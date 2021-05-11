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ราคาปัจจุบัน CASPER วันนี้ คือ 0.002654 THB มูลค่าตลาด CSPR เท่ากับ 42,548,361.368346 THB ติดตามการอัปเดตราคา CSPR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!ราคาปัจจุบัน CASPER วันนี้ คือ 0.002654 THB มูลค่าตลาด CSPR เท่ากับ 42,548,361.368346 THB ติดตามการอัปเดตราคา CSPR เป็น THB แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมายใน ประเทศไทย!

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSPR

ข้อมูลราคา CSPR

CSPR คืออะไร

เอกสารไวท์เปเปอร์ CSPR

เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ CSPR

โทเคโนมิกส์ CSPR

การคาดการณ์ราคา CSPR

ประวัติ CSPR

CSPR คู่มือการซื้อ

ตัวแปลง CSPRเป็นสกุลเงินเฟียต

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ราคา CASPER(CSPR)

ราคาปัจจุบัน 1 CSPR เป็น THB

฿0.08721044
฿0.08721044฿0.08721044
+5.10%1D
THB
CASPER (CSPR) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:46:25 (UTC+8)

ราคา CASPER วันนี้

ราคาปัจจุบัน CASPER (CSPR) วันนี้ ฿ 0.002654, โดยมีการเปลี่ยนแปลง 5.10% ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา อัตราการแปลงปัจจุบัน CSPR เป็น THB คือ ฿ 0.002654 ต่อ CSPR.

CASPER มีอันดับที่ #546 โดยมีมูลค่าตลาดที่ ฿ 42.55M ด้วยอุปทานหมุนเวียน 16.03B CSPR ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CSPR เทรดระหว่าง ฿ 0.002476 (ต่ำ) กับ ฿ 0.003205 (สูง) สะท้อนถึงความเคลื่อนไหวในตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 44.7983478698 ในขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลอยู่ที่ ฿ 0.0650117144422016008

ในผลการดำเนินงานระยะสั้น CSPR เคลื่อนไหว +1.37% ในชั่วโมงที่ผ่านมาและ +40.42% ในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ปริมาณการเทรดรวมในช่วงวันที่ผ่านมาถึง ฿ 135.11K.

CASPER (CSPR) ข้อมูลการตลาด

No.546

฿ 42.55M
฿ 42.55M฿ 42.55M

฿ 135.11K
฿ 135.11K฿ 135.11K

฿ 51.90M
฿ 51.90M฿ 51.90M

16.03B
16.03B 16.03B

19,557,009,433
19,557,009,433 19,557,009,433

2021-05-11 00:00:00

CSPR

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ CASPER คือ ฿ 42.55M โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ ฿ 135.11K อุปทานหมุนเวียนของ CSPR คือ 16.03B โดยมีอุปทานรวมที่ 19557009433 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ ฿ 51.90M

ประวัติราคา CASPER THB

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
฿ 0.002476
฿ 0.002476฿ 0.002476
ต่ำสุด 24h
฿ 0.003205
฿ 0.003205฿ 0.003205
สูงสุด 24h

฿ 0.002476
฿ 0.002476฿ 0.002476

฿ 0.003205
฿ 0.003205฿ 0.003205

฿ 44.7983478698
฿ 44.7983478698฿ 44.7983478698

฿ 0.0650117144422016008
฿ 0.0650117144422016008฿ 0.0650117144422016008

+1.37%

+5.10%

+40.42%

+40.42%

ประวัติราคา CASPER (CSPR) THB

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา CASPER ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (THB)เปลี่ยน (%)
วันนี้฿ +0.00423191+5.10%
30 วัน฿ +0.000817+44.47%
60 วัน฿ +0.00056+26.74%
90 วัน฿ -0.00026-8.93%
การเปลี่ยนแปลงราคา CASPER ในวันนี้

วันนี้ CSPR บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00423191 (+5.10%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา CASPER ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง ฿ +0.000817 (+44.47%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา CASPER ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน CSPR เห็นการเปลี่ยนแปลงของ ฿ +0.00056 (+26.74%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา CASPER ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ ฿ -0.00026 (-8.93%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา CASPER (CSPR) หรือไม่?

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การวิเคราะห์ CASPER

การวิเคราะห์นี้ใช้ประโยชน์จากแบบจำลอง AI เพื่อประเมินการเคลื่อนไหวของราคาล่าสุด CASPER ไดนามิกปริมาณ และความเชื่อมั่นของตลาด การประมวลผลข้อมูลแบบเรียลไทม์ช่วยให้เห็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่และโอกาสในการเทรดที่เป็นไปได้ ซึ่งสนับสนุนการตัดสินใจที่รอบคอบและทันท่วงทีมากขึ้น

แนวโน้มตลาด CASPER วันนี้: ขาขึ้นหรือขาลง?

