Newton Protocol โลโก้

ราคา Newton Protocol(NEWT)

ราคาปัจจุบัน 1 NEWT เป็น USD

$0.2065
$0.2065$0.2065
+3.56%1D
USD
Newton Protocol (NEWT) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:52:52 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Newton Protocol (NEWT) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978
ต่ำสุด 24h
$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074
สูงสุด 24h

$ 0.1978
$ 0.1978$ 0.1978

$ 0.2074
$ 0.2074$ 0.2074

$ 0.83373560557428
$ 0.83373560557428$ 0.83373560557428

$ 0.18424447847964207
$ 0.18424447847964207$ 0.18424447847964207

-0.20%

+3.56%

+1.82%

+1.82%

ราคาเรียลไทม์ Newton Protocol (NEWT) คือ $ 0.2065 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดNEWT ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.1978 และราคาสูงสุด $ 0.2074 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ NEWT คือ $ 0.83373560557428 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.18424447847964207

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น NEWT มีการเปลี่ยนแปลง -0.20% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +3.56% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +1.82% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Newton Protocol (NEWT) ข้อมูลการตลาด

No.636

$ 44.40M
$ 44.40M$ 44.40M

$ 375.94K
$ 375.94K$ 375.94K

$ 206.50M
$ 206.50M$ 206.50M

215.00M
215.00M 215.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

21.50%

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Newton Protocol คือ $ 44.40M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 375.94K อุปทานหมุนเวียนของ NEWT คือ 215.00M โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 206.50M

ประวัติราคา Newton Protocol (NEWT) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Newton Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.007099+3.56%
30 วัน$ -0.0528-20.37%
60 วัน$ -0.1388-40.20%
90 วัน$ -0.1159-35.95%
การเปลี่ยนแปลงราคา Newton Protocol ในวันนี้

วันนี้ NEWT บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.007099 (+3.56%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Newton Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.0528 (-20.37%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Newton Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน NEWT เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.1388 (-40.20%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Newton Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.1159 (-35.95%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Newton Protocol (NEWT) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Newton Protocolทันที

อะไรคือ Newton Protocol (NEWT)

Newton Protocol is the verifiable automation layer for onchain finance that lets users delegate complex, cross-chain actions to AI agents while retaining cryptographic guarantees that each step respects user guardrails. It combines ERC-4337/EIP-7702 smart accounts for granular delegation, trusted-execution-environment (TEE) attestations, and zero-knowledge proofs (ZKPs) to prove correctness of every off-chain decision. The goal is to turn automation itself into a trust-minimized primitive and unlock agentic finance across multiple blockchains.

Newton Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Newton Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบNEWTความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Newton Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Newton Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Newton Protocol (USD)

Newton Protocol (NEWT) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Newton Protocol (NEWT) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Newton Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Newton Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Newton Protocol (NEWT)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Newton Protocol (NEWT) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ NEWTโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Newton Protocol (NEWT)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Newton Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Newton Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

Newton Protocol ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Newton Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Newton Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Newton Protocol

วันนี้ Newton Protocol (NEWT) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน NEWT เป็นUSD คือ 0.2065 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน NEWT เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ NEWT เป็น USD คือ $ 0.2065 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Newton Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ NEWT คือ $ 44.40M USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ NEWT คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ NEWT คือ 215.00M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ NEWT คือเท่าใด?
NEWT ถึงราคา ATH ที่ 0.83373560557428 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ NEWT คือเท่าไร?
NEWT ถึงราคา ATL ที่ 0.18424447847964207 USD
ปริมาณการเทรดของ NEWT คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ NEWT คือ $ 375.94K USD
ปีนี้ NEWT จะสูงขึ้นอีกไหม?
NEWT อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา NEWT เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-05 13:52:52 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Newton Protocol (NEWT)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
10-04 13:39:16ข้อมูลบนเครือข่าย
ETF สปอต Ethereum ในสหรัฐฯ บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 233.5 ล้านดอลลาร์เมื่อวานนี้
10-04 11:26:38อัพเดทอุตสาหกรรม
การออก USDC เกิน 75 พันล้าน ส่วนแบ่งการตลาดถึง 24.9%
10-03 10:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าตลาดคริปโตทั้งหมดกลับมาอยู่เหนือ 4.2 ล้านล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขึ้น 2.3% ในรอบ 24 ชั่วโมง
10-03 05:17:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุ $120,000 เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กลางเดือนสิงหาคม
10-01 14:11:00อัพเดทอุตสาหกรรม
เมื่อวาน ETF แบบสปอตของ Ethereum ในสหรัฐฯ มีเงินไหลเข้าสุทธิ 127.5 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ETF แบบสปอตของ Bitcoin มีเงินไหลเข้าสุทธิ 430 ล้านดอลลาร์
09-30 18:14:00อัพเดทอุตสาหกรรม
อัตราค่าธรรมเนียมการระดมทุนของ CEX และ DEX กระแสหลักในปัจจุบันบ่งชี้ว่าตลาดอยู่ในสถานะเป็นกลางโดยมีแนวโน้มขาลงเล็กน้อย

ข่าวร้อนแรง

ผลตอบแทนจากมาร์จิ้นฟิวเจอร์ส MEXC: โอกาสและความท้าทายในการสร้างรายได้สองทางจากการซื้อขาย

October 3, 2025

การซื้อขายที่ชาญฉลาด, ไม่มีค่าธรรมเนียม: วิธีที่คำสั่งที่ช่วยด้วย AI ของ MEXC กำลังเปลี่ยนแปลงเกม

October 3, 2025

GameFi 2.0: ทำไมเศรษฐศาสตร์โทเค็นจะตัดสินอนาคตของเกมบล็อกเชน

October 3, 2025
ดูเพิ่มเติม

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

