ราคาปัจจุบัน Uranium.io วันนี้ คือ 4.999 USD ติดตามการอัปเดตราคา XU3O8 เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา XU3O8 ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ XU3O8

ข้อมูลราคา XU3O8

เอกสารไวท์เปเปอร์ XU3O8

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ XU3O8

โทเคโนมิกส์ XU3O8

การคาดการณ์ราคา XU3O8

ประวัติ XU3O8

XU3O8 คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง XU3O8เป็นสกุลเงินเฟียต

Uranium.io โลโก้

ราคา Uranium.io(XU3O8)

ราคาปัจจุบัน 1 XU3O8 เป็น USD

$4.999
$4.999$4.999
0.00%1D
USD
Uranium.io (XU3O8) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:27:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Uranium.io (XU3O8) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 4.852
$ 4.852$ 4.852
ต่ำสุด 24h
$ 5.005
$ 5.005$ 5.005
สูงสุด 24h

$ 4.852
$ 4.852$ 4.852

$ 5.005
$ 5.005$ 5.005

--
----

--
----

0.00%

0.00%

+3.69%

+3.69%

ราคาเรียลไทม์ Uranium.io (XU3O8) คือ $ 4.999 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดXU3O8 ระหว่างราคาต่ำสุด $ 4.852 และราคาสูงสุด $ 5.005 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ XU3O8 คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น XU3O8 มีการเปลี่ยนแปลง 0.00% ในชั่วโมงที่ผ่านมา 0.00% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +3.69% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Uranium.io (XU3O8) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 206.09K
$ 206.09K$ 206.09K

$ 799.84M
$ 799.84M$ 799.84M

--
----

160,000,038
160,000,038 160,000,038

ETHERLINK

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Uranium.io คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 206.09K อุปทานหมุนเวียนของ XU3O8 คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 160000038 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 799.84M

ประวัติราคา Uranium.io (XU3O8) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Uranium.io ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ 00.00%
30 วัน$ -0.113-2.22%
60 วัน$ +0.244+5.13%
90 วัน$ +0.564+12.71%
การเปลี่ยนแปลงราคา Uranium.io ในวันนี้

วันนี้ XU3O8 บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ 0 (0.00%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Uranium.io ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.113 (-2.22%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Uranium.io ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน XU3O8 เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.244 (+5.13%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Uranium.io ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +0.564 (+12.71%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Uranium.io (XU3O8) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Uranium.ioทันที

อะไรคือ Uranium.io (XU3O8)

Uranium.io (XU3O8) คือโทเคนยูเรเนียมตัวแรกของโลก โดยแต่ละโทเคนเป็นตัวแทนของการเป็นเจ้าของยูเรเนียมจริงอย่างเป็นธรรม ซึ่งถูกจัดเก็บและรับรองโดย Cameco โทเคนนี้สร้างขึ้นในรูปแบบ ERC-20 บน Etherlink ซึ่งเป็นเลเยอร์ 2 ความเร็วสูงที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีของ Tezos โดย XU3O8 ผสานความสามารถในการเชื่อมโยงแบบออนเชนเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันได้อย่างลงตัว

Uranium.io มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Uranium.io ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบXU3O8ความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Uranium.io บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Uranium.io ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Uranium.io (USD)

Uranium.io (XU3O8) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Uranium.io (XU3O8) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Uranium.io

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Uranium.io ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Uranium.io (XU3O8)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Uranium.io (XU3O8) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ XU3O8โทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Uranium.io (XU3O8)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Uranium.ioใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Uranium.io บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

XU3O8 เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

Uranium.io ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Uranium.io ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Uranium.io อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Uranium.io

วันนี้ Uranium.io (XU3O8) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน XU3O8 เป็นUSD คือ 4.999 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน XU3O8 เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ XU3O8 เป็น USD คือ $ 4.999 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Uranium.io คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ XU3O8 คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ XU3O8 คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ XU3O8 คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ XU3O8 คือเท่าใด?
XU3O8 ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ XU3O8 คือเท่าไร?
XU3O8 ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ XU3O8 คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ XU3O8 คือ $ 206.09K USD
ปีนี้ XU3O8 จะสูงขึ้นอีกไหม?
XU3O8 อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา XU3O8 เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:27:20 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

