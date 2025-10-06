ราคาปัจจุบัน Overlay Protocol วันนี้ คือ 0.08877 USD ติดตามการอัปเดตราคา OVL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OVL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้ราคาปัจจุบัน Overlay Protocol วันนี้ คือ 0.08877 USD ติดตามการอัปเดตราคา OVL เป็น USD แบบเรียลไทม์ ชาร์ตสด มูลค่าตลาด ปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมง และอื่นๆ อีกมากมาย สำรวจแนวโน้มราคา OVL ได้อย่างง่ายดายที่ MEXC ตอนนี้

Overlay Protocol โลโก้

ราคา Overlay Protocol(OVL)

ราคาปัจจุบัน 1 OVL เป็น USD

$0.08877
-0.48%1D
USD
Overlay Protocol (OVL) กราฟราคาสด
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:05:38 (UTC+8)

ข้อมูลราคา Overlay Protocol (OVL) (USD)

ช่วงเปลี่ยนแปลงราคาใน 24 ชม.:
$ 0.08739
ต่ำสุด 24h
$ 0.09456
สูงสุด 24h

$ 0.08739

$ 0.09456

$ 0.7841389069548613
$ 0.7841389069548613

$ 0.10678946055291266
$ 0.10678946055291266

-0.45%

-0.48%

-5.66%

-5.66%

ราคาเรียลไทม์ Overlay Protocol (OVL) คือ $ 0.08877 ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีการเทรดOVL ระหว่างราคาต่ำสุด $ 0.08739 และราคาสูงสุด $ 0.09456 แสดงให้เห็นถึงความผันผวนของตลาด ราคาสูงสุดตลอดกาลของ OVL คือ $ 0.7841389069548613 ขณะที่ราคาต่ำสุดตลอดกาลคือ $ 0.10678946055291266

ในด้านผลการดำเนินงานระยะสั้น OVL มีการเปลี่ยนแปลง -0.45% ในชั่วโมงที่ผ่านมา -0.48% ในช่วง 24 ชั่วโมง และ -5.66% และในช่วง 7 วันที่ผ่านมา ข้อมูลนี้ช่วยให้คุณทราบภาพรวมอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับแนวโน้มราคาล่าสุดและพลวัตของตลาดบน MEXC

Overlay Protocol (OVL) ข้อมูลการตลาด

No.2042

$ 968.78K
$ 968.78K

$ 57.08K
$ 57.08K

$ 8.88M
$ 8.88M

10.91M
10.91M

100,000,000
100,000,000

88,871,915.39447941
88,871,915.39447941

10.91%

BSC

มูลค่าตลาดปัจจุบันของ Overlay Protocol คือ $ 968.78K โดยมีปริมาณการเทรด 24 ชั่วโมงที่ $ 57.08K อุปทานหมุนเวียนของ OVL คือ 10.91M โดยมีอุปทานรวมที่ 88871915.39447941 การประเมินมูลค่าเจือจางเต็มที่ (FDV) คือ $ 8.88M

ประวัติราคา Overlay Protocol (OVL) USD

ติดตามการเปลี่ยนแปลงราคา Overlay Protocol ในวันนี้ 30 วัน 60 วัน และ 90 วัน:

ระยะเวลาเปลี่ยน (USD)เปลี่ยน (%)
วันนี้$ -0.0004282-0.48%
30 วัน$ -0.13803-60.86%
60 วัน$ -0.04973-35.91%
90 วัน$ -0.08123-47.79%
การเปลี่ยนแปลงราคา Overlay Protocol ในวันนี้

วันนี้ OVL บันทึกการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.0004282 (-0.48%) สะท้อนถึงกิจกรรมทางการตลาดล่าสุด

การเปลี่ยนแปลงราคา Overlay Protocol ใน 30 วัน

ในช่วง 30 วันที่ผ่านมา ราคามีการเปลี่ยนแปลง $ -0.13803 (-60.86%) แสดงถึงประสิทธิภาพในระยะสั้นของโทเค็น

การเปลี่ยนแปลงราคา Overlay Protocol ใน 60 วัน

ารขยายมุมมองเป็น 60 วัน OVL เห็นการเปลี่ยนแปลงของ $ -0.04973 (-35.91%)ทำให้มีมุมมองที่กว้างขึ้นเกี่ยวกับผลงาน

การเปลี่ยนแปลงราคา Overlay Protocol ใน 90 วัน

เมื่อพิจารณาแนวโน้ม 90 วัน ราคาได้เคลื่อนไหวที่ $ -0.08123 (-47.79%) ซึ่งทำให้ทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวระยะยาวของโทเค็น

ต้องการปลดล็อกประวัติราคาตลอดเวลาและความเคลื่อนไหวของราคา Overlay Protocol (OVL) หรือไม่?

