡E.1,2609894
1 ONI(ONI) เป็น BRL
R$0,1426832
1 ONI(ONI) เป็น CAD
C$0,0370018
1 ONI(ONI) เป็น BDT
3,2577556
1 ONI(ONI) เป็น NGN
38,748072
1 ONI(ONI) เป็น COP
$102,384513
1 ONI(ONI) เป็น ZAR
R.0,4567992
1 ONI(ONI) เป็น UAH
1,1204358
1 ONI(ONI) เป็น TZS
T.Sh.65,40534
1 ONI(ONI) เป็น VES
Bs5,67006
1 ONI(ONI) เป็น CLP
$25,0228
1 ONI(ONI) เป็น PKR
Rs7,5430432
1 ONI(ONI) เป็น KZT
14,3194304
1 ONI(ONI) เป็น THB
฿0,8600922
1 ONI(ONI) เป็น TWD
NT$0,8140396
1 ONI(ONI) เป็น AED
د.إ0,0976954
1 ONI(ONI) เป็น CHF
Fr0,0210298
1 ONI(ONI) เป็น HKD
HK$0,2065712
1 ONI(ONI) เป็น AMD
֏10,1912008
1 ONI(ONI) เป็น MAD
.د.م0,2457026
1 ONI(ONI) เป็น MXN
$0,489808
1 ONI(ONI) เป็น SAR
ريال0,099825
1 ONI(ONI) เป็น ETB
Br4,0363906
1 ONI(ONI) เป็น KES
KSh3,4377068
1 ONI(ONI) เป็น JOD
د.أ0,01887358
1 ONI(ONI) เป็น PLN
0,0963644
1 ONI(ONI) เป็น RON
лв0,1160632
1 ONI(ONI) เป็น SEK
kr0,248897
1 ONI(ONI) เป็น BGN
лв0,0444554
1 ONI(ONI) เป็น HUF
Ft8,8612656
1 ONI(ONI) เป็น CZK
0,5555594
1 ONI(ONI) เป็น KWD
د.ك0,00814572
1 ONI(ONI) เป็น ILS
0,086515
1 ONI(ONI) เป็น BOB
Bs0,1839442
1 ONI(ONI) เป็น AZN
0,045254
1 ONI(ONI) เป็น TJS
SM0,2459688
1 ONI(ONI) เป็น GEL
0,0724064
1 ONI(ONI) เป็น AOA
Kz24,2659934
1 ONI(ONI) เป็น BHD
.د.ب0,01000912
1 ONI(ONI) เป็น BMD
$0,02662
1 ONI(ONI) เป็น DKK
kr0,170368
1 ONI(ONI) เป็น HNL
L0,7009046
1 ONI(ONI) เป็น MUR
1,2066846
1 ONI(ONI) เป็น NAD
$0,4597274
1 ONI(ONI) เป็น NOK
kr0,2651352
1 ONI(ONI) เป็น NZD
$0,0460526
1 ONI(ONI) เป็น PAB
B/.0,02662
1 ONI(ONI) เป็น PGK
K0,1120702
1 ONI(ONI) เป็น QAR
ر.ق0,0968968
1 ONI(ONI) เป็น RSD
дин.2,676641
1 ONI(ONI) เป็น UZS
soʻm324,6340944
1 ONI(ONI) เป็น ALL
L2,2105248
1 ONI(ONI) เป็น ANG
ƒ0,0476498
1 ONI(ONI) เป็น AWG
ƒ0,047916
1 ONI(ONI) เป็น BBD
$0,05324
1 ONI(ONI) เป็น BAM
KM0,0444554
1 ONI(ONI) เป็น BIF
Fr78,50238
1 ONI(ONI) เป็น BND
$0,0343398
1 ONI(ONI) เป็น BSD
$0,02662
1 ONI(ONI) เป็น JMD
$4,2706466
1 ONI(ONI) เป็น KHR
107,338495
1 ONI(ONI) เป็น KMF
Fr11,26026
1 ONI(ONI) เป็น LAK
578,6956406
1 ONI(ONI) เป็น LKR
රු8,10579
1 ONI(ONI) เป็น MDL
L0,449878
1 ONI(ONI) เป็น MGA
Ar118,8391336
1 ONI(ONI) เป็น MOP
P0,21296
1 ONI(ONI) เป็น MVR
0,407286
1 ONI(ONI) เป็น MWK
MK46,2152482
1 ONI(ONI) เป็น MZN
MT1,7012842
1 ONI(ONI) เป็น NPR
रु3,7598088
1 ONI(ONI) เป็น PYG
188,78904
1 ONI(ONI) เป็น RWF
Fr38,67886
1 ONI(ONI) เป็น SBD
$0,2190826
1 ONI(ONI) เป็น SCR
0,3638954
1 ONI(ONI) เป็น SRD
$1,0525548
1 ONI(ONI) เป็น SVC
$0,232925
1 ONI(ONI) เป็น SZL
L0,4594612
1 ONI(ONI) เป็น TMT
m0,0934362
1 ONI(ONI) เป็น TND
د.ت0,0781297
1 ONI(ONI) เป็น TTD
$0,1807498
1 ONI(ONI) เป็น UGX
Sh92,74408
1 ONI(ONI) เป็น XAF
Fr14,96044
1 ONI(ONI) เป็น XCD
$0,071874
1 ONI(ONI) เป็น XOF
Fr14,96044
1 ONI(ONI) เป็น XPF
Fr2,71524
1 ONI(ONI) เป็น BWP
P0,3785364
1 ONI(ONI) เป็น BZD
$0,0535062
1 ONI(ONI) เป็น CVE
$2,5193168
1 ONI(ONI) เป็น DJF
Fr4,73836
1 ONI(ONI) เป็น DOP
$1,7044786
1 ONI(ONI) เป็น DZD
د.ج3,457938
1 ONI(ONI) เป็น FJD
$0,0601612
1 ONI(ONI) เป็น GNF
Fr231,4609
1 ONI(ONI) เป็น GTQ
Q0,2039092
1 ONI(ONI) เป็น GYD
$5,5736956
1 ONI(ONI) เป็น ISK
kr3,27426

