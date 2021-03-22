ราคาปัจจุบัน Dora Factory วันนี้ คือ 0.01341 USD ติดตามการอัปเดตราคา DORAFACTORY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DORAFACTORY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Dora Factory วันนี้ คือ 0.01341 USD ติดตามการอัปเดตราคา DORAFACTORY เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา DORAFACTORY ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

ราคา Dora Factory(DORAFACTORY)

ราคาปัจจุบัน 1 DORAFACTORY เป็น USD

$0.01341
$0.01341$0.01341
-1.39%1D
USD
Dora Factory (DORAFACTORY) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:41:20 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Dora Factory (DORAFACTORY) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338
ต่ำสุด 24h
$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362
สูงสุด 24h

$ 0.01338
$ 0.01338$ 0.01338

$ 0.01362
$ 0.01362$ 0.01362

--
----

--
----

-1.26%

-1.39%

-2.97%

-2.97%

ราคาเรียลไทม์ Dora Factory (DORAFACTORY) คือ $ 0.01341 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดDORAFACTORY ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.01338 และราคาสูงสุด $ 0.01362 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ DORAFACTORY คือ -- ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ --

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น DORAFACTORY มีการเปลี่ยนแปลง -1.26% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -1.39% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -2.97% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Dora Factory (DORAFACTORY) ข้อมูลการตลาด

--
----

$ 55.26K
$ 55.26K$ 55.26K

$ 13.41M
$ 13.41M$ 13.41M

--
----

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

2021-03-22 00:00:00

NONE

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Dora Factory คือ -- โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 55.26K อุปทานหมุนเวียนของ DORAFACTORY คือ -- โดยมีอุปทานรวมที่ 1000000000 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 13.41M

ประวัติราคา Dora Factory (DORAFACTORY) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Dora Factory ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.000189-1.39%
30 วัน$ -0.00475-26.16%
60 วัน$ -0.00923-40.77%
90 วัน$ -0.00584-30.34%
การเปลี่ยนแปลงราคา Dora Factory ในวันนี้

วันนี้ DORAFACTORY บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.000189 (-1.39%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Dora Factory ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.00475 (-26.16%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Dora Factory ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน DORAFACTORY เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.00923 (-40.77%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Dora Factory ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.00584 (-30.34%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Dora Factory (DORAFACTORY) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Dora Factoryทันที

อะไรคือ Dora Factory (DORAFACTORY)

Dora Factory is a programmable DAO-as-a-Service open infrastructure on Substrate. Crucial schemes like quadratic voting, bonding curve fundraising, all cool features regarding on-chain governance can be built on this infrastructure as pallets by the developers, and they can be rewarded in a SaaS model when DAOs launched on Dora Factory deploy them.

Dora Factory มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Dora Factory ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบDORAFACTORYความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Dora Factory บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Dora Factory ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Dora Factory (USD)

Dora Factory (DORAFACTORY) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Dora Factory (DORAFACTORY) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Dora Factory

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Dora Factory ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Dora Factory (DORAFACTORY)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Dora Factory (DORAFACTORY) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ DORAFACTORYโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Dora Factory (DORAFACTORY)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Dora Factoryใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Dora Factory บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