ภาพรวมปัจจุบันในตลาด CSPR: ขาลง ขาขึ้น 35% | ขาลง65%;

มิติตัวบ่งชี้บทสรุปโมเดลสัดส่วน/เกณฑ์สรุปสั้นๆ
KDJGolden CrossK > Dโมเมนตัมระยะสั้นเริ่มร้อนขึ้น แนวโน้มกำลังเร่งตัว
EMA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
StochRSI> 80โซนซื้อมากเกินไปราคาพุ่งขึ้นเร็วเกินไปในระยะสั้น ระวังความเสี่ยงที่จะเกิดการปรับตัวลง
MACDGolden CrossDIF > DEAเริ่มเห็นสัญญาณขาขึ้นแล้ว
BOLL (20,2)กลาง < ราคา ≤ บนสุดอยู่ระหว่างเส้นกลางและเส้นบนค่อนข้างแรง แต่ไม่ถึงกับรุนแรงมาก
RSI (14)ซื้อมากเกินไป> 70แนวโน้มปรับตัวขึ้นค่อนข้างเร็ว อาจชะงักในระยะสั้น
MA Group1-2 ซื้อขาย 20-40%ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ (MA) ส่วนใหญ่ชี้ลง เป็นโครงสร้างขาลง
Pivot PointS2 ≤ ราคา < S1ระหว่าง S2-S1อยู่ต่ำกว่าจุดพิวอตกลาง กำลังเข้าสู่โซนราคาต่ำ

CSPR_USDT อยู่ในกรอบเวลา 4 ชั่วโมง โดยเคลื่อนไหวต่ำกว่าจุดศูนย์กลาง S1 ที่ระดับ 0.002623 ราคาปัจจุบันอยู่ที่ 0.002513 ซึ่งอยู่ระหว่าง S2 และ S1 ราคายังคงอยู่ในโซนอ่อนแอ ภายใต้ระดับศูนย์กลาง 0.002737 ระบบเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่แสดงการเรียงตัวแบบกระทิง MACD สร้างรูปแบบการตัดข้ามเป็นบวก RSI เข้าสู่โซนซื้อมากเกินไป ขณะที่ดัชนีความเร็วและแรงโน้มถ่วงของราคาเกิดภาวะเบี่ยงเบนเชิงทิศทาง พลังงานเคลื่อนที่ระยะสั้นเน้นแนวโน้มขาขึ้น ความผันผวนยังคงทรงตัวในระดับต่ำ แนวต้านใกล้เคียงด้านบนอยู่ที่ระดับ S1 ที่ 0.002623 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันประมาณ 4.4% ส่วนระดับแนวต้านระยะไกลอ้างอิงจากศูนย์กลาง 0.002737 สำหรับแนวรับใกล้เคียงด้านล่างอยู่ที่ระดับ S2 ที่ 0.002435 ซึ่งห่างจากระดับราคาปัจจุบันราว 3.1% สำหรับระดับแนวรับในระดับลึกกว่านั้น ควรติดตามโครงสร้างจุดต่ำก่อนหน้า ณ ขณะนี้ สถานการณ์ตลาดกำลังเกิดการแข่งขันระหว่างฝ่ายกระทิงและหมีภายในช่วงขอบเขตที่จำกัด สัญญาณจากเครื่องมือทางเทคนิคยังคงมีความขัดแย้ง ราคาไม่สามารถทะลุผ่านจุดศูนย์กลางสำคัญได้อย่างมีนัยสำคัญ ตลาดกำลังรอคอยการเลือกทิศทางที่ชัดเจน

เนื้อหานี้สร้างขึ้นโดย AI โดยอิงจากข้อมูลตลาดในอดีตและปัจจุบัน มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุนใดๆ

ปัจจัยอะไรบ้างที่ส่งผลต่อราคาของ CASPER?

ราคาของ CASPER (CSPR) ได้รับอิทธิพลจากปัจจัยสำคัญหลายประการ ดังนี้:

1. การยอมรับเครือข่ายและกิจกรรมของนักพัฒนาบนบล็อกเชน Casper
2. ผลตอบแทนจากการเดิมพันและอัตราการเข้าร่วมของผู้ตรวจสอบ
3. ความรู้สึกของตลาดคริปโตโดยรวมและความสัมพันธ์กับ Bitcoin
4. ความร่วมมือกับองค์กรและกรณีการใช้งานในโลกแห่งความเป็นจริง
5. โครงสร้างอุปทานโทเค็นและอัตราเงินเฟ้อ
6. พัฒนาการด้านกฎระเบียบที่ส่งผลกระทบต่อเครือข่ายแบบ Proof-of-Stake
7. การแข่งขันจากบล็อกเชนที่เน้นภาคธุรกิจหรือองค์กรอื่น ๆ
8. การอัปเกรดทางเทคนิคและการปรับปรุงโปรโตคอล
9. ปริมาณการซื้อขายและสภาพคล่องบนกระดานเทรดหลัก
10. ความรู้สึกของนักลงทุนทั่วไปต่อโครงการบล็อกเชนรุ่นใหม่

ทำไมผู้คนถึงอยากรู้ราคาของ CASPER วันนี้?