ONI ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก ONI ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ ONI อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ ONI

วันนี้ ONI (ONI) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน ONI เป็นUSD คือ 0,02662 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน ONI เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ ONI เป็น USD คือ $ 0,02662 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ ONI คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ ONI คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ ONI คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ ONI คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ ONI คือเท่าใด?
ONI ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ ONI คือเท่าไร?
ONI ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ ONI คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ ONI คือ $ 2,20K USD
ปีนี้ ONI จะสูงขึ้นอีกไหม?
ONI อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา ONI เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:16:56 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ ONI (ONI)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-27 16:29:31อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดหมุนเวียนของ ZEC ใกล้แตะ 6 พันล้านดอลลาร์ ทำสถิติสูงสุดใหม่ตลอดกาล
10-26 23:17:37อัพเดทอุตสาหกรรม
บิทคอยน์ฟื้นตัวขึ้นเหนือ $113,000 อีเธอเรียมทะลุ $4,000
10-26 19:10:22อัพเดทอุตสาหกรรม
ด้วยแรงผลักดันจาก "PING" ที่กำลังเป็นไวรัล ปริมาณธุรกรรมและที่อยู่การซื้อขายของ x402 พุ่งสูงขึ้นหลายสิบเท่า
10-25 15:47:08อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: ที่อยู่ที่ถือครอง ETH ระหว่าง 100 ถึง 10,000 ETH สะสม ETH ได้ 218,000 ETH ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
10-25 13:34:16อัพเดทอุตสาหกรรม
ปริมาณธุรกรรมรายสัปดาห์ของ x402 Protocol เพิ่มขึ้น 492.63% เมื่อเทียบกับสัปดาห์ก่อน
10-25 06:10:28อัพเดทอุตสาหกรรม
ข้อมูล: จำนวน Bitcoin ที่ตื่นขึ้นหลังจากไม่มีการเคลื่อนไหวมากกว่า 7 ปีได้ทำสถิติสูงสุดตลอดกาลใหม่ในปีนี้

