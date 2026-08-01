ราคา Zest Protocol(ZEST)
ราคาปัจจุบัน Zest Protocol (ZEST) วันนี้ ฿ 0.14664, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.34% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน ZEST เป็น THB คือ ฿ 0.14664 ต่อ ZEST.
Zest Protocol มีอันดับที่ #478 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 21.41M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 146.00M ZEST ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ZEST เทรดระหว่าง ฿ 0.14622 (ต่ำ) กับ ฿ 0.14957 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 11.4234997020694831314 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 1.9651517626366213038
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น ZEST เคลื่อนไหว -0.24% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -6.11% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 87.47K.
No.478
14.60%
BSC
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Zest Protocol คือ ฿ 21.41M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 87.47K อุปทานหมุนเวียนของ ZEST คือ 146.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 146.64M
-0.24%
-0.33%
-6.11%
-6.11%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Zest Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -0.0163991
|-0.33%
|30 วัน
|฿ -0.0732
|-33.30%
|60 วัน
|฿ -0.11728
|-44.44%
|90 วัน
|฿ +0.12164
|+486.56%
วันนี้ ZEST บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.0163991 (-0.33%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -0.0732 (-33.30%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน ZEST เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -0.11728 (-44.44%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.12164 (+486.56%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Zest Protocol ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด ZEST: ขาขึ้น ขาขึ้น 65% | ขาลง 35%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|ล่าง ≤ ราคา ≤ กลาง
|อยู่ระหว่างเส้นล่างและเส้นกลาง
|ค่อนข้างอ่อน แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
ZEST_USDT กำลังเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ที่ระดับราคา 0.14646 โดยราคาปัจจุบันยังคงอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยกลางของช่วง 0.14728 ขณะนี้ราคาระหว่างช่วงแนวรับ S2 และ S1 ซึ่งเป็นโซนสำคัญของการเคลื่อนไหว แรงซื้อและแรงขายได้สร้างสมดุลระยะสั้นในพื้นที่แคบ ๆ ระหว่าง 0.14703 ถึง 0.14712 โครงสร้างตลาดแสดงให้เห็นถึงการปรับฐานในระดับต่ำ โดยระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็ส่งสัญญาณซื้อ ส่วนดัชนี MACD ได้เกิดภาวะ Cross Up แล้ว ขณะที่ดัชนี RSI ยังคงอยู่ในโซนกลาง ความแรงของแรงซื้อในระยะสั้นยังคงเหนือกว่าแรงขาย ความผันผวนของราคาอยู่ในภาวะทรงตัว ดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่แสดงถึงภาวะเบี่ยงเบนแบบรุนแรง แถบ Bollinger Bands ยังคงเคลื่อนที่ขนานกัน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ 0.14703 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 0.39% สำหรับแนวต้านสำคัญถัดไปคือค่าเฉลี่ยกลาง 0.14728 ซึ่งห่างจากปัจจุบันราว 0.56% ขณะที่แนวรับใกล้เคียงอยู่บริเวณ 0.14600 และแนวรับระยะไกลถูกปรับลดลงมาอยู่ที่ 0.14550 เพื่อให้แน่ใจว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างตลาด ราคาจำเป็นต้องทะลุผ่านระดับ 0.14728 ขึ้นไปก่อน จึงจะสามารถยืนยันการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มได้
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Zest Protocol อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Zest Protocol คือโปรโตคอลการให้กู้ยืมบน Bitcoin ชั้นนำ ที่ช่วยให้ผู้ถือ BTC สามารถสร้างผลตอบแทนจาก Bitcoin ของตน และกู้ยืม Stablecoin โดยใช้ BTC เป็นหลักประกัน ขณะนี้ Zest Protocol กำลังพัฒนา Bitcoin Collateral Vaults ซึ่งเป็นตลาดการให้กู้ยืมแห่งแรกบน Bitcoin L1 ที่ขับเคลื่อนด้วย BitVM โดย BTC จะยังคงอยู่บน Base Layer ขณะที่ Stablecoin จะถูกกู้ยืมบนเชน EVM เฟส 1 จะเปิดตัวพร้อมชุดผู้ลงนามผู้พิทักษ์ ส่วนเฟส 2 จะอัปเกรดสู่การตรวจสอบแบบ BTC-Native ที่ไร้ความไว้วางใจอย่างสมบูรณ์ผ่าน BitVM เพื่อลบตัวกลางทั้งหมดระหว่างหลักประกันและเครดิต
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Zest Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
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|อัพเดทอุตสาหกรรม
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