ผู้คนต้องการทราบราคาของ CASPER (CSPR) ในวันนี้ด้วยเหตุผลสำคัญหลายประการ ได้แก่ การตัดสินใจซื้อขายอย่างรอบคอบ การบริหารจัดการพอร์ตโฟลิโอ การกำหนดจังหวะเวลาในการซื้อ/ขาย การติดตามผลการลงทุน และการติดตามแนวโน้มของตลาดอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลราคาแบบเรียลไทม์ช่วยให้นักลงทุนประเมินความผันผวน วางแผนกลยุทธ์การเข้าออกตำแหน่ง และติดตามมูลค่าปัจจุบันของทรัพย์สินที่ถือครองอยู่ในตลาดคริปโตเคอเรนซีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

การคาดการณ์ราคา CASPER

การคาดการณ์ราคา CASPER (CSPR) สำหรับปี 2030 (ใน 4 ปี)
ตามโมดูลการคาดการณ์ราคาด้านบน ราคาเป้าหมายของ CSPR ในปี 2030 คือ ฿ -- โดยมีอัตราการเติบโต 0.00%
การคาดการณ์ราคา CASPER (CSPR) สำหรับปี 2040 (ใน 14 ปี)

ในปี 2040 ราคาของ CASPER อาจเติบโตได้ถึง 0.00% โดยอาจไปถึงราคาเทรดที่ ฿ --

เครื่องมือ MEXC
หากต้องการการคาดการณ์สถานการณ์แบบเรียลไทม์และการวิเคราะห์ที่เป็นส่วนตัวมากขึ้น ผู้ใช้สามารถใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของ MEXC และข้อมูลเชิงลึกของตลาด AI
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: สถานการณ์เหล่านี้เป็นเพียงตัวอย่างและให้ความรู้ สกุลเงินดิจิทัลมีความผันผวน ดังนั้นควรค้นหาข้อมูลการลงทุนด้วยตนเอง (DYOR) ก่อนตัดสินใจ
อยากรู้ว่าราคา CASPER จะไปถึงเท่าไหร่ในปี 2026–2027? เยี่ยมชมหน้าการคาดการณ์ราคา CSPR ของเราเพื่อดูการคาดการณ์ราคาสำหรับปี 2026–2027 โดยคลิกที่การคาดการณ์ราคา CASPER

วิธีการซื้อและลงทุน CASPER ใน ประเทศไทย

พร้อมที่จะเริ่มต้นด้วย CASPER หรือยัง? การซื้อ CSPR บน MEXC นั้นรวดเร็วและเป็นมิตรต่อผู้เริ่มต้น คุณสามารถเริ่มเทรดได้ทันทีหลังจากทำการซื้อครั้งแรก หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม โปรดดูคำแนะนำฉบับเต็มของเราเกี่ยวกับวิธีการซื้อ CASPER ด้านล่างนี้เป็นภาพรวม 5 ขั้นตอนอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้นการเดินทางการซื้อ CASPER (CSPR) ของคุณ

ขั้นที่ 1

ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC ให้ครบถ้วน

ขั้นแรก ลงทะเบียนบัญชีและกรอก KYC บน MEXC ให้ครบถ้วน คุณสามารถทำได้บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ MEXC หรือแอป MEXC โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์หรือที่อยู่อีเมลของคุณ
ขั้นตอนที่ 2

เพิ่ม USDT, USDC หรือ USDE ลงในวอลเล็ตของคุณ

USDT, USDC และ USDE อำนวยความสะดวกในการเทรดบน MEXC คุณสามารถซื้อ USDT, USDC และ USDE ได้โดยการโอนผ่านธนาคาร OTC หรือการเทรด P2P
ขั้นตอนที่ 3

ไปที่หน้าการเทรดสปอต

บนเว็บไซต์ MEXC คลิกที่สปอตที่แถบด้านบนและค้นหาโทเค็นที่คุณต้องการ
ขั้นตอนที่ 4

เลือกโทเค็นของคุณ

ด้วยโทเค็นที่มีให้บริการมากกว่า -- สกุล คุณสามารถซื้อ Bitcoin, Ethereum และโทเค็นที่กำลังเป็นที่นิยมได้อย่างง่ายดาย
ขั้นตอนที่ 5

ดำเนินการซื้อของคุณให้เสร็จสิ้น

ระบุจำนวนโทเค็นหรือเทียบเท่าในสกุลเงินท้องถิ่นของคุณ คลิกซื้อ แล้ว CASPER จะโอนเข้าวอลเล็ตของคุณทันที
คู่มือวิธีการซื้อ CASPER (CSPR)

