GameStop โลโก้

ราคา GameStop(GMEON)

ราคาปัจจุบัน 1 GMEON เป็น USD

ราคาเรียลไทม์ GameStop (GMEON) คือ $ 23.79 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดGMEON ระหว่างราคาต่ำสุด $ 23.64 และราคาสูงสุด $ 24.26 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ GMEON คือ $ 28.314705255572687 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 22.309828913708834

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น GMEON มีการเปลี่ยนแปลง +0.33% ในชั่วโมงที่ผ่านมา +0.59% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ +0.71% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

GameStop (GMEON) ข้อมูลการตลาด

No.2832

$ 252.89K
$ 252.89K$ 252.89K

$ 58.42K
$ 58.42K$ 58.42K

$ 252.89K
$ 252.89K$ 252.89K

10.63K
10.63K 10.63K

10,630.03416052
10,630.03416052 10,630.03416052

ETH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ GameStop คือ $ 252.89K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 58.42K อุปทานหมุนเวียนของ GMEON คือ 10.63K โดยมีอุปทานรวมที่ 10630.03416052 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 252.89K

ประวัติราคา GameStop (GMEON) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา GameStop ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ +0.1397+0.59%
30 วัน$ -2.94-11.00%
60 วัน$ +13.79+137.90%
90 วัน$ +13.79+137.90%
การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop ในวันนี้

วันนี้ GMEON บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ +0.1397 (+0.59%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -2.94 (-11.00%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน GMEON เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ +13.79 (+137.90%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา GameStop ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ +13.79 (+137.90%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา GameStop (GMEON) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา GameStopทันที

อะไรคือ GameStop (GMEON)

Ondo เป็นบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนที่มีพันธกิจในการเร่งการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจแบบเปิด โดยมุ่งสร้างแพลตฟอร์ม สินทรัพย์ และโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงตลาดการเงินเข้าสู่ระบบออนเชน

GameStop มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน GameStop ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบGMEONความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ GameStop บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ GameStop ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา GameStop (USD)

GameStop (GMEON) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ GameStop (GMEON) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ GameStop

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา GameStop ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ GameStop (GMEON)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ GameStop (GMEON) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ GMEONโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ GameStop (GMEON)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ GameStopใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ GameStop บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