ตรวจสอบหน้าประวัติราคา Overlay Protocolทันที

อะไรคือ Overlay Protocol (OVL)

Overlay กำลังสร้างโปรโตคอลอนุพันธ์ข้อมูลแบบกระจายศูนย์ตัวแรกของโลก ที่ทำให้ตัวชี้วัดจากโลกจริงสามารถซื้อขายได้ ไม่ว่าจะเป็นการเผา ETH, สถิติจาก Twitch, สกินเกม CS2, อุณหภูมิ ไปจนถึงเทรนด์คอนเทนต์ผู้ใหญ่ ทั้งหมดนี้อยู่บนบล็อกเชนและปลอดจากคู่สัญญา Overlay ใช้โมเดล mint/burn แบบไดนามิกที่สร้างรอบโทเคน $OVL เพื่อให้การซื้อขายแบบไร้คู่สัญญาเป็นไปได้ ขจัดข้อจำกัดด้านสภาพคล่องสองฝั่งที่ผลิตภัณฑ์ประเภทเดียวกันเคยต้องการในอดีต ด้วยโมเดลนี้ ปัญหาสภาพคล่องของสินทรัพย์ปลายหางและตลาดเฉพาะกลุ่มก็ได้รับการแก้ไข

Overlay Protocol มีให้บริการบน MEXC ทำให้คุณสะดวกสบายในการซื้อ ถือ โอนและเดิมพันโทเค็นโดยตรงบนแพลตฟอร์มของเรา ไม่ว่าคุณจะเป็นนักลงทุนที่มีประสบการณ์หรือเป็นมือใหม่ในโลกของสกุลเงินดิจิทัล MEXC ก็มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายและเครื่องมือต่างๆ มากมายเพื่อจัดการการลงทุน Overlay Protocol ของคุณอย่างมีประสิทธิภาพ หากต้องการดูข้อมูลโดยละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโทเค็นนี้ เราขอเชิญคุณไปที่หน้าแนะนำสินทรัพย์ดิจิทัลของเรา

นอกจากนี้ คุณยังสามารถ:
- ตรวจสอบOVLความพร้อมของการสเตกเพื่อดูว่าคุณสามารถรับรางวัลจากการถือครองของคุณได้อย่างไร
- อ่านบทวิจารณ์และการวิเคราะห์ Overlay Protocol บนบล็อกของเราเพื่อติดตามข้อมูลเกี่ยวกับแนวโน้มตลาดล่าสุดและข้อมูลเชิงลึกจากผู้เชี่ยวชาญ

ทรัพยากรที่ครอบคลุมของเราได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ประสบการณ์การซื้อ Overlay Protocol ของคุณราบรื่นและมีข้อมูลครบถ้วน ช่วยให้คุณมีเครื่องมือและความรู้ทั้งหมดที่จำเป็นในการลงทุนอย่างมั่นใจ

การคาดการณ์ราคา Overlay Protocol (USD)

Overlay Protocol (OVL) จะมีค่า USD เป็นเท่าใดในวันพรุ่งนี้ สัปดาห์หน้า หรือเดือนหน้า? สินทรัพย์ Overlay Protocol (OVL) ของคุณจะมีมูลค่าเท่าใดในปี 2025, 2026, 2027, 2028 หรือแม้แต่ 10 หรือ 20 ปีข้างหน้า? ใช้เครื่องมือคาดการณ์ราคาของเราเพื่อสำรวจการคาดการณ์ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวสำหรับ Overlay Protocol

ตรวจสอบ การคาดการณ์ราคา Overlay Protocol ตอนนี้!

โทเคโนมิกส์ Overlay Protocol (OVL)

การทำความเข้าใจโทเคโนมิกส์ของ Overlay Protocol (OVL) จะทำให้เข้าใจลึกซึ้งถึงมูลค่าในระยะยาวและศักยภาพในการเติบโตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่การแจกจ่ายโทเค็นไปจนถึงการจัดการอุปทานโทเคโนมิกส์เผยให้เห็นโครงสร้างหลักของเศรษฐกิจของโครงการ เรียนรู้เกี่ยวกับ OVLโทเคโนมิกส์อันครอบคลุมของโทเค็น ตอนนี้!