คุณสามารถทำอะไรกับ CASPER ได้บ้าง

การเป็นเจ้าของ CASPER ช่วยให้คุณเปิดโอกาสมากขึ้นในแง่ของการซื้อและการถือ คุณสามารถเทรด BTC ได้ในหลายร้อยตลาด รับรางวัลแบบพาสซีฟผ่านผลิตภัณฑ์การสเตกและการออมที่ยืดหยุ่น หรือใช้ประโยชน์จากเครื่องมือการเทรดระดับมืออาชีพเพื่อเพิ่มสินทรัพย์ของคุณ ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนมือใหม่หรือมืออาชีพที่มีประสบการณ์ MEXC จะทำให้การเพิ่มศักยภาพคริปโตของคุณเป็นเรื่องง่าย ด้านล่างนี้เป็นสี่วิธีหลักที่คุณสามารถใช้โทเค็น Bitcoin ของคุณให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

    สำรวจตลาดสปอตของ MEXC

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    การเทรดฟิวเจอร์ส

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การซื้อ CASPER (CSPR) บน MEXC หมายถึงคุณจะได้รับความคุ้มค่ามากขึ้นจากเงินของคุณ MEXC เป็นหนึ่งในแพลตฟอร์มคริปโตที่มีค่าธรรมเนียมต่ำที่สุดในตลาด ช่วยให้คุณลดต้นทุนตั้งแต่การเทรดครั้งแรกของคุณ

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นอกจากนี้ คุณยังสามารถเทรดโทเค็นที่เลือกโดยไม่มีค่าธรรมเนียมใดๆ เลยผ่าน Zero Fee Fest ของ MEXC

อะไรคือ CASPER (CSPR)

Casper is a proof of stake blockchain network optimized for enterprise and developer adoption. The Casper Network is the first live blockchain built off the Correct-by-Construction (CBC) Casper specification, allowing the network to create sustainable new markets and unlock value by tokenizing nearly any asset without compromising performance or security. Activity on Casper is governed by CSPR, the network’s native token.

CASPER ทรัพยากร

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก CASPER ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ CASPER อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

หมวดหมู่ :

CoinList LaunchpadLayer 1 (L1)Made in USA

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ CASPER

อัปเดตหน้าล่าสุด: 2026-08-16 18:46:25 (UTC+8)

อัปเดตอุตสาหกรรมที่สำคัญ CASPER (CSPR)

เวลา (UTC+8)ประเภทข้อมูล
02-11 14:20:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา CEX มี ETH ไหลออกสุทธิ 59,400 ETH
02-10 18:39:21ข้อมูลบนเครือข่าย
เมื่อวานนี้ Bitcoin spot ETF มีเงินไหลเข้าสุทธิ 144.9 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ Ethereum ETF บันทึกเงินไหลเข้าสุทธิ 57 ล้านดอลลาร์
02-04 11:04:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีความกลัวคริปโตลดลงอีกครั้งไปที่ 14 ตลาดยังคงอยู่ในโซน "ความกลัวสุดขั้ว"
02-04 00:48:00อัพเดทอุตสาหกรรม
มูลค่าการถูกเคลียร์พอสิชั่น 285 ล้านดอลลาร์ทั่วเครือข่ายใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ทั้งฝั่งลองและช็อตถูกกวาดล้าง
02-01 01:12:00อัพเดทอุตสาหกรรม
Bitcoin ทะลุต่ำกว่าระดับต่ำสุดก่อนหน้าที่ $80,600 แตะระดับต่ำสุดใหม่นับตั้งแต่วันที่ 11 เมษายน 2025
01-28 07:44:00อัพเดทอุตสาหกรรม
ดัชนีดอลลาร์ลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2022 ตลาดคริปโตยังคงแรงขึ้นต่อเนื่อง

สำรวจเพิ่มเติมเกี่ยวกับ CASPER

CSPR USDT (การเทรดฟิวเจอร์ส)

เทรด Long หรือ Short กับ CSPR โดยใช้เลเวอเรจ สำรวจการเทรดฟิวเจอร์ส CSPR USDT บน MEXC และใช้ประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงของตลาด

เทรดตลาด CASPER (CSPR) บน MEXC

สำรวจตลาดสปอตและฟิวเจอร์ส ดูราคาปัจจุบัน CASPER ปริมาณ และเทรดโดยตรง

คู่
ราคา
เปลี่ยนแปลง 24H
ปริมาณ 24h
CSPR/USDT
฿0.08668468
฿0.08668468฿0.08668468
+4.64%
49.80M (USDT)

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ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

เครื่องคำนวณ CSPR เป็น THB

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CSPR
CSPR
THB
THB

1 CSPR = 0.08721044 THB