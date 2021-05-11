ราคา CASPER(CSPR)
ราคาปัจจุบัน CASPER (CSPR) วันนี้ ฿ 0.002654, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CSPR เป็น THB คือ ฿ 0.002654 ต่อ CSPR.
CASPER มีอันดับที่ #546 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 42.55M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.03B CSPR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CSPR เทรดระหว่าง ฿ 0.002476 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003205 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 44.7983478698 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0650117144422016008
ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CSPR เคลื่อนไหว +1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +40.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 135.11K.
No.546
2021-05-11 00:00:00
CSPR
มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CASPER คือ ฿ 42.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 135.11K อุปทานหมุนเวียนของ CSPR คือ 16.03B โดยมีอุปทานรวมที่ 19557009433 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.90M
+1.37%
+5.10%
+40.42%
+40.42%
ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CASPER ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:
|ระยะเวลา
|เปลี่ยน (THB)
|เปลี่ยน (%)
|วันนี้
|฿ +0.00423191
|+5.10%
|30 วัน
|฿ +0.000817
|+44.47%
|60 วัน
|฿ +0.00056
|+26.74%
|90 วัน
|฿ -0.00026
|-8.93%
วันนี้ CSPR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00423191 (+5.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด
ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000817 (+44.47%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น
ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CSPR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00056 (+26.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน
เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00026 (-8.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น
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การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CASPER ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น
ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CSPR: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;
|มิติตัวบ่งชี้
|บทสรุปโมเดล
|สัดส่วน/เกณฑ์
|สรุปสั้นๆ
|KDJ
|Golden Cross
|K > D
|โมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
|EMA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|StochRSI
|> 80
|โซนซื้อมากเกินไป
|ราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
|MACD
|Golden Cross
|DIF > DEA
|เริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
|BOLL (20,2)
|กลาง < ราคา ≤ บนสุด
|อยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบน
|ค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
|RSI (14)
|ซื้อมากเกินไป
|> 70
|แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
|MA Group
|1-2 ซื้อ
|ขาย 20-40%
|ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
|Pivot Point
|S2 ≤ ราคา < S1
|ระหว่าง S2-S1
|อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ
CSPR_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.002623 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.002513 ซึ่งอยู่ระหว่าง S2 และ S1 ราคายังคงอยู่ในโซนอ่อนแอ ภายใต้ระดับศูนย์กลาง 0.002737 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง MACD สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ดัชนีความเร็วและแรงโน้มถ่วงของราคาเกิดภาวะเบี่ยงเบนเชิงทิศทาง พลังงานเคลื่อนที่ระยะสั้นเน้นแนวโน้มขาขึ้น ความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.002623 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4.4% ส่วนระดับแนวต้านระยะไกลอ้างอิงจากศูนย์กลาง 0.002737 สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.002435 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 3.1% สำหรับระดับแนวรับในระดับลึกกว่านั้น ควรติดตามโครงสร้างจุดต่ำก่อนหน้า ณ ขณะนี้ สถานการณ์ตลาดกำลังเกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายกระทิงและหมีภายในช่วงขอบเขตที่จำกัด สัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคยังคงมีความขัดแย้ง ราคาไม่สามารถทะลุผ่านจุดศูนย์กลางสำคัญได้อย่างมีนัยสำคัญ ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน
เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ
ในปี 2040 ราคาของ CASPER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --
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Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.
หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CASPER ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:
|เวลา (UTC+8)
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