วิธีการซื้อ Overlay Protocol (OVL)

กำลังมองหาวิธีการซื้อ Overlay Protocolใช่ไหม? กระบวนการนี้ตรงไปตรงมาและไม่ยุ่งยาก! คุณสามารถซื้อ Overlay Protocol บน MEXC ได้อย่างง่ายดายโดยปฏิบัติตามคำแนะนำการซื้อทีละขั้นตอนของเรา เราให้คำแนะนำโดยละเอียดและวิดีโอแนะนำพร้อมสาธิตวิธีการสมัครกับ MEXC และใช้ตัวเลือกการชำระเงินที่สะดวกต่างๆ ที่มีให้

OVL เป็นสกุลเงินท้องถิ่น

1 Overlay Protocol(OVL) เป็น VND
2,335.98255
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น AUD
A$0.1340427
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น GBP
0.0665775
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น EUR
0.0754545
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น USD
$0.08877
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MYR
RM0.3719463
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TRY
3.7247892
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น JPY
¥13.49304
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ARS
ARS$129.7799646
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น RUB
7.0341348
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น INR
7.8321771
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น IDR
Rp1,479.4994082
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น PHP
5.2534086
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น EGP
￡E.4.2050349
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BRL
R$0.4758072
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น CAD
C$0.1233903
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BDT
10.8636726
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น NGN
129.213612
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น COP
$344.0689692
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ZAR
R.1.5224055
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น UAH
3.7363293
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TZS
T.Sh.218.10789
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น VES
Bs18.90801
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น CLP
$83.62134
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น PKR
Rs24.9417069
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น KZT
47.7511584
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น THB
฿2.8717095
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TWD
NT$2.7136989
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น AED
د.إ0.3257859
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น CHF
Fr0.0701283
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น HKD
HK$0.6888552
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น AMD
֏33.9847068
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MAD
.د.م0.8184594
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MXN
$1.6342557
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SAR
ريال0.3319998
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ETB
Br13.430901
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น KES
KSh11.4717471
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น JOD
د.أ0.06293793
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น PLN
0.3222351
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น RON
лв0.3870372
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SEK
kr0.8308872
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BGN
лв0.1482459
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น HUF
Ft29.56041
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น CZK
1.8517422
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น KWD
د.ك0.02716362
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ILS
0.2885025
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BOB
Bs0.6134007
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น AZN
0.150909
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TJS
SM0.8202348
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น GEL
0.2414544
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น AOA
Kz81.3656943
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BHD
.د.ب0.03337752
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BMD
$0.08877
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น DKK
kr0.568128
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น HNL
L2.3399772
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MUR
4.0319334
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น NAD
$1.5295071
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น NOK
kr0.8841492
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น NZD
$0.1526844
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น PAB
B/.0.08877
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น PGK
K0.3719463
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น QAR
ر.ق0.3231228
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น RSD
дин.8.9240481
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น UZS
soʻm1,069.5178263
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ALL
L7.3741239
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ANG
ƒ0.1588983
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น AWG
ƒ0.159786
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BBD
$0.17754
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BAM
KM0.1482459
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BIF
Fr261.78273
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BND
$0.1145133
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BSD
$0.08877
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น JMD
$14.2413711
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น KHR
357.9428325
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น KMF
Fr37.54971
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น LAK
1,929.7825701
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น LKR
රු27.030465
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MDL
L1.500213
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MGA
Ar401.6735976
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MOP
P0.71016
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MVR
1.358181
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MWK
MK154.1144847
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น MZN
MT5.6732907
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น NPR
रु12.5378748
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น PYG
629.55684
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น RWF
Fr128.62773
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SBD
$0.7305771
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SCR
1.2649725
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SRD
$3.5099658
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SVC
$0.7767375
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น SZL
L1.5295071
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TMT
m0.3115827
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TND
د.ت0.25840947
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น TTD
$0.6027483
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น UGX
Sh309.27468
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น XAF
Fr49.88874
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น XCD
$0.239679
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น XOF
Fr49.88874
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น XPF
Fr9.05454
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BWP
P1.2623094
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น BZD
$0.1784277
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น CVE
$8.450904
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น DJF
Fr15.71229
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น DOP
$5.6848308
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น DZD
د.ج11.531223
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น FJD
$0.2006202
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น GNF
Fr771.85515
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น GTQ
Q0.6799782
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น GYD
$18.5866626
1 Overlay Protocol(OVL) เป็น ISK
kr10.91871