DORAFACTORY เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น VND
352.88415
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น AUD
A$0.0202491
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น GBP
0.0100575
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น EUR
0.0113985
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น USD
$0.01341
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MYR
RM0.0561879
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TRY
0.5626836
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น JPY
¥2.03832
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ARS
ARS$19.6051518
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น RUB
1.0627425
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น INR
1.1831643
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น IDR
Rp223.4999106
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น PHP
0.7932015
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น EGP
￡E.0.6350976
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BRL
R$0.0718776
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น CAD
C$0.0186399
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BDT
1.6411158
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น NGN
19.519596
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น COP
$51.5768715
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ZAR
R.0.2302497
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น UAH
0.5644269
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TZS
T.Sh.32.94837
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น VES
Bs2.85633
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น CLP
$12.63222
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น PKR
Rs3.7998576
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น KZT
7.2135072
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น THB
฿0.4332771
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TWD
NT$0.4102119
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น AED
د.إ0.0492147
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น CHF
Fr0.0105939
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น HKD
HK$0.1040616
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น AMD
֏5.1338844
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MAD
.د.م0.1237743
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MXN
$0.246744
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SAR
ريال0.0502875
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ETB
Br2.0333583
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น KES
KSh1.7317674
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น JOD
د.أ0.00950769
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น PLN
0.0485442
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น RON
лв0.0584676
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SEK
kr0.1255176
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BGN
лв0.0223947
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น HUF
Ft4.4639208
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น CZK
0.2797326
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น KWD
د.ك0.00410346
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ILS
0.0435825
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BOB
Bs0.0926631
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น AZN
0.022797
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TJS
SM0.1239084
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น GEL
0.0364752
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น AOA
Kz12.2241537
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BHD
.د.ب0.00504216
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BMD
$0.01341
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น DKK
kr0.085824
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น HNL
L0.3530853
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MUR
0.6078753
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น NAD
$0.2315907
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น NOK
kr0.1336977
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น NZD
$0.0230652
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น PAB
B/.0.01341
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น PGK
K0.0564561
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น QAR
ر.ق0.0488124
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น RSD
дин.1.3482414
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น UZS
soʻm163.5365592
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ALL
L1.1135664
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ANG
ƒ0.0240039
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น AWG
ƒ0.024138
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BBD
$0.02682
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BAM
KM0.0223947
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BIF
Fr39.54609
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BND
$0.0172989
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BSD
$0.01341
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น JMD
$2.1513663
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น KHR
54.0724725
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น KMF
Fr5.67243
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น LAK
291.5217333
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น LKR
රු4.083345
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MDL
L0.226629
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MGA
Ar59.8659948
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MOP
P0.10728
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MVR
0.205173
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MWK
MK23.2812351
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น MZN
MT0.8570331
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น NPR
रु1.8940284
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น PYG
95.10372
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น RWF
Fr19.48473
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SBD
$0.1103643
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SCR
0.1833147
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SRD
$0.5302314
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SVC
$0.1173375
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น SZL
L0.2314566
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TMT
m0.0470691
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TND
د.ت0.03935835
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น TTD
$0.0910539
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น UGX
Sh46.72044
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น XAF
Fr7.53642
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น XCD
$0.036207
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น XOF
Fr7.53642
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น XPF
Fr1.36782
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BWP
P0.1906902
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น BZD
$0.0269541
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น CVE
$1.276632
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น DJF
Fr2.37357
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น DOP
$0.8587764
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น DZD
د.ج1.741959
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น FJD
$0.0303066
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น GNF
Fr116.59995
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น GTQ
Q0.1027206
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น GYD
$2.8077858
1 Dora Factory(DORAFACTORY) เป็น ISK
kr1.63602

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Dora Factory

วันนี้ Dora Factory (DORAFACTORY) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน DORAFACTORY เป็นUSD คือ 0.01341 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน DORAFACTORY เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ DORAFACTORY เป็น USD คือ $ 0.01341 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Dora Factory คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ DORAFACTORY คือ -- USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ DORAFACTORY คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ DORAFACTORY คือ -- USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ DORAFACTORY คือเท่าใด?
DORAFACTORY ถึงราคา ATH ที่ -- USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ DORAFACTORY คือเท่าไร?
DORAFACTORY ถึงราคา ATL ที่ -- USD
ปริมาณการเทรดของ DORAFACTORY คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ DORAFACTORY คือ $ 55.26K USD
ปีนี้ DORAFACTORY จะสูงขึ้นอีกไหม?
DORAFACTORY อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา DORAFACTORY เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 00:41:20 (UTC+8)

