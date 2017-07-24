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ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash Node วันนี้ คือ 203.9 THB มูลค่าตลาด BCH เท่ากับ 4,087,786,562.8125 THB ติดตามการอัปเดตราคา BCH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash Node วันนี้ คือ 203.9 THB มูลค่าตลาด BCH เท่ากับ 4,087,786,562.8125 THB ติดตามการอัปเดตราคา BCH เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ BCH

ข้อมูลราคา BCH

BCH คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ BCH

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ BCH

โทเคโนมิกส์ BCH

การคาดการณ์ราคา BCH

ประวัติ BCH

BCH คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง BCHเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา Bitcoin Cash Node(BCH)

ราคาปัจจุบัน 1 BCH เป็น THB

฿6,683.842
฿6,683.842฿6,683.842
-0.68%1D
THB
Bitcoin Cash Node (BCH) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:47:40 (UTC+8)

ราคา Bitcoin Cash Node วันนี้

ราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash Node (BCH) วันนี้ ฿ 203.9, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 0.68% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน BCH เป็น THB คือ ฿ 203.9 ต่อ BCH.

Bitcoin Cash Node มีอันดับที่ #22 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 4.09B ด้วยอุปทานหมุนเวียน 20.05M BCH ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา BCH เทรดระหว่าง ฿ 202.7 (ต่ำ) กับ ฿ 207 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 142,777.22744140625 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 2,460.968778844268

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น BCH เคลื่อนไหว +0.04% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ -5.82% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 4.34M.

Bitcoin Cash Node (BCH) ข้อมูลการตลาด

No.22

฿ 4.09B
฿ 4.09B฿ 4.09B

฿ 4.34M
฿ 4.34M฿ 4.34M

฿ 4.28B
฿ 4.28B฿ 4.28B

20.05M
20.05M 20.05M

21,000,000
21,000,000 21,000,000

20,047,996.875
20,047,996.875 20,047,996.875

95.46%

0.18%

2017-07-24 00:00:00

฿ 18,222.0742
฿ 18,222.0742฿ 18,222.0742

BCH

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Bitcoin Cash Node คือ ฿ 4.09B โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 4.34M อุปทานหมุนเวียนของ BCH คือ 20.05M โดยมีอุปทานรวมที่ 20047996.875 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 4.28B

ประวัติราคา Bitcoin Cash Node THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 202.7
฿ 202.7฿ 202.7
ต่ำสุด 24h
฿ 207
฿ 207฿ 207
สูงสุด 24h

฿ 202.7
฿ 202.7฿ 202.7

฿ 207
฿ 207฿ 207

฿ 142,777.22744140625
฿ 142,777.22744140625฿ 142,777.22744140625

฿ 2,460.968778844268
฿ 2,460.968778844268฿ 2,460.968778844268

+0.04%

-0.67%

-5.82%

-5.82%

ประวัติราคา Bitcoin Cash Node (BCH) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ -45.761-0.67%
30 วัน฿ -19.1-8.57%
60 วัน฿ -8-3.78%
90 วัน฿ -152.8-42.84%
การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node ในวันนี้

วันนี้ BCH บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -45.761 (-0.67%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ -19.1 (-8.57%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน BCH เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ -8 (-3.78%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Bitcoin Cash Node ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -152.8 (-42.84%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin Cash Node (BCH) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ Bitcoin Cash Node

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด Bitcoin Cash Node ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด Bitcoin Cash Node วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด BCH: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJDead CrossK < Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มเย็นลง แนวโน้มกำลังอ่อนแรง
EMA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
StochRSI< 20โซนขายมากเกินไประยะสั้นอาจร่วงลงเร็วเกินไป ให้จับตาดูโอกาสในการฟื้นตัว
MACDDead CrossDIF < DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาลงแล้ว
BOLL (20,2)ราคา < เส้นล่างแตะหรือทะลุเส้นล่างเข้าสู่โซน "ราคาถูก" ความผันผวนเพิ่มสูงขึ้น
RSI (14)เป็นกลาง30‑70อยู่ในช่วงปกติ ยังมีพื้นที่เหลืออยู่
MA Group7 ซื้อ 0 เป็นกลาง 0 ขายซื้อ ≥ 80%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ทั้งหมดเรียงตัวเป็นขาขึ้น โดยระยะสั้นอยู่สูงกว่าระยะยาวอย่างชัดเจน
Pivot Pointราคา < S2ต่ำกว่า S2ถูกกว่าช่วง “ถูกที่สุด” ล่าสุด อยู่ในโซนราคาต่ำ

