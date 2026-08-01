ราคา STONK(STONK)
ราคาปัจจุบัน STONK (STONK) วันนี้ ฿ 0.007452, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.02% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน STONK เป็น THB คือ ฿ 0.007452 ต่อ STONK.
STONK มีอันดับที่ #- โดยมีมูลค่าตลาดที่ -- ด้วยอุปทานหมุนเวียน -- STONK ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา STONK เทรดระหว่าง ฿ 0.00745 (ต่ำ) กับ ฿ 0.009836 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ -- ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ --
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น STONK เคลื่อนไหว -5.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +16.56% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 67.59K.
SOL
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ STONK คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 67.59K อุปทานหมุนเวียนของ STONK คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 7.45M
-5.45%
+0.02%
+16.56%
+16.56%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา STONK ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00004885
|+0.02%
|30 วัน
|฿ +0.006752
|+964.57%
|60 วัน
|฿ +0.006752
|+964.57%
|90 วัน
|฿ +0.006752
|+964.57%
วันนี้ STONK บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00004885 (+0.02%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.006752 (+964.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน STONK เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.006752 (+964.57%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ +0.006752 (+964.57%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด STONK ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด STONK: ขาลง ขาขึ้น 40% | ขาลง60%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|StochRSI
|20‑80
|โซนเป็นกลาง
|จังหวะปกติ ไม่มีสัญญาณผิดปกติใดๆ
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|5‑6 ซื้อ
|ซื้อ 60-80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ขึ้น โครงสร้างขาขึ้นเป็นฝ่ายเด่น
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
STONK_USDT กำลังซื้อขายอยู่ที่ระดับ 0.00792 ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยราคาเคลื่อนตัวอยู่ในโซนต่ำสุดใต้จุดหมุน 0.009217 ราคายังคงอยู่ต่ำกว่าระดับ S2 ที่ 0.008667 ส่งผลให้โครงสร้างตลาดมีแนวโน้มอ่อนแอ การเคลื่อนไหวของเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้นแสดงสัญญาณซื้อ แต่กลับสวนทางกับแนวโน้มระยะยาว ทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างแนวโน้มขาลงในระยะกลางและโอกาสการรีบาวด์ระยะสั้น ดัชนี MACD ยังคงอยู่ในสถานะ Cross Down ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันจากฝ่ายขายที่ยังคงดำเนินต่อเนื่อง ขณะเดียวกัน RSI อยู่ในโซนกลาง ไม่ได้แสดงสัญญาณภาวะซื้อหรือขายมากจนเกินไป แนวโน้มของเส้น MACD ที่แยกออกจากกันอย่างชัดเจนสะท้อนถึงความขัดแย้งระหว่างแรงกระตุ้นระยะสั้นและการปรับตัวลงในระยะกลาง อัตราความผันผวนยังคงอยู่ในระดับปกติ โดยไม่มีสัญญาณการขยายตัวหรือหดตัวที่ชัดเจน แรงขับเคลื่อนของราคากระจายตัวออกไปโดยไม่มีจุดศูนย์กลางที่ชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.008667 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 9.4% สำหรับแนวต้านรองระดับ S1 อยู่ที่ 0.009009 ห่างจากปัจจุบันราว 13.7% และจุดหมุนกลางที่ 0.009559 ถือเป็นระดับอ้างอิงระยะไกล ขณะที่ด้านล่างยังไม่มีจุดหมุนที่ต่ำกว่าบันทึกไว้ ดังนั้นควรติดตามความแข็งแกร่งของแนวรับบริเวณระดับต่ำสุดก่อนหน้า หากสามารถรักษาแนวรับเหล่านี้ไว้ได้ ก็อาจเป็นสัญญาณบ่งชี้ถึงการฟื้นตัวในระยะกลาง ระดับราคาสำคัญต่าง ๆ มีระยะห่างที่สม่ำเสมอ ทำให้สามารถกำหนดจุดสังเกตการเคลื่อนไหวแบบคลื่นได้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการวางแผนการเทรดในระยะสั้นและระยะกลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ STONK อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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STONK คือเหรียญมีม
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก STONK ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
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