GMEON เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 GameStop(GMEON) เป็น VND
626,033.85
1 GameStop(GMEON) เป็น AUD
A$35.9229
1 GameStop(GMEON) เป็น GBP
17.8425
1 GameStop(GMEON) เป็น EUR
20.2215
1 GameStop(GMEON) เป็น USD
$23.79
1 GameStop(GMEON) เป็น MYR
RM99.6801
1 GameStop(GMEON) เป็น TRY
998.2284
1 GameStop(GMEON) เป็น JPY
¥3,616.08
1 GameStop(GMEON) เป็น ARS
ARS$34,780.5042
1 GameStop(GMEON) เป็น RUB
1,885.3575
1 GameStop(GMEON) เป็น INR
2,098.9917
1 GameStop(GMEON) เป็น IDR
Rp396,499.8414
1 GameStop(GMEON) เป็น PHP
1,407.1785
1 GameStop(GMEON) เป็น EGP
￡E.1,126.6944
1 GameStop(GMEON) เป็น BRL
R$127.5144
1 GameStop(GMEON) เป็น CAD
C$33.0681
1 GameStop(GMEON) เป็น BDT
2,911.4202
1 GameStop(GMEON) เป็น NGN
34,628.724
1 GameStop(GMEON) เป็น COP
$91,499.9085
1 GameStop(GMEON) เป็น ZAR
R.408.4743
1 GameStop(GMEON) เป็น UAH
1,001.3211
1 GameStop(GMEON) เป็น TZS
T.Sh.58,452.03
1 GameStop(GMEON) เป็น VES
Bs5,067.27
1 GameStop(GMEON) เป็น CLP
$22,410.18
1 GameStop(GMEON) เป็น PKR
Rs6,741.1344
1 GameStop(GMEON) เป็น KZT
12,797.1168
1 GameStop(GMEON) เป็น THB
฿768.6549
1 GameStop(GMEON) เป็น TWD
NT$727.7361
1 GameStop(GMEON) เป็น AED
د.إ87.3093
1 GameStop(GMEON) เป็น CHF
Fr18.7941
1 GameStop(GMEON) เป็น HKD
HK$184.6104
1 GameStop(GMEON) เป็น AMD
֏9,107.7636
1 GameStop(GMEON) เป็น MAD
.د.م219.5817
1 GameStop(GMEON) เป็น MXN
$437.736
1 GameStop(GMEON) เป็น SAR
ريال89.2125
1 GameStop(GMEON) เป็น ETB
Br3,607.2777
1 GameStop(GMEON) เป็น KES
KSh3,072.2406
1 GameStop(GMEON) เป็น JOD
د.أ16.86711
1 GameStop(GMEON) เป็น PLN
86.1198
1 GameStop(GMEON) เป็น RON
лв103.7244
1 GameStop(GMEON) เป็น SEK
kr222.6744
1 GameStop(GMEON) เป็น BGN
лв39.7293
1 GameStop(GMEON) เป็น HUF
Ft7,919.2152
1 GameStop(GMEON) เป็น CZK
496.2594
1 GameStop(GMEON) เป็น KWD
د.ك7.27974
1 GameStop(GMEON) เป็น ILS
77.3175
1 GameStop(GMEON) เป็น BOB
Bs164.3889
1 GameStop(GMEON) เป็น AZN
40.443
1 GameStop(GMEON) เป็น TJS
SM219.8196
1 GameStop(GMEON) เป็น GEL
64.7088
1 GameStop(GMEON) เป็น AOA
Kz21,686.2503
1 GameStop(GMEON) เป็น BHD
.د.ب8.94504
1 GameStop(GMEON) เป็น BMD
$23.79
1 GameStop(GMEON) เป็น DKK
kr152.256
1 GameStop(GMEON) เป็น HNL
L626.3907
1 GameStop(GMEON) เป็น MUR
1,078.4007
1 GameStop(GMEON) เป็น NAD
$410.8533
1 GameStop(GMEON) เป็น NOK
kr237.1863
1 GameStop(GMEON) เป็น NZD
$40.9188
1 GameStop(GMEON) เป็น PAB
B/.23.79
1 GameStop(GMEON) เป็น PGK
K100.1559
1 GameStop(GMEON) เป็น QAR
ر.ق86.5956
1 GameStop(GMEON) เป็น RSD
дин.2,391.8466
1 GameStop(GMEON) เป็น UZS
soʻm290,121.9048
1 GameStop(GMEON) เป็น ALL
L1,975.5216
1 GameStop(GMEON) เป็น ANG
ƒ42.5841
1 GameStop(GMEON) เป็น AWG
ƒ42.822
1 GameStop(GMEON) เป็น BBD
$47.58
1 GameStop(GMEON) เป็น BAM
KM39.7293
1 GameStop(GMEON) เป็น BIF
Fr70,156.71
1 GameStop(GMEON) เป็น BND
$30.6891
1 GameStop(GMEON) เป็น BSD
$23.79
1 GameStop(GMEON) เป็น JMD
$3,816.6297
1 GameStop(GMEON) เป็น KHR
95,927.2275
1 GameStop(GMEON) เป็น KMF
Fr10,063.17
1 GameStop(GMEON) เป็น LAK
517,173.9027
1 GameStop(GMEON) เป็น LKR
රු7,244.055
1 GameStop(GMEON) เป็น MDL
L402.051
1 GameStop(GMEON) เป็น MGA
Ar106,205.2212
1 GameStop(GMEON) เป็น MOP
P190.32
1 GameStop(GMEON) เป็น MVR
363.987
1 GameStop(GMEON) เป็น MWK
MK41,302.0569
1 GameStop(GMEON) เป็น MZN
MT1,520.4189
1 GameStop(GMEON) เป็น NPR
रु3,360.0996
1 GameStop(GMEON) เป็น PYG
168,718.68
1 GameStop(GMEON) เป็น RWF
Fr34,566.87
1 GameStop(GMEON) เป็น SBD
$195.7917
1 GameStop(GMEON) เป็น SCR
325.2093
1 GameStop(GMEON) เป็น SRD
$940.6566
1 GameStop(GMEON) เป็น SVC
$208.1625
1 GameStop(GMEON) เป็น SZL
L410.6154
1 GameStop(GMEON) เป็น TMT
m83.5029
1 GameStop(GMEON) เป็น TND
د.ت69.82365
1 GameStop(GMEON) เป็น TTD
$161.5341
1 GameStop(GMEON) เป็น UGX
Sh82,884.36
1 GameStop(GMEON) เป็น XAF
Fr13,369.98
1 GameStop(GMEON) เป็น XCD
$64.233
1 GameStop(GMEON) เป็น XOF
Fr13,369.98
1 GameStop(GMEON) เป็น XPF
Fr2,426.58
1 GameStop(GMEON) เป็น BWP
P338.2938
1 GameStop(GMEON) เป็น BZD
$47.8179
1 GameStop(GMEON) เป็น CVE
$2,264.808
1 GameStop(GMEON) เป็น DJF
Fr4,210.83
1 GameStop(GMEON) เป็น DOP
$1,523.5116
1 GameStop(GMEON) เป็น DZD
د.ج3,090.321
1 GameStop(GMEON) เป็น FJD
$53.7654
1 GameStop(GMEON) เป็น GNF
Fr206,854.05
1 GameStop(GMEON) เป็น GTQ
Q182.2314
1 GameStop(GMEON) เป็น GYD
$4,981.1502
1 GameStop(GMEON) เป็น ISK
kr2,902.38

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ GameStop

วันนี้ GameStop (GMEON) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน GMEON เป็นUSD คือ 23.79 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน GMEON เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ GMEON เป็น USD คือ $ 23.79 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ GameStop คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ GMEON คือ $ 252.89K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ GMEON คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ GMEON คือ 10.63K USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ GMEON คือเท่าใด?
GMEON ถึงราคา ATH ที่ 28.314705255572687 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ GMEON คือเท่าไร?
GMEON ถึงราคา ATL ที่ 22.309828913708834 USD
ปริมาณการเทรดของ GMEON คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ GMEON คือ $ 58.42K USD
ปีนี้ GMEON จะสูงขึ้นอีกไหม?
GMEON อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา GMEON เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:48:04 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