หากต้องการความเข้าใจที่เจาะลึก Overlay Protocol ยิ่งขึ้น โปรดพิจารณาสำรวจแหล่งข้อมูลเพิ่มเติม เช่น เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์อย่างเป็นทางการ และสิ่งพิมพ์อื่นๆ:

เอกสารไวท์เปเปอร์
เว็บไซต์ Overlay Protocol อย่างเป็นทางการ
บล็อคเอ็กซ์พลอเรอร์

ผู้คนยังถาม: คำถามอื่นๆเกี่ยวกับ Overlay Protocol

วันนี้ Overlay Protocol (OVL) มีมูลค่าเท่าใด?
ราคาปัจจุบัน OVL เป็นUSD คือ 0.08877 USD อัปเดตแบบเรียลไทม์ด้วยข้อมูลตลาดล่าสุด
ราคาปัจจุบัน OVL เป็น USD คือเท่าใด?
ราคาปัจจุบันของ OVL เป็น USD คือ $ 0.08877 ลองใช้ ตัวแปลง MEXC เพื่อการแปลงโทเค็นที่แม่นยำ
มูลค่าตลาดของ Overlay Protocol คือเท่าใด?
มูลค่าตลาดของ OVL คือ $ 968.78K USD มูลค่าตลาด = ราคาปัจจุบัน × อุปทานหมุนเวียน บ่งบอกถึงมูลค่าตลาดรวมและอันดับของโทเค็น
อุปทานหมุนเวียนของ OVL คือเท่าใด?
อุปทานหมุนเวียนของ OVL คือ 10.91M USD
ราคาสูงสุดตลอดกาล (ATH) ของ OVL คือเท่าใด?
OVL ถึงราคา ATH ที่ 0.7841389069548613 USD.
ราคาต่ำสุดตลอดกาล (ATL) ของ OVL คือเท่าไร?
OVL ถึงราคา ATL ที่ 0.10678946055291266 USD
ปริมาณการเทรดของ OVL คือเท่าใด?
ปริมาณการเทรดปัจจุบัน 24 ชั่วโมงของ OVL คือ $ 57.08K USD
ปีนี้ OVL จะสูงขึ้นอีกไหม?
OVL อาจสูงขึ้นในปีนี้ ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดและการพัฒนาโครงการ ตรวจสอบการคาดการณ์ราคา OVL เพื่อการวิเคราะห์เชิงลึกยิ่งขึ้น
อัปเดตหน้าล่าสุด: 2025-10-29 01:05:38 (UTC+8)

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ราคาสกุลเงินดิจิทัลอาจมีความเสี่ยงทางการตลาดและความผันผวนของราคาสูง คุณควรลงทุนในโครงการและผลิตภัณฑ์ที่คุณคุ้นเคยและเข้าใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง คุณควรพิจารณาประสบการณ์การลงทุน สถานะทางการเงิน วัตถุประสงค์ในการลงทุน และความสามารถในการรับความเสี่ยงอย่างรอบคอบ และปรึกษาที่ปรึกษาทางการเงินอิสระก่อนตัดสินใจลงทุนใดๆ เนื้อหานี้ไม่ควรตีความว่าเป็นคำแนะนำทางการเงิน ผลการดำเนินงานในอดีตไม่สามารถบ่งชี้ผลการดำเนินงานในอนาคตได้อย่างน่าเชื่อถือ มูลค่าการลงทุนของคุณอาจเพิ่มขึ้นหรือลดลง และคุณอาจไม่ได้รับเงินที่ลงทุนไปคืน คุณเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวสำหรับการตัดสินใจลงทุนของคุณ MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญเสียใด ๆ ที่คุณอาจประสบ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดอ่านเงื่อนไขการใช้งานและคำเตือนความเสี่ยงของเรา โปรดทราบด้วยว่าข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลที่กล่าวถึงข้างต้นซึ่งนำเสนอที่นี่ (เช่น ราคาสดปัจจุบัน) ขึ้นอยู่กับแหล่งที่มาของบุคคลที่สาม ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำเสนอให้กับคุณบนพื้นฐาน "ตามที่เป็น" และเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น โดยจะไม่มีการรับรองหรือการรับประกันใดๆ ทั้งสิ้น ลิงก์ที่ให้ไปยังเว็บไซต์ของบุคคลที่สามไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของ MEXC MEXC จะไม่รับผิดชอบต่อความน่าเชื่อถือและความถูกต้องแม่นยำของไซต์บุคคลที่สามดังกล่าวและเนื้อหาของไซต์เหล่านั้น