ข่าวร้อนแรง

การเกิดขึ้นของเครือข่าย Bitcoin Layer 2: ทำความเข้าใจเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอนาคตของ Bitcoin ในปี 2025

October 6, 2025

Altcoins ในปี 2025: เมื่อ TOTAL3 ทะลุสูงใหม่ แต่พอร์ตโฟลิโอของคุณไม่เคลื่อนไหว

October 5, 2025

โครงการที่น่าสนใจเตรียมเปิดตัวโทเค็นและการแจกจ่ายในไตรมาสที่ 4 ของปี 2025

October 5, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ONI เป็น USD

จำนวน

ONI
ONI
USD
USD

1 ONI = 0,02662 USD

เทรด ONI

ONI/USDT
$0,02662
$0,02662$0,02662
0,00%

เข้าร่วม MEXC วันนี้

-- ค่าธรรมเนียม Spot Make, -- ค่าธรรมเนียม Spot Taker
-- ค่าธรรมเนียม Futures Maker, -- ค่าธรรมเนียม Futures Taker

ฮอต

สกุลเงินดิจิทัลที่กำลังเป็นกระแสในปัจจุบันซึ่งได้รับความสนใจจากตลาดอย่างมาก

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114 833,61
$114 833,61$114 833,61

+0,16%

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4 102,09
$4 102,09$4 102,09

+0,12%

PayAI Network โลโก้

PayAI Network

PAYAI

$0,04500
$0,04500$0,04500

-3,10%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198,53
$198,53$198,53

-0,18%

ChainOpera AI โลโก้

ChainOpera AI

COAI

$3,9553
$3,9553$3,9553

+2,53%

วอลุ่มสูงสุด

สกุลเงินดิจิทัลที่มีปริมาณการซื้อขายสูงสุด

Ethereum โลโก้

Ethereum

ETH

$4 102,09
$4 102,09$4 102,09

+0,12%

Bitcoin โลโก้

Bitcoin

BTC

$114 833,61
$114 833,61$114 833,61

+0,16%

Solana โลโก้

Solana

SOL

$198,53
$198,53$198,53

-0,18%

XRP โลโก้

XRP

XRP

$2,6411
$2,6411$2,6411

+0,19%

DOGE โลโก้

DOGE

DOGE

$0,19994
$0,19994$0,19994

+0,08%

เพิ่มใหม่

รายชื่อสกุลเงินดิจิทัลล่าสุดที่สามารถซื้อขายได้

JUICY โลโก้

JUICY

JUICY

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Data Ownership โลโก้

Data Ownership

DOP2

$0,000000
$0,000000$0,000000

0,00%

Novastro โลโก้

Novastro

XNL

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

ADLUNAM INC โลโก้

ADLUNAM INC

LUNAM

$0,009700
$0,009700$0,009700

-3,00%

Piggycell โลโก้

Piggycell

PIGGY

$1,383
$1,383$1,383

+84,40%

เพิ่มขึ้นมากที่สุด

คริปโตปั๊มยอดนิยมวันนี้

DEGENFI โลโก้

DEGENFI

DEGENFI

$0,0000000420
$0,0000000420$0,0000000420

+388,37%

Ant Token โลโก้

Ant Token

ANTY

$0,00241
$0,00241$0,00241

+141,00%

Jump Tom โลโก้

Jump Tom

JUMP

$0,00000816
$0,00000816$0,00000816

+25,53%

CELDATA โลโก้

CELDATA

CELDATA

$0,0000000000000000054
$0,0000000000000000054$0,0000000000000000054

+20,00%

HODL โลโก้

HODL

HODL

$0,0096
$0,0096$0,0096

+20,00%