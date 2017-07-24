ราคา Bitcoin Cash Node(BCH)
ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash Node (BCH) วันนี้ ฿ 203.9, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BCH เป็น THB คือ ฿ 203.9 ต่อ BCH.
Bitcoin Cash Node มีอันดับที่ #22 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.09B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.05M BCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BCH เทรดระหว่าง ฿ 202.7 (ต่ำ) กับ ฿ 207 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 142,777.22744140625 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,460.968778844268
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BCH เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 4.34M.
No.22
95.46%
0.18%
2017-07-24 00:00:00
BCH
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Cash Node คือ ฿ 4.09B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 4.34M อุปทานหมุนเวียนของ BCH คือ 20.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 20047996.875 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.28B
+0.04%
-0.67%
-5.82%
-5.82%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ -45.761
|-0.67%
|30 วัน
|฿ -19.1
|-8.57%
|60 วัน
|฿ -8
|-3.78%
|90 วัน
|฿ -152.8
|-42.84%
วันนี้ BCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -45.761 (-0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -19.1 (-8.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -8 (-3.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -152.8 (-42.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitcoin Cash Node ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BCH: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Dead Cross
|K < D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
|EMA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|StochRSI
|< 20
|โซนขายมากเกินไป
|ระยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
|MACD
|Dead Cross
|DIF < DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
|BOLL (20,2)
|ราคา < เส้นล่าง
|แตะหรือทะลุเส้นล่าง
|เข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
|RSI (14)
|เป็นกลาง
|30‑70
|อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
|MA Group
|7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขาย
|ซื้อ ≥ 80%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
|Pivot Point
|ราคา < S2
|ต่ำกว่า S2
|ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ
BCH_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 202.2 และเคลื่อนตัวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 205.7 โดยราคาได้ลดลงต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 204.5 แล้ว โครงสร้างระยะสั้นแสดงลักษณะการเรียงตัวของแนวโน้มขาลง ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อในขณะนี้ ขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบันยังคงเบี่ยงเบนออกจากโซนศูนย์กลางสำคัญ ดัชนี MACD กำลังอยู่ในสถานะ Cross Down โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในช่วง Neutral Zone ขณะที่แรงขายนั้นกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดิม อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้เกิดภาวะกลับตัวแบบชัดเจน แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง ทำให้ความต้องการซื้อและขายลดลง ตลาดขาดแรงผลักดันทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 204.5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 2.3 USDT เท่านั้น ขณะที่แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 205.7 ส่วนแนวต้านระยะไกลพบได้ที่ระดับ R1 ที่ 206.3 สำหรับแนวรับใกล้เคียง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่พื้นที่รองรับด้านล่างจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย หากต้องการทะลุแนวต้าน จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Cash Node อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Bitcoin ABC เป็นการใช้งานโหนดเต็มรูปแบบของโปรโตคอล Bitcoin Cash ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีความเสถียรและปลอดภัย และช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรโตคอล Bitcoin Cash ผ่านกระบวนการที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกัน
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitcoin Cash Node ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
|ประเภท
|ข้อมูล
|02-11 14:20:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
|02-04 11:04:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
|02-04 00:48:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
|02-01 01:12:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
|01-28 07:44:00
|อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง
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