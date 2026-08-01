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ราคาปัจจุบัน Zest Protocol วันนี้ คือ 0.14664 THB มูลค่าตลาด ZEST เท่ากับ 21,409,440 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZEST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Zest Protocol วันนี้ คือ 0.14664 THB มูลค่าตลาด ZEST เท่ากับ 21,409,440 THB ติดตามการอัปเดตราคา ZEST เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ZEST

ข้อมูลราคา ZEST

ZEST คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ ZEST

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ZEST

โทเคโนมิกส์ ZEST

การคาดการณ์ราคา ZEST

ประวัติ ZEST

ZEST คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง ZESTเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต ZEST

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ราคา Zest Protocol(ZEST)

ราคาปัจจุบัน 1 ZEST เป็น THB

฿4.8068592
฿4.8068592฿4.8068592
-0.34%1D
THB
Zest Protocol (ZEST) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:43:33 (UTC+8)

ราคา Zest Protocol วันนี้

ราคาปัจจุบัน Zest Protocol (ZEST) วันนี้ ฿ 0.14664, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEST เป็น THB คือ ฿ 0.14664 ต่อ ZEST.

Zest Protocol มีอันดับที่ #478 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 146.00M ZEST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEST เทรดระหว่าง ฿ 0.14622 (ต่ำ) กับ ฿ 0.14957 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.4234997020694831314 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.9651517626366213038

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEST เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 87.47K.

Zest Protocol (ZEST) ข้อมูลการตลาด

No.478

฿ 21.41M
฿ 21.41M฿ 21.41M

฿ 87.47K
฿ 87.47K฿ 87.47K

฿ 146.64M
฿ 146.64M฿ 146.64M

146.00M
146.00M 146.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

14.60%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zest Protocol คือ ฿ 21.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 87.47K อุปทานหมุนเวียนของ ZEST คือ 146.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 146.64M

ประวัติราคา Zest Protocol THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.14622
฿ 0.14622฿ 0.14622
ต่ำสุด 24h
฿ 0.14957
฿ 0.14957฿ 0.14957
สูงสุด 24h

฿ 0.14622
฿ 0.14622฿ 0.14622

฿ 0.14957
฿ 0.14957฿ 0.14957

฿ 11.4234997020694831314
฿ 11.4234997020694831314฿ 11.4234997020694831314

฿ 1.9651517626366213038
฿ 1.9651517626366213038฿ 1.9651517626366213038

-0.24%

-0.33%

-6.11%

-6.11%

ประวัติราคา Zest Protocol (ZEST) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zest Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -0.0163991-0.33%
30 วัน฿ -0.0732-33.30%
60 วัน฿ -0.11728-44.44%
90 วัน฿ +0.12164+486.56%
การเปลี่ยนแปลงราคา Zest Protocol ในวันนี้

วันนี้ ZEST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0163991 (-0.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Zest Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0732 (-33.30%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Zest Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZEST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.11728 (-44.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Zest Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.12164 (+486.56%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Zest Protocol (ZEST) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Zest Protocol

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zest Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Zest Protocol วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZEST: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)ล่าง ≤ ราคา ≤ กลางอยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลางค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

ZEST_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.14646 โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.14728 ขณะนี้ราคาระหว่างช่วงแนวรับ S2 และ S1 ซึ่งเป็นโซนสำคัญของการเคลื่อนไหว แรงซื้อและแรงขายได้สร้างสมดุลระยะสั้นในพื้นที่แคบ ๆ ระหว่าง 0.14703 ถึง 0.14712 โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานในระดับต่ำ โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อ ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดภาวะ Cross Up แล้ว ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ความแรงของแรงซื้อในระยะสั้นยังคงเหนือกว่าแรงขาย ความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัว ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงถึงภาวะเบี่ยงเบนแบบรุนแรง แถบ Bollinger Bands ยังคงเคลื่อนที่ขนานกัน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.14703 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.39% สำหรับแนวต้านสำคัญถัดไปคือค่าเฉลี่ยกลาง 0.14728 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.56% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่บริเวณ 0.14600 และแนวรับระยะไกลถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.14550 เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 0.14728 ขึ้นไปก่อน จึงจะสามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา Zest Protocol

การคาดการณ์ราคา Zest Protocol (ZEST) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ ZEST ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Zest Protocol (ZEST) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Zest Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Zest Protocol จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา ZEST ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Zest Protocol

วิธีการซื้อและลงทุน Zest Protocol ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Zest Protocol หรือยัง? การซื้อ ZEST บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Zest Protocol ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Zest Protocol (ZEST) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Zest Protocol จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Zest Protocol (ZEST)

คุณสามารถทำอะไรกับ Zest Protocol ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Zest Protocol ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Zest Protocol (ZEST) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Zest Protocol (ZEST)

Zest Protocol คือโปรโตคอลการให้กู้ยืมบน Bitcoin ชั้นนำ ที่ช่วยให้ผู้ถือ BTC สามารถสร้างผลตอบแทนจาก Bitcoin ของตน และกู้ยืม Stablecoin โดยใช้ BTC เป็นหลักประกัน ขณะนี้ Zest Protocol กำลังพัฒนา Bitcoin Collateral Vaults ซึ่งเป็นตลาดการให้กู้ยืมแห่งแรกบน Bitcoin L1 ที่ขับเคลื่อนด้วย BitVM โดย BTC จะยังคงอยู่บน Base Layer ขณะที่ Stablecoin จะถูกกู้ยืมบนเชน EVM เฟส 1 จะเปิดตัวพร้อมชุดผู้ลงนามผู้พิทักษ์ ส่วนเฟส 2 จะอัปเกรดสู่การตรวจสอบแบบ BTC-Native ที่ไร้ความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ผ่าน BitVM เพื่อลบตัวกลางทั้งหมดระหว่างหลักประกันและเครดิต

Zest Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zest Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Zest Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Base EcosystemBNB Chain EcosystemDecentralized Finance (DeFi)

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Zest Protocol

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 01:43:33 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Zest Protocol (ZEST)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Zest Protocol

ZEST USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ ZEST โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส ZEST USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด Zest Protocol (ZEST) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Zest Protocol ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
ZEST/USDT
฿4.8078426
฿4.8078426฿4.8078426
-0.40%
588.28K (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ ZEST เป็น THB

จำนวน

ZEST
ZEST
THB
THB

1 ZEST = 4.8068592 THB