BCH_USDT บนกรอบเวลา 4 ชั่วโมง ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 202.2 และเคลื่อนตัวอยู่ใต้ศูนย์กลางราคา 205.7 โดยราคาได้ลดลงต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S2 ที่ระดับ 204.5 แล้ว โครงสร้างระยะสั้นแสดงลักษณะการเรียงตัวของแนวโน้มขาลง ระบบเส้นค่าเฉลี่ย MA และ EMA ต่างก็ไม่ได้แสดงสัญญาณซื้อในขณะนี้ ขณะเดียวกัน ราคาปัจจุบันยังคงเบี่ยงเบนออกจากโซนศูนย์กลางสำคัญ ดัชนี MACD กำลังอยู่ในสถานะ Cross Down โดยเส้น Fast Line และ Slow Line กำลังกระจายตัวลง ส่วนดัชนี RSI อยู่ในช่วง Neutral Zone ขณะที่แรงขายนั้นกระจุกตัวอยู่ในพื้นที่เดิม อัตราความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ สำหรับดัชนี KDJ และ StochRSI ยังไม่ได้เกิดภาวะกลับตัวแบบชัดเจน แถบ Bollinger Bands หดตัวแคบลง ทำให้ความต้องการซื้อและขายลดลง ตลาดขาดแรงผลักดันทางฝั่งใดฝั่งหนึ่งอย่างชัดเจน แนวต้านใกล้เคียงอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 204.5 ซึ่งห่างจากราคาปัจจุบันเพียง 2.3 USDT เท่านั้น ขณะที่แนวต้านสำคัญถัดไปอยู่ที่ศูนย์กลางราคา 205.7 ส่วนแนวต้านระยะไกลพบได้ที่ระดับ R1 ที่ 206.3 สำหรับแนวรับใกล้เคียง ควรติดตามบริเวณจุดต่ำสุดก่อนหน้า ขณะที่พื้นที่รองรับด้านล่างจะขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขาย หากต้องการทะลุแนวต้าน จำเป็นต้องมีปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ Bitcoin Cash Node?

ราคาของ Bitcoin Cash Node (BCH) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. ความเชื่อมั่นของตลาดและความมั่นใจของนักลงทุน
2. การเคลื่อนไหวของราคา Bitcoin (มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด)
3. อัตราการยอมรับและการใช้งานโดยผู้ค้า
4. อัตราแฮชเรตของเครือข่ายและความยากในการขุด
5. พัฒนาการด้านกฎระเบียบและนโยบายของรัฐบาล
6. ปริมาณการซื้อขายและความคล่องตัวของตลาด
7. การแข่งขันกับคริปโทเคอร์เรนซีอื่น ๆ
8. การอัปเกรดทางเทคนิคและการปรับปรุงโปรโตคอล
9. การรายงานข่าวในสื่อและความรู้สึกของสาธารณชน
10. แนวโน้มโดยรวมของตลาดคริปโทเคอร์เรนซี

ปัจจัยเหล่านี้ล้วนมีบทบาทในการสร้างความผันผวนของราคา BCH ตลอดจนแนวโน้มมูลค่าในระยะยาว

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ Bitcoin Cash Node วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ Bitcoin Cash Node (BCH) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขาย การบริหารพอร์ตการลงทุน การกำหนดจังหวะเวลาในการลงทุน การวิเคราะห์ตลาด และการคำนวณกำไร/ขาดทุน นักเทรดจำเป็นต้องใช้ราคาแบบเรียลไทม์เพื่อทำการสั่งซื้อหรือขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขณะเดียวกัน นักลงทุนก็ติดตามการเคลื่อนไหวรายวันเพื่อประเมินผลการดำเนินงานและตัดสินใจเชิงกลยุทธ์ว่าควรถือครองหรือขายตำแหน่งการลงทุนของตน

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash Node

การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash Node (BCH) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ BCH ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash Node (BCH) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ Bitcoin Cash Node อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา Bitcoin Cash Node จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา BCH ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา Bitcoin Cash Node

วิธีการซื้อและลงทุน Bitcoin Cash Node ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย Bitcoin Cash Node หรือยัง? การซื้อ BCH บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ Bitcoin Cash Node ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ Bitcoin Cash Node (BCH) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว Bitcoin Cash Node จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ Bitcoin Cash Node (BCH)

คุณสามารถทำอะไรกับ Bitcoin Cash Node ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ Bitcoin Cash Node ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    เทรดโทเค็นมากกว่า 2,800 รายการด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำเป็นพิเศษ

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    การเทรดฟิวเจอร์ส

    เทรดด้วยเลเวอเรจสูงถึง 500 เท่าและสภาพคล่องสูง

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เทรดด้วยค่าธรรมเนียมที่ต่ำมากบน MEXC

การซื้อ Bitcoin Cash Node (BCH) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ Bitcoin Cash Node (BCH)

Bitcoin ABC เป็นการใช้งานโหนดเต็มรูปแบบของโปรโตคอล Bitcoin Cash ซึ่งมุ่งเน้นไปที่การจัดหาซอฟต์แวร์ที่มีความเสถียรและปลอดภัย และช่วยเป็นแนวทางในการพัฒนาโปรโตคอล Bitcoin Cash ผ่านกระบวนการที่เปิดกว้างและทำงานร่วมกัน

Bitcoin Cash Node ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Bitcoin Cash Node ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Bitcoin Cash Node อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

Binance-Peg TokensBNB Chain EcosystemBitcoin Fork

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Bitcoin Cash Node

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 17:47:40 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ Bitcoin Cash Node (BCH)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

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เทรดตลาด Bitcoin Cash Node (BCH) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน Bitcoin Cash Node ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
BCH/USDT
฿6687.12
฿6687.12฿6687.12
-0.58%
21.15K (USDT)
BCH/USDC
฿6,674.008
฿6,674.008฿6,674.008
-0.73%
138.68 (USDT)
BCH/BTC
฿0.1060433
฿0.1060433฿0.1060433
-0.61%
43.21 (USDT)
BCH/USD1
฿6687.12
฿6687.12฿6687.12
-0.72%
262.80 (USDT)

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ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

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THB
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1 BCH = 6,683.842 THB