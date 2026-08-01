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ราคาปัจจุบัน STONK วันนี้ คือ 0.007452 THB มูลค่าตลาด STONK เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา STONK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน STONK วันนี้ คือ 0.007452 THB มูลค่าตลาด STONK เท่ากับ -- THB ติดตามการอัปเดตราคา STONK เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STONK

ข้อมูลราคา STONK

STONK คืออะไร

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ STONK

โทเคโนมิกส์ STONK

การคาดการณ์ราคา STONK

ประวัติ STONK

STONK คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง STONKเป็นสกุลเงินเฟียต

สปอต STONK

STONK USDT-M Futures

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ราคา STONK(STONK)

ราคาปัจจุบัน 1 STONK เป็น THB

฿0.24427656
฿0.24427656฿0.24427656
+0.02%1D
THB
STONK (STONK) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:01:27 (UTC+8)

ราคา STONK วันนี้

ราคาปัจจุบัน STONK (STONK) วันนี้ ฿ 0.007452, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STONK เป็น THB คือ ฿ 0.007452 ต่อ STONK.

STONK มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- STONK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STONK เทรดระหว่าง ฿ 0.00745 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009836 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STONK เคลื่อนไหว -5.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +16.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.59K.

STONK (STONK) ข้อมูลการตลาด

--
----

฿ 67.59K
฿ 67.59K฿ 67.59K

฿ 7.45M
฿ 7.45M฿ 7.45M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

SOL

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STONK คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.59K อุปทานหมุนเวียนของ STONK คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.45M

ประวัติราคา STONK THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.00745
฿ 0.00745฿ 0.00745
ต่ำสุด 24h
฿ 0.009836
฿ 0.009836฿ 0.009836
สูงสุด 24h

฿ 0.00745
฿ 0.00745฿ 0.00745

฿ 0.009836
฿ 0.009836฿ 0.009836

--
----

--
----

-5.45%

+0.02%

+16.56%

+16.56%

ประวัติราคา STONK (STONK) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STONK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00004885+0.02%
30 วัน฿ +0.006752+964.57%
60 วัน฿ +0.006752+964.57%
90 วัน฿ +0.006752+964.57%
การเปลี่ยนแปลงราคา STONK ในวันนี้

วันนี้ STONK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00004885 (+0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา STONK ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.006752 (+964.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา STONK ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STONK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.006752 (+964.57%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา STONK ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.006752 (+964.57%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา STONK (STONK) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ STONK

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด STONK ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด STONK วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STONK: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
StochRSI20‑80โซนเป็นกลางจังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group5‑6 ซื้อซื้อ 60-80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

STONK_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.00792 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโซนต่ำสุดใต้จุดหมุน 0.009217 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ S2 ที่ 0.008667 ส่งผลให้โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มอ่อนแอ การเคลื่อนไหวของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ แต่กลับสวนทางกับแนวโน้มระยะยาว ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแนวโน้มขาลงในระยะกลางและโอกาสการรีบาวด์ระยะสั้น ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross Down ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันจากฝ่ายขายที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายมากจนเกินไป แนวโน้มของเส้น MACD ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างแรงกระตุ้นระยะสั้นและการปรับตัวลงในระยะกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีสัญญาณการขยายตัวหรือหดตัวที่ชัดเจน แรงขับเคลื่อนของราคากระจายตัวออกไปโดยไม่มีจุดศูนย์กลางที่ชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.008667 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 9.4% สำหรับแนวต้านรองระดับ S1 อยู่ที่ 0.009009 ห่างจากปัจจุบันราว 13.7% และจุดหมุนกลางที่ 0.009559 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะที่ด้านล่างยังไม่มีจุดหมุนที่ต่ำกว่าบันทึกไว้ ดังนั้นควรติดตามความแข็งแกร่งของแนวรับบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า หากสามารถรักษาแนวรับเหล่านี้ไว้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในระยะกลาง ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ มีระยะห่างที่สม่ำเสมอ ทำให้สามารถกำหนดจุดสังเกตการเคลื่อนไหวแบบคลื่นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนการเทรดในระยะสั้นและระยะกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

การคาดการณ์ราคา STONK

การคาดการณ์ราคา STONK (STONK) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ STONK ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา STONK (STONK) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ STONK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา STONK จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา STONK ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา STONK

วิธีการซื้อและลงทุน STONK ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย STONK หรือยัง? การซื้อ STONK บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ STONK ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ STONK (STONK) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว STONK จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ STONK (STONK)

คุณสามารถทำอะไรกับ STONK ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ STONK ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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อะไรคือ STONK (STONK)

STONK คือเหรียญมีม

STONK ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STONK ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เว็บไซต์ STONK อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

LaunchpadSolana Ecosystem

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ STONK

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-17 00:01:27 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ STONK (STONK)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ STONK

STONK USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ STONK โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส STONK USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด STONK (STONK) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน STONK ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
STONK/USD1
฿0.24401432
฿0.24401432฿0.24401432
-20.34%
6.37M (USDT)
STONK/USDT
฿0.24424378
฿0.24424378฿0.24424378
-20.59%
7.72M (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB

1 STONK = 0.24427656 THB